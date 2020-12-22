РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4477 посетителей онлайн
Новости Видео
36 422 92

"Да, началось!" - В Москве во время записи интервью с шеф-редактором The Insider Доброхотовым проходящие мимо люди воскликнули "Слава Украине". ВИДЕО

В Москве во время записи интервью с шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовым проходящие мимо люди воскликнули "Слава Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет украинский журналист Роман Цимбалюк и публикует видеозапись.

"Самый веселый момент из интервью с Романом Доброхотовым, шеф-редактором The Insider. Да, началось! В Москве уже скандируют "Слава Украине". Роман участник расследования по поиску отравителей Навального. "Всем лежать и бояться: работает/травит ФСБ", - прокомментировал запись Цимбалюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах. ФОТО

Автор: 

москва (3076) интервью (231) Цимбалюк Роман (84) Доброхотов Роман (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+104
Героям Слава!
показать весь комментарий
22.12.2020 12:50
+89
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 209
показать весь комментарий
22.12.2020 12:58
+71
Путин, это тебя с Рождеством! Смотри это видео и помни, что Украина кацапской никогда на будет.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава!
показать весь комментарий
22.12.2020 12:50 Ответить
Путин, это тебя с Рождеством! Смотри это видео и помни, что Украина кацапской никогда на будет.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:57 Ответить
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 209
показать весь комментарий
22.12.2020 12:58 Ответить
ялинка зараз що на софіїсвькій що під кремльом кажуть однакова.
показать весь комментарий
22.12.2020 14:16 Ответить
Шоб Вы были мне здоровы!Таки да с Рождеством!
показать весь комментарий
22.12.2020 21:37 Ответить
ЗачОт !!))
показать весь комментарий
22.12.2020 12:51 Ответить
зря они.
Это было бы к месту, и принято было б с благодарностью - в 14 г.

А сейчас...
Сейчас тут нет Украины, остался один гундосый квартал.
Позорище.
Нечего и некого славить.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:56 Ответить
Украина была,есть и будет .и не такую плесень переживала...
и славить есть чего,для любой страны достаточно,даже самой большой.
а позорище- раиська...
показать весь комментарий
22.12.2020 13:15 Ответить
Даже в телеграмм каналах типа топор и т.д. мокшане раньше писали на Украине, а потом когда мы начали им "объяснять" шо это не правильно и за это можно получить по рогам и надо говорить и писать в Украине и уважать наши традиции, историю и культуру - молодежь на кацапстане довольно быстро поняла, шо мы не шутим с такими вещами))
Так шо все будет Киев! Слава Украине!
показать весь комментарий
22.12.2020 12:56 Ответить
не путай художественное творчество с правилами правописания...поэты иногда для сохранения размера и рифмы очень даже интересные слова изобретают
показать весь комментарий
22.12.2020 13:17 Ответить
Ти призвіще Тараса Григоровича не паплюж.
То твій бульбофюрер - Ригайловічь.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:27 Ответить
а кацаня у ті роки писала з ятями та твердими знаками.та ще багато інших букв використовували,ще з грецької...
показать весь комментарий
22.12.2020 13:28 Ответить
Поцікався графіті на стінах Софії Київської.
Якщо ти ьілорус, то нічого собі не зламаєш.
А написам тим вже 1000 років.
На місті Москви, тоді лише жаби кумкали.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:42 Ответить
Лапоть..., с такой твое' ущербной логикой нужно говорить/писать:
НА россосии, НА Польше, НА Германии и т.д !?
показать весь комментарий
22.12.2020 21:35 Ответить
та й шо?ти знаєш,який тоді був правопис?
мова йде про теперешні правила україньскої мови,які потрібно виконувати.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:26 Ответить
тут справа ще глибше...кацапня це каже російскою,хоча в правописі іхньму нема такої форми відносно країн...мова вапше не про українську,а про те,шо вони і своєї не знають
показать весь комментарий
22.12.2020 13:35 Ответить
словаки так про угорців кажуть "на ракузьку",шо означає в угорщині.про чехів кажуть "в чехах"
показать весь комментарий
22.12.2020 13:58 Ответить
Це тому, що прабатьківщина України є Русь.
Тому й казали «на Русі». І далі перейшло «на Україні».
Це народна назва.
І це якраз і підтвержує зв'язок України з її прадавньою назвою Русь (не рОССИЯ !!!!!!).
Це Московський Улус/Московія, присвоїв собі історичну назву Русі-України, одночасно згидивши і перекрутивши її в 1721 році на рОССИЯ.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:36 Ответить
за ************** правилами правопису потрібно писати "роїся" , а синонимічно буде так: "хрюкляндія", "ху№лостан", "кацапія" та інші загально прийняті географічні назви
показать весь комментарий
22.12.2020 13:52 Ответить
паРаша, она же рассея...


