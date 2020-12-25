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Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить. ВИДЕО

Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить. ВИДЕО

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что то, что сейчас происходит в Украине - это не реванш каких-то мелких игроков, а попытка президента РФ Владимира Путина вылечить свою родовую травму - потерю Украины.

Об этом он сказал в программе Persona с Гульнарой Поготовой на первом крымскотатарском канале ATR, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, возможен ли реванш людей Януковича, Арсений Яценюк отметил: "Это - пешка, марионетка. Идет геополитическая игра, за которой стоит исключительно Путин".

"Смирился ли Путин с потерей Украины в 2004 году? Нет. Смирился ли Путин с потерей Украины в 2014 году? Нет. Присутствует ли русская пятая колонна в Украине? Да. Осталась ли здесь резидентура и растет ли и цветет эта резидентура в органах безопасности Украины, в Вооруженных Силах, в органах государственной власти? Да. Усиливает ли Путин свое влияние в Украине? Конечно. В Путина есть своя партия в Украине - это пропутинская партия ОПЗЖ", - сказал лидер "Народного фронта".

По его словам, ряд новостных каналов ведут классическую пропутинскую риторику: "По крайней мере три телеканала сегодня находятся в пуле Медведчука. А Медведчук - это еще одна пешка Путина".

"Поэтому это не реванш каких-то мелких игроков. Это попытка Путина завершить то, что для него является родовой травмой. А родовая травма для Путина - это потеря Украины. И он хочет эту родовую травму вылечить. Он никогда ее не вылечит, потому что Украина никогда не вернется к империи зла, которую сегодня возглавляет Путин", - подчеркнул Яценюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если РФ нападет с Крыма, будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский

Автор: 

россия (95660) Яценюк Арсений (8007) Народный фронт (1332)


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Топ комментарии
+27
на тобі #уйло УКРАЇНУ!!!
Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить - Цензор.НЕТ 1305
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25.12.2020 18:18
+25
Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить - Цензор.НЕТ 2262
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25.12.2020 18:20
+19
какая родовая травма может быть у жертвы аборта? )
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25.12.2020 18:10
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***** наверняка понимает что Украину не вернуть,но мстит нам,чтоб остальным неповадно было
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25.12.2020 19:03 Ответить
Родова травма?
Майже як в Біблії.
Народив Путін Мертвячука, народив пуйло овоча, народив пу зе...
Прямо свіноматка, що народжує манкуртів
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25.12.2020 19:07 Ответить
Занятная лингвистика - то, что на латинском называется "Arsenicum", по-русски называется "Мышьяк".
В свете вышесказанного как-то само собою напрашивается - "Хорошего понемножку"©, один раз уже чуть не сдохли.
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25.12.2020 19:15 Ответить
у тебя сдохнуть не получилось...жаль(((
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25.12.2020 22:28 Ответить
Арсений - имя не латинского, а ГРЕЧЕСКОГО происхождения!

Арсе́ний - мужское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F русское личное имя греческого происхождения, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Αρσένιος; ἀρσεν - мужчина; мужской, мужественный.
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26.12.2020 10:49 Ответить
Да хто ж против? Лингвистика - это не о именах, а о языках. Такое вот ЯЗЫКОВОЕ совпадение: по-латински - "Arsenicum", по-русски - "Мышьяк", "вот и весь хрен до копейки"©️
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26.12.2020 11:03 Ответить
From the time of the Roman Empire all the way to the Victorian era, arsenic was considered the "king of poisons" as well as the "poison of kings."

