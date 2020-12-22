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"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе. ВИДЕО

Группа жителей Челябинска подготовила обращение к избранному президенту США Джозефу Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе и написали письмо, которое собираются передать в американское посольство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение с просьбой к Байдену челябинцы опубликовали в соцсетях.

"Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители российского города Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу. Обращаемся к вам с последней надеждой. Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду", - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2790) россия (95660) Челябинск (4)


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Топ комментарии
+35
Я бы тоже хотел,что бы Байден очистил Челябинск от кацапов.
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22.12.2020 15:06
+21
а челябинцы почему просят без должного почтения?
- на колени
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22.12.2020 15:15
+18
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 4951
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22.12.2020 15:11
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Правила форума Совет форумчан
а челябинцы почему просят без должного почтения?
- на колени
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22.12.2020 15:15 Ответить
Пора Челябинску под внешнее управление
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22.12.2020 21:56 Ответить
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 3845
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22.12.2020 15:16 Ответить
Я бы тоже хотел,что бы Байден очистил Челябинск от кацапов.
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22.12.2020 15:06 Ответить
++
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22.12.2020 15:57 Ответить
а чего не а агенту.... Трампуше????
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22.12.2020 15:10 Ответить
Нє, у кацапів як тільки йде тенденція про зміну сцаря вони в один момент старого починають гівном обливати
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22.12.2020 15:13 Ответить
Вот их и предупредили! Теперь они не поедут.🙂
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22.12.2020 15:40 Ответить
як розумні, то поїдуть
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22.12.2020 15:49 Ответить
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
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22.12.2020 19:19 Ответить
Хворі люди
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22.12.2020 15:06 Ответить
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 4951
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22.12.2020 15:11 Ответить
а слабо обратится что бы ********* стала каким то Штатом США... -хуже точно не будет
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22.12.2020 15:06 Ответить
Походу это её сестра Саша Серая. Их в детстве разлучили.
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22.12.2020 15:10 Ответить
Ну, в одежде-то ее мало кто узнает...
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22.12.2020 16:06 Ответить
И с закрытым ртом
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22.12.2020 16:27 Ответить
Бабло дєлаєт чудєсаааа...
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22.12.2020 15:11 Ответить
Що Байден вже почав засерати "Расєю-матушку" !!)))
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22.12.2020 15:07 Ответить
Байден вже встиг зіпсувати повітря в Чєлябінську ? Крєпко газонув ?
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22.12.2020 15:07 Ответить
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь, мы напишем. в Спортлото.. (с)
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22.12.2020 15:08 Ответить
что то-до 67 года я апельсинов в совке не помню вообще. ********* грузинские и только к новому году
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22.12.2020 15:53 Ответить
Доступ к спец.распределителям у простых граждан хотя бы чутка открылся только в 86м году - ликвидаторам ЧАЭС 1й категории. А до того - только с должностей типа секретарь райкома ВЛКСМ и выше. Так что ни возрастом, ни должностью ты видать не вышел, чтобы лопать при совке израильские апельсины, болгарский ************ сок и ваще...
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22.12.2020 22:29 Ответить
мы обедали в столовке полпредства Украины в москве: цена обычная, но ассортимент партийный, пир за 3 рубля
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23.12.2020 01:10 Ответить
Так что ,Байден еще не чмо???
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22.12.2020 15:08 Ответить
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 4461
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22.12.2020 15:08 Ответить
Чому не на колінах?
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22.12.2020 15:09 Ответить
у этих ватоголовых остатки мозгов от грязного воздуха помутились-
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22.12.2020 15:09 Ответить
А на КАлені ***** в кАнцє пАчєму не сталі?
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22.12.2020 15:10 Ответить
Те же люди:

https://ibigdan.livejournal.com/26050050.html Нам не нужен Майдан, говорили они
Взяли дочь. Посадили в машину. И отвезли в тюрьму. Сами отвезли в тюрьму. Дочь.
Бессмысленные и беспощадные беларусские революционеры.

Ну да ничего. Дочка пущай посидит в тюрьме пока. Если ей там сломают ноги или ещё что приключится - это ничего, на её место в н осочках на лавочку встанет другая. Режим Лукашенко вот-вот падёт, диктатор нас боится. А дочка пусть посидит.

