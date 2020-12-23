Украинское общество не поддержит отказ от курса на ЕС и НАТО, - Разумков. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не сможет убрать из Конституции пункты о приоритетности курса на ЕС и НАТО. По его словам, даже если Украина пойдет на такую уступку России, это не остановит войну на Донбассе и оккупацию Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Базы НАТО и так стоят у границ России. Это может нравиться, может не нравиться, но это факт. И я думаю, что даже если бы не было вопроса НАТО, появился бы другой вопрос - например, вопрос Европейского союза, если бы не он - возник бы вопрос суверенитета, независимости, цвета флага, любая вещь, которую "аргументированно" можно использовать для того, чтобы продолжать в том числе оккупацию Крыма и войну на востоке", - отметил спикер парламента.

Разумков не верит, что изменения в Конституцию могут произойти.

"Курс на ЕС, на НАТО закреплен в Конституции государства. Для изменения этих вопросов нужна долгая процедура, решение КСУ, два голосования в парламенте, второе - 300 голосов. Я не думаю, что это поддержит украинское общество. Ключевым моментом были события 2013-2014 годов, и я не уверен, что кто-то будет эти вопросы поднимать", - подчеркнул Разумков.

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