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"Без цензуры" в прямом эфире: Культ Кернеса. Арест Татарова. Кто травит Сенцова? Опять выборы? ФОПы и "Квартал". ВИДЕО

Культ Кернеса в Харькове, позорные прятки Татарова, отвратительная травля Олега Сенцова, а еще - ФОПы, вновь не дающие спокойно жить - сегодня в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсудим следующее:

- Что общего у Кернеса и Сталина? Спойлер: их похороны.

Культ личности, очереди простолюдинов на "попрощаться с великим" и все, что, к сожалению, не умерло вместе с Советским Союзом.

- Есть наглость и большая наглость. А еще - есть Олег Татаров, который рассказывает, что директор НАБУ заигрался и ареста не будет. Что ж, по крайней мере, честно. Есть ли хоть какие-то шансы увидеть Татарова в тюрьме?

- "Кто не с нами, тот против нас". Как сторонники Петра Порошенко набросились на Олега Сенцова в лучших традициях обожателей "царя-батюшки", и когда это наконец прекратится?

- Неугомонные ФОПы. Протестующие посягнули на святое и пришли портить нервы "Квартала 95". Что это может дать?

- Перевыборы, не побежденная пандемия и высокие тарифы. Чего еще ожидают украинцы в 2021 году - в опросе фонда "Демократические инициативы".

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без Цензуры" в прямом эфире!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+24
Сенцов сегодня заявил, что Порошенко должен уйти из политики. Ради Украины, ради объединения всех проукраинских сил.
Удивляет не само заявление, а какая-то потрясающая его своевременность: когда антирейтинг реально зашкаливал и президентские были с треском провалены, Сенцов молчал. Когда перед парламентскими объединение было предельно актуально - Сенцова никто из коробочки не доставал.
Но как только рейтинг ЕС почти сровнялся со слугами и рыгами, хоба! - и Порошенко должен уйти.
Прости, родной, но нет.
Во-первых, не должен.
Во-вторых, «порохоботы» - это не тот электорат, который «задрав штаны побежит за комсомолом», за условным Вакарчуком или за очередным красивым «националистом», родом с Лубянки.
А в-третьих, неужели не противно быть марионеткой в политических играх после того, что ты пережил?
Но посмотрите как красиво: Порох должен уйти, Зеленский будет с Путиным сотрудничать, Бенины майбахи допиливать активы, Юля на бєквокале, рыги свечку подержат.
А вдалеке, на галёрке, буде стояти Славко, як втілення національної ідеї всьо про#бать, і тихенько співати сумних пісень за тяжку українську долю.
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23.12.2020 20:59
+22
****** ему более подходит
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23.12.2020 21:01
+16
Сенцову не тре було пхати свого писка у справи в яких він не петрає. Відгріб і правильно.
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23.12.2020 21:01
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ну ты сравнил.... железную лэди с пальцем............
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24.12.2020 07:45 Ответить
Ты еврей? есть разница между тем как согнали быдло(а за Сралина - под страхом сам знаешь чего) и тем шо тетчер действ. уважали(кроме шахтеров и некоторых других) хотя бы за то что королевские вмс разогнали аргентинцев(блин, это типо как я разогнал бы ворОн))
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26.12.2020 16:31 Ответить
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