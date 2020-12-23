С начала всеобщего перемирия тактика наемников РФ на Донбассе изменилась: наносят одиночные удары, активно роют окопы, пытаются улучшить позиции. ВИДЕО

Три обстрела в течение среды, накануне оккупанты применили минометы разных калибров возле Луганского. Предшествовали этому неоднократные попытки диверсантов подступиться ближе. Воины ОС рассказывают: враг стремился завладеть стратегической высотой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "5 канала" Виктории Ковалевой, передает Цензор.НЕТ.

"По левой стороне с той стороны посадки пытались подходить пару человек. Со второй позиции камеры увидели. Что я чувствую? Ждем и встречаем! С этими подарками", - показывает автомат Михаил, военнослужащий ВСУ.

На этом участке фронта враг активно использует перемирие для улучшения стратегического положения. Пытается занять высоты, чтобы именно с них контролировать действия украинской армии.

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Это не первая попытка оккупантов занять рубеж, рассказывает Александр. На этот участок фронта подразделение возвращается уже во второй раз. Держать здесь оборону непросто. Потеряв бдительность, можно попасть в окружение.

"Тут такое выгодное место для прохода техники. Может, им здесь по ландшафту или рельефу хорошо пройти. Занять это место. И как попробовать пройти, то можно уже отрезать немножечко людей", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

Диверсионно-разведывательные группы действуют в составе от десяти человек. В одной из попыток участвовали почти 40 наемников.

"Вспомогательными силами маленькими группками они выходят на определенные участки, создавая плацдармы для взятия под контроль какого-то участка, который они не контролировали ранее. Но все мертвые зоны нами перекрыты. И мы не даем возможности им это сделать", - рассказывает "Ермак", военнослужащий ВСУ.

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Защитники рассказывают: с начала перемирия тактика оккупантов на этом участке фронта кардинально изменилась. Сейчас враг уже не разбрасывается боеприпасами, а пытается осуществить одиночные, но эффективные удары.

"Тактически, не стратегически. На определенных участках. Для того чтобы выбрать для себя возможность наносить поражение более точечно снайперскими крупнокалиберными пулеметами. Так как у нас всеобъемлющее перемирие, и мы не имеем возможности применять оружие. Противник выбирает выгодные для себя позиции", - говорит "Ермак", военнослужащий ВСУ.

Во вторник пророссийские войска даже применили минометы. Утром - 82-миллиметровые, под вечер еще и 120-е. Обошлось без жертв.

"Так они пробуют провоцировать. Чтобы мы огонь открыли! Но мы не поддаемся на провокации", - говорит Михаил, военнослужащий ВСУ.

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"У нас же тоже стоят не маленькие дети, которые наблюдают, которые отбивают. Были попытки, пробовали. И будут еще не раз пробовать. Несем службу, бдим, смотрим. Надеемся, все будет нормально", - рассказывает Александр, военнослужащий ВСУ.

Заметили воины и активное строительство позиций вблизи Луганского. Враг роет окопы с помощью взрывчатки, не скрывая своей работы.