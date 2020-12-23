"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко. ВИДЕО
В конкурсе на самый вкусный борщ победила команда вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы МКИП Александра Ткаченко, которые приготовили борщ с вишнями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Сегодня мы обратили внимание украинцев на то, что борщ является нашим традиционным семейным блюдом. Борщ прошел свой путь сквозь поколения, от бабушки к матери, и сегодня мы передаем его рецепт своим детям. Для того, чтобы украинский борщ таки остался нашим потомкам, мы стремимся к включению "Культуры приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это абсолютно возможно, уже в ближайшие годы", - отметила вице-премьер-министр.
Видео кулинарного соревнования опубликовала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Несмотря на то, что борщ с вишнями одержал победу, министры согласились, что это не победа ингредиента, а победа украинского борща в целом на общенациональном уровне.
Судья "борщевых" соревнований Евгений Клопотенко, глава ОО "Институт культуры Украины", заявил, что теперь следует ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща, "начнем традицию празднования мирового Дня борща и запуска тематических телевизионных шоу".
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский присоединились к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры соревновались в приготовлении самого вкусного борща.
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то чому він не конкурує в Україні? чому привозний турецький дешевший нашого місцевого?
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мать, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сын, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Товарищ жена, что-то жарко. Выключи атомный реактор в подвале.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.
"Россиянам раскрыли оптимальный порядок употребления алкоголя в Новый год
После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк. Оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/ Минздрава https://lenta.ru/tags/persons/*****-evgeniy/ Евгений Брюн , передает «https://lenta.ru/tags/organizations/moskovskiy-komsomolets/ Московский комсомолец ».
По словам Брюна, белое вино мягкое, чистое и не тяжелое для организма. Он добавил, что данный напиток - лучший вариант и в том случае, если новогодний стол тоже будет легким.Медик добавил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь - не стоит начинать с тяжелых.Он также не рекомендовал смешивать алкоголь со сладостями, потому что это понизит скорость восстановления организма, и с газированными напитками, так как углекислый газ увеличит всасывание спиртного, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .Брюн также посоветовал не засиживаться долго в новогоднюю ночь, потому что недостаток движения усиливает опьянение. Он призвал не показывать негативный пример употребления алкоголя детям и не устраивать «пьянку».Ранее Брюн https://lenta.ru/news/2020/12/18/alco/ назвал два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь: ритуально, например, на Новый год, или в лечебных целях. Он добавил, что главное - не злоупотреблять спиртными напитками. Нарколог подчеркнул, что в целом разрешенная доза алкоголя - «это ноль»."
Інформаційна цінність таких новин тотожня інформаційній цінності 95-го кварталу і дорівнює за словами хрюцького психіатра "ето ноль"
-Не грузи. Кофе пошли пить.Тебе Ткаченко,мне Стефашина.
-А борщ?
-А борщ нуждающимся
Сто років людство йшло до телебачення щоб херню показувать!
Перелистаєш тридцять тканалів і 95%'передач одне сміття, гадалки, екстрасенси, продажа біжутерії, Комаровський парить медицину, помста природи дебільна, песики, котики!
Фу *****, куди ми йдемо?