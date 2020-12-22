Ваше "за" или "против" никакого значения не имеет: Экс-нардеп Розенблат планирует застроить территорию между домами в Житомире, игнорируя протесты местных жителей. ВИДЕО

21 декабря в Житомире жители многоэтажек на улице Героев Десантников организовали общественные слушания относительно строительства жилых домов на месте бывшего стадиона во дворе. На переговоры к людям пришел представитель компании-застройщика, экс-нардеп Борислав Розенблат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Жители соседних домов заявляют, что из-за строительства многоэтажек их дома могут разрушиться: "Это место - это бывшее болото, плавуны. Когда еще строили военные строители, они его обошли домами кругом. Здесь по проекту должен был быть детский сад. Дом №35, 33, 29 - трещины уже пошли по всем домам здесь и в 27 дому. Дом уже наклонен. Строители проверяли. Сейчас аварийное состояние и дом может упасть в овраг

Представитель компании-застройщика Борислав Розенблат говорит, что по адресу: улица Героев Десантников 25-А и 27-А планируют построить две девятиэтажки на 296 квартир.

Как передает Телеграм-канал "PavlovskyNews", Розенблат на встрече с горожанами заявил, что участок между домами под застройку он уже купил и общественные слушания никак не повлияют на его решение. С доводами о том, что в документах есть ошибки, экс-нардеп рекомендовал обращаться в прокуратуру. Кроме того, установленный забор он назвал частной собственностью, за повреждение которой предусмотрена ответственность.

"Я просто хочу поставить вопрос. Какое за или против? Мы что, будем спрашивать у каждого из вас: вы за или против? Да мне все равно, извините, вы за или против. Я просто пришел объяснить, что здесь будет строиться. Ваше "за" или "против" никакого значения не имеет", - сказал Розенблат.

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