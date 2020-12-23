Степанов о коронавирусе: После 8 января мы увидим последствия новогодних празднований. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения ожидают рост сезонных заболеваний и количества больных коронавирусом в Украине в январе.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Настаиваю на локдауне с 8 до 24 января, потому что нам надо подготовить страну к сезонному росту заболеваемости гриппом в том числе. Мы уверены, что в январе также будет увеличение количества больных коронавирусом. Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.

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