роиссявперде, ура-яяяя!


"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 5178




показать весь комментарий
22.12.2020 18:59 Ответить
Сынок-знаток запомни и заруби себе на носу: на Руси, но в Украине!
показать весь комментарий
22.12.2020 18:55 Ответить
Кацапи прекрасно розуміються на транскрипціі і знають, що правильно пишеться сролучник "В", маючи на увазі державу, але стали вживати "НА" щоб таким чином заперечити нашу державність і нав"язати поняття Украіни як територіі,, що є окраіною Росіі , тому на своіх політичних балаганах всіма способами обсмоктують слова "окраина і оукраина".
показать весь комментарий
22.12.2020 14:02 Ответить
як вважаемо правильним...

вже всi давно визначились, як вiрно-


в Україні.



тому закiнчуй свiй триндьож.
показать весь комментарий
22.12.2020 19:02 Ответить
Браво! Подписываюсь под каждым словом. Именно так и именно по-этому уже 7 лет мы здесь на Цензоре начали активно противостоять распространению мокшанского вируса "на". К сожалению этим вирусом инфицировано порядка 73% населения Украины.
Все внезапно сошли с ума и стали как попугаи "накать".
показать весь комментарий
22.12.2020 19:00 Ответить
та і на московії... а згодом, на москальщині...
показать весь комментарий
22.12.2020 14:13 Ответить
на раші
показать весь комментарий
23.12.2020 08:43 Ответить
Кто будет говорить "на Украине", а не "в Украине", того мы будем сдавать не "в органы", а "на органы". С ув.ваши бандеровцы.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:33 Ответить
Легко! Главное чтобы их пропитые органы хоть кто-то взял
показать весь комментарий
22.12.2020 17:22 Ответить
але є упороті, що упорно осознано кажуть на.
показать весь комментарий
22.12.2020 14:17 Ответить
вони з часом повиздихають...
показать весь комментарий
22.12.2020 22:01 Ответить
у Німеччині живуть з логікою рашки і не вихдихають, ще дітей плодять і їх повчають... бо книжки мацковські читають.
показать весь комментарий
22.12.2020 23:38 Ответить
нічого вони не читають,вони без перерви дивляться паРаша телебачення...
показать весь комментарий
23.12.2020 00:15 Ответить
нє, читають. у німецьких бібліотеках стоять книжки з рашки, наприклад Успенського "Старьіе сказки на новьій лад", у Молодильних яблуках два старших братів беруть 1: бухло на ночне сторожування яблуні, 2. бабу.
показать весь комментарий
23.12.2020 00:19 Ответить
проведи експеримент, візьми клеєм по краю замаж, щоб сторінки заклеїлись, без зусиль їх можна розкрити без шкоди для книжки, і прийди через міся, два, пів року і побачиш, що вони так і будуть заклеєні.
показать весь комментарий
23.12.2020 08:45 Ответить
їх читають. по наявності на поличці видно.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:22 Ответить
а вчилки у школах мовних все ще розказують, що у казці "лягушка-путешественниці" - лягушка - хвастуха. І все під лозунгом "інтеграція, лише мізків не вистачає написати куди, у яку культуру. але явно не у німецьку.
показать весь комментарий
23.12.2020 00:21 Ответить
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 4083
показать весь комментарий
23.12.2020 00:37 Ответить
вони не можуть назвати свій бізнес ніяк інакше, як ПАБЄДА (авіакомпанія). У книжках не хватає клепки замінити радянську каску зелену із зіркою на нейтральну будівельну. і щоб забрати книжку у дитини, щоб не позоритись, звізда із психодипломом замість кокошника бреше як послєдня.
показать весь комментарий
23.12.2020 00:24 Ответить
просто НА это как бы определяет местность -район (на Урале , на Сахалине , на острофе , на дереве , и они чтоб ПРИНИЗИТЬ и НАСОЛИТЬ нам СПЕЦИАЛЬНО так говорят , они и НА донбасе (для нас ) они говорят , что В донбасе (обрати внимание ) донбасс , такой страны нет , есть ГЕОГРАФИЧЕСКИ определяющая тер-ия !!!
показать весь комментарий
22.12.2020 15:44 Ответить
легко любить родину из Москвы
показать весь комментарий
22.12.2020 12:56 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3389454.html Супер-радостная новость: "вагнеровцев" покрошили в Африке!

