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"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко. ВИДЕО

В конкурсе на самый вкусный борщ победила команда вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы МКИП Александра Ткаченко, которые приготовили борщ с вишнями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Сегодня мы обратили внимание украинцев на то, что борщ является нашим традиционным семейным блюдом. Борщ прошел свой путь сквозь поколения, от бабушки к матери, и сегодня мы передаем его рецепт своим детям. Для того, чтобы украинский борщ таки остался нашим потомкам, мы стремимся к включению "Культуры приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это абсолютно возможно, уже в ближайшие годы", - отметила вице-премьер-министр.

Видео кулинарного соревнования опубликовала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Несмотря на то, что борщ с вишнями одержал победу, министры согласились, что это не победа ингредиента, а победа украинского борща в целом на общенациональном уровне.

Судья "борщевых" соревнований Евгений Клопотенко, глава ОО "Институт культуры Украины", заявил, что теперь следует ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща, "начнем традицию празднования мирового Дня борща и запуска тематических телевизионных шоу".

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Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский присоединились к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры соревновались в приготовлении самого вкусного борща.

Автор: 

Кабмин (14029) Министерство культуры и информационной политики (777) традиции (30) еда (353)


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Топ комментарии
+7
Їм мацу потрібно пекти ,вона їм ментально ближча .😆
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23.12.2020 01:27
+6
- Товарищ жена, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мать, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сын, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Товарищ жена, что-то жарко. Выключи атомный реактор в подвале.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.

"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 4791
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23.12.2020 01:17
+4
пилять.. вот где людям нехрен делать.....трутни
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23.12.2020 03:21
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Правила форума Совет форумчан
Так Борщагівка вже є. Вам депілам що ще потрібно? Борщаїна ??? Чи це підбирається під ЗЕЛЕНИЙ борщ?
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23.12.2020 00:43 Ответить
Їм мацу потрібно пекти ,вона їм ментально ближча .😆
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23.12.2020 01:27 Ответить
а столи ніззя було людські зробить - повище?
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23.12.2020 00:46 Ответить
Українські цементні заводи можуть закритися через надмірний турецький імпорт, - експерти
https://stopcor.org/**********-czementni-zavody-mozhut-zakrytysya-cherez-nadmirnyj-tureczkyj-import-eksperty/
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23.12.2020 00:49 Ответить
"Ми випускаємо цемент європейської якості, тому що наш цемент вільно конкурує на європейському рівні», - коментує очільник асоціації виробників цементу України Павло Качур."

то чому він не конкурує в Україні? чому привозний турецький дешевший нашого місцевого?
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23.12.2020 07:42 Ответить
В голливудских фильмах русские на завтрак всегда едят борщ с водкой. Даже семейка супергероев.

"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 2668
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23.12.2020 00:53 Ответить
- Товарищ жена, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мать, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сын, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Товарищ жена, что-то жарко. Выключи атомный реактор в подвале.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.

"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 4791
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23.12.2020 01:17 Ответить
" В голливудских фильмах русские всегда едят борщ с водкой". А это потому, что борщ тоже нацональное русское блюдо. Хохлы борщ варить не умеют.
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23.12.2020 05:18 Ответить
помои под названием щи ваше блюдо, коцап.
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23.12.2020 07:44 Ответить
мля, новина якраз для цензора. У мене є от краща, ну майже така само:
"Россиянам раскрыли оптимальный порядок употребления алкоголя в Новый год

После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк. Оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ Минздрава https://lenta.ru/tags/persons/*****-evgeniy/ Евгений Брюн , передает «https://lenta.ru/tags/organizations/moskovskiy-komsomolets/ Московский комсомолец ».

