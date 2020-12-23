"Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19", - Степанов. ВИДЕО

Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 387 человек на 1 млн населения.

Об этом в ходе онайлн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19. Он у нас составляет 387 человек на 1 млн населения. В Польше он 682 человека, во Франции - 932, в Великобритании - 1004 человека", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам, ведущим специалистам, которые первыми создавали протокол лечения от коронавируса.

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