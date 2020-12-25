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По случаю Рождества полицейские исполнили "Щедрик" на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции Киева исполнили возле главной елки страны на Софийской площади "Щедрик" знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовала Национальная полиция 25 декабря. 

Произведение Леонтовича исполнил хор с оркестром по случаю Рождества, которое сегодня отмечают христиане по Григорианскому календарю.

"Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, которое было создано в начале ХХ века. На Западе Щедрик услышали в 1922 году в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке в исполнении Хора имени Александра Кошица. Позже американец украинского происхождения Питер Вильховский написал англоязычную версию текста "Щедрика" ("Carol of the Bells").

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Автор: 

католики (57) Нацполиция (16492) Рождество (381)


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Топ комментарии
+8
По сравнению с рф и бульборусью в Украине полиция просто малые дети, алканавт.
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25.12.2020 14:24
+8
А вот и мацкалы колядуют:
З нагоди Різдва поліцейські виконали "Щедрик" на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 4053
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25.12.2020 15:20
+7
Выпендрёжники. Вот девочки в Харькове - настоящие мусора.
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25.12.2020 14:10
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капець калісь мєнтяри гонили колядників в День Різдва Христового
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25.12.2020 14:07 Ответить
З нагоди Різдва поліцейські виконали "Щедрик" на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 1293
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25.12.2020 18:14 Ответить
Німці чітко пояснили, де чиє Різдво.
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25.12.2020 18:15 Ответить
цікаво, поліція заспівала цю пісеньку до чи після згвалтувань і насилля?
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25.12.2020 22:31 Ответить
А почему Макаковские кацманавты не поют??
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25.12.2020 14:07 Ответить
Тепер можна й дівчат на допити шукати.
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25.12.2020 14:07 Ответить
Выпендрёжники. Вот девочки в Харькове - настоящие мусора.
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25.12.2020 14:10 Ответить
а я то думаю почему на культуру бюджет урезали, а полициянтам подняли. Все-таки талантлива в Украине полиция.
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25.12.2020 14:11 Ответить
Як Вам, звучать податки? Потрібно збільшуівати бюджет цього хора.
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25.12.2020 14:11 Ответить
Подивись оркестри поліції в США. Поліцейський оркестр там - це гордість кожного штату.
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25.12.2020 14:23 Ответить
Подивись на рівень життя у Україні і в Штатах. Я теж буду гордим за спів поліціі, отримацючи штатівську пенсію.
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25.12.2020 19:38 Ответить
Сиди на бутылке ровно, набутылочник с понтом украиномовный
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25.12.2020 21:11 Ответить
ви, наче, не помічаєте одну дуже суттєву віжмість!!!! вона полягає в том, що їх система направлена на скерування хибних дій, які можут буте зроблені випадково... а наша система - на покарання! тому ці пісеньки, для адекватної частини населення, виглядяють що найменьше дивними... особливо після того, як наші мусора влаштують вбивство дитини, або гвалування жінкі-свідка, або відмазання порушника ДТП після вбивства людини...
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25.12.2020 23:11 Ответить
На полицейский хор как раз налогов не жалко! А вот на долбодятлов, охраняющих Квартал-95 и лично криворогого шлимазла вовочку - жалко
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25.12.2020 21:13 Ответить
чи жалко податків на тих, хто вбив 5-річного Кіріла Тлявова?
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25.12.2020 23:13 Ответить
Поют ЩЕДРИК.
Смотрю, а там: ВАШИ ПРАВА!, ВЫ СЕГОДНЯ ПИЛИ? ЧТО В КАРАМНАХ? ВЫ МОЖЕТЕ ОБЖАЛОВАТЬ МОЕ РЕШЕНИЕ СУДЕ! А РУКИ ТАК И ТЯНУТЬСЯ У КОГО К ПИСТОЛЕТУ, У КОГО К ШОКЕРУ.
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25.12.2020 14:15 Ответить
