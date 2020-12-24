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Проект "Без цензуры": Треш на похоронах. Как Кернеса с принцессой Дианой и Сталиным сравнивали. ВИДЕО

Как думаете, что общего у Геннадия Кернеса и Иосифа Сталина? Спойлер - их похороны! Культ личности, очереди посполитых на "проститься с великим" и все, что, к сожалению, не умерло вместе с Советским Союзом.

Марина Данилюк-Ярмолаева собрала злейший трэш с этого памятного дня.

Как не надо вести себя на похоронах (и не только) политику, имеющему президентские амбиции? Почему с Кличко злословит весь Фейсбук? Как прокремлевские СМИ пытаются лепить из Геннадия Кернеса идола для поклонения? А также - кто и за что умудрился сравнить Геннадия Кернеса с принцессой Дианой? (да, да, вам не показалось!)

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) мэр (1648) похороны (1534) Харьков (7509) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+44
Вата всегда ищет себе сталина.
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24.12.2020 15:10
+41
Тупі малороси в злодюзі побачили Месію...
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24.12.2020 15:14
+26
Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 207
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24.12.2020 16:36
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Страница 2 из 2
Для кацапів довідка - Київ був завжди і залишається столицею України
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25.12.2020 13:59 Ответить
завжды - это с 30-х годов прошлого века?
ведь еще 100 лет тому украины даже в формате усср не было
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29.12.2020 08:03 Ответить
Тупий кацап іди у дупу до свого Пукіна
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29.12.2020 15:05 Ответить
та ты, рогуль, звидты й нэ вылазыш
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29.12.2020 18:20 Ответить
"Цинизм, лицемерие и совок " - это настоящее лицо современной зеленой власти!
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24.12.2020 21:24 Ответить
А ще кажуть - Україна, це Европа. Після похорон гепи, Україна більше нагадує північну корею.
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24.12.2020 16:37 Ответить
на жаль так
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24.12.2020 16:42 Ответить
Скільки по Харкову мандрую не бачив ніякого трауру, ватнофагі може десь там демонстрацієй і зібрались але місто функцонує так би як би Кернеса ніколи і не було
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24.12.2020 18:36 Ответить
У Европы тоже должна быть где-то дырка в жопе, Харьков подойдёт.
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24.12.2020 21:58 Ответить
Єдина надія тішить! Може оцей весь мотлох, що вчора в Харкові стояв у чергах до коробки з здохлим пацбком, проиваючі сльози, розмазуюючи по харях соплі ссаними трусами, одна одну позаразілі вірусом COVID, та туди ближче до нового року їх поменьшає. Вони ж не зрозуміли досі, що гепоноіду вистачило вкрадених в них самих грошей, що б лікуватися в "Шаріте". А їх, цих обожнювателей сепара та злодія, в разі чого повезуть до 25лікарні, на ХТЗ. А, як резюме, прикро за моє рідне, улюблене місто. І, для тих, хто мені дорікне, що: мабуть з Тернопіля приїхав у Харків, і таке пише. Ні - 56 років прожив у Харкові, єтнічний (по паспорту колишньому) росіянін, такий собі російсько мовний.
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24.12.2020 17:23 Ответить
Щурячий король здох, далі Україні буде легше.
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24.12.2020 18:32 Ответить
Приплоду, багато залишилось...
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26.12.2020 15:33 Ответить
Без криши кернеса пацюченята довго не протягнуть
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26.12.2020 19:24 Ответить
Главные вип посетители - Онуфрий, Добкин, Бойко, Мураев, Новинский, Фукс, Труханов - вся рашен тусовка ( ну или почти вся) и конечно же "патриЕЕт" Пидалик ( с которого будут "лепить" следующего президента клоВуна)
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24.12.2020 17:34 Ответить
Вот их бы там и накрыть пакетом града, был бы фарш по харьковски в стиле шашлык по одесски.
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24.12.2020 18:35 Ответить
Нафіга Віталька купив автобуси МАЗ з кацапських запчастин для Київа не зрозуміло
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26.12.2020 19:25 Ответить
Пидалик годен только на одно " торговать узнаваемой физиономией бывшего известного спортсмена" ( когда то в команде Королевской это пытался сделать Андрей Шевченко, его реноме спасло потом только успех сборной), серым кардиналом Пидалика является один из руководителей крыла "газовиков" в ОПЗЖопсе Левочкин. Недаром в свое время Педалик летал с ним ( и еще одним фигурантом, все знают с кем) на свиданку к Фирташу для "благословения" на мэрство. Рейтинги Зе зидента летят в тар тарары. Олигархат ищет узнаваемую физиономию на нового гаранта, так как с кадрами ( адекватными) у них системные проблемы, то упорно идут разговоры что вероятно будут раскручивать Пидалика. Страна второго клоВУна просто не переживет.
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26.12.2020 20:03 Ответить
Епічний похорон епічного злодія.
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24.12.2020 18:28 Ответить
Кернес це Щурячий король, щурам недовго залишилось в Україні
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24.12.2020 18:31 Ответить
Вата не рыдай, в аду вам кернес опять будет мером .
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24.12.2020 18:42 Ответить
Невдовзі в Харкові -
Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 5150 .. .
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24.12.2020 19:58 Ответить
ложь
памятники Ленину убраны
