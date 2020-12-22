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Глава ОП Ермак - единственный, кто отрицает проведение операции по вагнеровцам. Операция была, а Ермак - врет, - Бутусов. ВИДЕО

Все обстоятельства указывают на причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по задержанию группы наемников-вагнеровцев.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы Янины Соколовой "Соромно".

"Я предъявляю обвинения согласно информации, которая, подчеркиваю, не является предположением, а не опровергнута непосредственными участниками операции. То есть уровень ее достоверности очень высокий. Хочу напомнить, что за все это время, факт проведения операции отрицал только один человек - глава Офиса президента Андрей Ермак. А у меня есть два источника, которые подтверждают мою информацию - операция была и она была сорвана. Более того, хочу сказать, что это не просто мои предположения. В прошлый понедельник на заседании комитета по нацбезопастности и обороне был заслушан командир спецподразделения ГУР МО, который непосредственно отвечал за захват террористов и за ведение с ними оперативной игры. Этот полковник ответил на все вопросы депутатов комитета. Он рассказал все и подтвердил в деталях то, что я писал... Я общался даже с депутатами "Слуги народа" - никто не может опровергнуть факта проведения операции. Подчеркиваю - власть врала. И Андрей Ермак врал. Он единственный, кто отрицает проведение операции. Ни один из других участников совещания не сказал, что операции не было. Президент пытался уклониться от ответа на этот вопрос, а другие участники совещания не отрицали проведения операции. Подчеркиваю, что на комитете этому полковнику был задан вопрос о причинах срыва операции и он прямо ответил, что перенос операции означал ее срыв. А мы знаем, кто инициировал этот перенос", - сказал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лидер Bellingcat Грозев об операции по вагнеровцам: Гениальный проект украинской разведки, сделавший из ФСБ клоунов. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1265) Янина Соколова (27)


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Топ комментарии
+67
Єрмака під арешт за державну зраду!
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22.12.2020 14:14
+34
Пане Юрій! Ми всі знаємо хто такий Єрмак.
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22.12.2020 14:17
+24
Хіба блазень з кремлівського балагана здатен протистаяти волі кремлівського сценариста та режисера ???)))
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22.12.2020 14:32
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Єрмака під арешт за державну зраду!
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22.12.2020 14:14 Ответить
Хіба блазень з кремлівського балагана здатен протистаяти волі кремлівського сценариста та режисера ???)))
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22.12.2020 14:32 Ответить
Видовище кремлівського балагана триває,мета одна ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!))
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22.12.2020 14:41 Ответить
Очевидно, що вся кадрова політика Зе-карліка проводиться з Кремля через Дєрьмака.
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22.12.2020 14:55 Ответить
Глава ОП Єрмак - єдиний, хто заперечує проведення операції щодо вагнерівців. Операція була, а Єрмак - бреше, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6473
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22.12.2020 15:11 Ответить
дєрмака пора підвісити за ЯЯ , ПОТІМ ВТОПИТИ , ПОТІМ РОЗСТРІЛЯТИ , А ВЖЕ ПОТІМ В ТЮРМУ . СКОТ ВАТНИЙ .
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22.12.2020 16:06 Ответить
І негайно!
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22.12.2020 16:44 Ответить
Бубочка еще отрицает ,говорит из пальца высосано.
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23.12.2020 07:14 Ответить
Пане Юрій! Ми всі знаємо хто такий Єрмак.
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22.12.2020 14:17 Ответить
більш того, ми всі знаємо, чому він керує країною.
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22.12.2020 14:26 Ответить
Бутусов скажи Ермаку придурку чтобы отстегнул ранец парашютный а то парашют с клеймомо ФСБ ГРУ МО РФ... маячит все время за его спиной шлейфом а то все время ходит с ним как оця...
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22.12.2020 14:27 Ответить
Saab, «Как оця» - це проти про кого?
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22.12.2020 14:38 Ответить
Главный вопрос: Что с этой тварью делать?
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22.12.2020 14:59 Ответить
Будєм пасматрєть, шо пан Бутусов на дєрьмака накопає та як буде реагувати суспільство на його інформацію.
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22.12.2020 15:05 Ответить
Увы, но у нас нет примеров, когда "под давлением общества" в тюрьме СИДИТ тварь, подобная Ермаку.
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22.12.2020 15:29 Ответить
а хто-хто цього Єрмака галаснув? Хто за ким привів?
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22.12.2020 14:18 Ответить
так бреше - і що....
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22.12.2020 14:19 Ответить
должность обязує
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22.12.2020 14:19 Ответить
Звісно , що Єрмак , який злив цю інформацію ФСБросіі , буде все заперечувати !
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22.12.2020 14:20 Ответить
и в гбр на допросы ходить не будет. щас это модно.
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22.12.2020 14:24 Ответить
хіба дєрьмак тільки з того бреше? в нього така робота постійно брехать та відбрехуваться за президента разом з різними менделями та піддоляками
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22.12.2020 14:21 Ответить
как бы лишний раз доказывает причастность крысы-ермака к сливу информации и срыву операции..и в рифму))) - к его прямому отношению к ФСБ п*дерации
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22.12.2020 14:22 Ответить
удивительно, как янелох оманский ещё не перетащил к себе весь лохторат опзж с таким окружением.
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22.12.2020 14:22 Ответить
А кто придумал байку что Ермак - это ФСБ?....Богдана убрали - человек Коломойского....И так будет со всеми?...Все чьито человеки....Или людей с вакуума брать - так они там не живут....
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22.12.2020 14:23 Ответить
зебіл чи касап ольгінський?
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22.12.2020 14:28 Ответить
А кто придумал байку что Ермак - это ФСБ?


