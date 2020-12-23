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Украинское общество не поддержит отказ от курса на ЕС и НАТО, - Разумков. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не сможет убрать из Конституции пункты о приоритетности курса на ЕС и НАТО. По его словам, даже если Украина пойдет на такую уступку России, это не остановит войну на Донбассе и оккупацию Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Базы НАТО и так стоят у границ России. Это может нравиться, может не нравиться, но это факт. И я думаю, что даже если бы не было вопроса НАТО, появился бы другой вопрос - например, вопрос Европейского союза, если бы не он - возник бы вопрос суверенитета, независимости, цвета флага, любая вещь, которую "аргументированно" можно использовать для того, чтобы продолжать в том числе оккупацию Крыма и войну на востоке", - отметил спикер парламента.

Разумков не верит, что изменения в Конституцию могут произойти.

"Курс на ЕС, на НАТО закреплен в Конституции государства. Для изменения этих вопросов нужна долгая процедура, решение КСУ, два голосования в парламенте, второе - 300 голосов. Я не думаю, что это поддержит украинское общество. Ключевым моментом были события 2013-2014 годов, и я не уверен, что кто-то будет эти вопросы поднимать", - подчеркнул Разумков.

Также читайте: Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года

Автор: 

НАТО (10000) Евросоюз (17147) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+17
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !! УкрТБ відновило "русскоязичний" контент, вселяка люстрована гидота повертається на держпосади !!! Зелена пліснява прагне визнати Закон про люстрацію незаконним !!!)))
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23.12.2020 09:59
+15
Зато поддержит аплодисментами висящих на ветке зелемразей.
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23.12.2020 09:52
+14
Прорабатывают почву.. Кто мог подумать раньше (хотя умные люди предупреждали) об отступлении, о штрафах за открытие огня (ответного), о Медведчуке в парламенте, о почетном карауле из курсантов ХНУВС возле трупасепара и бандюги Кернеса, Нацгвардия в балаклавах выстоившись "свиньей" для защиты мерзких кварталовских блазней, об уголовных делах на патриотов, волонтеров, майдановцев, воинов-героев добровольцев, Турчиноа, Порошенко, Чорновол.. И это будут пропихивать ровно до того момента пока не окажутся на фонарных столбах
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23.12.2020 10:03
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Зато поддержит аплодисментами висящих на ветке зелемразей.
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23.12.2020 09:52 Ответить
точно.. отак провести как "5 вопросов от преЗЕдента".. но только чтоб итоги засчитались ))))))
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23.12.2020 09:56 Ответить
стосовно ЄС - так, референдум. Для втрати ознак самостійності - відповідно до Конституції - потрібен референдум.