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25.12.2020 09:38 Ответить
Я говорю в тому плані що - члєніну так - прибрані , а от Гепі побудують ..
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25.12.2020 10:08 Ответить
может быть, на какое-то время, а потом снесут
но не таких размеров и не на центральной площади
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25.12.2020 10:48 Ответить
На фото-Північна Корея і "скорботні" діти Кім Ер Сена!
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26.12.2020 11:12 Ответить
Та х*р там
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26.12.2020 19:23 Ответить
Виталик наверное чей то проект , такой же как говорящая голова- госпожа Тихановская.
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24.12.2020 20:07 Ответить
там хоть в голове, что то есть, а у Пидалика явно все отбито
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25.12.2020 16:10 Ответить
Отбито, точнее отсмеяно всё у Зеленскага. Тихановскую не любят ватники, кому нужна сильная рука, Кличко ненавидят зеломаны. Скажи что ты думаешь, а я скажу кто твой кумир...
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25.12.2020 19:07 Ответить
Кернес наверное брал харьковчан тем, что воровал не все 100% из возможного. И опят вопрос для государства Украина- если не наказан по закону, то он выходит честный парень?
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24.12.2020 20:13 Ответить
а кто у нас "наказан по закону"?
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25.12.2020 09:38 Ответить
ВІ не тупий - він прокачував через проекти фінанси і сбільшував смету у три рази, парк Геполенд який він побудував за великі грощі не обчислюється фінансово бо не дає ні чеків на руки відвідувачам, ні податковій, це як приватний парк кернеса, а всі скульптури у цьому парці відливали зеки з харківських зон, як і вручну оброблена кам яна тротуарна плитка. Такий собі гламур на феодалізімі Але кернеса багато харків ян ненавидитьяк і його спадщину
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26.12.2020 19:30 Ответить
Пам'ятаю, як навзрид плакали за Сталіном вчительки, а згодом вони ж витягували його портрети в туалет. Зазомбоване бидло.
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24.12.2020 20:36 Ответить
тебе 80 лет?
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25.12.2020 09:39 Ответить
Тише, не пали Дункана Маклаута...
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26.12.2020 15:39 Ответить
может, и Вадим Рабинович подох?
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24.12.2020 21:21 Ответить
Масою можна маніпулювати - це давно відомо (батогом і пряником).
Але у мене питання більше до центральної влади починаючи ще з Порошенка і закінчуючи Зеленським: чому путітського холуя, організатора терористичної організації ОПЛОТ не заарештували ще в 2014 році ??
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24.12.2020 21:49 Ответить
говорять, що там салют був, це хтось на радостях по гепі. На похоронах Гепи третина горювала, третина прийшла переконатись, що він таки помер, а третині точно було весело - накінець і його помножили на нуль.
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24.12.2020 23:41 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 105
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25.12.2020 01:53 Ответить
Скачки на могиле. Какая страна, такие и традиции, к сожалению.
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25.12.2020 02:44 Ответить
А в Забордюрье традиции то, что нада: "Супруги получили по 13 лет тюряги за то, что на их свадьбе фоткнулся их кореш, сотрудник ФыСыБы." Всё, что нужно знать о грёбанной Кацапии.
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25.12.2020 09:26 Ответить
Кучма говорил: Украина не Россия.
Видимо ошибался.
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25.12.2020 16:38 Ответить
Скачі на Червоній площі - хто не дає
Радій що Пукін ще живий
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26.12.2020 19:31 Ответить
..что Кернес, что Кличко выходцы из криминального прошлого..
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25.12.2020 09:28 Ответить
так такие почти все у нас!
а кто не выходец - тот на подтанцовке у вчерашних бандитов
Украина - это вообще-то бандитское государство
как Россия - чекистско-мафиозное
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25.12.2020 09:40 Ответить
Как и соя, и все остальные.
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25.12.2020 13:17 Ответить
к сожалению, наши "патриоты" так и не смогли понять Кернеса
впрочем, у них вообще с пониманием не очень... подростковое сознание
вот, а потом после очередных выборов удивляются эпическим обсиронам...
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25.12.2020 09:29 Ответить
Уж кого а гепу понять было не сложно. Он простой гопник как два пальца об асфальт. Плебс таких любит. Он многим был как свой. Как овощ для пампаса. Ничего нового. Это кличку приходиться интеллигента из себя строить образованного. А гепа был в своей стихии.
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25.12.2020 09:39 Ответить
спасибо за пример подроскового мЫшления
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25.12.2020 09:41 Ответить
ТУт ведь даже не за Гепу стыдно. Он обычный евгейский номенклатурщик средней руки совковой закалки. Выезжал за счет совкового электората и любителей руцкага мира, коих в Харькове большинство. Если бы он был мэром Львова, бегал бы в вишиванке и пел бы гимн, да так что местные бендеровцы за ним не успевали бы. Не он первый не он последний. С ним все понятно. Но это стадо.... это конечно днище. Не скоро в этой стране что-то измениться. Тут наверное даже двумя-тремя поколениями не отделаешься, все очень печально.
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25.12.2020 09:34 Ответить
Выезжал за счет совкового электората и любителей руцкага мира



