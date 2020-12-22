"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе. ВИДЕО
Группа жителей Челябинска подготовила обращение к избранному президенту США Джозефу Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе и написали письмо, которое собираются передать в американское посольство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение с просьбой к Байдену челябинцы опубликовали в соцсетях.
"Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители российского города Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу. Обращаемся к вам с последней надеждой. Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду", - говорится в обращении.
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+35 Anatoliy A #437998
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+21 Alexander Bereznuk #425456
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+18 Гельдрих
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- на колени
Если вы не отзовётесь, мы напишем. в Спортлото.. (с)
https://ibigdan.livejournal.com/26050050.html Нам не нужен Майдан, говорили они
Взяли дочь. Посадили в машину. И отвезли в тюрьму. Сами отвезли в тюрьму. Дочь.
Бессмысленные и беспощадные беларусские революционеры.
Ну да ничего. Дочка пущай посидит в тюрьме пока. Если ей там сломают ноги или ещё что приключится - это ничего, на её место в н осочках на лавочку встанет другая. Режим Лукашенко вот-вот падёт, диктатор нас боится. А дочка пусть посидит.
Главное, б...дь, что вы не майданутые.
Главное, ****, что не как в Украине.
(украл скрин у https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3132549723511906 Бабченко )
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1061855514314855 Владимир Завгородний
Назарбаев введи войска! Назарбаев услышь Челябинск! Спаси челябинских людей! Аааа!
Чеслово
"Не дуже дорогий президент ненависної нам країни. Ми тут засрали свою частину Землі. Так як вонь йде на всю Землю, то ви повинні прибрати за нами. Тільки скоріше, бо срати ми будемо ще інтенсивніше."
вокруг тока руцке мир, биндер нету, везде тока узкий ызыг, деды строго воевалы, берёзки, комары, ягель....
а им ***** Байдена подавай!
И будет чистый воздух.