Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить. ВИДЕО
Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что то, что сейчас происходит в Украине - это не реванш каких-то мелких игроков, а попытка президента РФ Владимира Путина вылечить свою родовую травму - потерю Украины.
Об этом он сказал в программе Persona с Гульнарой Поготовой на первом крымскотатарском канале ATR, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, возможен ли реванш людей Януковича, Арсений Яценюк отметил: "Это - пешка, марионетка. Идет геополитическая игра, за которой стоит исключительно Путин".
"Смирился ли Путин с потерей Украины в 2004 году? Нет. Смирился ли Путин с потерей Украины в 2014 году? Нет. Присутствует ли русская пятая колонна в Украине? Да. Осталась ли здесь резидентура и растет ли и цветет эта резидентура в органах безопасности Украины, в Вооруженных Силах, в органах государственной власти? Да. Усиливает ли Путин свое влияние в Украине? Конечно. В Путина есть своя партия в Украине - это пропутинская партия ОПЗЖ", - сказал лидер "Народного фронта".
По его словам, ряд новостных каналов ведут классическую пропутинскую риторику: "По крайней мере три телеканала сегодня находятся в пуле Медведчука. А Медведчук - это еще одна пешка Путина".
"Поэтому это не реванш каких-то мелких игроков. Это попытка Путина завершить то, что для него является родовой травмой. А родовая травма для Путина - это потеря Украины. И он хочет эту родовую травму вылечить. Он никогда ее не вылечит, потому что Украина никогда не вернется к империи зла, которую сегодня возглавляет Путин", - подчеркнул Яценюк.
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Майже як в Біблії.
Народив Путін Мертвячука, народив пуйло овоча, народив пу зе...
Прямо свіноматка, що народжує манкуртів
В свете вышесказанного как-то само собою напрашивается - "Хорошего понемножку"©, один раз уже чуть не сдохли.
Арсе́ний - мужское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F русское личное имя греческого происхождения, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Αρσένιος; ἀρσεν - мужчина; мужской, мужественный.
Вот Петя и того....
Коли тебе почали забувати, головне говорити прописні істини з серйозним виразом обличчя.
і показати їх захіній пресі.
Генерал Радецький із групою спецназу був готовий вилетіти в Крим, але йому заборонили.
але оці лисі придурки виконували розпорядження Юлії Тимошенко - щоб жодна куля не вилетіла, щоб жоден танк не виїхав ...
Мы бы представили российских кадровых военных без опознавательных знаков -
классический терроризм.
Все сказки про "референдум" и "выбор крымчан" превратились бы в пшик.
И в Донбасс они бы уже не сунулись.
Поскольку ты бы на его месте воровал - отсюда с неизбежностью следует вывод, что Сеня тоже воровал.
"Він задуманий не як проект на ослаблення Росії в першу чергу, а російської нації - як стрижня Росії."- як цікаво!
Виявляється Україна є стріжнем на якому тримається вся расєя?!