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В группу военных ВС Азербайджана, идущих за танком Т-90С, попала управляемая ракета. ВИДЕО периода активной фазы войны

В сети появилась видеозапись атаки армянских военных на колонну подразделения армии Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из азербайджанских военных. На записи видно, как солдаты армии Азербайджана двигаются по дороге под прикрытием танка Т-90С. Момент атаки зафиксирован в начале второй минуты записи. Предположительно, колонна была поражена противотанковой управляемой ракетой. Дата записи неизвестна, но была сделана во время активной фазы войны в Нагорном Карабахе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Нагорном Карабахе нарушают режим прекращения огня: Азербайджан и Армения указывают друг на друга

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+20
Да, разлет осколков + сработавшая ДЗ танка. Командира пехоты в расход. Интервал движения в колоне, расстояние до танка не менее 10 метров. Короче.. не на войне а как на прогулке. За что и поплатились.
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21.12.2020 11:20
+10
усе - видосик закончился- покажите это "нашему" омансому вислюку...
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21.12.2020 10:57
+9
Проармянский цн продолжает воевать,хотя война давно закончилась полным поражением пропутинских армяшек.
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21.12.2020 11:05
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усе - видосик закончился- покажите это "нашему" омансому вислюку...
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21.12.2020 10:57 Ответить
А это тут при чем?
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21.12.2020 11:23 Ответить
Это Порохобот-кремлебот опять компреметирует Сывоволосого Гетьмана в интернетах ...
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21.12.2020 12:16 Ответить
Не гунди зебибилоид.
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21.12.2020 12:23 Ответить
Як тільки група військових з танком вийшла на відкриту частину дороги, без дерев та насаджень, так відразу по танку було застосовано ПТРК. Військові Азербайджану вели себе безвідповідально, ніяк не контролювали пуски ПТРК по секторам і тому не змогли укритись від обстрілу під час пуску. Взагалі тактика наступу піхоти за танком при активованому активному захисту танка чи можливості обстрілу танків противотанковими засобами, є провальною. Піхота має унеможливлювати знищення танку протитанковими засобами, інакше для чого піхота йде у наступ з танком? Піхота має наступати першою і виявляти вогневі позиції ворога, а танк має висуватись коли вже всі позиції ворога розвідані, для нанесення вогневого ураження з безпечної відстані та позиції. А що ми бачимо на відео? Піхота була уражена уламками ПТРК та динамічного захисту власного танку, це найбільш тупа ситуація яка тільки могла бути!
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21.12.2020 13:16 Ответить
Ты, поганец, в какой области не иксперд?
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21.12.2020 14:26 Ответить
Оно, ЗЕленое, даже в конструкции антигравитационных двигателей разбирается.
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21.12.2020 14:37 Ответить
игорь как ты себе это представляешь не на бумаге - один залп башенного , и мабуте ( своей )
в радиусе 50 на 70 прийдется кантоватся на больгичку
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21.12.2020 15:11 Ответить
Танк має йти далеко позаду від піхоти 1-2 км і тримати зв'язок з піхотою по рації, пересуваючись швидкими марш-бросками з однієї захищеної позиції до іншої і працювати тільки по виявленим піхотою ворожим позиціям. Першим ділом піхота має берегти бронетехніку, бо без неї не буде шансів на перемогу! Ось в даному випадку танк вже пошкоджений, піхота вже виведена з ладу і атака провалена, а позаду немає колони і чекати на підхід підкріплення можна годинами, бо дорога прострілюється. А для поранених діє правило золотої години, коли в разі ненадання медичної допомоги вони в більшості помруть або стануть інвалідами і не зможуть продовжувати бойові дії. Піхота мала наступати двома групами з обох сторін дороги під прикриттям дороги і насаджень, виявляючи вогневі позиції ворога, по яким сзаду з відстані 1,5-2 км мав відпрацьовувати танк.
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21.12.2020 15:21 Ответить
с коробкой ты не прав , а так почти все по делу
вывод , пороха ты не нюхал , а по книжному чешешь не плохо
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21.12.2020 16:11 Ответить
Там на відео чітко показано хто був неправий і як неправильно наступати.
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21.12.2020 16:27 Ответить
Хоть бы одного в жизни увидеть,а то создается впечатление,что ареал обитания этих существ-исключительно интернет)
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22.12.2020 09:41 Ответить
Ему кажется удалось заснять старуху с косой!
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21.12.2020 10:57 Ответить
Вдалось засняти як не треба воювати. Танк без піхоти може рухатись значно скорше і в нього буде важче поцілити з ПТРК. Піхота попереду танка також може наступати більш безпечно, бо не буде уражена динамічним та активним захистом власного танку під час застосування ПТРК. Краще наступати піхотою, маючи танк позаду, який з захищеної позиції знищує вогневі позиції ворога, які виявляє піхота.
