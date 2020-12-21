"Наколочки, наколочки, гоп татуировочки": курсантки ХНУВС станцевали под "блатняк", вуз начал расследование. ВИДЕО
В Харьковском национальном университете внутренних дел 21 декабря начали служебное расследование после публикации скандального видео, на котором курсантки этого вуза танцуют под музыку российской группы "Воровайки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт вуза.
"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование", - говорится в заявлении.
Видео - "Харьков Live"
Напомним, российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину. "Воровайки" исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.
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Ця музика не шансон, це смердючий кацапський блатняк.
Ректору втик
Чому цього немає або чому це не працює в Україні?
так доходчиво?
Сняли бы форму и погоны - перед тем как под блатняк выплясывать - слова бы никто не сказал...