По сравнению с рф и бульборусью в Украине полиция просто малые дети, алканавт.
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25.12.2020 14:24 Ответить
це завдяки чому у вас такі спостереження? після вбивства дитини чи після гвалтування жінки?
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25.12.2020 23:14 Ответить
А ведь согласись, тебе больше всего хочется, чтоб ты мог бухой, не стоя на ногах, сесть за руль без прав, чтоб можно было вдавить педаль в пол и лететь, сбивая недочеловеков-пешеходов.
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25.12.2020 14:24 Ответить
це твої потаємні мрії?
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25.12.2020 23:17 Ответить
Типа полиция с народом. Авякян, как там, нашли салютующих на радость кончины гепы?
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25.12.2020 14:20 Ответить
Знайшли, нагородили
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25.12.2020 15:29 Ответить
Priusы побили , может на новые накалядуют .
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25.12.2020 14:21 Ответить
Шо не делай, все равно скажут фу.
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25.12.2020 14:24 Ответить
Таланты, молодцы! С Рождеством всех!!
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25.12.2020 14:27 Ответить
В каком месте фото или флаг или тризуб или шеврон видны? Может кацапы?
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25.12.2020 14:44 Ответить
Бімбу бачиш? Жовто-блакитна !!!
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25.12.2020 15:09 Ответить
Краще щоб велика ялина, а на ній замість іграшок щоб були розвішані за шию кацапи.
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25.12.2020 16:19 Ответить
Вот что интересно, не так давно выкладывали видос, где испанская полиция, чтоб поддержать своих сограждан на карантине (когда там за покидание дома без серьезной причины штрафовали на серьезные суммы) исполнила под гитару для вышедших на балкон какую-то песню. Так комментаторы на цензоре прям радугой кончали, сокрушаясь, что украинская полиция такого не делает. А теперь: "и на это идут наши налоги?". В общем-то, когда-то правильно сказал один умный ментовский начальник по поводу реформ в Украине: "здесь, воспитанное в российско-криминальном стиле общество никогда не будет любить полицию, поэтому нехрен пытаться это сделать". И это печально, друзья, что вы так интеллектуально и остались на уровне АУЕшников.
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25.12.2020 14:28 Ответить
не песенки надо лабать, а заниматься своей непосредственной работой. Певунов и без них хватает. А в Испании уровень доверия до полиции намного выше, потому что они выполняют свою работу. При таком доверии можно и спеть. А нашим только выть в подворотнях при нулю доверия
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25.12.2020 14:39 Ответить
Тому що там поліція заслуговує пошану щоденно за свої дії,а в нас лише зневагу.
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25.12.2020 19:08 Ответить
спочатку ці тварі гвалтують людей, а потім пісеньками намагають покращити свій рєйтінг )))
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25.12.2020 22:32 Ответить
НАТО давно уже перестало быть противовесом рф. Европейские пацифисты полностью дискредитировали саму идею этого блока. Единственная надежда на США. А кто такая венгрия?
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25.12.2020 14:31 Ответить
Вибачаюсь, не туди написав комент.
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25.12.2020 14:40 Ответить
а почему не в 95 квартале?
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25.12.2020 14:33 Ответить
Бл................., всю страну превращает в 95 квартал.
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25.12.2020 14:39 Ответить
От токо не кизди! Квартал от украинских песен разорвало бы на мелкие кусочки
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25.12.2020 21:16 Ответить
Какое католическое? Новый год они по новому празднуют, а Рождество по старому, вы уж живите как то по одному календарю, большевики
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25.12.2020 14:43 Ответить
"Вечірній квартал - 2"
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25.12.2020 14:45 Ответить
Щедрик - це щедрівка, а щедрують 13 січня. На Різдво колядують. На мелодію Щедрика написали колядку Carol of the Bells - Колядка дзвонів і виконують в США як годиться на Різдво.
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25.12.2020 14:58 Ответить
З нагоди Різдва поліцейські виконали "Щедрик" на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 9110

