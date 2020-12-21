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25-летний мужчина пробрался ночью в дом 73-летней бабушки и изнасиловал ее, - полиция Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали злоумышленника, который изнасиловал и обокрал пожилую женщину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным ведомства, происшестви произошло неделю назад.

"Правонарушитель - 25-летний житель города Татарбунары - ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь. Покидая чужой дом, злоумышленник оделся в обновы, которые нашел в одной из комнат, и ушел", - сказано в сообщении.

Разоблачили мужчину полицейские за несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.

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После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение и взяли под стражу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.

25-летний мужчина пробрался ночью в дом 73-летней бабушки и изнасиловал ее, - полиция Одессы 01
25-летний мужчина пробрался ночью в дом 73-летней бабушки и изнасиловал ее, - полиция Одессы 02

изнасилование (917) Одесса (7890) Нацполиция (16484) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+12
Оделся в обновы? Попандопало?
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21.12.2020 10:27
+9
не, ну прям наиважнейшая новость в 40-ка миллионной стране...
почему еще не капсом? почему не подсвечена красным цветом и не выделена жирным шрифтом??
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21.12.2020 10:28
+9
единственный выход женится
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21.12.2020 10:36
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Это не мужчина а животное.
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21.12.2020 10:25 Ответить
Этот мужчина предпочитает зрелых женщин. У него примером служил президент Франции - Макрон
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21.12.2020 10:35 Ответить
Ну почему. Как любят говорить в Европе, геронтофилия, как и гомосексуализм имеет право на жизнь. О грабить старушек так наша власть всегда грабила самых старых и самых пожилых так как они не дадут сдачи.
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21.12.2020 10:44 Ответить
А почему заодно не насиловала?...
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21.12.2020 14:26 Ответить
Капец! Джигало
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21.12.2020 10:25 Ответить
Оделся в обновы? Попандопало?
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21.12.2020 10:27 Ответить
Бабкина Надежда?
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21.12.2020 10:34 Ответить
не, ну прям наиважнейшая новость в 40-ка миллионной стране...
почему еще не капсом? почему не подсвечена красным цветом и не выделена жирным шрифтом??
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21.12.2020 10:28 Ответить
Больные "люди", уж не знаю, что сказать
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21.12.2020 10:41 Ответить
Оц тоц пирвертоц бабушка здорова...
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21.12.2020 10:30 Ответить
И мечтает снова.....)))
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21.12.2020 10:35 Ответить
Скажи...
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21.12.2020 10:39 Ответить
Люди,вот вы смеётесь, а ничего смешного в этом нет. Почитали бы когда-нибудь материалы уголовных дел по изнасилованиям, не смеялись бы никогда.
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21.12.2020 12:52 Ответить
Клиника, ну это на самом деле страшно. Зря закрыли психушки.
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21.12.2020 10:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jDwFSpMjGuo
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21.12.2020 10:36 Ответить
единственный выход женится
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21.12.2020 10:36 Ответить
Живого человека,изнасиловал,во изверг...
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21.12.2020 10:43 Ответить
Як кажуть, буває лише мало горілки...
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21.12.2020 10:47 Ответить
свезло бабуле
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21.12.2020 10:50 Ответить
))))))
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21.12.2020 10:57 Ответить
Ты тоже маньяк?! Сексуальное насилие- боль и пытка. Все возвращается бумерангом и за твой " юмор" ты, или твоя жена, или дочь,на себе испытают это " повело".
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21.12.2020 12:12 Ответить
Сытый голодного не поймет
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21.12.2020 12:25 Ответить
Оделся в бабулины обновы?
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21.12.2020 10:56 Ответить
это государство ничем не отличается от данного индивидуума, оно так же ограбило и оттрахало стариков с пенсией в 2000грн
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21.12.2020 10:59 Ответить
После литра водки не бывает старых и некрасивых женщин.
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21.12.2020 11:00 Ответить
Вам **********, а бабці тепер горіти у пеклі за єдиний у своєму житті гріх!
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21.12.2020 11:03 Ответить
Я вот шас с большим подозрением смотрю на Макрона..
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21.12.2020 11:39 Ответить
А на Максима Галкина? Бабуся Бриджит еще молодуха по сравнению с Пугачовой)))
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21.12.2020 11:47 Ответить
ЯВНО ПРОРОССИЙСКИЙ ОДЕССИТ !)
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21.12.2020 11:55 Ответить
ВИДНО НЕ ВСЕХ ГАДОВ ТАНЬКА СПАЛИЛА !!!
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21.12.2020 11:55 Ответить
Думаю, бабка таки забере заяву. Під чесне слово
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21.12.2020 12:08 Ответить
Вам смешно, а бабке теперь на улицу не выйти даже за хлебом до конца жизни. Засмеют соседки да и во всем селе. А в магазине к хлебу бабке будут предлогать презервативы.
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21.12.2020 12:28 Ответить
«Я така бабуся, шо ишо и##ся»
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21.12.2020 12:08 Ответить
Всем ухахатывающимся над изнасилованием пожилой женщины ублюдком-
Сексуальное насилие- боль и пытка. Все возвращается бумерангом и за твой " юмор" ты, или твоя жена, или дочь,на себе испытают это " повезло".
Запомните эти свои " смешливые" посты, а потом жене, матери или дочке после трагедии процитируйте себя.
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21.12.2020 12:30 Ответить
А ти у 74 роки перепишеш цей пост?
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21.12.2020 12:33 Ответить
Желаете пережить подобное своей матери?
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21.12.2020 12:43 Ответить
Я тоже не понимаю, почему столько ржача в комментариях? И в основном, от мужиков. Что смешного в изнасиловании? Тем более старой женщины? Наверняка там есть и физические повреждения. Единственное смешное - это такой маленький срок за изнасилование в нашем УК.
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21.12.2020 12:55 Ответить
Не только от мужиков, увы. Что особенно поражает.
Эти отписавшиеся "женщины" мечтают о сексе с бухим, грязным, неадекватным существом?
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21.12.2020 12:58 Ответить
Шо завидно ? "женщины" мечтают , а тебе что, уже "труба" ?
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21.12.2020 15:34 Ответить
Пусть с этим "повезет" самому Валере Олейнику.
Аминь.
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21.12.2020 15:42 Ответить
А что такое?........
Это же так классно по мнению Валеры.
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21.12.2020 15:54 Ответить
Ты что больная? Сарказм тебе не известен ?
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21.12.2020 15:58 Ответить
Обозначай чем-нибудь свой сарказм.
Многовато вас тут шутников; с замаскированным сарказмом.
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21.12.2020 16:03 Ответить
Обозначаю .Не надо ,милочка, завидовать тем ,кто мечтает что бы их изнасиловали .
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21.12.2020 16:07 Ответить
Я им удивляюсь, мягко выражаясь.
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21.12.2020 16:52 Ответить
Ты таких мечтательниц знаешь? -Твоя мать, сестра. подружка? Мечтают быть избитыми,с порывами влагалища,занесенной инфекцией? Морально униженными грязным пьяным уродом? Может ты сам мечтаешь ,чтобы тебя изнасиловали с разрывом ануса и прямой кишки? И потом -несколько операций.
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22.12.2020 11:22 Ответить
С такими фантазиями ты точно больная .Но это лечится, психиатры тебе помогут.
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22.12.2020 14:03 Ответить
Повезет - ментовской дубинкой в анус,хочешь такого "секса" валерик?
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22.12.2020 11:04 Ответить
У Запоріжжі чоловік зґвалтував свого знайомого, який має інвалідність.
Подія сталася вдень 29 серпня.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прокуратура Запорізької області.