По словам Брюна, белое вино мягкое, чистое и не тяжелое для организма. Он добавил, что данный напиток - лучший вариант и в том случае, если новогодний стол тоже будет легким.Медик добавил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь - не стоит начинать с тяжелых.Он также не рекомендовал смешивать алкоголь со сладостями, потому что это понизит скорость восстановления организма, и с газированными напитками, так как углекислый газ увеличит всасывание спиртного, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .Брюн также посоветовал не засиживаться долго в новогоднюю ночь, потому что недостаток движения усиливает опьянение. Он призвал не показывать негативный пример употребления алкоголя детям и не устраивать «пьянку».Ранее Брюн https://lenta.ru/news/2020/12/18/alco/ назвал два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь: ритуально, например, на Новый год, или в лечебных целях. Он добавил, что главное - не злоупотреблять спиртными напитками. Нарколог подчеркнул, что в целом разрешенная доза алкоголя - «это ноль»."
Інформаційна цінність таких новин тотожня інформаційній цінності 95-го кварталу і дорівнює за словами хрюцького психіатра "ето ноль"
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23.12.2020 01:01 Ответить
"пастухи в амбаре пьют "Шанель" и обсуждают новое бьеннале..."
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23.12.2020 04:45 Ответить
Так вот и варили бы борщи , блин министры пальцем сделанные!
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23.12.2020 01:04 Ответить
Слушай Игорь Валерьевич,а тебе чей борщ до смаку?
-Не грузи. Кофе пошли пить.Тебе Ткаченко,мне Стефашина.
-А борщ?
-А борщ нуждающимся
"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 5499
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23.12.2020 01:05 Ответить
А ГДЕ ЭТО !?
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23.12.2020 01:28 Ответить
В принципе не важно.Будь то ад або рай.Они всегда вместе,бо их ценности однаковi.И эти ценности сведут их друг с другом,даже они очнутся на разных полюсах Земли
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23.12.2020 01:40 Ответить
(Eric Clapton) Autumn Leaves - Gabriella Quevedo https://youtu.be/Q0CUNwQ61Hs
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23.12.2020 01:42 Ответить
А АХМЕТКА ЕЩЕ ТОТ ПРИТУЛА )))
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23.12.2020 01:29 Ответить
В цій справі ,головне щоб ні хто з конкурентів ,в борщ той як його , не нас&ав ! Цю новину важко переоцінить !Коли в країні такі дрібні проблеми !😈
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23.12.2020 01:19 Ответить
так, після власних штанів, в які і досі ще зеленим сере Порох, головне вберегти каструлю з борщем.
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23.12.2020 01:32 Ответить
это ты про то что в штанах у соевого давно уже совсем другой шоколад?
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23.12.2020 01:54 Ответить
А Я ДУМАЛ СЕЙЧАС ПОВЯЗКИ И АППАРАТЫ ИВЛ НУЖНЫ !?
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23.12.2020 01:27 Ответить
да, тебе ещё и мозгоправ
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23.12.2020 01:55 Ответить
ДИВА БУДЬ МИЛА !)
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23.12.2020 02:21 Ответить
афігітєльна "новина"..
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23.12.2020 01:31 Ответить
shokolad, не те слово. Борщ, зварений ресторатором і міністром, стане головним досягненням 2020 року Зеленського і його команди.
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23.12.2020 05:13 Ответить
Судья Клопотенко нормальный? Борщ с вишней и борщ с жареной капустой. "Теперь будем ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща." Сумашедшие министры и судья.Радостные такие. Да. Весь мир с вами. Э-э, нет. МИР со смеху упал. Мишлен ещё не отправили на миротворец? Позорники, эти министры и министерки. Испанский стыд.
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23.12.2020 02:07 Ответить
"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко - Цензор.НЕТ 2641
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23.12.2020 02:40 Ответить
Министры варят борщ. Вот и сбылась мечта миллионов что каждая кухарка может стать министром.
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23.12.2020 02:48 Ответить
пилять.. вот где людям нехрен делать.....трутни
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23.12.2020 03:21 Ответить
Отлично! Всех отправить в столовую №5 барнаульского завода по заточке булавок...
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23.12.2020 04:01 Ответить
Мокша, жри свои помои -щи и сри в ведро в своем бараке с тараканами и клопами. Тебе до украинцев, как раку до воды задним ходом.
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23.12.2020 05:09 Ответить
Чмо кацапське , бояру тут сьогодня не наливають для вас довбойобів , валі нах в свій Козлостан
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23.12.2020 06:44 Ответить
"Еліта" з жиру біситься. Банкет підчас чуми. В Украіні проблем для зеленоі плісняви вже нема, все прішали, тепер бавляться в кулінарів. Краще б ці придурки борщ варили, а не закони приймали.
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23.12.2020 05:07 Ответить
кожен має робити те,що вміє---от Клопотенко -повар це і робить.І конкурси по варінню борщу.
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23.12.2020 10:09 Ответить
А почему слово Соревнования в кавычках стои́т?
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23.12.2020 06:44 Ответить
а вы думали шо вони працюють на благо...щас хрен вам с борщом... они кучкуются и от скуки уже конкурсы жлобские проводят.
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23.12.2020 08:55 Ответить
Ну да!
Сто років людство йшло до телебачення щоб херню показувать!
Перелистаєш тридцять тканалів і 95%'передач одне сміття, гадалки, екстрасенси, продажа біжутерії, Комаровський парить медицину, помста природи дебільна, песики, котики!
Фу *****, куди ми йдемо?
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23.12.2020 11:35 Ответить
Не хрен чем заняться? Все уже сделали? м-Даки
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23.12.2020 11:54 Ответить
 
 