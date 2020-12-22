Глава ОП Ермак - единственный, кто отрицает проведение операции по вагнеровцам. Операция была, а Ермак - врет, - Бутусов. ВИДЕО

Все обстоятельства указывают на причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по задержанию группы наемников-вагнеровцев.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы Янины Соколовой "Соромно".

"Я предъявляю обвинения согласно информации, которая, подчеркиваю, не является предположением, а не опровергнута непосредственными участниками операции. То есть уровень ее достоверности очень высокий. Хочу напомнить, что за все это время, факт проведения операции отрицал только один человек - глава Офиса президента Андрей Ермак. А у меня есть два источника, которые подтверждают мою информацию - операция была и она была сорвана. Более того, хочу сказать, что это не просто мои предположения. В прошлый понедельник на заседании комитета по нацбезопастности и обороне был заслушан командир спецподразделения ГУР МО, который непосредственно отвечал за захват террористов и за ведение с ними оперативной игры. Этот полковник ответил на все вопросы депутатов комитета. Он рассказал все и подтвердил в деталях то, что я писал... Я общался даже с депутатами "Слуги народа" - никто не может опровергнуть факта проведения операции. Подчеркиваю - власть врала. И Андрей Ермак врал. Он единственный, кто отрицает проведение операции. Ни один из других участников совещания не сказал, что операции не было. Президент пытался уклониться от ответа на этот вопрос, а другие участники совещания не отрицали проведения операции. Подчеркиваю, что на комитете этому полковнику был задан вопрос о причинах срыва операции и он прямо ответил, что перенос операции означал ее срыв. А мы знаем, кто инициировал этот перенос", - сказал Бутусов.

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