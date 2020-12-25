По случаю Рождества полицейские исполнили "Щедрик" на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции Киева исполнили возле главной елки страны на Софийской площади "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовала Национальная полиция 25 декабря.

Произведение Леонтовича исполнил хор с оркестром по случаю Рождества, которое сегодня отмечают христиане по Григорианскому календарю.

"Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, которое было создано в начале ХХ века. На Западе Щедрик услышали в 1922 году в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке в исполнении Хора имени Александра Кошица. Позже американец украинского происхождения Питер Вильховский написал англоязычную версию текста "Щедрика" ("Carol of the Bells").

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