Главное, б...дь, что вы не майданутые.
Главное, ****, что не как в Украине.
(украл скрин у https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3132549723511906 Бабченко )
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 5018

https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1061855514314855 Владимир Завгородний
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22.12.2020 15:10 Ответить
Они - что, правда такие ипанутые?
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22.12.2020 15:11 Ответить
Да
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22.12.2020 15:38 Ответить
"Уважаемый Джозеф Байден, обращаемся к вам с последней надеждой...", - жители российского Челябинска попросили избранного президента США очистить воздух в городе - Цензор.НЕТ 5212
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22.12.2020 15:12 Ответить
Твое утро,зелебобик?
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22.12.2020 16:28 Ответить
...не к тому обращаетесь, лапти... Вот куда вам надо...
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 3897
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22.12.2020 15:15 Ответить
недавно же трампа просили на коленях... А теперь поняли, что трамп срал у них в подъездах и разлюбили
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22.12.2020 15:15 Ответить
зачекай, Байден не всесильний ще до їхніх підїздів черга не дійшла
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22.12.2020 15:20 Ответить
Обама не помог очистить подъезды?теперь просят Байдена,как то не скрепно выходит не на коленях просите великие вы наши скрепоносцы
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22.12.2020 15:19 Ответить
Це підзнець . Навіть не лаптерогі....
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22.12.2020 15:21 Ответить
Кацап! Щоб повітря було чистим, почни з себе - перстань срати!
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22.12.2020 15:21 Ответить
Чего хотят то, чтоб промышленность остановила свою работу?
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22.12.2020 15:26 Ответить
В нас в Киеве дышать нечем....Про Кривой Рог и Запорожье вообще молчим......Так что нечему радоваться.
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22.12.2020 15:27 Ответить
Кривой Рог - курорт, в сравнении с Челябинском
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22.12.2020 18:03 Ответить
В кривом роге нету ядреных производств...только вонь метзаводов...в челябе и то и другое
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23.12.2020 22:18 Ответить
Та ну нах , так не буває, це мабуть прикол
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22.12.2020 15:29 Ответить
Уяви собі хоч якусь маячню з категорії "та ну, такого не буває, люди ж не скоти" - а потім пошукай в історії або сьогоденні ********* - знайдеш обов'язково. Бо вони - оскотинені.
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22.12.2020 22:33 Ответить
Просто важко повірити в такий тупізм
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22.12.2020 23:17 Ответить
челяба казахский город
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22.12.2020 15:30 Ответить
Тогда нужно к Назарбаеву обращаться.

