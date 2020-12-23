Украинское общество не поддержит отказ от курса на ЕС и НАТО, - Разумков. ВИДЕО
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не сможет убрать из Конституции пункты о приоритетности курса на ЕС и НАТО. По его словам, даже если Украина пойдет на такую уступку России, это не остановит войну на Донбассе и оккупацию Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Базы НАТО и так стоят у границ России. Это может нравиться, может не нравиться, но это факт. И я думаю, что даже если бы не было вопроса НАТО, появился бы другой вопрос - например, вопрос Европейского союза, если бы не он - возник бы вопрос суверенитета, независимости, цвета флага, любая вещь, которую "аргументированно" можно использовать для того, чтобы продолжать в том числе оккупацию Крыма и войну на востоке", - отметил спикер парламента.
Разумков не верит, что изменения в Конституцию могут произойти.
"Курс на ЕС, на НАТО закреплен в Конституции государства. Для изменения этих вопросов нужна долгая процедура, решение КСУ, два голосования в парламенте, второе - 300 голосов. Я не думаю, что это поддержит украинское общество. Ключевым моментом были события 2013-2014 годов, и я не уверен, что кто-то будет эти вопросы поднимать", - подчеркнул Разумков.
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Стосовно НАТО - жодного референдуму законодавством не передбачено.
бо навряд там такі вже... ідейні ))))
Вот только делами мы всё дальше от ЕС и НАТО. Самая бедная страна в Европе ...
Ну да, закреплен. И что с этого. Только самообман. Во-первых Украину там не ждут. А во вторых Украина присоединиться к ЕС никак не сможет. С разваленной и продолжающей падать экономикой и всепоглощающей с низу до верху коррупцией и неуправляемостью нам там нечего делать. Это все балачки и окозамылювання.
Т.е. ЗЕленые начали уже прощупывать отказ от ЕС и НАТО.
Чувствуется крепкий альянс СН с ОПЗЖ.
Тому маємо провал за провалом.
Українці, не будьте кацапами, бо інакше ви Європи не побачите.
Будете існувати як раби підніжки грязь моцкви.
Ми можемо бути в десять разів культурніше, виправити економіку, та зробити ще кращими збройні сили. Але поки Європа не готова піти на військовий конфлікт з Росією заради нас, ні в ЄС, ні в НАТО нам нічого не світить. Хіба що варіант фінляндизації, коли економіка орієнтується на Захід, а політика на Росію.