Внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе под Киевом, - СМИ. ВИДЕО
В Киевской области внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Авария произошла возле села Березовка на Житомирской трассе. Сейчас на месте работает патрульная полиция.
"Внедорожник Порш сбил два человека, насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+33 Андрюша Украинец
показать весь комментарий23.12.2020 10:33
+24 Юрий Петров #225294
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+20 Сергей Андрейчев
показать весь комментарий23.12.2020 10:29
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Чого не пише, що люди відлетіли більше чим на 100 метрів під переходу.
Плюс розворти через зустрічну, замість розв'язок.
У Німеччині, все, що не може рухатися швидше за 60 км/год. не має права з'являтися на автобані. А тут пішоходи.
Один ганд...он рисует это на бумаге. Еще несколько смотрят и утверждают. Последний критин ставит под этим всем подпись и начинается гамно-стройка.
https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU Еще один пример современной гамно-стройки
ото був треш! по-перше ми, с дружиною, стояли на узбіччі хвилин 10, усіляко демонструючи бажання перейти дорогу, перш ніж нас помітив водій в крайній смузі... коли він зупинився, тільки секунд через 30 це помітили в другій смузі і теж зупинилися... ми тіки зробили перші кроки з узбіччя, а вже хтось ледь не вїхав в зад авто, що зупинилася у другій смузі, коли ми дійшли до края 2-гої смуги - ми секунд 20 вигладали за зупинившимся авто, щоб нас побачили у третій смузі... коли нас побачив водій в 3-ій смузі він почав гальмувати так, наче побачив стовп перед собою... це при тому, що ми ховалися за авто в другій смузі... такого жаху нікому не побажаєшь, а це був звичацній літній день
дануивонапутина
загородная трасса и погода и видимость и понятно что не 80 была скорость - КУДА СПЕШИТЬ, можно было и пропустить авто а потом переходить .
некоторые вообще оборзели (доставщики ) на весосипедах и мопедах переезджают по переходу и еще возмущаются что их не пропустили ...
есть очень хорошее слово - ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ !!!
А от водії, яка б дорога не була, повинні пристосовуватися до неї. Слизька - міняй шини на зимові, з доброю гумою. І їдь тихше, щоб самому додуму доїхати і інших не відправити на той світ.
Быдло вонючее, принесло людям такое горе и еще его отмазывать УЖЕ пытаются.
ОКРІМ ЯК РОБИТИ ЛЕЖАЧІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗА 10 МЕТРІВ ВІД ПІШОХОДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, НІЧОГО НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ, ДУМАЮ ТАК
Там швидкість скинуть хочуть чи не хочуть
те що дорога може покритися льдом за 15 хвилин до проїзду там авто, нікого не цікавить - водій повинен бути вангою і все передбачати!
Если будешь стоять, то хер кто остановиться, будут ехать дальше.
А есть и такие, кто тебя будет на переходе объезжать.
Один мне недавно на переходе кричал из форточки своего авто, ты что, мол, не мог подождать? Типа, Я же еду мля, а ты прешься тут.
Я, как пешеход, рассуждаю так. если в подобной ситуации возле перехода стоит машина даи то все тормозят аж бегом и видят пешехода за сто метров в густом тумане. Значит в остальных случаях водитель не прав.
уверен , если-бы на месте пешиков был трактор или 40ка тонник , сученок - бы притормозил
власть проводит геноцид населения похлеще врагов