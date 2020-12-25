Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несмотря на введенный режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.

Сегодня, 25 декабря, оккупанты обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщается представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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