Стосовно НАТО - жодного референдуму законодавством не передбачено.
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23.12.2020 09:57 Ответить
він не тупиця; він - риг.
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23.12.2020 10:31 Ответить
Він -українська гнида від московських вошей !!))
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23.12.2020 10:40 Ответить
З огляду на те що т.зв. українське суспільство вибрало зелену плісняву ,а не євроінтеграцію ,то дії 73%-ого лохтората непередбачувані !!))
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23.12.2020 09:56 Ответить
непередбачувані !!)).. невменяемы и не каются )))) (хай им икается )))))
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23.12.2020 09:58 Ответить
Зелена пліснява поступово здає все набуте українцями на шляху до євроінтеграціі !!))))
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23.12.2020 10:09 Ответить
чи "зддає"...чи й продає....бо там такі жадібні до безглуздя амеби...що не здивуюсь...
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23.12.2020 10:11 Ответить
Здає, чи продає ,це лише засіб,а мета ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
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23.12.2020 10:42 Ответить
так...все так! але ж матеріальні блага (гешефтик))) не на останньому місці...
бо навряд там такі вже... ідейні ))))
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23.12.2020 10:45 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !! УкрТБ відновило "русскоязичний" контент, вселяка люстрована гидота повертається на держпосади !!! Зелена пліснява прагне визнати Закон про люстрацію незаконним !!!)))
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23.12.2020 09:59 Ответить
Так уже в открытую на каналах заыявляют,что мы нацисты. https://youtu.be/vVxpFTjM3Bg
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23.12.2020 10:22 Ответить
Разумкова . Даже и не думай. Хлопнетесь увсе ☝🏻
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23.12.2020 09:59 Ответить
Прорабатывают почву.. Кто мог подумать раньше (хотя умные люди предупреждали) об отступлении, о штрафах за открытие огня (ответного), о Медведчуке в парламенте, о почетном карауле из курсантов ХНУВС возле трупасепара и бандюги Кернеса, Нацгвардия в балаклавах выстоившись "свиньей" для защиты мерзких кварталовских блазней, об уголовных делах на патриотов, волонтеров, майдановцев, воинов-героев добровольцев, Турчиноа, Порошенко, Чорновол.. И это будут пропихивать ровно до того момента пока не окажутся на фонарных столбах
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23.12.2020 10:03 Ответить
Каждый раз когда власть делает что-то хреновое, диванные змагары трясут кулачками "вот в следующий раз окажетесь на фонарных столбах!"... и так до бесконечности.
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23.12.2020 10:13 Ответить
"вот в следующий раз окажетесь на фонарных столбах!"/ До 2019 г. самые ярые из мигрантов разжигатели гражданской войны сидели под израильскими флажками: пару сот виселец на Крещатики. / А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?/ Барыг необходимо мочить/ Только огонь судов Линча может избавить Украину . Они там на верху кроме языка насилия не понимают.
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23.12.2020 12:26 Ответить
"змагары" WTF? Что это за слово такое? Рузге бомж сленг?
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23.12.2020 17:09 Ответить
О мертвечуке в парламенте мог бы и должен был бы подумать тот, кто голосовал за соевого рыго-олигарха. Того самого, кто легализовал его в политике и отдал ему украинские СМИ.
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23.12.2020 10:47 Ответить
Блаженны скудные умом, их мир фантазий полон.
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23.12.2020 10:16 Ответить
Бабушка Наташа Влащенко его спровоцировала на эти рассуждения.
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23.12.2020 10:22 Ответить
Да кто б его не "спровоцировал" на какую-либо мозговую деятельность, а ихняя братия как что-то скажет, то "як у бадюру пергне"! Второй год будоражат народ своими тупыми высер@ми! А потом удивляются, почему же их рейтинг неустанно стремиться к нулю? И это вместо жесткой, однозначной, бескомпромиссной позиции по ТАКОМУ вопросу! Сам-то себе он не противен? Тьфу!
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23.12.2020 10:41 Ответить
Разумков має довгострокові політичні плани. Намагається сподобатися і нашим, і вашим...
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23.12.2020 10:17 Ответить
В таком случае, "нашим" он уже не подобаеться. Так что эти "планы"- ничто иное, как прожекты.
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23.12.2020 10:44 Ответить
"Украинское общество не поддержит отказ от курса на ЕС и НАТО" - звучит как оправдание урода перед кремлевскими хозяивами
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23.12.2020 10:19 Ответить
уже пошел открытым текстом вводную озвучивать
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23.12.2020 10:20 Ответить
Наши политики, в расчете на лохов, давно спекулируют на ЕС и НАТО и ничего не делают, чтобы строить успешное государство, которое было бы для начала, достойным партнёром для ЕС и НАТО. А сами только обворовывают народ и укрепляют криминальную кланово-олигархическую систему. Противно.
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23.12.2020 10:23 Ответить
Таки Порошенку треба подякувати,що зумів у ВР знайти більше 300 голосів для закріплення курсу в НАТО-передбачив і перестрахувалися ....От представте, якби не було такого пункту як би себе вели ОПЗжисти та СН,які симпатизують рашистам
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23.12.2020 10:24 Ответить
СН,ОПЗЖ,ОП ,"Матьківщина" та інша подібна гидота не симпатизує рашистам, а діє за кремлівським сценарієм рашистів,кремлівського недопалка ,збирача "Русских земель" !!!)))
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23.12.2020 10:38 Ответить
Если звучит этот вопрос,значит он актуален на повестке будущей политики страны
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23.12.2020 10:25 Ответить
абсолютно не актуалєн.
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23.12.2020 11:10 Ответить
Ещё есть три года. Вы очень удивитесь когда окажитесь перед фактом,что всё просрано,а люди погибли.
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23.12.2020 12:17 Ответить
В ближайшие лет 20 нет никаких шансов что Запад будет этот вопрос для Украины рассматривать. Им не нужна страна, которая управляется ворюгами олигархами. Хотя политики - ставленники ворюг олигархов (и сами ворюги) и верещат цинично и брехливо, что они ведут страну в ЕС и НАТО.
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23.12.2020 11:35 Ответить
Запад никогда не оставит вопрос "Украина" без действия, также как и РФ. Вопрос в нас самих.
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23.12.2020 12:15 Ответить
хто-б міг, два роки тому, подумати, що до влади прийдуть проросійські ЗЕреваншисти, які будуть піддавать сумлінню і зондувати укпаїнську спільноту на лояльність до Путінського подонка і зближення з Рашевськими вбивцями п'ятнадцяти тисяч, найкращих патриотів України, з тварями які загарбали Крим і систематично розграбовують і знищують екологію всього донбаського регіону.
