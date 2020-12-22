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Лидер Bellingcat Грозев об операции по вагнеровцам: Гениальный проект украинской разведки, сделавший из ФСБ клоунов. ВИДЕО

Лидер Bellingcat Христо Грозев назвал гениальной операцию украинских спецслужб по вагнеровцам и заявил, что ее провал на финальном этапе, вероятнее всего, следствие либо предательство, либо политическая трусость.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев рассказал в интервью Алесе Бацман.

"Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев... Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выиграша. Я такого никогда не видел... Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - сказал Грозев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в РБ Кизим о "вагнеровской спецоперации": Были контакты на уровне спецслужб и разговор президентов

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провал (33) разведка (4179) Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+25
нічого, прийде час, будуть відповідати
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22.12.2020 12:26
+21
Надо Зеленскому на праздник подарить упаковку памперсов. Скромный и гигиеничный подарок для трУсов.
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22.12.2020 12:37
+19
Так оно ж как было, так клоуном и осталось... вот только имидж мтраны, как серьезного воина, противостоящего превышающему в живой силе и технике противнику, развеялся, как зеленые ссаки в криворожской шахте
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22.12.2020 12:37
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Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів - Цензор.НЕТ 1789
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22.12.2020 19:10 Ответить
ЗА ЭТО ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ВЫСШИЕ ЧИНЫ РУКОВОДСТВА !!!
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22.12.2020 20:10 Ответить
"следствие либо предательство, либо политическая трусость",- что по факту во время войны синоним
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22.12.2020 20:21 Ответить
А трусость - это всегда предательство. Так что никаких "или". Украинская служба безопасности войдёт в учебники этой операцией, а зеленский войдёт в учебники, как президент , предавший своюсобственную СБУ.
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22.12.2020 20:32 Ответить
Одного невозможно понять и объяснить. Довольно давно уже известно - и по поступкам, и по прямым сообщениям зарубежных СМИ, - что Андрей Ермак завербован ФСБ России и проводит политику в интресах России. Это не могло быть неизвестно СБУ. И, зная это, сотрудники СБУ, подготовившие блестящую операцию, идут на доклад Зеленскому в присутствии Ермака. Как это могло быть?
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22.12.2020 20:34 Ответить
понять как раз легко, разжую
до этого был скандал что министр ин. дел делал заявления не согласовывая их с Зе и потому начали хватать даже родственников соседей Зе и понаставляли слуг везде. На конечном этапе операции просочилась инфа, что грядет чтото крупное, и их вызвали по сути на доклад дать подробности
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23.12.2020 03:37 Ответить
Якого *** Гордонша тут піариться ?!
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23.12.2020 09:44 Ответить
Не было никакой спецоперации... Эта банда была послана на Беларусь для террактов после выборов... Продажные украинские политики с подачи путинских спецслужб прикрыли с помощью нехитрой легенды действительные причины их прибывания в нашей стране...
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22.12.2020 20:57 Ответить
Это было бы слишком просто)
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22.12.2020 21:58 Ответить
просто здати Турціі другого курда -терориста за два роки без суда та слідства , дебіле- все було погоджено з Турцією. Їм 28 штукам чайок приготували по рецепту кращих східних знахарів...
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22.12.2020 23:29 Ответить
Ползи обратно в свою клоаку...
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22.12.2020 22:39 Ответить
Это ты кому?)
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23.12.2020 00:20 Ответить
Тебе черт.
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23.12.2020 00:21 Ответить
Ну,тогда ты мудак!
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23.12.2020 05:56 Ответить
Каких терактов? У тебя там главный усатый таракан всех затерроризировал без всяких вагнеровцев Против него готовились теракты - и он отдал исполнителй своему другу *****? Ты сам себя со стороны слышишь когда такие бредовые версии задвигаешь?
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23.12.2020 00:31 Ответить
Был договор... Вы обмены пленными производите, а мы не имеем права?..х/о их выкупил... х/о ненавидит Лукашенко больше, чем Зеленского в разы... А кому их было отдавать?... В Украину?... За то, что ваши политики помогали х/лу дестабилизировать нашу страну, несмотря на все то добро, которое Лукашенко сделал для Украины?...
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23.12.2020 06:03 Ответить
Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів - Цензор.НЕТ 552
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22.12.2020 22:34 Ответить
А хиба Вовці не анонсували це кино спецслужби у Лондоні? А йому все було похрін, чи Єрмак знає за що його тримати?
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23.12.2020 00:20 Ответить
Операция разрабатывалась ГУР МО. С СБУ и Генпрокуратурой операция согласовывалась.
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22.12.2020 22:45 Ответить
Bellingcat Христо Грозев сказав, що подібна спецоперація була останній раз проведена років 70 назад ізраїльською службою розвідки Моссад в Ефіопії (відео на хв: 9:45). https://censor.net/ru/n3238394
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22.12.2020 23:14 Ответить
Теж Грозєв Камсамолку регулярно читає, скажи Дерьмаче? А може ви здрисните як туман в Омані з Вовкою у цю відпустку , лєну можете залишити - нєвінаватая ана , вона плакала коли Вову на це завдання Бєня посилав з уХйлом.
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22.12.2020 23:26 Ответить
Bellingcat як завжди респект за їхню працю. Зе-кодлу треба давити!
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22.12.2020 23:55 Ответить
Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів - Цензор.НЕТ 8576
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23.12.2020 01:03 Ответить
Сбылась мечта идиота! Зеленский может оказаться в фильме получившем награду премии "Оскар".
Документальный фильм о сливе россиянам украинской спецоперации с вагнеровцами будет готов в течение года - к осени. Его планируют выдвинуть на Оскар https://news.liga.net/politics/news/chvk-vagnera-bellingcat-snimaet-film-o-spetsoperatsii-ukrainy
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23.12.2020 03:19 Ответить
Политическая трусость в соусе тупости - это норма для Зеленого ***********. кого это удивляет??
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23.12.2020 11:30 Ответить
А дебилы до сих пор вместе с кацапами фыркают на Пороха, не понимая истинной причины.
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23.12.2020 14:03 Ответить
Христо Грозев по масштабам его одаренностей в самых разных отраслях знаний похож на человека эпохи Ренессанса. Потрясающая личность. Респект за его блистательную работу по раскрытию преступлений кремлёвской шайки.
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23.12.2020 23:55 Ответить
Ну,если этот эксперт говорит,что 30 мужикам нуно ещё и оружие,что бы захватить самолёт,.без комментариев.
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24.12.2020 00:31 Ответить
Западная пресса хоть уделили этому внимание,там ведь США и Турция как бы засветились?
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24.12.2020 00:33 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/12/31/bellingcat-gotuye-rozsliduvannya-a-netflix-znime-hudozhnij-film-pro-spravu-vagnerivcziv-poroshenko/ Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу «вагнерівців» - Порошенко Спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Прямий» заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Як відомо, він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.
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31.12.2020 21:35 Ответить
Трусость Первого и Предательство большинства этой дегенеровласти: - во время войны один приговор!!!
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03.01.2021 09:06 Ответить
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