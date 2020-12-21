"Первый раз - не понимал, что делать и как. Второй раз - появилась уверенность. Но страшно было оба раза", - патрульный Русецкий о своем участии в боях за ДАП. ВИДЕО
Николай Русецкий - воин, доброволец, "киборг", защищавший донецкий аэропорт, а ныне служит в роте тактико-оперативного реагирования спецподразделения патрульной полиции в Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью "Поліцейській хвилі" на телеканале "Эспрессо", Русецкий рассказал о войне и о том, что помогло ему выжить в ДАПе.
Украинский воин прошел кровавые и тяжелые бои. От побратимов, за сильный характер и решительность получил свой позывной - Молот.
"В марте 2014-го, когда еще никакие боев не было, мы с братом получили повестки. Из военкомата нас отправили в 79-ю бригаду. Я попал на должность помощника пулеметчика, а брат стал помощником гранатометчика... Мы начали освобождать Красный Лиман - это пригород Славянска. И уже в первом бою я получил осколочное ранение. Неповезло просто. Наши разведчики подорвались на фугасе. Мы заняли оборону и начали отстреливаться. Я сначала даже не понял, что случилось - меня просто отбросило в сторону", - рассказывает Русецкий.
После лечения в госпитале Русецкий возвратился на фронт и вместе с побратимами воевал две ротации в донецком аэропорту. В 2017 году Русецкий прошел отбор в патрульную полицию.
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Запаребриковые тоже знали, где мы укрываться могли.
Но, "гладили" их при всяком удобном случаи. Регулярно.
Они об этом очень не любят вспоминать. А многие и не могут.