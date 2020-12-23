РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10716 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
3 981 23

Степанов о коронавирусе: После 8 января мы увидим последствия новогодних празднований. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения ожидают рост сезонных заболеваний и количества больных коронавирусом в Украине в январе.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Настаиваю на локдауне с 8 до 24 января, потому что нам надо подготовить страну к сезонному росту заболеваемости гриппом в том числе. Мы уверены, что в январе также будет увеличение количества больных коронавирусом. Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А после похорон гепы в Харькове? Стебанов, там тыщи людей пришли, труп с ковидлой лежит не по протоколу, хотя рожа протокольная))) Вчера юная беркутня защищала дыбилов из 95 квартала, а в первой столице порядок навести не могут...
показать весь комментарий
23.12.2020 11:42
+2
Быдловчане чуть раньше: толпа уродов сегодня закапывает ковидного гепу.
показать весь комментарий
23.12.2020 11:49
+2
Тогда почему локдаун с 8 числа..а не с 25-31 декабря...??
Логичнее было бы не допустить вспышки...нежели потом с ней бороться...
показать весь комментарий
23.12.2020 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А после похорон гепы в Харькове? Стебанов, там тыщи людей пришли, труп с ковидлой лежит не по протоколу, хотя рожа протокольная))) Вчера юная беркутня защищала дыбилов из 95 квартала, а в первой столице порядок навести не могут...
показать весь комментарий
23.12.2020 11:42 Ответить
Потрібно робити всі дні робочими, без вихідних та святкових, а вихідні давати людям по гнучкому графіку серед тижня. І ніяких локдаунів, бо це лише погіршить епідемічну ситуацію. Почнуть ходити в гості, пити-їсти і захворіють гарантовано!
показать весь комментарий
23.12.2020 11:50 Ответить
Украина -- не Германия... ???
https://coronavirus.d3.ru/v-germanii-zafiksirovan-naivysshii-sutochnyi-pokazatel-smertnosti-2091712/ В Германии зафиксирован наивысший суточный показатель смертности

Степанов о коронавирусе: После 8 января мы увидим последствия новогодних празднований - Цензор.НЕТ 83

в среду зарегистрировано 24 740 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Институт Роберта Коха. При этом за 24 часа 962 человека умерли от коронавируса. Это наивысший суточный показатель. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 27 968 человек.
показать весь комментарий
23.12.2020 11:44 Ответить
И в этом приросте будет большая заслуга 95-й квартальной шоблы.
показать весь комментарий
23.12.2020 11:45 Ответить
Быдловчане чуть раньше: толпа уродов сегодня закапывает ковидного гепу.
показать весь комментарий
23.12.2020 11:49 Ответить
И после концерта квартала 95 тоже
показать весь комментарий
23.12.2020 11:51 Ответить
одновременно ко всему, колличество тестов увеличат. ну шоб показать, шо не ошиблись в своём ванговании и фсё у них под контролем )). хотя в реале, и сёдня, ситуация при равном подходе будет выглядеть не хужее чем будет 8 го ))
показать весь комментарий
23.12.2020 11:55 Ответить
Тогда почему локдаун с 8 числа..а не с 25-31 декабря...??
Логичнее было бы не допустить вспышки...нежели потом с ней бороться...
показать весь комментарий
23.12.2020 12:02 Ответить
Хотя ответ то известен...что бы квартал девяностопятый подзаработать мог..
показать весь комментарий
23.12.2020 12:03 Ответить
Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3238611
Включил Степанов " дурака"..Конечно будут последствия. Вся Европа ужесточилась мерами на празднования.У нас решили после, да еще, и "величайший" пригласил всех провести праздники на Банковой, в сказочном городке...Такое впечатление, что Степанов был против, но к нему не прислушались.)
показать весь комментарий
23.12.2020 12:06 Ответить
Яке недолуге непорозуміння на посаді міністра! Воно геть не має логічного мислення. В одній фразі кричить про наслідки новорічних свят, що триватимуть ДО 8 січня, і про необхідність локдауну ПІСЛЯ 8 січня! Чи так вигідніше для кишені ("тут можна нєплохо прібарахліться")?
Треба всю цю "професійну команду" разом з "новими ліцамі" на уранові копальні: може у них відбудеться мутація і між вухами почнуть зароджуватись мізки...
показать весь комментарий
23.12.2020 12:07 Ответить
По той статистике которую решите "продать" населению.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:14 Ответить
Спокойной ночи, малыши. Каркуша продолжает расскаывать на ночь свои ужастики...
показать весь комментарий
23.12.2020 12:14 Ответить
а две недели до первых симптомов ?
Или сейчас такой штам, что только вирус в нос, сразу нюх пропал?
показать весь комментарий
23.12.2020 12:33 Ответить
з сумом вважаю, що ми побачимо не "паслєствія" новорічних свят, а результат безкарной непрофесійной бездіяльності нинішних керманичів від здоровозахоронення, але вони не одні такі в світі ідіоти нажаль, з таким поводженням з власним населенням зтикаються і інші країни
показать весь комментарий
23.12.2020 12:51 Ответить
Ключевое слово "сезонных", но короноверующие до сих пор испытывают первобытный страх перед соплями и чиханием))
показать весь комментарий
23.12.2020 13:38 Ответить
Хорошего вам зрения, Степанов с компашкой дятлов.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:07 Ответить
в какой нибудь цивилизованой стране, а не в нашей сомали , степашку уже бы через суд натянули на несколько десятков тысяч ойро за разжигание панических настроений и морального буллинга населения.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:50 Ответить
Последствия - это пьянючая в хламину зекоманда, которая будет бухарить весь карантин. А барашки дальше будут слушать степашу.
показать весь комментарий
23.12.2020 15:24 Ответить
 
 