так реальніе действия Ермака и придумали
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22.12.2020 14:29 Ответить
оце потрібно було стільки книжок перечитати, щоб врешті -решт проголосувати за Зеленського та його єрмаків?!
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22.12.2020 14:27 Ответить
Я вас умоляю, які книжки?! Таксісти та двірники ...книжки...читали?
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22.12.2020 16:55 Ответить
С Турцией уже всё было согласовано.
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22.12.2020 14:33 Ответить
Вооруженный захват пассажирского самолета...

а кто-то собирался захватівать именно самолёт ?

это тебе Скабеева так сказала или Люся Арестович ?
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22.12.2020 14:35 Ответить
А хто сказав, що екіпаж не попередили б? Сказали, у вас терористи на борту, треба сідати терміново, але таємно...

І да, ти свого кацапського триколора встидаєшся? Чо в тебе прапорці міняються? Брись у спам, козломорде!
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22.12.2020 14:52 Ответить
захват це коли вдастям нічого не відомо. а так це операція.
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22.12.2020 14:52 Ответить
какие кацапские пропагандисты влили тебе в уши про то, что самолёт должны были посадить именно обманои ?

перед этим турецким спецслужбам украинские спецслужбы выдали одного очень замечательного курда, который очень важен для турецких спецслужб.

неужели ты считаешь, что турецкие пилоты отказали бы турецким спецслужбам ?
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22.12.2020 14:53 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3237024/sprava_vagnervtsv_ta_zahd_16gf_yak_ssha_virshili_provesti_operativnu_perevrku_zelenskogo_ta_yiogo_blizkogo
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22.12.2020 14:46 Ответить
Емм, там турки згоду дали... Власне, тому і планувалося, що літак не парашинський, а турецький!
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22.12.2020 14:50 Ответить
Надо попросит "Беллингкэт" провести расследование куда Ермак летал, с кем говорил и проводил встречи, куда сливал информацию!
Начать с его брата - по ходу он такой же лошара, как и кацапские фсбэшники....
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22.12.2020 14:30 Ответить
Завпад особенно заинтересует Воскресение его брата, ведь он тогда ВВС наврал, что он погиб из-за Полрошенко в гражданской войне.
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22.12.2020 14:34 Ответить
Христо Грозев (Беллингкэт) уже анонсирвал такое расследование. Фильм выйдет в следующем году.
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22.12.2020 15:47 Ответить
там другие проблемы подтянутся, не актуально будет
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23.12.2020 00:57 Ответить
Світова преса в захваті!Неочікувано,найвеличніший лідер ********** ЗеКуанЮ знайшов у своєму оточені зрадників і як справжній борець з корупцією посадив у в'язницю двох своїх друзів!
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22.12.2020 14:30 Ответить
неее, "друзі" у него все на московской зарплате - их ему трогать пуця запретил.
а вот волонтеров или майдановцев - этих он садит охотно, и не дух, а много больше.
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22.12.2020 14:41 Ответить
та він і сам на росії підробляє,пам'ятаєте як його «Грин Филмс» перемогла в конкурсі на отримання коштів з російського держбюджету,після скандалу її довелося "переховати",а так постійно отримує "роялті" за реалізацію там своїх медіа продуктів, проходить все через офшорні компанії щоб не світитися..
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22.12.2020 14:49 Ответить
За Зе!
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22.12.2020 14:46 Ответить
не чокаясь
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22.12.2020 15:56 Ответить
0:59 - это же Грицак, а не Бараневский.
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22.12.2020 14:51 Ответить
Ермак у своего шефа пуйла Владимировича врать учится !
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22.12.2020 14:53 Ответить
ХОТЕЛ НА-ПИСАТЬ ЧТО ГЛАВНАЯ ЗАРАЗА В АП ХРЕНМАГ АН НЕТ ТУДА ВСЯКОЕ ЧМО НАБИРАЕТ ПРЕЗЕРВАДЕНТ ! ТК КТО ГЛАВНАЯ ЗАРАЗА .....ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ....
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22.12.2020 14:57 Ответить
Ох, тримай ухи в остро Юрец....
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22.12.2020 15:06 Ответить
Ось із двох підозрювальних намалювався зрадник і смердючий агент смердючої орди.
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22.12.2020 15:15 Ответить
шо розвидныки пробздилось? в следующий раз будете знать как рассказывать о планируемом широкому колу зеленой команды . это обязательно было руководителю ведомства которое проводит операцию при всех прихлебателях гаранта (скока там их было на этом совещании?) говорить и оассуждать планируемые таемные действа? вот теперь попробуй докажи кто чего слил рашистам. запомните чем меньше посторонних знает - тем легче вычислять предателя!
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22.12.2020 16:53 Ответить
для того он туда и поставлен чтобы работать на русню
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22.12.2020 17:19 Ответить
Якщо у Бутусова є достовірна інформація, - чого в суд не подасть?
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22.12.2020 17:30 Ответить
нелох и его тень ирмак, тонуть будут вместе.
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22.12.2020 17:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/479162

