"Фигурант выжил потому, что самолет сел слишком рано", - химик из ФСБ Кудрявцев, участвовавший в отравлении Навального, рассказал ему подробности. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный узнал о некоторых подробностях своего отравления, позвонив одному из участников операции ФСБ, военному химику Константину Кудрявцеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Навальный в разговоре представился Кудрявцеву помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Убедить Кудрявцева удалось с помощью специальной программы, которая дает возможность подменить телефонный номер во время звонка с настоящего на нужный.

Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

"Мне кажется, что да. Только из-за этого. Если бы там чуть-чуть дольше, то возможно, все как бы закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств... Это вот самый плохой фактор, который может быть в нашей работе... Приехала скорая и так далее. Провели мероприятия первичные..." - рассказывает Кудрявцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой украинский Крым обозначен российским. ВИДЕО