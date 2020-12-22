"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе. ВИДЕО

Группа жителей Челябинска подготовила обращение к избранному президенту США Джозефу Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе и написали письмо, которое собираются передать в американское посольство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение с просьбой к Байдену челябинцы опубликовали в соцсетях.

"Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители российского города Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу. Обращаемся к вам с последней надеждой. Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду", - говорится в обращении.

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