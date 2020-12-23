"Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко. ВИДЕО

В конкурсе на самый вкусный борщ победила команда вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы МКИП Александра Ткаченко, которые приготовили борщ с вишнями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Сегодня мы обратили внимание украинцев на то, что борщ является нашим традиционным семейным блюдом. Борщ прошел свой путь сквозь поколения, от бабушки к матери, и сегодня мы передаем его рецепт своим детям. Для того, чтобы украинский борщ таки остался нашим потомкам, мы стремимся к включению "Культуры приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это абсолютно возможно, уже в ближайшие годы", - отметила вице-премьер-министр.

Видео кулинарного соревнования опубликовала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Несмотря на то, что борщ с вишнями одержал победу, министры согласились, что это не победа ингредиента, а победа украинского борща в целом на общенациональном уровне.

Судья "борщевых" соревнований Евгений Клопотенко, глава ОО "Институт культуры Украины", заявил, что теперь следует ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща, "начнем традицию празднования мирового Дня борща и запуска тематических телевизионных шоу".

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Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский присоединились к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры соревновались в приготовлении самого вкусного борща.