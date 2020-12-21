Сотрудники урановых шахт перекрывают трассы на Кировоградщине - требуют погасить 87 млн грн зарплатных долгов и вывести предприятия из простоя. ВИДЕО

Шахтерам "Восточного горно-обогатительного комбината" задолжали 87 млн гривен заработной платы. 21 декабря горняки перекрыли движение по четырем дорогами государственного значения: в направлении Киева, Николаева, Кривого Рога и дороги Стрый-Тернополь-Знаменка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, протестуют работники Ингульской, Новоконстантиновской и Смолинской урановых шахт предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". На нем работают более пяти тысяч человек. Люди требовали выдать зарплату и вывести предприятие из простоя. Шахты не работают две недели.

Протесты продолжаются с 19 ноября. 17 декабря предприятие получило 77 млн гривен от государственного предприятия "Энергоатом".

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"Из них в пользу "Энергоатома" было требование зарегистрировать налог на добавленную стоимость на 17 млн, то есть мы фактически вернули ему 17 млн", - говорит руководитель "Восточного горно-обогатительного комбината" Антон Бендык.

По его словам, 20,5 млн грн пошло на погашение долга по заработной плате, 20 млн остались на счетах предприятия в связи с неопределенной ситуацией с погашением долгов, 10 млн заплатили за энергоносители, почти 6 млн принудительно взыскала исполнительная служба, 3 млн перечислили за охрану предприятий.

Антон Бендык сказал, что на сегодня государственное предприятие "Энергоатом" задолжало комбинату 699 млн гривен.

Представитель "Энергоатома" Алексей Лич говорит, что им должны более 24 миллиардов гривен: "Нам должны за поставленную электрическую энергию. У нас был гарантирован покупатель, которому мы сейчас по 1 копейке поставляем. Они нам должны 8,5 млрд гривен. Просто не рассчитываются, хоть по одной копейке давай, хоть бесплатно отдавайте им! Все равно они не рассчитываются, так как рассчитываются с "Зеленой энергетикой", вот и все! Там идет лоббирование полное! Они с ними и рассчитываются! Мы прекрасно понимали, что надо поддерживать "Восточный горно-обогатительный комбинат", но, вот, сложилась такая неприятная ситуация".

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К концу недели работникам обещают выплатить долги. Об этом сказал председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко. Он рассказал, что говорил с премьером Денисом Шмыгалем. Сразу выехал к шахтерам в Федоровку, чтобы озвучить последние новости. По словам председателя, Денис Шмыгаль сказал, что президент поручил 22 декабря до обеда выплатить первый транш. В последующие дни - остальные задолженности, чтобы до конца недели полностью рассчитаться.