Назарбаев введи войска! Назарбаев услышь Челябинск! Спаси челябинских людей! Аааа!
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22.12.2020 15:51 Ответить
Татаро-башкирский...все деревни кругом татары и башкиры....
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23.12.2020 22:19 Ответить
Не , этого он себе позволить не может , он же только сцать в подъездах и лифтах на раше учился !
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22.12.2020 15:32 Ответить
Дебилы к своему богу-пуйлу не пробовали обращаться?
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22.12.2020 15:32 Ответить
не спешите осуждать, это вариант "Байден введи!" для россии
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22.12.2020 15:33 Ответить
Вагнера или Кадырова попросите-подмогнут!!!
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22.12.2020 15:33 Ответить
хер вам ,а не чистый воздух))Крым же ваш
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22.12.2020 15:34 Ответить
Якісь дибіли ті кацапи.
Чеслово
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22.12.2020 15:34 Ответить
а де "Байден ввєді..!"?
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22.12.2020 15:36 Ответить
Так что Байдену надо сделать? Разбомбить супер яхту владельца завода Зюзина? Или разбомбить сам завод?
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22.12.2020 15:39 Ответить
БАЙДЕН, ПАМАГИИ! Байден, введи войска! Услышьте Челябинск! #SAVECHELYABINSKPEOPLE !! На колени, как перед барином Путлером!
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22.12.2020 15:41 Ответить
ты забыл "же суи **********"!
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22.12.2020 16:19 Ответить
Потлером епт.
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22.12.2020 17:08 Ответить
**********,***.Стойте на месте и никуда не уходите.Отряды путлера уже выехали к вам.
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 2464
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22.12.2020 15:42 Ответить
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 6006
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22.12.2020 15:44 Ответить
Хай дідуган Байден їм туди А-бомбу скине, вона їм вмить повітря від смогу почистить, та й ще знищить джерела забруднення
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22.12.2020 15:44 Ответить
Байден занят. Сейчас он в Ижевске подъезды обсыкает, а потом в Иркутск летит кнопки в лифтах жечь. Не отвлекайте по пустякам, холопы!!!
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22.12.2020 15:53 Ответить
"Убьет наш город"?Вау)Побыстрей бы
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22.12.2020 16:11 Ответить
Странно, ведь "челябинские мужики настолько суровые, что гладят белье катком, занимаются сексом в каске, что делают пирсинг ломом, а в ладони у них умещается две груди Анны Семенович"(с)
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22.12.2020 16:17 Ответить
Ну,зачем,вот это,вот ... Человек он очень занятый,-только подъездов в рфиии сколько надо обос.ать,а тут ему еще дополнительную работенку нашли...
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22.12.2020 16:21 Ответить
Трамп скоро передаст коды от кацапских подъездов Байдену
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22.12.2020 16:26 Ответить
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 9007
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22.12.2020 17:35 Ответить
кацапы - вйо-бнутый и беспринципный народ-паразит, убивающий всё, к чему удалось прицепиться своими зубами..
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22.12.2020 16:48 Ответить
Сльози мішають говорити🤣🤣🤣Байден ввєді войска!
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22.12.2020 16:52 Ответить
"Шановний Джозефе Байдене, звертаємося до вас з останньою надією ...", - жителі російського Челябінська попросили обраного президента США очистити повітря в місті - Цензор.НЕТ 7357
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22.12.2020 17:13 Ответить
Путин воняет, а Байден - проветривай.
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22.12.2020 17:38 Ответить
Перекладу що кажуть копитні зовні схожі на людей.
"Не дуже дорогий президент ненависної нам країни. Ми тут засрали свою частину Землі. Так як вонь йде на всю Землю, то ви повинні прибрати за нами. Тільки скоріше, бо срати ми будемо ще інтенсивніше."
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22.12.2020 17:39 Ответить
На колени, смерды!!!
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22.12.2020 17:43 Ответить
Спочатку "крымненаш" , простиУкраина, а вже потім, можливо, допомога.
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22.12.2020 17:43 Ответить
эх, не тот нынче кацап пошел... не тот.
вокруг тока руцке мир, биндер нету, везде тока узкий ызыг, деды строго воевалы, берёзки, комары, ягель....
а им ***** Байдена подавай!
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22.12.2020 18:10 Ответить
А где же великий Пуууу?
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22.12.2020 18:11 Ответить
Вот четко желаю кацапам того же, что они желали нам - сдохнуть от холода и голода, но впрочем осознаю, что мировое сообщество этого не допустит. Орангутангов они собираются спасать, жаль что они и свинособак будут спасать, гуманисты хреновы.
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22.12.2020 18:16 Ответить
Ну насправді несмішно. Бо там коло Челябінська є теж свій Чорнобиль озеро Карачун, куди було злито багато радіації. Один американський письменник навіть написав книжку в сюжеті якої була загроза потрапляння радіонуклідів з озера в річки.
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22.12.2020 18:20 Ответить
Байден, введи войска!
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22.12.2020 19:51 Ответить
Полезных санкций ем еще, просят же
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22.12.2020 20:18 Ответить
ПУСТЬ ОН ЛУЧШЕ ОЧКО ПУТИНА ШВАБРОЙ ПРОЧИСТИ ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ РОТ ВЫЛЕЗЛА !)
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22.12.2020 20:33 Ответить
Байден может помочь, чтобы промышленность Челябинска остановилась.
И будет чистый воздух.
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22.12.2020 21:08 Ответить
Субординации ноль вообще
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22.12.2020 23:52 Ответить
Уважаемый Дональд Трамп, просим вас не делать в наших подъездах того что делал экс-президент Барак Обама во время вашего президентства".
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23.12.2020 00:22 Ответить
кванальчикова дача
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23.12.2020 01:13 Ответить
Ну БайдынПамаги - это понятно, но что же действо с нарушением регламента?? По расяянскому скотосовкорегламенту такие челобитно-крепостные действа обязаны оканчиваться паданием на капыта в позу рака.
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23.12.2020 22:11 Ответить
 
 