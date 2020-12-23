"Без цензуры" в прямом эфире: Культ Кернеса. Арест Татарова. Кто травит Сенцова? Опять выборы? ФОПы и "Квартал". ВИДЕО

Культ Кернеса в Харькове, позорные прятки Татарова, отвратительная травля Олега Сенцова, а еще - ФОПы, вновь не дающие спокойно жить - сегодня в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсудим следующее:

- Что общего у Кернеса и Сталина? Спойлер: их похороны.

Культ личности, очереди простолюдинов на "попрощаться с великим" и все, что, к сожалению, не умерло вместе с Советским Союзом.

- Есть наглость и большая наглость. А еще - есть Олег Татаров, который рассказывает, что директор НАБУ заигрался и ареста не будет. Что ж, по крайней мере, честно. Есть ли хоть какие-то шансы увидеть Татарова в тюрьме?

- "Кто не с нами, тот против нас". Как сторонники Петра Порошенко набросились на Олега Сенцова в лучших традициях обожателей "царя-батюшки", и когда это наконец прекратится?

- Неугомонные ФОПы. Протестующие посягнули на святое и пришли портить нервы "Квартала 95". Что это может дать?

- Перевыборы, не побежденная пандемия и высокие тарифы. Чего еще ожидают украинцы в 2021 году - в опросе фонда "Демократические инициативы".

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без Цензуры" в прямом эфире!