САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. ВИДЕО

САП не согласна с решением о передачи дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в СБУ.

Об этом заявила прокурор САП, после заседания суда по избранию меры пресечения замглавы ОП Олегу Татарову, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Вчера заместитель Генерального прокурора Симоненко определил подследственность в указанном криминальном производстве (по замглавы ОП Олегу Татарову. – Ред.) за главным следственным управлением СБУ. В связи с этим на данный момент НАБУ не является органом досудебного расследования. Суд отложил заседание для оповещения надлежащего прокурора. У нас (САП. – Ред.) таких полномочий нет. Мы не согласны (со сменой подследственности. – Ред.) и подали апелляционную жалобу. Она находится в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Материалы из Печерского райсуда еще не пришли", - рассказала прокурор САП.

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Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу".

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".