Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить. ВИДЕО

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что то, что сейчас происходит в Украине - это не реванш каких-то мелких игроков, а попытка президента РФ Владимира Путина вылечить свою родовую травму - потерю Украины.

Об этом он сказал в программе Persona с Гульнарой Поготовой на первом крымскотатарском канале ATR, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, возможен ли реванш людей Януковича, Арсений Яценюк отметил: "Это - пешка, марионетка. Идет геополитическая игра, за которой стоит исключительно Путин".

"Смирился ли Путин с потерей Украины в 2004 году? Нет. Смирился ли Путин с потерей Украины в 2014 году? Нет. Присутствует ли русская пятая колонна в Украине? Да. Осталась ли здесь резидентура и растет ли и цветет эта резидентура в органах безопасности Украины, в Вооруженных Силах, в органах государственной власти? Да. Усиливает ли Путин свое влияние в Украине? Конечно. В Путина есть своя партия в Украине - это пропутинская партия ОПЗЖ", - сказал лидер "Народного фронта".

По его словам, ряд новостных каналов ведут классическую пропутинскую риторику: "По крайней мере три телеканала сегодня находятся в пуле Медведчука. А Медведчук - это еще одна пешка Путина".

"Поэтому это не реванш каких-то мелких игроков. Это попытка Путина завершить то, что для него является родовой травмой. А родовая травма для Путина - это потеря Украины. И он хочет эту родовую травму вылечить. Он никогда ее не вылечит, потому что Украина никогда не вернется к империи зла, которую сегодня возглавляет Путин", - подчеркнул Яценюк.

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