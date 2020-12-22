Глава ОП Ермак - единственный, кто отрицает проведение операции по вагнеровцам. Операция была, а Ермак - врет, - Бутусов. ВИДЕО
Все обстоятельства указывают на причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по задержанию группы наемников-вагнеровцев.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы Янины Соколовой "Соромно".
"Я предъявляю обвинения согласно информации, которая, подчеркиваю, не является предположением, а не опровергнута непосредственными участниками операции. То есть уровень ее достоверности очень высокий. Хочу напомнить, что за все это время, факт проведения операции отрицал только один человек - глава Офиса президента Андрей Ермак. А у меня есть два источника, которые подтверждают мою информацию - операция была и она была сорвана. Более того, хочу сказать, что это не просто мои предположения. В прошлый понедельник на заседании комитета по нацбезопастности и обороне был заслушан командир спецподразделения ГУР МО, который непосредственно отвечал за захват террористов и за ведение с ними оперативной игры. Этот полковник ответил на все вопросы депутатов комитета. Он рассказал все и подтвердил в деталях то, что я писал... Я общался даже с депутатами "Слуги народа" - никто не может опровергнуть факта проведения операции. Подчеркиваю - власть врала. И Андрей Ермак врал. Он единственный, кто отрицает проведение операции. Ни один из других участников совещания не сказал, что операции не было. Президент пытался уклониться от ответа на этот вопрос, а другие участники совещания не отрицали проведения операции. Подчеркиваю, что на комитете этому полковнику был задан вопрос о причинах срыва операции и он прямо ответил, что перенос операции означал ее срыв. А мы знаем, кто инициировал этот перенос", - сказал Бутусов.
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так реальніе действия Ермака и придумали
а кто-то собирался захватівать именно самолёт ?
это тебе Скабеева так сказала или Люся Арестович ?
І да, ти свого кацапського триколора встидаєшся? Чо в тебе прапорці міняються? Брись у спам, козломорде!
перед этим турецким спецслужбам украинские спецслужбы выдали одного очень замечательного курда, который очень важен для турецких спецслужб.
неужели ты считаешь, что турецкие пилоты отказали бы турецким спецслужбам ?
Начать с его брата - по ходу он такой же лошара, как и кацапские фсбэшники....
а вот волонтеров или майдановцев - этих он садит охотно, и не дух, а много больше.
суд венидиктовой?
или ещё какой ватный суд?
Алллилуйя!
Мнения / Видео 22-дек, 19:399 587 0
Главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны и СБУ по захвату "вагнеровцев" в Беларуси.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По словам Грозева, все было продумано гениально
"Украинская военная разведка (ГУР Минобороны) вместе с СБУ придумали план, как обмануть, ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев". Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда, что это выдумка российских спецслужб", - отметил он.
Грозев считает, что власти испугались и решили не вступать в конфронтацию с Россией.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов, который писал о срыве этой спецоперации, заявил, что уже дал интервью Bellingcat.
"Я уже дал интервью журналистам для этого проекта в Киеве, здесь уже работала съемочная группа. И сам Грозев также посетит Киев", - написал он на своей странице в Facebook.
Журналист считает, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс.
"Причина такого резонанса - участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии", - пояснил он.
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.