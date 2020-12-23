Внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе под Киевом, - СМИ. ВИДЕО

В Киевской области внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла возле села Березовка на Житомирской трассе. Сейчас на месте работает патрульная полиция.

"Внедорожник Порш сбил два человека, насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному", - сказано в сообщении.

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