"На території Комунарського району м. Запоріжжя зловмисник, переслідуючи раніше знайомого йому чоловіка, прослідував за ним до його оселі та, користуючись значною фізичною перевагою, зґвалтував. Постраждалий, щойно зміг вирватися, вибіг на вулицю та зателефонував до поліції", - йдеться у повідомленні.
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21.12.2020 15:44 Ответить
ну це, блін, вже вобше ..
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21.12.2020 12:45 Ответить
25-річний чоловік пробрався вночі в будинок 73-річної бабусі і зґвалтував її, - поліція Одеси - Цензор.НЕТ 8775

Сігурні Вівер 71 рік, бабульки різні бувають, а згвалтування це згвалтування не залежно від віку.
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21.12.2020 13:06 Ответить
на киче будет Алл Баарисавнай, кацапура хренов... От них все беды. Почему нет статьи КАСТРИРОВАТЬ?
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21.12.2020 13:16 Ответить
Парню грозит до шести лет лишения свободы? а що ж ви йому інкримінуєте? В Мукачеві був подібний випадок, але там нападник тільки мастурбував на пенсіонерок і то 10-ку отримав...
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21.12.2020 13:32 Ответить
Пусть срочно женское имя себе подбирает,а то в СИЗО ему уже обеспечено ,но выберут его чужие дяди
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21.12.2020 13:59 Ответить
Збоченець - геронтофіл
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21.12.2020 14:32 Ответить
Життя вдалося. Наступний етап - партія "слуга народу" і Верховна рада. *****, а я вчився в школі, потім техучилище, армія, завод, юридичний інститут... Скільки пустих проміжних ланок...
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21.12.2020 15:18 Ответить
Бабуля ,исходя из повествования "секси с обложки".
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21.12.2020 15:31 Ответить
"Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©
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21.12.2020 16:01 Ответить
И тебе такого " секса" - ментовской дубинкой в анус. Посмеешься?
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22.12.2020 11:07 Ответить
 
 