Сегодня снова засветилась ЧВК «Вагнер», но в хорошем смысле и из необычного места.
Новостные агентства распространяют положительную информацию о том, что вагнеров знатно покрошили в Центрально-Африканской республике. Мы пока не встречали конкретных данных по потерям, но комментарии идут такого плана, что их там чуть ли не всех положили. И казалось бы, сама новость о том, что вагнеров где-то упаковали в цинковые макинтоши - положительна и самодостаточна, но здесь - особый случай.

Все, что известно об этом инциденте, сводится к указанию местности, где их уничтожили.
Все произошло возле города Мбати, префектура Лобайе, находящемся в 107 км от столицы Банги. Российские СМИ пишут о том, что «президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями». Но очевидно, что выполнять функции телохранителей с расстояния более 100 км от столицы, несколько затруднительно.
Но даже будь они в столице, телохранители из них были никакие.

Дело в том, что телохранителей готовят специально, по соответствующим программам и с тщательным отбором кандидатов. Использовать вагнеров как телохранителей - это все равно, что выдать водопроводчику фагот и усадить его в оркестр, чтобы он сыграл партию в 9-й симфонии Бетховена. Такие басни могут пройти в самой РФ или в странах, где эти «телохранители» не наследили, а всем остальным - вполне понятно, что это такое.

По сути это - диверсионно штурмовые группы, способные работать с большой степенью автономности. Они очень редко имеют полноценную поддержку артиллерии, авиации либо чего-то подобного. В общем, это - либо диверсанты, либо партизаны, в зависимости от обстоятельств. Основной вид их деятельности - различного рода террористические акты и другие силовые действия, запрещенные конвенциями о правах человека и способах ведения войны.

По сути это нечто среднее между зондеркомандой и айнзац группой.
То есть, это - каратели, в самом прямом смысле этого слова,которые изначально готовы исполнять роль палачей. Прямо сейчас в Ливии, в местах стойбищ вагнеров, находят десятки захоронений с трупами, которые имеют признаки пыток и казней. Именно эту роль Вагнеры и призваны играть в ЦАР, являясь личными головорезами президента Таудеры, далекого наследника императора ЦАР - Бокассы, который не имел наемников, зато сам казнил своих противников и даже ел их.