Вот Петя и того....
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26.12.2020 14:04 Ответить
Сеня - капітан Очевидність )))
Коли тебе почали забувати, головне говорити прописні істини з серйозним виразом обличчя.
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25.12.2020 19:15 Ответить
Сєня може стати одним з вимог Заходу-США для приходу рятувати СВОЇМ кабміном ПРи вовці на троні тіпа англ королови (останні 6 слів з малої букви недарма) . Це не мій прогноз й доречі, з одних небагатьох рятівних - від Портнікова. Якщо хоча б Яценюк з Порошенко домовляться,а на це ще й патріойпти з тих, шо нє у дєл зараз, підтягнуться , було б непогано.
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25.12.2020 19:31 Ответить
А що, про тебе колись хтось пам"ятав?
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26.12.2020 08:21 Ответить
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 4889
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25.12.2020 19:18 Ответить
хотіли б шоб він як Пашинян - спочатку згубив тисячі хлопців й мужиків, а потім отдал би...
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25.12.2020 19:34 Ответить
Будо досить привести за шкірки 2-3 захоплених у полон "зелених чоловічки"
і показати їх захіній пресі.
Генерал Радецький із групою спецназу був готовий вилетіти в Крим, але йому заборонили.
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25.12.2020 19:56 Ответить
західній пресі
але оці лисі придурки виконували розпорядження Юлії Тимошенко - щоб жодна куля не вилетіла, щоб жоден танк не виїхав ...
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25.12.2020 19:59 Ответить
Тобто, три версії: якби в"язалися у війну - перемогли б самі; перемогли б з західними натівськими військами, яких Обама послав би на поміч; чи так як Пашенян, здавши ще більше територій та загубивши тисячі людей, здалися б. ПІдкажіть мені, яка версія Ваша?
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25.12.2020 20:39 Ответить
Обама- претендент на Нобелевскую премию мира-послал бы войска против России? - Да он мог только озабоченно пукать, что и делал.
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25.12.2020 23:42 Ответить
При чём тут Обама?
Мы бы представили российских кадровых военных без опознавательных знаков -
классический терроризм.
Все сказки про "референдум" и "выбор крымчан" превратились бы в пшик.
И в Донбасс они бы уже не сунулись.
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26.12.2020 00:07 Ответить
Якби вв"язалися, то Новоросія Зараз була б на половину України.
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26.12.2020 08:24 Ответить
Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на тщедушный вид, он является опасным убийцей"/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/ "Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/ О Зеленском ничего подобного СМИ РФ не сообщают. Ещё не прочли: будет большая война, мобилизируют и мужчин, и женщин, - Зеленский
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25.12.2020 19:39 Ответить
Сеня вообще то несмотря на тщедушный вид жмет от груди соточку кг (есть видео его занятий в спортзале)
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25.12.2020 21:34 Ответить
вид у него не тЩедушный, а интеллигентный. Печать разума на лице не отрицает развитых мышц.
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25.12.2020 23:44 Ответить
для путлера терапія безсила. тільки хірургічний метод
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25.12.2020 19:42 Ответить
Лучше бы он лечил Украину ,а не свою травму. А совсем хорошо если бы он лечил и то и другое. А мне кажется что вся эта муть затеялась что бы воровать легче было.
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25.12.2020 19:46 Ответить
это потому что ты на бутылке сидишь тебе так кажется
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25.12.2020 21:34 Ответить
для тебя Украина, дойная корова, лечи ее родимую, кролиКОКОЗЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.12.2020 19:52 Ответить
И как Яценюк " доил Украину"? Факты, а не черный пиар от регионалов и опзжоповцев-? Дурень Порошенко, что сгноил Яценюка из ревности к международному признанию и по договорняку с Медведчуком - не рой яму другому.
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26.12.2020 00:05 Ответить
яценюк самый белый и пушистый. а еще самый чесный. все остальные казлы
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26.12.2020 07:47 Ответить
Да, да, миллиард долларов украл!
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26.12.2020 10:50 Ответить
почему именно миллиард? человек был в теме или схеме и не факт что именно он эту схему придумал. может перело по наследству правителей типа азирова, вици и тд. а он и вся ко. не откаались. вот и все
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26.12.2020 19:47 Ответить
Всё ясно!
Поскольку ты бы на его месте воровал - отсюда с неизбежностью следует вывод, что Сеня тоже воровал.
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27.12.2020 14:23 Ответить
УПЛЕШИВОГО КАРЛИКА РОДОВАЯ ТРАВМА_ ЭТО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОЗГОВ!!!!!!
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25.12.2020 20:05 Ответить
судя по количеству лохтората мертвячука такая родовая травма и у пятой части живущих в Украине. украинцами их назвать язык не поворачивается...
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25.12.2020 20:40 Ответить
Краще лікування для путiна, як і для всієї РФ це - евтаназія
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25.12.2020 21:24 Ответить
Расєянє про Майдан
"Він задуманий не як проект на ослаблення Росії в першу чергу, а російської нації - як стрижня Росії."- як цікаво!
Виявляється Україна є стріжнем на якому тримається вся расєя?!
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25.12.2020 21:27 Ответить
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 3203
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25.12.2020 21:39 Ответить
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 4575
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25.12.2020 21:51 Ответить
Яценюк- самый разцмный,образованный и патриотичный из возможных претендентов.Но никого так не топили в черном пиаре, как его - Путин и рашпропаганда за украинофильлство и патриотизм ( национализм), регионалы за его международный авторитет и поддержку при развороте от рашки, за то же из зависти и ревности ( конкурент) - Порошенко. Скоро подключится к травле Ермак-Коломойский. Сплетни дурные прозвища- все оказалось пшиком.Но - " ложечки нашлись, а осадочек остался" у лохтората,
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26.12.2020 00:14 Ответить
Pani Hope это Сеня Яценюк под псевдонимом!
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26.12.2020 03:49 Ответить
Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати - Цензор.НЕТ 9719
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26.12.2020 02:26 Ответить
Сёма! Почему до сих пор нет кули в лоб? Ты обещал
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26.12.2020 06:38 Ответить
Где забор от ПаРашки?
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26.12.2020 06:51 Ответить
Місцеві рабіцу покрали на курники. )
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26.12.2020 07:16 Ответить
Сеня - молодец!
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26.12.2020 10:53 Ответить
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