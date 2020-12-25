Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Несмотря на введенный режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.
Сегодня, 25 декабря, оккупанты обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщается представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.
В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...
Украинская правдаhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/25/7278183/
Столетия истории свидетельствуют о том, что формирование мирового господства через террор и насилие это традиционная методика РФ.
И единственное, что её останавливает в бесконечном круговороте сеяния хаоса по всему миру, когда она сама погружается в хаос.
кравчук же чесно сказав: "ми в форматі мінської ТКГ можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше".
ну то на сьогодні домовились, щоб було більше.
Такий собі миролюбний Різдвяний мінометний
обстрілхвеєрверк!
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ЗЕблазня повідомили? Чи він принципово Цензор не читає?
Что-то смотрю военных все меньше стало.
Одни миролюбивые.
А КАЦАПИ МЕНТАЛЬНО ДОСІ В ЧЕЧНІ ВОЮЮТЬ
ТІ Ж САМІ ОБСТРІЛИ ГРОМАДСЬКИХ ОБЄКТІВ І ІНФРАСТРУКТУРИ