Но во всей этой истории интересно то, что различные вооруженные группировки, оперирующие в ЦАР и часто - враждующие между собой, временно объединились для того, чтобы уничтожить чужаков - вагнеровцев.
И очень похоже на то, что их специально втянули в бой на местности, которая была выгодна противнику, чем тот и воспользовался.
В этот раз, вагнеров покрошили не ВСУ, не американские или турецкие военные, а любители, хуже вооруженные и не имеющие специальной подготовки. Так что их начали душить просто те, кого они приехали убивать в виде собственной работы.

И вот еще что важно понимать. Вагнер сейчас впитывает самых отчаянных и подготовленных вояк из РФ.
А это значит, что пока есть уникальная возможность легко ликвидировать всю эту дрянь скопом. Ведь известно, что на большую рыбку всегда найдется рыбка побольше. Если Пригожин платит наемникам, чтобы они убивали кого-то за пределами РФ, то можно ожидать, что после 20 января вполне может открыться финансирование специальных команд, которые будут выбивать вагнеров везде, где они есть. Причем, без плена и всякой чепухи.
Наемников в плен не берут, они - не конвенционные.

А что самое интересное, их уничтожение не будет противоречить даже российскому законодательству, поскольку в РФ наемничество пока еще считается уголовным преступлением. В общем, это могут быть армейские спецы какой-то державы или «охотники», которых профинансирует неизвестный меценат и тем самым сделает атмосферу Земли намного чище.

В любом случае, в Африке сегодня было показано, что эту разползшуюся по миру заразу можно и нужно уничтожать везде, куда она добралась, и это правильно.
https://defence-line.org/2020/12/vagner-poradoval/ «Линия обороны»
показать весь комментарий
22.12.2020 12:57 Ответить
Яка сумна новина!
показать весь комментарий
22.12.2020 13:09 Ответить
Я аж сльозинку пустив ......... від радості
показать весь комментарий
22.12.2020 13:44 Ответить
авжеж, це Африка, Екваторіальна Африка
край работоргівців і рабів
показать весь комментарий
22.12.2020 14:24 Ответить
А медаль "За взятие Мбати" посмертно им дадут, очень сильно интересуюсь?
показать весь комментарий
22.12.2020 14:33 Ответить
Текст годный, но хотелось бы поконкретнее показать то, что "в Африке сегодня было показано".
показать весь комментарий
22.12.2020 14:52 Ответить
Автор текста -- https://defence-line.org/2020/12/vagner-poradoval/
показать весь комментарий
22.12.2020 14:58 Ответить
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 8680
показать весь комментарий
22.12.2020 17:59 Ответить
паРаша направила 300 военных инструкторов в ЦАР

"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 8245

Министерство иностранных дел паРаши сообщило, что москвабад отправил в Центрально-Африканскую Республику 300 военных инструкторов(будущий груз 200) «для обучения военнослужащих национальной армии». Об этом был уведомлен комитет Совбеза ООН, добавили в ведомстве.

«рассея в рамках оказания содействия нБанги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», - говорится в сообщении.

