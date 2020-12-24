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В Украине планируют создать около 50 центров вакцинации от COVID-19 и запустить мобильные бригады по иммунизации, - Степанов. ВИДЕО
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать до 50 центров вакцинации от коронавируса. Они будут созданы по примеру некоторых стран Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ведомства Максим Степанов заявил во время брифинга.
По его словам, каждый центр будет работать 10 часов ежедневно.
"Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием. Мы смотрим, чтобы мы развернули около 50 центров и они будут работать по нашему плану", - отметил Степанов.
Также министр добавил, что в Украине будут созданы мобильные бригады по иммунизации. Они способны во всех регионах осуществлять около 190 тысяч прививок за неделю.
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"Три венчурні фонди Кремнієвої долини - Klainer Perkyns Coufield & Bayers, Saquoia Capital і Banchmark, хочуть інвестувати близько 3 мільйонів доларів в український стартап, відомий як МОЗ", - повідомляє газета.
Зокрема, інвесторів зацікавила здібність групи інноваторів на чолі з CEO МОЗ-у Максимом Степановим блискавично адаптуватись під умови ринку, що змінюються дуже швидко, а також їх властивість успішно діяти при мінімальній кількості ресурсів.
"Максим Степанов має ключову для кожного успішного CEO властивість. Він вірить у свій продукт навіть тоді, коли в нього ніхто більше не вірить, - цитує видання одного з інвесторів слов'янського походження Олега Шпіцера. - Населення цілої України, на чиєму ринку успішно працює МОЗ, може не вірити в їх продукт і навіть голосно про це заявляти, але це зовсім не зупиняє пана Степанова. Коли продукт "Адаптивний карантин" втратив свою актуальність, разом зі своєю командою він швидко переключився на інший продукт - "Локдаун вихідного дня". А не вийшло із цим, так створюють іще новіший - "Зимові канікули заради безпеки". І ви помітили, яка чудова назва! На таких людей радо очікують тут, в Каліфорнії."
У венчурних фондах планують інвестувати 3 мільйони доларів в експансію продуктів МОЗ-у на нові ринки, зокрема в країни центральної та східної Європи.
Крім того інвестори обіцяють покрити Степанову усі витрати на підготовку й логістику його виступу на TED, який запланований на середину 2021.
б*же, і ЦЕ, ось це "працює/трудиться" міністром???
так це ващє пі...Мендель ну який пі....Зеленський оце призначив, шо 40 секунд його "спічу" думаєш про похід в сортир.
взяти бомжа Васю шоб просто прочитав нормально
Влада обіцянок та відосиків...