Это поначлу, первый раз он так пробедил.
А потом сумел показать на контрасте, что он - лучше всех городских голов, которые были до него.




Но это стадо



А у нас почти весь лохторат такой.
Последний раз 73% умудрились проголосовать за Бубочку.
Но и до того все было плохо.
Например, головой Киева умудрились сначала избрать вора-наркомана (за гречку, да-да), а потом - отбитоголового придурка, за спиной которого банда ворья превратила Киев просто в свинарник.
А львовяне - умудрились избрать блтуна, которому еще 15 лет назад говорили - "построй мусороперерабатывающий завод" - но он предпочитал ездить по ушам лохторату патриотическими побасенками.
И т.д. и т.п.
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25.12.2020 09:46 Ответить
Ошибочка вышла. "73%" голосовали за "Бубочку" потому (в том числе потому), что ГЕТЬман Мальдивский за 5 лет (!!!) не сподобился по-настоящему реформировать суды, ГПУ, СБУ и т.д. таким образом, чтобы сепары/предатели/воры расселись по нарам.
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25.12.2020 10:21 Ответить
о, хороший пример такого вот лохтората, как описанный мною выше
"хуже не будет", так ведь?
а до того - "закончить войну за неделю"
а еще до того - "покращення вже сьогодни"
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25.12.2020 10:34 Ответить
Хуже и нет. Лучше тоже не особо, но не хуже уж точно. А был бы Пеца на втором сроке, было бы хуже В РАЗЫ. И да. По крайней мере, внешняя политика ведется очень грамотно. Исходя из НАШИХ нац.интересов. Пример- Азердайджан, Беларусь. Украина превратилась из субъекта в объект. Кроме того, укрепление двусторонних отношений/связей с дружественными нам странами (пример- США, Англия, Турция) вместо бесконечного вылизывания булок фрау Риббентроп, которая строит СП-2 с рЕСЕЕЙ. По коррупции по-прежнему много претензий- почему вся прошлая и новая шваль ещё не сидит- это да. Реформ тоже не видно. Настоящих, а не фейковых, как при Пеце. Ваты в зеленой голове за 1,5 года заметно поубавилось. У него ещё есть время прогрессировать. Не справится с задачами- пойдёт на следующих выборах по следом за Пецей. Только и всего.
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25.12.2020 10:51 Ответить
это хорошо, что ты, собачка, такая глупая
согласна даже терпеть
ну, терпи
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25.12.2020 10:58 Ответить
Хотел бы терпеть, голосовал бы за Пецю.
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25.12.2020 11:08 Ответить
статус терпилы не зависит от того, за кого голосуют

терпилу можно обмануть, а потом паковаться, пока он терпит и ждет чуда
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25.12.2020 12:43 Ответить
Неееее.))) Не скажи.))))))))) Как раз зависит. ОЧЕНЬ. Особенно если 5 лет (!!!) терпел, а потом бац- и вступил в то же коричневенькое.))))))))))
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25.12.2020 13:13 Ответить
ты очень самокритичен
т.к. ты сейчас рассказываешь о себе
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25.12.2020 18:10 Ответить
максимка да ты зедебил
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25.12.2020 12:06 Ответить
Не. Я всего лишь думающий чел с критическим мышлением.
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25.12.2020 12:10 Ответить
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25.12.2020 18:29 Ответить
и вообще, как у собачки Павлова - слюноотделение и гавканье на ключевые фразы
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25.12.2020 10:35 Ответить
Не знаю, что там у твоей "собачки", а выдержки/простыни из лоламетодичек действительно надоели.
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25.12.2020 10:55 Ответить
так ты и есть та собачка!

