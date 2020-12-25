РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
7 382 35

Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несмотря на введенный режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.

Сегодня, 25 декабря, оккупанты обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщается представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС

Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели 01
Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели 02
Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели 03
Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели 04
Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели 05

Автор: 

обстрел (27351) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Зелька видит мир в глазах пыни.
показать весь комментарий
25.12.2020 20:54
+19
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели" - Цензор.НЕТ 4899
показать весь комментарий
25.12.2020 20:53
+12
Головне щоб стріляли не прицільно і не рікошетними кулями !!)))
показать весь комментарий
25.12.2020 20:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели" - Цензор.НЕТ 4899
показать весь комментарий
25.12.2020 20:53 Ответить
Это не обстрел, это провокация.Главное, мы не поддаёмся на провокации, у нас перемирие!
показать весь комментарий
25.12.2020 20:54 Ответить
Головне щоб стріляли не прицільно і не рікошетними кулями !!)))
показать весь комментарий
25.12.2020 20:56 Ответить
Зелька видит мир в глазах пыни.
показать весь комментарий
25.12.2020 20:54 Ответить
Потому что смотрит в глаза шекалатные...
показать весь комментарий
25.12.2020 20:57 Ответить
Потому что шекалатный глаз тваво ***** сжимается
показать весь комментарий
25.12.2020 21:42 Ответить
Ты его явно вылизуеш, раз такой тупой
показать весь комментарий
26.12.2020 00:31 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !! Чому тиша відносно адекватної "ответки" !!!)))
показать весь комментарий
25.12.2020 20:54 Ответить
В штабе ООС добавили, что на обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали адекватный ответ. При этом боевых потерь в пятницу среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинская правдаhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/25/7278183/
показать весь комментарий
25.12.2020 22:26 Ответить
По Таганрогу !
показать весь комментарий
25.12.2020 20:59 Ответить
Feuer!
показать весь комментарий
25.12.2020 20:59 Ответить
Россия совершенно не изменилась с того дня, когда вторглась в Украину, но не менялась она и до этого.
Столетия истории свидетельствуют о том, что формирование мирового господства через террор и насилие это традиционная методика РФ.
И единственное, что её останавливает в бесконечном круговороте сеяния хаоса по всему миру, когда она сама погружается в хаос.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:07 Ответить
що не так?
кравчук же чесно сказав: "ми в форматі мінської ТКГ можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше".
ну то на сьогодні домовились, щоб було більше.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:10 Ответить
А як же величний миротворець усіх часів шостий медведик барні мовчить у подушечку чи готується то зустрічі з Путіним тет на тем якась дуже загадкова ця зучтрічь тет на тет дуже романтична для Зе
показать весь комментарий
25.12.2020 21:14 Ответить
Зараз, за логікою останніх подій, повинні повилазити Арестович з Кравчуком і офіційно заявити, що це було всього лише поздоровлення українців з Різдвом від контрольованих РФ обдроченців.

Такий собі миролюбний Різдвяний мінометний обстріл хвеєрверк!
показать весь комментарий
25.12.2020 21:14 Ответить
Главное, что не обстреливают 95й квартал.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:15 Ответить
Вам чЁ ниясна 95 кварталом всимирным приказана нистрилять ? Будите стрилять окажатесь в тюрьме,ха-ха-ха-ха-ха-тушечки - наша Марфа не пензячка а тулячечка.ох-ха хо-хо-охо русские частушкииии....
показать весь комментарий
25.12.2020 21:18 Ответить
1 Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного

======================
ЗЕблазня повідомили? Чи він принципово Цензор не читає?
показать весь комментарий
25.12.2020 21:22 Ответить
'перемирие'от зеленого мародера
показать весь комментарий
25.12.2020 21:25 Ответить
Какая разница что там в кварталах Водяного? У клоуна в резиденции стойкое перемирие, никто не стреляет.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:30 Ответить
Надо отвести войска по Днепру а лучше вобще до Львова тогда точно стрелять небудут! да зебилы?
показать весь комментарий
25.12.2020 21:32 Ответить
Надо 95-кварталу снять смешной видосик. Как по глупым хахлам стреляют партнеры по Минску и Нормандскому формату.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:45 Ответить
если деда никто не хочет прикрывать,тогда дед имеет право на свой личный миномет
показать весь комментарий
25.12.2020 21:52 Ответить
Угрозы военным обстрел состовлял,значит и в ответ стрелять ненадо?
Что-то смотрю военных все меньше стало.
Одни миролюбивые.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:54 Ответить
Состовлял-не составлял.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:56 Ответить
Несмотря на введенный режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Источник: https://censor.net/ru/v3239140

А КАЦАПИ МЕНТАЛЬНО ДОСІ В ЧЕЧНІ ВОЮЮТЬ
ТІ Ж САМІ ОБСТРІЛИ ГРОМАДСЬКИХ ОБЄКТІВ І ІНФРАСТРУКТУРИ
показать весь комментарий
25.12.2020 22:15 Ответить
Подвесить бы за яйца тех кто подписал "Мінськи угоди" ! Из за них наши воины не могут стрелять в ответ.
показать весь комментарий
26.12.2020 09:23 Ответить
Раньше , ну два года назад , я говорил , что когда сдохнет ***** это будет всенародный праздник , а теперь я знаю точно , что если тупорылая и сцикливая Осляра сдохнет от передоза , то это будет куда больший праздник.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:26 Ответить
пока на троне шут из малороссов, местные жители не в безопасности, их всу защищать не будет, только вазелин и очком в сторону дыры.
показать весь комментарий
26.12.2020 13:09 Ответить
А что, все уже забыли - кто прос...л Крым и Донбасс? И что, это было - в последние 2 года? Что, память как у пуйла - только на короткий исторический период заточена? При ком выпускали сепаров из Славянска? При ком не был отдан приказ взять Луганск, хотя была прекрасная возможность занять за несколько дней? Задолбало, реально!!!
показать весь комментарий
26.12.2020 15:06 Ответить
А потом видосики в виде документальных фильмов от бывших ком. генштаба по телеку без остановки крутили. Все забыли, как наших ребят к сепарам на поклон отправляля, чтобы те смилостивились и пропустили киборгов в Донецкий аэропорт? Тот, при ком опустили наших ВОИНОВ до такого уровня - тот и есть САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОЗОР УКРАИНЫ!!!
показать весь комментарий
26.12.2020 15:12 Ответить
У нас десантура величайшие рейды в тыл сепаров проводила! Ребята - умнички!!! Интересно, кто-нибудь прошел потом через это унижение в Донецке и что он в это момент думал о таких договорняках?!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.12.2020 15:17 Ответить
Для всех, у кого короткая память https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU приглашаю посмотреть этот репортаж украинского телевидения. Рекомендую досмотреть до конца - там один субъект четко рассказывает, что такие действия происходят для достижения мира. То есть, то же что и сейчас, только до такого позора наших ВОИНОВ никто не доводит. Включаем память и глаза!!!
показать весь комментарий
26.12.2020 15:33 Ответить
 
 