"Без цензуры" в прямом эфире: Культ Кернеса. Арест Татарова. Кто травит Сенцова? Опять выборы? ФОПы и "Квартал". ВИДЕО
Культ Кернеса в Харькове, позорные прятки Татарова, отвратительная травля Олега Сенцова, а еще - ФОПы, вновь не дающие спокойно жить - сегодня в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!
Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсудим следующее:
- Что общего у Кернеса и Сталина? Спойлер: их похороны.
Культ личности, очереди простолюдинов на "попрощаться с великим" и все, что, к сожалению, не умерло вместе с Советским Союзом.
- Есть наглость и большая наглость. А еще - есть Олег Татаров, который рассказывает, что директор НАБУ заигрался и ареста не будет. Что ж, по крайней мере, честно. Есть ли хоть какие-то шансы увидеть Татарова в тюрьме?
- "Кто не с нами, тот против нас". Как сторонники Петра Порошенко набросились на Олега Сенцова в лучших традициях обожателей "царя-батюшки", и когда это наконец прекратится?
- Неугомонные ФОПы. Протестующие посягнули на святое и пришли портить нервы "Квартала 95". Что это может дать?
- Перевыборы, не побежденная пандемия и высокие тарифы. Чего еще ожидают украинцы в 2021 году - в опросе фонда "Демократические инициативы".
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без Цензуры" в прямом эфире!
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Удивляет не само заявление, а какая-то потрясающая его своевременность: когда антирейтинг реально зашкаливал и президентские были с треском провалены, Сенцов молчал. Когда перед парламентскими объединение было предельно актуально - Сенцова никто из коробочки не доставал.
Но как только рейтинг ЕС почти сровнялся со слугами и рыгами, хоба! - и Порошенко должен уйти.
Прости, родной, но нет.
Во-первых, не должен.
Во-вторых, «порохоботы» - это не тот электорат, который «задрав штаны побежит за комсомолом», за условным Вакарчуком или за очередным красивым «националистом», родом с Лубянки.
А в-третьих, неужели не противно быть марионеткой в политических играх после того, что ты пережил?
Но посмотрите как красиво: Порох должен уйти, Зеленский будет с Путиным сотрудничать, Бенины майбахи допиливать активы, Юля на бєквокале, рыги свечку подержат.
А вдалеке, на галёрке, буде стояти Славко, як втілення національної ідеї всьо про#бать, і тихенько співати сумних пісень за тяжку українську долю.