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"Первый раз - не понимал, что делать и как. Второй раз - появилась уверенность. Но страшно было оба раза", - патрульный Русецкий о своем участии в боях за ДАП. ВИДЕО

Николай Русецкий - воин, доброволец, "киборг", защищавший донецкий аэропорт, а ныне служит в роте тактико-оперативного реагирования спецподразделения патрульной полиции в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью "Поліцейській хвилі" на телеканале "Эспрессо", Русецкий рассказал о войне и о том, что помогло ему выжить в ДАПе.

Украинский воин прошел кровавые и тяжелые бои. От побратимов, за сильный характер и решительность получил свой позывной - Молот.

"В марте 2014-го, когда еще никакие боев не было, мы с братом получили повестки. Из военкомата нас отправили в 79-ю бригаду. Я попал на должность помощника пулеметчика, а брат стал помощником гранатометчика... Мы начали освобождать Красный Лиман - это пригород Славянска. И уже в первом бою я получил осколочное ранение. Неповезло просто. Наши разведчики подорвались на фугасе. Мы заняли оборону и начали отстреливаться. Я сначала даже не понял, что случилось - меня просто отбросило в сторону", - рассказывает Русецкий.

После лечения в госпитале Русецкий возвратился на фронт и вместе с побратимами воевал две ротации в донецком аэропорту. В 2017 году Русецкий прошел отбор в патрульную полицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Круглосуточные боевые действия, минус 30, воды нет", - защитники ДАП вспоминали события пятилетней давности в музее Второй мировой. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбасс (26956) донецкий аэропорт (540) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+6
Перемир'я Зеленського"Первый раз - не понимал, что делать и как. Второй раз - появилась уверенность. Но страшно было оба раза", - патрульный Русецкий о своем участии в боях за ДАП - Цензор.НЕТ 4651
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21.12.2020 12:38
+4
То кацап.
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21.12.2020 13:23
+3
дякую Вам,пане Миколо за все!!Зі святом Миколая Вас.Горджуся своім земляком!
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21.12.2020 15:18
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Зря ти це розповів, можеш підти під суд як і генерал Назаров.
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21.12.2020 12:32 Ответить
да узбагойзя. у мну знакомый с 55-ки псковскую десантуру под Луганском "гладил". рассказывал, как их "гладили" в ответ из запаребрика. в чистом поле ищешь норку и молишься, чтобы в тебя не прилетело. хорошо, если рядом посадка есть - там меньше шанс, что осколками посечёт.
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21.12.2020 13:04 Ответить
Зато, посадки под "ноль" срезались.
Запаребриковые тоже знали, где мы укрываться могли.
Но, "гладили" их при всяком удобном случаи. Регулярно.
Они об этом очень не любят вспоминать. А многие и не могут.
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21.12.2020 15:37 Ответить
Перемир'я Зеленського"Первый раз - не понимал, что делать и как. Второй раз - появилась уверенность. Но страшно было оба раза", - патрульный Русецкий о своем участии в боях за ДАП - Цензор.НЕТ 4651
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21.12.2020 12:38 Ответить
Да...... а потом пошел не просто в полицию служить, а в ТОР-переименованый "Беркут. И будет людишек крепить по приказу.....
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21.12.2020 12:42 Ответить
Ви впевнені? Маєте підстави так стверджувати? Тож викладайте, не соромтеся.
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21.12.2020 12:51 Ответить
То кацап.
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21.12.2020 13:23 Ответить
дякую Вам,пане Миколо за все!!Зі святом Миколая Вас.Горджуся своім земляком!
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21.12.2020 15:18 Ответить
на 8.17 минуте у девушки - тельник шикарный !
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21.12.2020 15:19 Ответить
В перший раз не знав шо робити,а во второй раз уже появилась увєрєность - сказав патрульний,увєрєно запихаючи в кишеню штуку гриваків...За ним з благосклонной улибкой наблюдав його старший товаріщ - екс гаїшник,а тепер тоже заслужений патрульний Петренко...
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21.12.2020 17:11 Ответить
Кацап ?
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22.12.2020 00:14 Ответить
 
 