суд венидиктовой?
или ещё какой ватный суд?
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22.12.2020 17:56 Ответить
Історична довідка. Поранений Єрмак, одягнений в тяжку адміністративну броню, потонув у річці Вагай, притоку Іртиша.
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22.12.2020 18:31 Ответить
Бутусов таки выведет Ермака на чистую воду.....
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22.12.2020 19:42 Ответить
Я так понял, сделали подставу, чтобы вскрыть дерьмо у власти Украины! Дерьмаки вскрылись, и теперь зегнидам-пи*д*е*ць.
Алллилуйя!
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22.12.2020 21:19 Ответить
Ловко Ермак взял вруки Зе-клоуна и ним руководит как пустишкой-лялькой!
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22.12.2020 21:42 Ответить
На дыбу, сволочь
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22.12.2020 21:49 Ответить
На дыбу, сволочь
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22.12.2020 21:51 Ответить
Bellingcat снимет фильм о предательстве в Украине и срыве спецоперации по "вагнеровцам"
Мнения / Видео 22-дек, 19:399 587 0

Главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны и СБУ по захвату "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По словам Грозева, все было продумано гениально

"Украинская военная разведка (ГУР Минобороны) вместе с СБУ придумали план, как обмануть, ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев". Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда, что это выдумка российских спецслужб", - отметил он.

Грозев считает, что власти испугались и решили не вступать в конфронтацию с Россией.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов, который писал о срыве этой спецоперации, заявил, что уже дал интервью Bellingcat.

"Я уже дал интервью журналистам для этого проекта в Киеве, здесь уже работала съемочная группа. И сам Грозев также посетит Киев", - написал он на своей странице в Facebook.

Журналист считает, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс.

"Причина такого резонанса - участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии", - пояснил он.
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22.12.2020 22:00 Ответить
Кто бы сомневался, что это кремлевская консерва №1
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22.12.2020 23:05 Ответить
без Е пианист - ноль, а посему будет заединщиком до последнего
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23.12.2020 00:53 Ответить
А ЯКОГО БУРБА ПІШОВ НА ДОКЛАД КЛОУНУ !!!??? ЗРОБИЛИ ДІЛО Й ДОКЛАД ТОДІ !!!
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23.12.2020 01:37 Ответить
МИРУ МИР ВОЇНІ ВОЇНА Я РАКЕТА САТАНА !)
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23.12.2020 01:38 Ответить
Вице-презедент Андрей Елдак должен сидеть в тюрьме вместье со своим шефом зебилом!!!
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23.12.2020 09:43 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/12/31/bellingcat-gotuye-rozsliduvannya-a-netflix-znime-hudozhnij-film-pro-spravu-vagnerivcziv-poroshenko/ Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу «вагнерівців» - Порошенко Спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Прямий» заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Як відомо, він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.
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31.12.2020 21:34 Ответить
 
 