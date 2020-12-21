В группу военных ВС Азербайджана, идущих за танком Т-90С, попала управляемая ракета. ВИДЕО периода активной фазы войны
В сети появилась видеозапись атаки армянских военных на колонну подразделения армии Азербайджана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из азербайджанских военных. На записи видно, как солдаты армии Азербайджана двигаются по дороге под прикрытием танка Т-90С. Момент атаки зафиксирован в начале второй минуты записи. Предположительно, колонна была поражена противотанковой управляемой ракетой. Дата записи неизвестна, но была сделана во время активной фазы войны в Нагорном Карабахе.
Топ комментарии
+20 Дмитрий Б #348853
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+10 я гражданин Украины
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+9 Michelangelo Buonarroti
показать весь комментарий21.12.2020 11:05
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в радиусе 50 на 70 прийдется кантоватся на больгичку
вывод , пороха ты не нюхал , а по книжному чешешь не плохо
Как ты думаешь, с какой целью пехота вообще двигается ЗА бронетехникой !?
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !
1 хорошо замаскированный танк может раздолбать колонну, построенную идеально в соответствии со всеми требованиями военной науки
по видимому эти люди в военной форме достаточно легкомысленно и самонадеено отнеслись к выполнению поставленной задачи
Увидев же пуск, есть достаточно времени на реакцию, в зависимости от расстояния, от 5 до 15 секунд.
Бывает даже то, что невозможно)
Какую "заметили бы вспышку от ПТУРА" !?
Хер ты её заметишь ! Она видна только оператору ПТУРА и то,по красному оконьку в сопле уже Летящего ПТУРА !
А в "морду" - его НЕ ВИДНО !!!!
ИДИ В ШКОЛУ - ШКОЛОТА !
Ты лично виде подлет к себе ПТУРА !? ))
поймали или нашли , мы не знаем , но потери налицо , командира в штрафники переведут однозначно
Я тебе подскажу - ИМЕННО для того, что бы БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА НЕЙ, а не на расстоянии !
И они не шли кучей !!!
за броней ты не ходил , и даже на картинках не видал тактики пехотных подразделений , в данном случае отделение - взвод
то че ты написал большими буквами , расскажи мазуте , они тебя думаю поправят
толкового ты ниче не скажешь ( бо такого в тырнетах не пишут )
Боюсь у нас с тобой разный словарный запас... и мы не найдём общего языка...
Мне нет смысла, что то опысывать, больше - чем я уже здесь написал ! Этого достаточно для понимания !
Если ты с написаным мною не согласен ... - то наверно ты плохо "трубил"...)))
Ну что ж.. тебе видней... )