"Да, началось!" - В Москве во время записи интервью с шеф-редактором The Insider Доброхотовым проходящие мимо люди воскликнули "Слава Украине". ВИДЕО

В Москве во время записи интервью с шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовым проходящие мимо люди воскликнули "Слава Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет украинский журналист Роман Цимбалюк и публикует видеозапись.

"Самый веселый момент из интервью с Романом Доброхотовым, шеф-редактором The Insider. Да, началось! В Москве уже скандируют "Слава Украине". Роман участник расследования по поиску отравителей Навального. "Всем лежать и бояться: работает/травит ФСБ", - прокомментировал запись Цимбалюк.

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