...
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25.12.2020 15:13 Ответить
Тю! Ну и шуточки у тебя,Вася Еле успел ноут подхватить,что бы не разбился от падения на пол Два месяца(от дня выборов) не знаю,блин, что такое запах и смак
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25.12.2020 16:40 Ответить
хреново... но думаю...даже уверен, что скоро все станет на свои места! два месяца... пора б уже!
абы не как в том анекдоте (не сердитесь)))
- от тещенька моя дорогая...от во время решила пошутить...нашла мою нычку и вместо водки влила туда воду... а я такой прокрался... налил шкалик.. перехилил... а оно ни запаха ни вкуса... чуть не поседел !
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25.12.2020 16:50 Ответить
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25.12.2020 17:21 Ответить
А вот и мацкалы колядуют:
З нагоди Різдва поліцейські виконали "Щедрик" на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 4053
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25.12.2020 15:20 Ответить
Опять просят Байдена о помощи?
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25.12.2020 19:26 Ответить
Прекрасное исполнение ВЕЛИКОЙ Украинской композиции. А политику в этот день оставьте на диване или на форуме у слуг зеленки
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25.12.2020 15:33 Ответить
Что пани понимает под словом "политика"?
Изначально это "участие в улучшении жизни полиса (города)"!
Я понимаю что многие родились при совке, но "оставить политику", т.е. бросить улучшать жизнь своего города и государства - это надо быть наглухо отбитым совком!
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25.12.2020 21:19 Ответить
Ну от чому , у кожного наче на лобі написано що працюють в поліції ? Виконання різдяноі колядки після розстрілу дитини , по грабунку приватних будинків , ґвалтування жінок , " виконання наказів « під час Майдану , і далі список « християнський діянь правоохоронними органами «. - це якийсь когнітивний дисонанс . 🤔» Мурка" більше пасує репертуару цього оркестру
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25.12.2020 15:36 Ответить
з них такі поліцейські,як з мене космонавт.
переоділи музикантів,ну хочь лабухам,щось перепало за роботу
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25.12.2020 15:37 Ответить
Уявив собі того що справа,з типово гаїшною пикою,як він стоїть на трасі з відстобурченою кишенею,протягнутою рукою і співає про "ластівочку"..Думаю,кожен другий би зупинявся і щедро йому відстьобував...
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25.12.2020 16:47 Ответить
Это единственное на что они способны.
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25.12.2020 17:36 Ответить
ще вбити дитину... або згвалтувати жінку-свідка
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25.12.2020 22:37 Ответить
ДЯКУЄМО!!! КЛАССНО!!!
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25.12.2020 18:08 Ответить
Вокалисты молодцы, а оркестр прям -фу. Как будто наскребли любителей по городу.
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25.12.2020 18:48 Ответить
Мне напомнило почему то музыку из "Кин-дза-дза" И вот эти "шапки-ушанки"
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25.12.2020 21:21 Ответить
Это те, что охраняли быдло-шоу "95-бардак"?
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25.12.2020 19:25 Ответить
Когда эти дурни будут заниматься тем для чего Вони нужны?
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25.12.2020 20:35 Ответить
Ну щоб вас гниди кожний день трахали і прибивали на вулицях.а поліція дивилась на це і насміхалась. Дивіться на себе в дзеркало,а потім хайте поліцію.Коли молоді люди гинуть ,захищаючи придурків .то цьог о ніхто не хоче бачити. Потрібно всій поліції на місяць піти разом у відпустку--щоб ці йолопи зрозуміли.
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25.12.2020 20:36 Ответить
Тупило! ти мабуть забув, як в 2014 мусарам заборонили висовувати пики зі свої будок, і все було тихо і спокійно!
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25.12.2020 22:36 Ответить
Поліція і захищати??? А-а-а, квартал мабуть, верховну зраду, охвіс президента... Шо ще я забув? Співають вони на мої гроші. А хор Вірьйовки мабуть на затримання поіхав.
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26.12.2020 07:32 Ответить
Гарно співають. Але краще б без уніформи. Вона здорово відлякує, здається, що це прелюдія, а далі вони почнуть молотити кийками по перехожих. Здорово дискредитувала себе мусорня.
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25.12.2020 23:11 Ответить
главное что бы потом не разгоняли майдан и людей палками не дубасили ... а поют да хорошо
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26.12.2020 02:39 Ответить
Багато нащедрували? Чи на дорогах більше б було?
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26.12.2020 07:23 Ответить
Нормально так поспівали. А на всіх дебілів,які їх в чомусь там звинувачують,не звертайте уваги...
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26.12.2020 16:18 Ответить
 
 