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Новости Видео Дело замглавы ОП Татарова
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Татаров о передаче его дела в СБУ: Кто меня спасает? Никто никого не спасает. Это ваше личное видение. ВИДЕО

Замглавы ОП Олег Татаров заявил, что от судебного разбирательства его никто не спасает и он никак не причастен к передаче его дела из НАБУ в СБУ.

Об этом заявил замглавы ОП Олег Татаров, после заседания суда по избранию меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я не знал, что так произойдет (заседание суда перенесут. – Ред.). Я хотел, чтобы было открытое судебное рассмотрение", - рассказал Татаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, почему его так спасают от судебного разбирательства, Татаров ответил: "Это ваше личное видение. Никто никого не спасает. Кто меня спасает? Я буду комментировать свои действия, ту информацию, которую я знаю. То, что происходит вне меня, я не могу комментировать. Компетенция правоохранительных органов определена законодательством".

После этого вопроса Татаров прервал общение с прессой.

Ранее стало известно, что Венедиктова передала дело Татарова в СБУ. В ответ на это, НАБУ распространило официальное заявление, в котором говорится: "Офис Генпрокурора встал на личную защиту Татарова". Сам Татаров заявил: "Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу". САП подала апелляцию на передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ. В этот же день Антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения Татарову, но заседание перенесли из-за изменения подследственности в деле.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1799) Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+7
Цей Татаров думає всі дурні і не бачать, що зелені на очах у публіки вистрибують зі штанців, щоб відбілити свого пройдисвіта-корупціонера-антимайданівця.
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24.12.2020 15:09
+6
Обгадилося лайно... це тобі не патріотів садити. І Клаван теж сяде, з часом.
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24.12.2020 15:10
+5
Бутусов: Зеленский атаковал антикоррупционную систему. Друзьям "Квартала" закон не писан
24.12.2020, 14:14 • 464 • https://uainfo.org/blognews/1608809738-butusov-zelenskiy-atakoval-antikorruptsionnuyu-sistemu-.html#mc-container 0

"Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан. На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5058429684197287 пишет журналист Юрий Бутусов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Вчера ночью в 23.42 (!) Печерский суд принял решение забрать у Национального антикоррупционного бюро одно из ключевых дел - дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Сегодня по решению заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608804974-venediktova-zabrala-u-nabu-delo-tatarova-i-peredala-ego.html Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова и передала его СБУ
За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.
По данным источников Цензор.Нет, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.
Видимо, после этого генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко - человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.
Это открытое нарушение закона - расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: "Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП". Это оказалось полным враньем.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608801916-studiya-kvartal-95-snimaet-otechestvennyy-blokbaster-spasti.html Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер "Спасти рядового Татарова" - Фурса
Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор - никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям "Квартала" закон не писан, у них полная неприкосновенность.
Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование", - завершает Бутусов.
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24.12.2020 15:04
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Зебіли, piss ,piss
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24.12.2020 15:04 Ответить
Тебя спасает Зеленский - холуй олигархов. Он не гарант конституции, а гарант олигархов.
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24.12.2020 15:36 Ответить
меня спасает?! может, тебя. это ты за него гоосовала. меня спасает мой интеллект и образование
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24.12.2020 15:50 Ответить
Бутусов: Зеленский атаковал антикоррупционную систему. Друзьям "Квартала" закон не писан
24.12.2020, 14:14 • 464 • https://uainfo.org/blognews/1608809738-butusov-zelenskiy-atakoval-antikorruptsionnuyu-sistemu-.html#mc-container 0

"Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан. На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5058429684197287 пишет журналист Юрий Бутусов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Вчера ночью в 23.42 (!) Печерский суд принял решение забрать у Национального антикоррупционного бюро одно из ключевых дел - дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Сегодня по решению заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608804974-venediktova-zabrala-u-nabu-delo-tatarova-i-peredala-ego.html Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова и передала его СБУ
За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.
По данным источников Цензор.Нет, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.
Видимо, после этого генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко - человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.
Это открытое нарушение закона - расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: "Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП". Это оказалось полным враньем.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608801916-studiya-kvartal-95-snimaet-otechestvennyy-blokbaster-spasti.html Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер "Спасти рядового Татарова" - Фурса
Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор - никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям "Квартала" закон не писан, у них полная неприкосновенность.
Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование", - завершает Бутусов.
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24.12.2020 15:04 Ответить
Цей Татаров думає всі дурні і не бачать, що зелені на очах у публіки вистрибують зі штанців, щоб відбілити свого пройдисвіта-корупціонера-антимайданівця.
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24.12.2020 15:09 Ответить
Обгадилося лайно... це тобі не патріотів садити. І Клаван теж сяде, з часом.
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24.12.2020 15:10 Ответить
"Побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей..." (с)
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24.12.2020 15:13 Ответить
Воно ще не відсторонено від проїдання коштів українців у цій зрадо-*ОПі?!
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24.12.2020 15:15 Ответить
Так у нас же президент з кварталу 95, тому по іншому бути не може. Нарід забажав шоу.
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24.12.2020 15:21 Ответить
Значит совсем мозг зеля вынюхал,если он кого то использует,закапывая в могилу только себя)
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24.12.2020 15:24 Ответить
Сама формулировка "Зеленский использует" абсурдна по своей сути. Оно может "использовать" только свой член для игры на рояле. Во всем остальном используют только его, точнее должность которую оно занимает.
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24.12.2020 16:16 Ответить
Во хитрая срака:"может кто и спасает,но я ,типа,не знаю кто"
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24.12.2020 15:22 Ответить
Як мінімум, після цього шкандалю Татарову буде складно лякати слуг уродів посадками. Повинен буде зважати на те, що кожен з них може написати пост в FВ з тезою "мене викликав Татаров, обіцяв кримінал".
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24.12.2020 15:22 Ответить
шо он там бормочет постоянно? сбежал бы в ростов, всем проще бы было и версий никаких больше строитьб не надо
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24.12.2020 15:33 Ответить
"Это ваше личное видение. Никто никого не спасает. Кто меня спасает?- сбушные спасатели под руководсвом кума ,рашистского оккупанта Украины
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24.12.2020 15:58 Ответить
 
 