По случаю Рождества полицейские исполнили "Щедрик" на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО
Сотрудники Национальной полиции Киева исполнили возле главной елки страны на Софийской площади "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовала Национальная полиция 25 декабря.
Произведение Леонтовича исполнил хор с оркестром по случаю Рождества, которое сегодня отмечают христиане по Григорианскому календарю.
"Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, которое было создано в начале ХХ века. На Западе Щедрик услышали в 1922 году в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке в исполнении Хора имени Александра Кошица. Позже американец украинского происхождения Питер Вильховский написал англоязычную версию текста "Щедрика" ("Carol of the Bells").
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Смотрю, а там: ВАШИ ПРАВА!, ВЫ СЕГОДНЯ ПИЛИ? ЧТО В КАРАМНАХ? ВЫ МОЖЕТЕ ОБЖАЛОВАТЬ МОЕ РЕШЕНИЕ СУДЕ! А РУКИ ТАК И ТЯНУТЬСЯ У КОГО К ПИСТОЛЕТУ, У КОГО К ШОКЕРУ.
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абы не как в том анекдоте (не сердитесь)))
- от тещенька моя дорогая...от во время решила пошутить...нашла мою нычку и вместо водки влила туда воду... а я такой прокрался... налил шкалик.. перехилил... а оно ни запаха ни вкуса... чуть не поседел !
Изначально это "участие в улучшении жизни полиса (города)"!
Я понимаю что многие родились при совке, но "оставить политику", т.е. бросить улучшать жизнь своего города и государства - это надо быть наглухо отбитым совком!
переоділи музикантів,ну хочь лабухам,щось перепало за роботу