В Украине планируют создать около 50 центров вакцинации от COVID-19 и запустить мобильные бригады по иммунизации, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать до 50 центров вакцинации от коронавируса. Они будут созданы по примеру некоторых стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ведомства Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, каждый центр будет работать 10 часов ежедневно.

"Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием. Мы смотрим, чтобы мы развернули около 50 центров и они будут работать по нашему плану", - отметил Степанов.

Также министр добавил, что в Украине будут созданы мобильные бригады по иммунизации. Они способны во всех регионах осуществлять около 190 тысяч прививок за неделю.

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