Лидер Bellingcat Грозев об операции по вагнеровцам: Гениальный проект украинской разведки, сделавший из ФСБ клоунов. ВИДЕО

Лидер Bellingcat Христо Грозев назвал гениальной операцию украинских спецслужб по вагнеровцам и заявил, что ее провал на финальном этапе, вероятнее всего, следствие либо предательство, либо политическая трусость.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев рассказал в интервью Алесе Бацман.

"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев... Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выиграша. Я такого никогда не видел... Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - сказал Грозев.

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