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21.12.2020 13:21 Ответить
Судя по погоде - это где-то октябрь в Карабахе. Еще до того первого ухудшения погоды, в результате которого БПЛА какое-то время не работали.
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21.12.2020 10:59 Ответить
Да, очень похоже.
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21.12.2020 11:05 Ответить
От ПТУР в танк так пехоту уложило?
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21.12.2020 11:02 Ответить
Есть и ОФС такие, не все же только бронебойные.
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21.12.2020 11:04 Ответить
по танку?
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21.12.2020 11:07 Ответить
Да, разлет осколков + сработавшая ДЗ танка. Командира пехоты в расход. Интервал движения в колоне, расстояние до танка не менее 10 метров. Короче.. не на войне а как на прогулке. За что и поплатились.
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21.12.2020 11:20 Ответить
"Командира пехоты в расход. Интервал движения в колоне, расстояние до танка не менее 10 метров" -что за глупость ты написал !?
Как ты думаешь, с какой целью пехота вообще двигается ЗА бронетехникой !?
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !
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21.12.2020 15:40 Ответить
при внезапном нападении из засады, если она грамотно организована, у нападающего приемуществ в 100 раз больше чем у обороняющегося
1 хорошо замаскированный танк может раздолбать колонну, построенную идеально в соответствии со всеми требованиями военной науки
по видимому эти люди в военной форме достаточно легкомысленно и самонадеено отнеслись к выполнению поставленной задачи
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22.12.2020 04:11 Ответить
На войне нельзя расслабляться, даже если не видно противника.
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21.12.2020 11:05 Ответить
Что в данном видео о "нельзя расслабляться"...? Ты практически никогда не увидишь подлет ПТУРа к тебе... - хоть расслабляйся, хоть нет...
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21.12.2020 15:41 Ответить
Подлёт ПТУРа увидеть проблемно, это да, а вот засечь пуск, это довольно легко, если быть внимательным.
Увидев же пуск, есть достаточно времени на реакцию, в зависимости от расстояния, от 5 до 15 секунд.
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21.12.2020 18:33 Ответить
Это всё в теории... Сколько мы не пялились - НИРАЗУ не видели подлет... Всегда было неожиданностью... Ты не в состоянии охватить ВСЮ глубину и ширину возможных мест пуска... Особенно если птички летают... (реальные птички, а не аллегория) и много еще , -почему...
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21.12.2020 19:16 Ответить
То что возможно в теории, бывает и на практике)
Бывает даже то, что невозможно)
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21.12.2020 21:27 Ответить
Ну это несерёздный разговор...
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21.12.2020 21:33 Ответить
Тем не менее, засечь пуск, вполне реально.
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21.12.2020 21:34 Ответить
Я не вижу смысла дальше обсуждать теорию вероятности...
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21.12.2020 21:48 Ответить
Проармянский цн продолжает воевать,хотя война давно закончилась полным поражением пропутинских армяшек.
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21.12.2020 11:05 Ответить
Пропутинские пропагандоны и вообще кацапы еще больше радуются проблемам армянских "соросят", чем на этом сайте симпатики азеров...
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21.12.2020 11:09 Ответить
О Аллах даруй им Высшую степень в Раю!
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21.12.2020 11:24 Ответить
Во-во...Бамбарбия киргуду
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21.12.2020 11:55 Ответить
Дибил.
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21.12.2020 12:28 Ответить
На деревьях листья зелёные.....
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21.12.2020 11:29 Ответить
Дурачкам многое не понятно в єтой жизни. Универсальний ответ: так сложись звезди)
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21.12.2020 12:26 Ответить
Кысмет
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21.12.2020 12:44 Ответить
Не ну не всё ж время Тофикам с Рафиками шерсть из жоп Самвелов и Гургенов драть. А то уже совсем Тофики и Рафики охренели - вместо бдительно пялиться по сторонам на расслабоне видосики снимать затеяли. Вот Самвелы с Гургенами их и нахлобучили, шоб те Аллаху иншалла передали.
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21.12.2020 12:29 Ответить
С птура по тшке, класика, пехота расслабилась.
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21.12.2020 12:31 Ответить
Что в данном видео про "расслабилась"...? Ты практически никогда не увидишь подлет ПТУРа к тебе... - хоть расслабляйся, хоть нет...
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21.12.2020 15:43 Ответить
Столпились. Если б не селфились, а смотрели по сторонам могли би заметить вспишку, птур несколько секунд летит.
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21.12.2020 16:11 Ответить
Ты дурачек !?
Какую "заметили бы вспышку от ПТУРА" !?
Хер ты её заметишь ! Она видна только оператору ПТУРА и то,по красному оконьку в сопле уже Летящего ПТУРА !
А в "морду" - его НЕ ВИДНО !!!!

