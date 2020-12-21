В группу военных ВС Азербайджана, идущих за танком Т-90С, попала управляемая ракета. ВИДЕО периода активной фазы войны

В сети появилась видеозапись атаки армянских военных на колонну подразделения армии Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из азербайджанских военных. На записи видно, как солдаты армии Азербайджана двигаются по дороге под прикрытием танка Т-90С. Момент атаки зафиксирован в начале второй минуты записи. Предположительно, колонна была поражена противотанковой управляемой ракетой. Дата записи неизвестна, но была сделана во время активной фазы войны в Нагорном Карабахе.

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