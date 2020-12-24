Татаров о передаче его дела в СБУ: Кто меня спасает? Никто никого не спасает. Это ваше личное видение. ВИДЕО

Замглавы ОП Олег Татаров заявил, что от судебного разбирательства его никто не спасает и он никак не причастен к передаче его дела из НАБУ в СБУ.

Об этом заявил замглавы ОП Олег Татаров, после заседания суда по избранию меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я не знал, что так произойдет (заседание суда перенесут. – Ред.). Я хотел, чтобы было открытое судебное рассмотрение", - рассказал Татаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, почему его так спасают от судебного разбирательства, Татаров ответил: "Это ваше личное видение. Никто никого не спасает. Кто меня спасает? Я буду комментировать свои действия, ту информацию, которую я знаю. То, что происходит вне меня, я не могу комментировать. Компетенция правоохранительных органов определена законодательством".

После этого вопроса Татаров прервал общение с прессой.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".