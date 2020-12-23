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Степанов о коронавирусе: После 8 января мы увидим последствия новогодних празднований. ВИДЕО
В Министерстве здравоохранения ожидают рост сезонных заболеваний и количества больных коронавирусом в Украине в январе.
Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Настаиваю на локдауне с 8 до 24 января, потому что нам надо подготовить страну к сезонному росту заболеваемости гриппом в том числе. Мы уверены, что в январе также будет увеличение количества больных коронавирусом. Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.
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https://coronavirus.d3.ru/v-germanii-zafiksirovan-naivysshii-sutochnyi-pokazatel-smertnosti-2091712/ В Германии зафиксирован наивысший суточный показатель смертности
в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
Логичнее было бы не допустить вспышки...нежели потом с ней бороться...
Включил Степанов " дурака"..Конечно будут последствия. Вся Европа ужесточилась мерами на празднования.У нас решили после, да еще, и "величайший" пригласил всех провести праздники на Банковой, в сказочном городке...Такое впечатление, что Степанов был против, но к нему не прислушались.)
Треба всю цю "професійну команду" разом з "новими ліцамі" на уранові копальні: може у них відбудеться мутація і між вухами почнуть зароджуватись мізки...
Или сейчас такой штам, что только вирус в нос, сразу нюх пропал?