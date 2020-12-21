Разумков о низком доверии к парламенту: Мы как на ладони, такой открытости, как в Раде, нет ни в ОП, ни в Кабмине. ВИДЕО
Спикер парламента Дмитрий Разумков объяснил, почему Раде доверяют меньше, чем Кабмину и президенту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Парламенту в этом плане тяжелее всего. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и того, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета Министров. Если что-то хорошее происходит - это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне ни хотелось другого", - объяснил Разумков.
В то же время спикер Рады отказался комментировать свой рейтинг, заявив, что это будет некорректно.
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Прав был мой покойный отец.. Пока не будет пиночета толку тут не будет
А Россия.. Вы тупые лучше бы брали с нее пример попробуйте там откосить от армии.. . И не забывайте что у них золото газ алмазы ископаемые... А вы вассалы.. И выбрали такого чмошнику.. А чем бы угодить *****.. Извольте... Отойти.. Извольте.. Маразматиков в трк извольте...
Все разобрали.. Позакрывали.. И все мало мало.. Доверия нет... Кому доверять? Соседям? Врачам? Депутата? Всем наплевать.... Даже ковид не поменял население.. Легкая форма у меня срать я хотел на всех.. И ходит эта тварь гуляет и заряжает других.. Ему хорошо.. А другим плохо...
И на этой ладони у вас там еще "что-то хорошее происходит" ?...
https://politics.segodnya.ua/politics/nazvany-deputaty-millionery-ot-slugi-naroda-snimayushchie-zhile-za-schet-gosudarstva-1450536.html А про аренду жилья ? Вы типа все бомжары-миллионеры, получается? А ведь еще в 14 году обязали даже публиковать в Голосе Украины ежеквартально тех депутатов, что арендуют за счет государства жилье!
А мені здається, через низькій рівень депутатів, які на сесії розглядають не закони , а путан.
через дрочилово, та сексі.
через підкорення ВР України портянкам, беням, сукисам. .
через недолугі закони, які пишуть зелені невігласи, а у ВР монобільшістю невігласів за них голосують на догоду Ж2. Короче, усі у гівні.
І ось на фоні цього умка в"їжджає у ВР весь білий і на білому коні.