подробнее на рЭбЭкЕ:
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2020/5fe20f139a794718e0c41bca?from=from_main_1
показать весь комментарий
22.12.2020 18:05 Ответить
Что началось, даже по опросам Левада рейтинг Навального упал с 4 до 3%, а проходившие на видео вполне могут быть с Украины.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:58 Ответить
Как же вы, боты, легко палитесь с этим с своим "с" и "на"...
показать весь комментарий
22.12.2020 13:26 Ответить
И их не забили и не посадили ?
Если в центре Киева начать выкрикивать их лозунги ...
показать весь комментарий
22.12.2020 12:59 Ответить
Там в центре Киева целая фракция депутатов зажжоповцев выкрикивает их лозунги. И по многим украинским каналам тв повторяют тоже. И никого не забили или посадили.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:13 Ответить
Может твой дедуля ,в году так 45м,орал посреди Киева:"хайль гитлер",и ему ничего за это не было?
показать весь комментарий
22.12.2020 13:14 Ответить
Наступного разу крикнуть: "Слава нації!"
показать весь комментарий
22.12.2020 13:02 Ответить
*Смерть ..********* ! *
показать весь комментарий
22.12.2020 13:05 Ответить
Героям слава!
)))
показать весь комментарий
22.12.2020 13:03 Ответить
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 9662
показать весь комментарий
22.12.2020 13:03 Ответить
Все, що створює хаос у ворожій країні - на користь України.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:38 Ответить
А-ха-ха
показать весь комментарий
22.12.2020 13:05 Ответить
Ставлю жирнющий лайк!
показать весь комментарий
22.12.2020 13:07 Ответить
процЭсс пошол...
показать весь комментарий
22.12.2020 13:09 Ответить
Цілком може бути і постановка самих журналістів для більшої розкрутки...
показать весь комментарий
22.12.2020 13:12 Ответить
Не всі ж в Росіі такі ідіоти, як Ахметушка - понимают что к чему.
показать весь комментарий
22.12.2020 14:05 Ответить
Запоребриковий, у тебе в слові "кацапстан" 9 помилок.
показать весь комментарий
22.12.2020 14:58 Ответить
обычный журналистский трёп. Ничего не началось.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:26 Ответить
там уже операция "перехват" давно обьявлена )))
показать весь комментарий
22.12.2020 13:31 Ответить
Ой, как много треллей в этой тееме. Верим-верим, что это постановочное видио, проходивших мимо гасторбайтеров. Именно поэтому, в тебе так много публикаций откровенно шовиниского, людей которые никогда под другим темам не пишут
показать весь комментарий
22.12.2020 14:29 Ответить
видЕо, убогий.)
показать весь комментарий
22.12.2020 17:55 Ответить
"гастОрбайтеров", "шовиниского", "под другим темам", "видИо", "треллей", "поэтому, в тебе".

Таке враження, що ти не писав, а свій понос по стіні розмазував.
показать весь комментарий
22.12.2020 18:17 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2020 14:31 Ответить
Теперь осталось только борщ на Красной площади сварить да гопак станцевать, пока чеченцы будут лезгинку жечь
показать весь комментарий
22.12.2020 14:51 Ответить
Журналістам окремий респект . Молодці . героям слава .
показать весь комментарий
22.12.2020 16:19 Ответить
там все інтерв'ю цiкаве. Цензор, де посилання на все інтерв'ю?

Роман Доброхотов о разоблачении отравителей Навального:
повоевали в Украине - пошли на повышение


https://youtu.be/kiTk1s5KR5U
показать весь комментарий
22.12.2020 17:54 Ответить
Героям Слава !!!
показать весь комментарий
22.12.2020 18:26 Ответить
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 6577
показать весь комментарий
22.12.2020 18:47 Ответить
а ще краще так
"Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні" - Цензор.НЕТ 7345
показать весь комментарий
22.12.2020 18:54 Ответить
Так у зели тоже любимая технология "недореагирование" ! Оман - атака на музей-незаконное изъятие - гибель десантника - обстрелы - татаров .... недо...недо.. недо... просто жопой об асфальт....
показать весь комментарий
22.12.2020 19:06 Ответить
Прогрессивный район))))
показать весь комментарий
22.12.2020 20:59 Ответить
Не факт, что не постановка, судя по реакции человека, берущего интервью.
Но, всеравно, приятно. )
показать весь комментарий
22.12.2020 21:14 Ответить
15% населення Мордору здатне видати:
- "В Украине";
- "независимая".
Дані мовці постійно перебувають під різноманітними загрозами від років 😟.
А 85% людиноподібних істотат, які перебувають на Московії дані визначення і власні назви неможливі до розуміння у зв'язку із генетичною патологією.
Тому і з'являються такі спотворені фонетичні явища як:
- на Украінє;
- нєзалєжная... 😡
показать весь комментарий
09.01.2021 23:51 Ответить
 
 