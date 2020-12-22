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Вооруженная группа штурмовала бывший офис "Укрбуда" в Киеве и оказала сопротивление полиции: задержаны 6 человек, пострадал один правоохранитель. ВИДЕО

Группа вооруженных людей 22 декабря пыталась проникнуть в здание по адресу улица Пушкинская, 27а, где располагается офис компании "Укрбуд". Полиция квалифицировала событие как хулиганство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, около 14:00 22 декабря в столичным правоохранителям по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, которые "вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок".

"В результате происшествия пострадал работник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара. Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. При этом группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его. По подозрению в совершении хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления", - отмечается в сообщении.

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В то же время, по данным "Киев оперативный", захватить пытались бывший офис "Укрбуда".

Судя по видео, опубликованному Киевом оперативным, в инциденте со стороны "нападавших" участвовало около 20 человек. Драка сопровождалась взрывами неизвестных предметов. События действительно происходили возле дома по Пушкинской, 27.

Информацию о штурме подтвердил бывший президент госкорпорации Максим Микитась в Facebook.

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"Ответственно заявляю, что к данным событиям я не имею никакого отношения! Там обе стороны - рейдеры! Как одна 'разбиравшаяся' сторона, имеющая поддельные документы и юридические претензии, так и вторая, физически незаконно контролировавшая здание последние месяцы пока я был в СИЗО - обе не имеют права там находиться! Зная, что я вышел из СИЗО, оба лагеря занервничали и спешат - и оба хотят быстро продать здание пока я не выдвинул законных требований, но они не доверяют друг другу - отсюда и разборки между ними за контроль", - написал он.

Вооруженная группа штурмовала бывший офис Укрбуда в Киеве и оказала сопротивление полиции: задержаны 6 человек, пострадал один правоохранитель 01

При этом 27 июля управляющий партнер сервиса аренды и покупки офисов allbc.info Антон Краев сообщал, что здание по ул. Пушкинская, 27, в котором находился центральный офис "Укрбуда", будет продано на торгах 21 августа, отмечает Лига. Кому сейчас принадлежит это здание, неизвестно.

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Автор: 

Киев (25577) Нацполиция (16496) хулиганство (352) Укрбуд (55) Микитась Максим (154)


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Топ комментарии
+14
Поліція в цей час охороняла концерт Квартала 95
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23.12.2020 01:22
+11
При парашенці такого не було , він намагався всім когупціонерам руки поодрубувать ,особливо тім хто буде красти у армії .😆
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23.12.2020 00:10
+10
А скільки невдячних виборців проти ?😆 Дали коліном в зад ???
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23.12.2020 00:31
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пока наехали на татарова микитась пытается вернуть хоть что-то... видимо дали отмашку что можно уже
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23.12.2020 00:02 Ответить
Микитася потрібно повернути в СІЗО і рейдерські розборки припиняться, бо це фактично він сам в себе віджимає будівлю, щоб продати і вкрасти майно з під застави.
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23.12.2020 00:04 Ответить
А фесбешник Татаров не при чому .Так таки так!😈
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23.12.2020 00:11 Ответить
А шо, на здание ареста не наложили ?
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23.12.2020 00:02 Ответить
Хто? Татаров? Судячи з усього брати і були татаровські. З тих, що супроводжували його у НАБУ.
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23.12.2020 08:31 Ответить
А когда это в Украине это кого-то останавливало?
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23.12.2020 10:08 Ответить
Сытник разворотил "муравейник" ,будет нескучно.
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23.12.2020 00:03 Ответить
що, шукали Микитася? Чи його гроші?
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23.12.2020 00:04 Ответить
При парашенці такого не було , він намагався всім когупціонерам руки поодрубувать ,особливо тім хто буде красти у армії .😆
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23.12.2020 00:10 Ответить
Але ж йрму недали , невдячні виборці. Так кажуть парашоботи , які оживлюють політичного трупа !😈
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23.12.2020 00:13 Ответить
За Порошенка проголосувало 4,5 мільйони українців.
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23.12.2020 00:23 Ответить
А скільки невдячних виборців проти ?😆 Дали коліном в зад ???
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23.12.2020 00:31 Ответить
Так це ж були ватники.
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23.12.2020 00:38 Ответить
А тоді, хто такі парашоботи ???😆 зовсім заплутали .
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23.12.2020 00:43 Ответить
Ты еще и сам себе яйца лижешь лайкаешь, гыдота?
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23.12.2020 05:10 Ответить
кацапа,фуле... .самоеды,самолизы
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23.12.2020 09:01 Ответить
Что тебе безграмотному чмо обьяснять ты все равно не поймёшь потому что безграмотное чмо представитель 73% "наріда"
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23.12.2020 02:50 Ответить
Порошенко поза всіма списками - він на самому передку всіх неподобств
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23.12.2020 07:21 Ответить
Сегодня (22-го) ментов в центре немеренно было)))
А у них под носом толпа на толпу)))
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23.12.2020 00:21 Ответить
Озброєна група штурмувала колишній офіс "Укрбуду" в Києві і чинила опір поліції: затримано 6 осіб, постраждав один правоохоронець - Цензор.НЕТ 657
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23.12.2020 00:31 Ответить
Я оторопіла від заголовку.
Дикунство.
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23.12.2020 00:50 Ответить
Поліція в цей час охороняла концерт Квартала 95
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23.12.2020 01:22 Ответить
Центр Києва.Озброєні тітухани ділять нерухомість,попутно б'ючи мєнтів.
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23.12.2020 01:29 Ответить
В 14 часов. Средь бела дня.
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23.12.2020 02:51 Ответить
Уже веселие дошло до точки... Или история когда нет в стране справедливого суда!
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23.12.2020 07:01 Ответить
Суд є, тільки неправий.
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23.12.2020 07:28 Ответить
Неправий це все рівно, що його взагалі не існує.
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23.12.2020 08:22 Ответить
"Ответственно заявляю, что к данным событиям не имею никакого отношения" - Рафик ни учем не уиноват!
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23.12.2020 07:57 Ответить
"Цивілізація". Закон про рейдерство важко прийняти? Сомалі, конго.
Рейдерам та просто "пришел пАмочь" треба давно давати від 5 років зони.
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23.12.2020 08:03 Ответить
Полиция квалифицировала событие как хулиганство.Источник: https://censor.net/ru/v3238548

просто , ************ трошки , і нічого страшного
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23.12.2020 10:44 Ответить
Какое хулиганство, это разбой самый настоящий, групповой и вооруженный.
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23.12.2020 10:56 Ответить
 
 