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Сотрудники урановых шахт перекрывают трассы на Кировоградщине - требуют погасить 87 млн грн зарплатных долгов и вывести предприятия из простоя. ВИДЕО

Шахтерам "Восточного горно-обогатительного комбината" задолжали 87 млн гривен заработной платы. 21 декабря горняки перекрыли движение по четырем дорогами государственного значения: в направлении Киева, Николаева, Кривого Рога и дороги Стрый-Тернополь-Знаменка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, протестуют работники Ингульской, Новоконстантиновской и Смолинской урановых шахт предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". На нем работают более пяти тысяч человек. Люди требовали выдать зарплату и вывести предприятие из простоя. Шахты не работают две недели.

Протесты продолжаются с 19 ноября. 17 декабря предприятие получило 77 млн гривен от государственного предприятия "Энергоатом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолженность по зарплатам шахтерам будет погашена в ближайшее время, - Кабмин

"Из них в пользу "Энергоатома" было требование зарегистрировать налог на добавленную стоимость на 17 млн, то есть мы фактически вернули ему 17 млн", - говорит руководитель "Восточного горно-обогатительного комбината" Антон Бендык.

По его словам, 20,5 млн грн пошло на погашение долга по заработной плате, 20 млн остались на счетах предприятия в связи с неопределенной ситуацией с погашением долгов, 10 млн заплатили за энергоносители, почти 6 млн принудительно взыскала исполнительная служба, 3 млн перечислили за охрану предприятий.

Антон Бендык сказал, что на сегодня государственное предприятие "Энергоатом" задолжало комбинату 699 млн гривен.

Представитель "Энергоатома" Алексей Лич говорит, что им должны более 24 миллиардов гривен: "Нам должны за поставленную электрическую энергию. У нас был гарантирован покупатель, которому мы сейчас по 1 копейке поставляем. Они нам должны 8,5 млрд гривен. Просто не рассчитываются, хоть по одной копейке давай, хоть бесплатно отдавайте им! Все равно они не рассчитываются, так как рассчитываются с "Зеленой энергетикой", вот и все! Там идет лоббирование полное! Они с ними и рассчитываются! Мы прекрасно понимали, что надо поддерживать "Восточный горно-обогатительный комбинат", но, вот, сложилась такая неприятная ситуация".

Также читайте: В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский

К концу недели работникам обещают выплатить долги. Об этом сказал председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко. Он рассказал, что говорил с премьером Денисом Шмыгалем. Сразу выехал к шахтерам в Федоровку, чтобы озвучить последние новости. По словам председателя, Денис Шмыгаль сказал, что президент поручил 22 декабря до обеда выплатить первый транш. В последующие дни - остальные задолженности, чтобы до конца недели полностью рассчитаться.

Автор: 

протест (5858) шахтеры (655) Кировоградская область (633)