ИДИ В ШКОЛУ - ШКОЛОТА !
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21.12.2020 16:13 Ответить
Иди нахер дибилоид.
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21.12.2020 16:15 Ответить
Не ругайся... )))
Ты лично виде подлет к себе ПТУРА !? ))
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21.12.2020 16:23 Ответить
Нету не дыма, ни особой вспышки (разве что если смотреть сзади). Только марево от перегретого двигателем воздуха. Но чтоб такое заметить - надо знать куда смотреть при том смотреть очень внимательно, и заметишь ты это с не очень то дальнего расстояния.
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28.12.2020 19:10 Ответить
Ну а я про что ...?
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28.12.2020 19:28 Ответить
танкуй бортом читерный бот
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21.12.2020 12:32 Ответить
Танк зарвалса на мине !!! Пехота шла по следом танка.пережде чем обсуждат "управляемое ракету" иногда найдите первую источник видео.а не слушат пропаганду анмяно-рашисткую рабов
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21.12.2020 14:41 Ответить
Солдаты шли в освобождем терреторие.этоже видно на видео.смеютса ,снимают видео,и все ходят рядам.не ждут атаки врага."експерти" не знаете Азербайджанское Мове -хотябы думайте галовой
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21.12.2020 14:43 Ответить
Бывает.
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21.12.2020 14:55 Ответить
шли спокойно , сразу за коробкой , в худшим из воинских построений - кучей
поймали или нашли , мы не знаем , но потери налицо , командира в штрафники переведут однозначно
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21.12.2020 15:16 Ответить
Как ты думаешь, с какой целью пехота вообще двигается ЗА бронетехникой !?
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !

И они не шли кучей !!!
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21.12.2020 15:44 Ответить
шли кучей , как стадо , командира повторюсь в штрафники
за броней ты не ходил , и даже на картинках не видал тактики пехотных подразделений , в данном случае отделение - взвод
то че ты написал большими буквами , расскажи мазуте , они тебя думаю поправят
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21.12.2020 16:08 Ответить
Я своё отходил, и таких как ты учил и вытаскивал... Которые даже автоматом пользоваться не научились...., за то все умные...
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21.12.2020 16:15 Ответить
если трубил ,то хоть вкратце расскажи о тактике передвижения ( наступления ) мотострелкового подразделения ( взвод ) по не контролированной ( пока не своей ) територии с приданными на подразделениями ( можешь сам выбрать любое )
толкового ты ниче не скажешь ( бо такого в тырнетах не пишут )
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21.12.2020 16:47 Ответить
"ТРУБИЛ" ...?
Боюсь у нас с тобой разный словарный запас... и мы не найдём общего языка...
Мне нет смысла, что то опысывать, больше - чем я уже здесь написал ! Этого достаточно для понимания !
Если ты с написаным мною не согласен ... - то наверно ты плохо "трубил"...)))
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21.12.2020 16:50 Ответить
"мазута поправит" ?? Ты еще скажи, что он задний ход неожиданно врубит... Так вот... у т-64 (основной НАШ танк) - задняя - пешего человека... Он скорее переднюю прибавит, что бы его не спалили, чем для "уклонить" - включит заднюю.
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21.12.2020 16:17 Ответить
по теме написать ни че не можешь , коробку ( танк в данном случае ) ты видел только на картинке , на видео не видел , если-б видел, такую ересь не писал
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21.12.2020 16:52 Ответить
)
Ну что ж.. тебе видней... )
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21.12.2020 16:54 Ответить
С таким постороением только всяких "террористов", сутенёров и студентов-анархистов штурмовать. Бомбочка с беспилотника или ракета с ПТРК научила тех кто выжил. Но самое интересное, у нас ведь точно так же учат наступать.
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21.12.2020 23:50 Ответить
 
 