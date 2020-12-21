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"Наколочки, наколочки, гоп татуировочки": курсантки ХНУВС станцевали под "блатняк", вуз начал расследование. ВИДЕО

В Харьковском национальном университете внутренних дел 21 декабря начали служебное расследование после публикации скандального видео, на котором курсантки этого вуза танцуют под музыку российской группы "Воровайки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт вуза.

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование", - говорится в заявлении.

Видео - "Харьков Live"

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Напомним, российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину. "Воровайки" исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.

Нацполиция (16487) скандал (4475) танец (55) Харьков (7509) курсанты (163) шансон (34)


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Топ комментарии
+84
Харків це проросійське місто зі сталою російською кримінальною субкультурою. Тому всі юридичні вищі навчальні заклади потрібно закривати в Харкові і відкривати в Тернополі.
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21.12.2020 17:28
+76
Та нормально всё. Мусарня ж. Обычный быдлятник. Я бы удивился, если б они Лебединое озеро станцевали.
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21.12.2020 17:29
+72
Самое оно для для отпевания(ну или чего там) Кернеса.
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21.12.2020 17:26
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Класний ролік вийшов, на похоронах Кернеса прокрутіть. Вони із одної субкультури.
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22.12.2020 15:50 Ответить
А ОБЛИЧЧЯ ТАК І СВІТЯТЬСЯ ІНТЕЛЕКТОМ
Ця музика не шансон, це смердючий кацапський блатняк.

Ректору втик
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22.12.2020 15:57 Ответить
Дичь...
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22.12.2020 16:24 Ответить
чудова репетиція похорон гепи....а то там війскових залучають...
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22.12.2020 17:08 Ответить
Коли Саакашвілі вигнав ВСЮ мусорню і створив нову поліцію - це спрацювало.
Чому цього немає або чому це не працює в Україні?
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22.12.2020 17:33 Ответить
Тому що в нас влада всюди розказує що вони не «такие» а на справді всім правлять гроші
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23.12.2020 20:06 Ответить
Це люди які пішли навчатися в вуз який готує Українських правоохоронців. Що вони робитимуть коли їм буде надано право влади над кимось?
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23.12.2020 20:03 Ответить
По хорошему - отчислить нах... и пусть идут танцуют
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23.12.2020 20:05 Ответить
Вы больной, капец отчислить за что????
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23.12.2020 22:39 Ответить
За поступки пропагандирующие воровскую субкультуру несовместимые ни с личностью сотрудника Нац полиции и будущего офицера.....
так доходчиво?
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23.12.2020 23:19 Ответить
Или вы хотите чтоб полиция ботала по фене и работала по понятиям ?
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23.12.2020 23:21 Ответить
А для такой больной как вы поясню ещё кое что -
Сняли бы форму и погоны - перед тем как под блатняк выплясывать - слова бы никто не сказал...
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23.12.2020 23:32 Ответить
Шалавайки, курволайки.
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23.12.2020 20:07 Ответить
Отстаньте от детей
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23.12.2020 22:24 Ответить
Детьми они были в школе . Пора отвечать за свои поступки
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23.12.2020 23:22 Ответить
Они курсанты
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23.12.2020 23:23 Ответить
Ну танцуют - пусть танцуют, что здесь такого криминального???
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23.12.2020 23:10 Ответить
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25.12.2020 22:50 Ответить
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