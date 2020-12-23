Новый министр агрополитики Лещенко фигурирует на "пленках Ермака", - Лерос. ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос утверждает, что вопрос назначения Романа Лещенко не раз обсуждается на так называемых "пленках Ермака", а саму должность Лещенко получил благодаря содействию брата главы Офиса Президента

Об этом Лерос заявил в своем видеоблоге, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал часть так называемых "пленок Ермака", на которых фигурирует имя Романа Лещенко.

По словам Лероса, именно Лещенко устраивал бывшему главе земельного агентств Александру Луцкому аудиенцию с президентом Владимиром Зеленским.

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"Лещенко устраивал Луцкому (Александр Луцкий, ранее возглавшявший земельное агентство. - Ред.) аудиенцию с Зеленским. Луцкий претендует на должность главы Геокадастра, но ему нужно выиграть конкурс. Поэтому Денис Ермак за вознаграждение берет эту задачу на себя. Есть много подтверждений того, что Луцкий платил Ермаку за пост", - утверждает Лерос.

По данным нардепа, Луцкий заплатил за возможность занять должность главы Геокадастра взятку в сумме 100 тыс. долларов, но пост не получил. Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер "наложил на президента в полный рост".

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Лерос объясняет, что после отставки правительства Гончарука (вместе с главой Госгеокадастра - ред.) на эту должность назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий "засветился" на "пленках Ермака".

Позднее (несколько дней назад) того же Лещенко назначили министром агрополитики.