так, "Порошенко - Гетьман!"
давай, собачка, - ФАС!!!
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25.12.2020 10:57 Ответить
Конечно "ГЕТЬман"! С апреля 2019.
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25.12.2020 11:00 Ответить
о, работает!
хорошая собачка
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25.12.2020 12:44 Ответить
о, ты продолжаешь повизгивать?
хорошая собачка, бггг
тебя хорошо твои хозяева выдрессировали
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25.12.2020 18:09 Ответить
У меня один вопрос к ведущей проекта и "гневным" комментаторам:

если Кернес- "сепар-предатель-бандюк", то почему же за 5 лет (!!!) "рехформированный" Пецей суд не отправил его на нары? Как, впрочем, всю ту "ВИП"-шолупень, что припхалась его хоронить? Ну просто ОЧЕНЬ хотелось бы послушать "аналитику" по этому поводу. Либо "рехформы" судов таки не было, либо Кернес перед Украиной чист. Что скажете, громадяне?
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25.12.2020 10:08 Ответить
А слабо поинтересоваться какие суды кроме Верховного суда были реформированы, или надо было просто всех разогнать а потом те же судьи сами себя на своих должностях восстановят, еще и компенсацию из бюджета получат.
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25.12.2020 10:57 Ответить
Та ты шо?! А Петрушка не говорил, что его "судебная рехформа" подразумевала исключительно "рехформу" Верховного суда! Всё надрывался, что "рехформировал судебную систему"! Врал, наверное. "Честнейший" человек.
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25.12.2020 11:06 Ответить
И да. Ты, видимо, имеешь в виду этот "рехформированный" Верховный суд?

В Украине формируется новый тип рейдерства: причастными оказались судьи Верховного Суда и известный инвестиционный банкир Игорь Мазепа
https://censor.net/ru/resonance/3238699/v_ukraine_formiruetsya_novyyi_tip_reyiderstva_prichastnymi_okazalis_sudi_verhovnogo_suda_i_izvestnyyi
А-ха-ха-ха!
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25.12.2020 12:08 Ответить
Уже вылезла информация о незаконной дочери Гепы, о передаче его вдовой сети дорогих магазинов ее маме... При этом доця родилась, когда вдова была уже женой, а кем тогда была мама новоявленной доци? Сколько еще вылезет блевотины из истории властвования Гепы и что будет с его посипаками, так старающимися прославить усопшего бандюка.
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25.12.2020 10:32 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 1555

...вот так!...
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25.12.2020 15:11 Ответить
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26.12.2020 15:38 Ответить
я думал фейк фотошоп .сейчас передумал Блин реально по башке настукали лишнего.Силу природы не перемогты
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25.12.2020 16:09 Ответить
Фу, блевать охота от этого дерьма.
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25.12.2020 19:39 Ответить
А мне вот Оксану жалко. там сейчас такое начнется по активам что капец. думаю ей к Валентине Кушнаревой срочно надо лететь. Пока Гепы борт не отжали еще. Дальше хуже будет. и перевыборы Допа возьмет. отберут у семьи Гепы все. такова суровая Украинская реальность.
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25.12.2020 19:42 Ответить
Живу в Харькове с 2009-го. Тут реально дофига ваты и просто дебилов.
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25.12.2020 19:43 Ответить
скажи по чесноку. кто будет следующим мэром Харькова.
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25.12.2020 19:59 Ответить
Да приберіть вже це падло крисине... вже просто задовбало коного дня слухати за цього померлого бандюгана, до якого прийшли... Нехай воно вже йде куди йому скажуть... залиште все це ******** і забудьте про це. Буде краще для всіх.
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25.12.2020 22:40 Ответить
А шо общего у Кернеса с принцессой Дианой? Неужели и Кернеса нахлобучивал кто-то из аль-Файедов?
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26.12.2020 15:50 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 4699
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26.12.2020 19:47 Ответить
Кернес завжди був сепаром

Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 5301
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29.12.2020 15:19 Ответить
Проєкт "Без цензури": треш на похороні. Як Кернеса з принцесою Діаною і Сталіним порівнювали - Цензор.НЕТ 4986
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29.12.2020 15:33 Ответить
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