Проект "Без цензуры": Треш на похоронах. Как Кернеса с принцессой Дианой и Сталиным сравнивали. ВИДЕО

Как думаете, что общего у Геннадия Кернеса и Иосифа Сталина? Спойлер - их похороны! Культ личности, очереди посполитых на "проститься с великим" и все, что, к сожалению, не умерло вместе с Советским Союзом.

Марина Данилюк-Ярмолаева собрала злейший трэш с этого памятного дня.

Как не надо вести себя на похоронах (и не только) политику, имеющему президентские амбиции? Почему с Кличко злословит весь Фейсбук? Как прокремлевские СМИ пытаются лепить из Геннадия Кернеса идола для поклонения? А также - кто и за что умудрился сравнить Геннадия Кернеса с принцессой Дианой? (да, да, вам не показалось!)

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.