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23.12.2020 10:38 Ответить
Осталось только у народа на референдуме спросить,а н@х это народу нужно?Майдан не вся Украина.Ну и европе Украина н@х не нужна.Там своих дебилов хватает
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23.12.2020 10:41 Ответить
если ты думаешь ,что твоя рузькомирная одесса или харьков это вся Украина изя, то ты глубоко ошибаешься. я верю что референдум которого так боится зелёнка за которую ты (я в этом нисколько не сомневаюсь) голосовал покажет как нам нужен именно европейский вектор. Швейцарией мы конечно никогда не будем. вспомни печальную историю о бывшем трехразовом зэке (как мне стыдно было разъяснять иностранцам за что и как сидел наш гарант) который не хотел в ЕС? и чем это закончилось? В конце концов если тебе не нравится у тебя всегда есть куда уехать... паспорт уже приготовил ? а гражданин мира без родины?
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23.12.2020 12:43 Ответить
еще один малоПИД,,,роский, ваЗЕлиновский Задрот и барыга предки которого больны ватностью маргарина головы!!!
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23.12.2020 10:48 Ответить
Українське суспільство не підтримає відмову від ЄС та НАТО, та зеленська влада робить все для того, щоб унеможливити приєднання України до ЄС та НАТО.
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23.12.2020 10:49 Ответить
Зелена пліснява , це ляльковий кремлівський балаган,який втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
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23.12.2020 10:53 Ответить
На бумаге всё хорошо!
Вот только делами мы всё дальше от ЕС и НАТО. Самая бедная страна в Европе ...
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23.12.2020 10:56 Ответить
Сколько волка не корми
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23.12.2020 10:56 Ответить
І навіщо мусолити цю тему як і тему з водою в Крим, визначились так і визначились.
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23.12.2020 11:11 Ответить
Почему тогда зелёный гетьманович пытается нам ставить в пример законы засрашки,Беларуси и Казахстана?
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23.12.2020 11:13 Ответить
Никакого курса в ЕС и НАТО никогда у нас не было. Были только спекуляции на этом курсе, а в действительности строительство дичайшей криминальной кланово-олигархической системы. Можно сказать что мафиозной системы. На выборах за голоса избирателей между собой борются мафии.
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23.12.2020 12:02 Ответить
Наиболее интенсивное сближение с ЕС и НАТО было при Порошенко. Объективный факт
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23.12.2020 14:22 Ответить
А при Ющенко? Тоді ПДЧ могли отримати https://www.bbc.com/ukrainian/features-44826786
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23.12.2020 18:05 Ответить
Ющенко пытался, но у него ничего не получилось. Порох сделал намного больше
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27.12.2020 04:42 Ответить
якщо про це говорить спікер значить "пропозиції" надходять..
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23.12.2020 12:18 Ответить
ССУКИ... даже не мрийте.....
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23.12.2020 12:21 Ответить
это пахнет новым Майданом. уже один поц пытался отказаться от курса в Европу? и где он теперь?
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23.12.2020 12:35 Ответить
разумный, ну ка колись, если ты этот вопрос начал поднимать - значит кто то его будирует? расскажи кто этот кто? зельц? ермак? арахамик? или ваш куратор еврейский олигархат во главе с изиком каломыйским? что то мне эта непрозрачность совсем не нравится, не за то боролись!!! тишком нишком лугандону и не крысчанам ништяки устраивают, с путлером вась вась, с рашкой эконом отношения не прерывают..... и вообще какой такой план Б о котором кравчук куйню вещает не раскрывая его содержания??? ну давайте проведем референдум с этими вопросами плюс вопрос нужен ли нам лугандон с его распи з ж е нной экономикой/инфраструктурой и отравленой на века ватой? слабо провести такой Всеукраинский и супер честный??? давай и посмотрим что тебе украинцы ответят .....только чур по его результатам вы все зелёные жабы уйдёте к .баной матери!!! согласен а разумный????
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23.12.2020 12:33 Ответить
Наличие в Конституции любой страны пункта о стремлении войти в НАТО (ЕС ...) не означает, что это произойдет при отсутствии обоюдного желания и соответствия. Как и отсутствие такого пункта не означает, что этого не произойдет при наличии обоюдного желания и соответствия. Единственной юридической преградой для НАТО был внеблоковый статус Украины. Когда его отменили, преграда пала. Закрепление курса в Конституцию само по себе не приближает и не отдаляет этот момент.
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23.12.2020 13:10 Ответить
Зеленым сепарам веры нет! Овощ тоже вякал, что он за ЕС, а в итоге в последний момент отказался ассоциацию подписывать.
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23.12.2020 14:17 Ответить
Он не отказался а отложил на 3-4 месяца. Ну потом Рошен подписал. В результате разваленная экономика, десятки тысяч погибших, потерянные территории, долги МВФ инфляция 350% и впереди полная неопределенность
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23.12.2020 15:43 Ответить
***** ботоксное напало на Украину не из за подписания ассоциации, оно и так планировало войну лет десять.
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23.12.2020 16:37 Ответить
Слушай, кацап, вы можете выдавать желаемое за действительное сколько угодно, все прекрасно знают, что именно вы, как шакалы напали на "братскую" страну и отжали у нее территории в момент ее слабости, именно вы устроили войну на Донбассе, именно вы завезли сюда моторыл и гиркиных, именно вы мечтали о дефолте Украины каждый день, именно вы постоянно вякаете о долгах МВФ, хотя в них нет ничего плохого, экономика Японии закредитована на 300% ВВП и ничего, отлично себя чувствуют. А эти свои басни от скабеевой и ********* ты можешь рассказывать лошью из дыныры и лыныры.
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24.12.2020 00:09 Ответить
Порошенко закреплением этих положений заложил мину на пути попыток незаметно развернуться в сторону рашки. Потому что этот курс в ЕС и НАТО действует на зеленых, голубых и остальных как на черта ладан. Примерно так же как мовний закон, за который ему тоже большое спасибо.
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23.12.2020 14:26 Ответить
Предвыборная компания началась.) Рановато, хотя досрочные парламентские могут быть не за такими уж и горами.
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23.12.2020 14:42 Ответить
Т.е. если бы не норот, то слуги могли бы изобразить чего изволите пуйлу, да?))
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23.12.2020 14:44 Ответить
"Курс на ЕС, на НАТО закреплен в Конституции государства. Источник: https://censor.net/ru/v3238581