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Топ комментарии
+16
Хе, какие-то урановые комбинаты, зачем, когда нам нужны диснейленды и прочие шапито.
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21.12.2020 23:34
+16
Я навідь не здивуюся, шо вони галасували по пріколу за беніну ляльку-ідіота шмарклявого!
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21.12.2020 23:38
+12
Нєнє.
Вони галасувалі проти «кровавого ліпетско-мальдівскава барьігі мародьора !».
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21.12.2020 23:44
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Хе, какие-то урановые комбинаты, зачем, когда нам нужны диснейленды и прочие шапито.
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21.12.2020 23:34 Ответить
П.С. И я не против диснейлендов-голливудов и даже не против шапито (хотя это порядком достало). Пусть цветут все цветы.(с) Тем более, если Дисней с какого-то бодуна откроет здесь парк аттракционов. Но меня напрягают хотелки "найвеличнiшого лiдера **********."
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21.12.2020 23:39 Ответить
а чого це ці працівнички не задоволені кінцем епохи бідності?
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21.12.2020 23:47 Ответить
Я б припустив, що це на них уран так впливає, але судячи з 73% бовдурів, уран так впливає на 2/3 населення країни.
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21.12.2020 23:50 Ответить
інфантильні хотєлки цілком відповідають рівню розумової зрілості найвеличнішого
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22.12.2020 02:14 Ответить
Я навідь не здивуюся, шо вони галасували по пріколу за беніну ляльку-ідіота шмарклявого!
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21.12.2020 23:38 Ответить
Дуже слушне зауваження !!))
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21.12.2020 23:42 Ответить
Нєнє.
Вони галасувалі проти «кровавого ліпетско-мальдівскава барьігі мародьора !».
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21.12.2020 23:44 Ответить
Который стал мультимиллионером?
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21.12.2020 23:55 Ответить
Який в 2013 мав статки в 1,3 мільярди.
А в 2019 в у ДВА рази МЕНШЕ.
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22.12.2020 00:13 Ответить
Да не верьте им, они поприколу вышли. Ну шоб видосик жалостливый запилить, мол конец епохи нищеты обошел их стороной😁
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21.12.2020 23:40 Ответить
Закрити уранові шахти, закрити АЕС, перевести українців добувати кайлом кам"яне вугілля та працювати мотигою на полях, ось до чого все йде.
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21.12.2020 23:41 Ответить
Акакаярвзніца гдє мудрий нарід будут драть і в хвіст і в гриву?
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21.12.2020 23:42 Ответить
Все рухається до Малоросійського округа Російської федераціі ,до "родной говєни" Московіі !!)))
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21.12.2020 23:44 Ответить
свят свят свят боже упаси ! нинада нам такого округа
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22.12.2020 00:03 Ответить
Зелена пліснява ,за кремлівським сценарієм, руйнує залишки промисловості України !!))
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21.12.2020 23:41 Ответить
Ні, ні, це народонасєлєніє! Своїми ж руками!
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21.12.2020 23:43 Ответить
Коли голосували за Голобородька ,а отримали Віслюка Оманського ,все за кремлівським гаслом "Лишьби не Порошенко!" !!))
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21.12.2020 23:46 Ответить
Выдайте зарплату продукцией и восстановится ядерный паритет.
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21.12.2020 23:46 Ответить
Нічого "не значить" , в урановому руднику беспечніше працювати, чим в вугільних шахтах - меньше шкідливих факторів на здоров'я людини.
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22.12.2020 00:02 Ответить
Якщо вже на то пішло...так, невиплати зарплати - це одне, а зовсім інше - це те, що в Смоліно та в Кропивницькому рудники вичерпали свій ресурс ще років п'ять тому. Ще два роки назад уряд вже не хотів подовження ліцензії Інгульскому руднику.
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22.12.2020 00:00 Ответить
вся кіровоградська область знаходиться на гранітовому щиті з великим вмістом урану.
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22.12.2020 07:43 Ответить
А я знаходжусь в районі Кріпосний вал міста Кропивницький, куди молодим спеціалістом приїхав працювати на те саме РУ-2 (Інгульський рудник) інженером-геофізиком. І звідки два роки тому звільнився, тому що бачив, що підприємству все.
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22.12.2020 08:20 Ответить
Какие еще долги по зарплате при росте экономики на 40%?....
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22.12.2020 00:11 Ответить
Шмигаль брехав? Що всі захищенні статті бюджету проплатили?
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22.12.2020 00:30 Ответить
Земрази всегда брешут и сееминутно вредительством и грабежем заняты
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22.12.2020 00:37 Ответить
чьи предприятия? кто должен? государство? если государство - всем до единого чиновников закрыть зарплаты и выплачивать только рабочим до полного погашения... несправедливо? а справедливо лишать тысячи рабочих мизерных зарплат, а самим отдыхать на Таити? если частная компания должна - вернуть компанию в госсобственность из-за неэффективности управляющего менеджера... арестовать все счета неэффективного и выплачивать зарплаты до полного погашения... а этого козла-менеджера поставить на счетчик...
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22.12.2020 06:35 Ответить
Так это в Киев ехать надо а не водителей нервировать. Люди по делам торопятся, кому домой, кому на работу, кому детей в садик, а они ходят туда сюда. Инфантилы.
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22.12.2020 06:57 Ответить
Зачем перекрыли трассу?
Хотите что бы вас услышали?
Берете по мешку обогащенной руды и едите в Киев ...
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22.12.2020 09:27 Ответить
 
 