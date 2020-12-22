Вооруженная группа штурмовала бывший офис "Укрбуда" в Киеве и оказала сопротивление полиции: задержаны 6 человек, пострадал один правоохранитель. ВИДЕО

Группа вооруженных людей 22 декабря пыталась проникнуть в здание по адресу улица Пушкинская, 27а, где располагается офис компании "Укрбуд". Полиция квалифицировала событие как хулиганство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, около 14:00 22 декабря в столичным правоохранителям по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, которые "вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок".

"В результате происшествия пострадал работник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара. Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. При этом группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его. По подозрению в совершении хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальный застройщик Микитась говорит, что пожертвовал "слугам народа" $2 млн. на выборы

В то же время, по данным "Киев оперативный", захватить пытались бывший офис "Укрбуда".

Судя по видео, опубликованному Киевом оперативным, в инциденте со стороны "нападавших" участвовало около 20 человек. Драка сопровождалась взрывами неизвестных предметов. События действительно происходили возле дома по Пушкинской, 27.

Информацию о штурме подтвердил бывший президент госкорпорации Максим Микитась в Facebook.

Также читайте: Антикоррупционный суд отменил арест фигуранта дела Микитася Дубоноса: ходатайство рассмотрят повторно

"Ответственно заявляю, что к данным событиям я не имею никакого отношения! Там обе стороны - рейдеры! Как одна 'разбиравшаяся' сторона, имеющая поддельные документы и юридические претензии, так и вторая, физически незаконно контролировавшая здание последние месяцы пока я был в СИЗО - обе не имеют права там находиться! Зная, что я вышел из СИЗО, оба лагеря занервничали и спешат - и оба хотят быстро продать здание пока я не выдвинул законных требований, но они не доверяют друг другу - отсюда и разборки между ними за контроль", - написал он.

При этом 27 июля управляющий партнер сервиса аренды и покупки офисов allbc.info Антон Краев сообщал, что здание по ул. Пушкинская, 27, в котором находился центральный офис "Укрбуда", будет продано на торгах 21 августа, отмечает Лига. Кому сейчас принадлежит это здание, неизвестно.

Читайте также: Директор "Укрбуда" Майборода: басни о том, что Микитась - жертва ушлого менеджмента - полный бред