Ну да, закреплен. И что с этого. Только самообман. Во-первых Украину там не ждут. А во вторых Украина присоединиться к ЕС никак не сможет. С разваленной и продолжающей падать экономикой и всепоглощающей с низу до верху коррупцией и неуправляемостью нам там нечего делать. Это все балачки и окозамылювання.
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23.12.2020 15:25 Ответить
Или кто-то надеется, что Украину в НАТО и ЕС возьмут на содержание?
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23.12.2020 15:27 Ответить
Жаль в конституции не заложили курс на стремление Украины к экономическому и промышленному росту. Но рассказывать сказки про НАТО и ЕС эт всегда пожалуйста. Было бы от чего отказываться.
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23.12.2020 15:54 Ответить
Ага.

Т.е. ЗЕленые начали уже прощупывать отказ от ЕС и НАТО.

Чувствуется крепкий альянс СН с ОПЗЖ.
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23.12.2020 16:16 Ответить
"Ошейник - все равно, что портфель"
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23.12.2020 18:42 Ответить
шо у парашников на уме, то у безразумного на йазыке.
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24.12.2020 00:23 Ответить
Як піднімете це питання,так і засунуть вам його глибоко в дупу! Зрозуміли мерзотники московські?
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24.12.2020 00:37 Ответить
Всё верно заявил.
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24.12.2020 02:58 Ответить
А чи можливо додати до Конституції, що Росія - ворог #1?
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24.12.2020 08:28 Ответить
українське суспільство намагається в'їхати в Європу тримаючи за спиною совкові звички, нав'язані росією, а також з її мовою, недокультурою і дикунськими звичками.
Тому маємо провал за провалом.
Українці, не будьте кацапами, бо інакше ви Європи не побачите.
Будете існувати як раби підніжки грязь моцкви.
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24.12.2020 09:42 Ответить
Посил в цілому позитивний, але врахуйте що Румунія та Болгарія в'їхали в ЄС маючи таку ж погану економіку і архаїчний уклад життя схожий на совок. Наші збройні сили співставні з румунськими, хіба що у нас більше танків, а у них краще справи на морі. Але Румунію прийняли в НАТО без зайвих питань, з радянським озброєнням і совковою армією. А Туреччину не беруть в ЄС не зважаючи на значно більш потужну ніж болгарську економіку. Тобто давайте бути чесними - в НАТО та ЄС беруть не за статистикою, а за наявності "політичної волі".

Ми можемо бути в десять разів культурніше, виправити економіку, та зробити ще кращими збройні сили. Але поки Європа не готова піти на військовий конфлікт з Росією заради нас, ні в ЄС, ні в НАТО нам нічого не світить. Хіба що варіант фінляндизації, коли економіка орієнтується на Захід, а політика на Росію.
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24.12.2020 20:41 Ответить
 
 