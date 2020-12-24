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В Украине планируют создать около 50 центров вакцинации от COVID-19 и запустить мобильные бригады по иммунизации, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать до 50 центров вакцинации от коронавируса. Они будут созданы по примеру некоторых стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ведомства Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, каждый центр будет работать 10 часов ежедневно.

"Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием. Мы смотрим, чтобы мы развернули около 50 центров и они будут работать по нашему плану", - отметил Степанов.

Также министр добавил, что в Украине будут созданы мобильные бригады по иммунизации. Они способны во всех регионах осуществлять около 190 тысяч прививок за неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся заключить контракты на поставку вакцин от коронавируса до конца года, - Степанов

вакцина (3815) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
То не плани, а побрехеньки.
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24.12.2020 10:54
+3
просто в "конторе" потеряли пароль от этого аккаунта. Вот заметили, что давно он тут не появлялся, стало палевно, товарищ майор послал бойца искать пароль. Нашли пароль!
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24.12.2020 10:55
+2
Балачки
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24.12.2020 10:39
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Балачки
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24.12.2020 10:39 Ответить
Я планов наших люблю громадьйо.(С)
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24.12.2020 10:41 Ответить
То не плани, а побрехеньки.
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24.12.2020 10:54 Ответить
новий повод украсть бабло
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24.12.2020 17:38 Ответить
На видео два ковидоидиота в громадськом помещении с открытыми носами и ртами. Один из этих ковидодаунов ногами и руками призывал лишать украинцев денег за отсутствие намордников на лицах. Это все, что нужно вам знать об опасности Ковида.
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24.12.2020 10:39 Ответить
Оооо, Дидовик, а мы за тебя переживали. Спасибо, что живой!!!
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24.12.2020 10:41 Ответить
Я то живой, а вот сколько народу от Ковида уже полегло........страх и ужас. Недавно вот на похоронах умершего от Ковида еще три человека умерло, а потом еще пятеро.....так все и умерли, даже покойник несмотря на две маски на лице тоже умер. Пандемия ширится вглубь и вширь.....
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24.12.2020 10:51 Ответить
клоун
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24.12.2020 11:01 Ответить
Приятно познакомится. На чём специализируетесь?
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24.12.2020 11:07 Ответить
просто в "конторе" потеряли пароль от этого аккаунта. Вот заметили, что давно он тут не появлялся, стало палевно, товарищ майор послал бойца искать пароль. Нашли пароль!
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24.12.2020 10:55 Ответить
Для вакцинації ще потрібні шприци. Вони у вас є?
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24.12.2020 10:40 Ответить
В Словакии ввели новые правила - человек с ПОЗИТИВОМ может посещать супермаркет , но только с маской ФФП -2 и если ему некому помочь
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24.12.2020 10:42 Ответить
А памперс? Вон в Израиле без памперса ходить по улицам и находится дома нельзя. Так что у вас там разгул либерализма и ковидодиссиденства.
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24.12.2020 10:45 Ответить
😀😀😀
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24.12.2020 10:46 Ответить
Вакцины нет и неизвестно в каком году будет, а Степашка центры вакцинации открывать собрался. На всю Украину всего 50 штук??? 1.2 на миллионный город. В Киеве 3-4, а на Николаев, Херсон и Кропивницкий вместе взятые 1
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24.12.2020 10:42 Ответить
примерный подсчёт показывает, что если все эти центры реально заработают, то для вакцинации 20 млн. потребуется на меньше 2-х лет
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24.12.2020 11:05 Ответить
якщо вакцина в країні з'явиться у 22 році як прогнозують західні аналітики то якраз під кінець каденції Зеленського встигнуть проколоти кілька мільйонів, що буде подано як історичне досягнення.
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24.12.2020 15:32 Ответить
где оно медиков сколько найдет ??? где машины , на которых еще ездить можно ?? идиот спустись на землю и зайди в любую райбольницу кроме Киева ... мобильные бригады будут... откуда ??? и за какой хрен , за морковку ???
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24.12.2020 16:59 Ответить
Венчурні фонди Кремнієвої долини зацікавилися інвестуванням у спільноту інноваторів, що випустила в світ "Локдаун вихідного дня". Про це пише Dolyna Times.
"Три венчурні фонди Кремнієвої долини - Klainer Perkyns Coufield & Bayers, Saquoia Capital і Banchmark, хочуть інвестувати близько 3 мільйонів доларів в український стартап, відомий як МОЗ", - повідомляє газета.
Зокрема, інвесторів зацікавила здібність групи інноваторів на чолі з CEO МОЗ-у Максимом Степановим блискавично адаптуватись під умови ринку, що змінюються дуже швидко, а також їх властивість успішно діяти при мінімальній кількості ресурсів.
"Максим Степанов має ключову для кожного успішного CEO властивість. Він вірить у свій продукт навіть тоді, коли в нього ніхто більше не вірить, - цитує видання одного з інвесторів слов'янського походження Олега Шпіцера. - Населення цілої України, на чиєму ринку успішно працює МОЗ, може не вірити в їх продукт і навіть голосно про це заявляти, але це зовсім не зупиняє пана Степанова. Коли продукт "Адаптивний карантин" втратив свою актуальність, разом зі своєю командою він швидко переключився на інший продукт - "Локдаун вихідного дня". А не вийшло із цим, так створюють іще новіший - "Зимові канікули заради безпеки". І ви помітили, яка чудова назва! На таких людей радо очікують тут, в Каліфорнії."
У венчурних фондах планують інвестувати 3 мільйони доларів в експансію продуктів МОЗ-у на нові ринки, зокрема в країни центральної та східної Європи.
Крім того інвестори обіцяють покрити Степанову усі витрати на підготовку й логістику його виступу на TED, який запланований на середину 2021.
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24.12.2020 10:43 Ответить
розробилА, "щє", аааа, вакцинации, іх можливасть ============ данунаПутіна....

б*же, і ЦЕ, ось це "працює/трудиться" міністром???
так це ващє пі...Мендель ну який пі....Зеленський оце призначив, шо 40 секунд його "спічу" думаєш про похід в сортир.
взяти бомжа Васю шоб просто прочитав нормально
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24.12.2020 10:45 Ответить
читаю "мобильные группы комунизации" привидится же такое)
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24.12.2020 10:45 Ответить
Знов обіцянки...
Влада обіцянок та відосиків...
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24.12.2020 10:46 Ответить
Ministry of death of Ukraine.
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24.12.2020 11:09 Ответить
Яке нахабство! Ці люди перебувають в приміщенні без вдягнутих засобів индивидуального захисту! Чому? Як це? Де реакція правоохоронних органів? Насувається ЛОКДАУН, люди вмирають купами перед лікарнями де нема місць, у ліфтах та під час поховань вже померлих віл Ковіду......А тут....сам пан Міністр розповсюджує відкритими ротом та носом Смертельний Вірус всупереч всім вимогам Законодавства України.... До чого ця наруга над Законами і здоровим глуздом приведе?
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24.12.2020 11:19 Ответить
Нагадує бригади під час штучної пандемії голодомору, буксирні бригади будуть по квартирам бігать і колоть бурду.
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24.12.2020 11:37 Ответить
ідіть лісом дегенерати ковідні
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24.12.2020 12:09 Ответить
Конюх Степанов вас полечит , вы его выбрали, он вас и похоронит
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24.12.2020 14:27 Ответить
 
 