25-летний мужчина пробрался ночью в дом 73-летней бабушки и изнасиловал ее, - полиция Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесской области полицейские задержали злоумышленника, который изнасиловал и обокрал пожилую женщину
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
По данным ведомства, происшестви произошло неделю назад.
"Правонарушитель - 25-летний житель города Татарбунары - ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь. Покидая чужой дом, злоумышленник оделся в обновы, которые нашел в одной из комнат, и ушел", - сказано в сообщении.
Разоблачили мужчину полицейские за несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.
После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение и взяли под стражу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
почему еще не капсом? почему не подсвечена красным цветом и не выделена жирным шрифтом??
Сексуальное насилие- боль и пытка. Все возвращается бумерангом и за твой " юмор" ты, или твоя жена, или дочь,на себе испытают это " повезло".
Запомните эти свои " смешливые" посты, а потом жене, матери или дочке после трагедии процитируйте себя.
Эти отписавшиеся "женщины" мечтают о сексе с бухим, грязным, неадекватным существом?
Аминь.
Это же так классно по мнению Валеры.
Многовато вас тут шутников; с замаскированным сарказмом.
Подія сталася вдень 29 серпня.
Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прокуратура Запорізької області.
"На території Комунарського району м. Запоріжжя зловмисник, переслідуючи раніше знайомого йому чоловіка, прослідував за ним до його оселі та, користуючись значною фізичною перевагою, зґвалтував. Постраждалий, щойно зміг вирватися, вибіг на вулицю та зателефонував до поліції", - йдеться у повідомленні.
Сігурні Вівер 71 рік, бабульки різні бувають, а згвалтування це згвалтування не залежно від віку.
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©