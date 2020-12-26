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Новости Видео ДТП
52 097 83

Обнародованы кадры масштабного ДТП с переворачиванием грузовика с топливом под Киевом. ВИДЕО

В сети показали видео масштабного ДТП, произошедшего в пятницу на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области. Ранее сообщалось, что там перевернулся грузовик с топливом, заблокировав движение.

Запись опубликована на странице dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Момент ДТП сегодня на харьковской трассе под Борисполем: движение несколько часов было ограничено, десятки тысяч автомобилей простояли в пробке", - говорится в подписи к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано, - полиция. ФОТО

Автор: 

ДТП (7678) Киевская область (4151)


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Топ комментарии
+66
Дорога хорошая .Это видно.И видно что колесо лопнуло . За что тебе 11,50 платят?
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26.12.2020 00:52
+53
Смотри имбицыл = Тема ветки - Авария на дороге . Навидео хорошо видно что дорога хорошая и причиной аварии лопнувшее колесо .Но ты приплёл уже и зеленского и коломойского и путина и даунецк . Надеюсь ты понимаешь что ты имбицыл? /
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26.12.2020 01:11
+19
Пукнул абы было. Да?
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26.12.2020 00:56
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тобто "бальшое строительство" зюзи просто дурилово?
чы на мендельштрассе свои ориентиры?
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26.12.2020 00:50 Ответить
Дорога хорошая .Это видно.И видно что колесо лопнуло . За что тебе 11,50 платят?
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26.12.2020 00:52 Ответить
Какая разница! Платит, и спасибо.
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26.12.2020 00:56 Ответить
Это Байден виноват, шо лопнуло калесо
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26.12.2020 12:50 Ответить
там минутний ролик - то есть из минутного ролика ти решил что вся дорога била хорошая
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26.12.2020 22:59 Ответить
Сорко, кого била дорога хорошая?
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27.12.2020 17:15 Ответить
кацап тебе не понять
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27.12.2020 19:48 Ответить
...сказав Sорко на родном матєрном.
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27.12.2020 20:52 Ответить
Пукнул абы было. Да?
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26.12.2020 00:56 Ответить
ага,долляров...за кажду букву...
у синагоги бени есть другие предложения?
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26.12.2020 01:04 Ответить
Смотри имбицыл = Тема ветки - Авария на дороге . Навидео хорошо видно что дорога хорошая и причиной аварии лопнувшее колесо .Но ты приплёл уже и зеленского и коломойского и путина и даунецк . Надеюсь ты понимаешь что ты имбицыл? /
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26.12.2020 01:11 Ответить
мне нравиццо,як ты само с собой общаешься...
видимо, даунецк твоя родина...
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26.12.2020 01:15 Ответить
Покажи где ты в теме этой ветки об аварии на дороге, нашёл Зеленского ,Мендель ,Порошенко,Коломойского .....? А ну как сверкни логикой
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26.12.2020 01:17 Ответить
Какая логика? Оно типа на работе, пукнуло то, что было в методичке
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26.12.2020 10:08 Ответить
Разверни логическую цепочку событий
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26.12.2020 01:19 Ответить
даффай сначала про даунецк,путина,тобто ***** твоего, и порошенко...
даффай цыппочку соббытий...
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26.12.2020 01:22 Ответить
Прочитай свой коментарий .Он первый сверху Ещё никто ничего не успел написать .
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26.12.2020 01:35 Ответить
и где там про путина,порошенко,даунецк и коломойшу?сгинь,тролляка...
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26.12.2020 01:37 Ответить
Твой первый коментарий про большое мендельстроительство .Где ты это нашёл?
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26.12.2020 01:41 Ответить
этот удод и зюзю и пороха сюда вплел... избиратель медведчуков
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26.12.2020 07:30 Ответить
Ти так сильно обіжаєшся за всіх перерахованих тобою, що закрадаються смутні підозри.
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26.12.2020 20:37 Ответить
ну правильно, зебил с коломойским шахтерам не доплачивают , не модернизируют(или вы знаете наоборот) технику. Вместо того, чтобы выделить деньги на замену резины, выкручивают из техники невозможное... Это как выкручивать локти наоборот. Везде сплошь и рядом грубейшие нарушения правил техэксплуатации.
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28.12.2020 06:35 Ответить
Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам Украины . 23.12.20.- А сделай это кодлан Коломойского раньше, дорога была бы ещё лучше. И наездов колеса на инородный предмет, способного разрушить конструкцию покрышки -как основного фактора разрушения автомобильных шин -было бы меньше.
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26.12.2020 17:55 Ответить
не факт, бо "инородный предмет" міг вивалитись і попереду їдучого, якийсь час до цього.
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26.12.2020 19:35 Ответить
що шмаркляве, не подобається, а нічого, їж.
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26.12.2020 10:30 Ответить
Колесо лопнуло .
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26.12.2020 00:51 Ответить
ЧТО СЕРЬЕЗНО?????? ого, дело закрыто!
p.sp. пацаны, тут оказывается колесо лопнуло...
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27.12.2020 12:44 Ответить
Слава Богу на встречке никого не было. В газовой цистерне даже после выгрузки около 700 кг газа остаётся. Могло хорошо полыхнуть.
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26.12.2020 01:17 Ответить
Вот Оно! Мракобесие! Итить тваю!!
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26.12.2020 03:04 Ответить
Новенькая дорога, неужели это дело рук Зеленского.
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26.12.2020 03:47 Ответить
о, черговий дебіл намалювався!
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26.12.2020 06:25 Ответить
От истины не спрячешься.
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26.12.2020 07:14 Ответить
а що тобі зебілу не подрбається?
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26.12.2020 10:32 Ответить
Увы, но нет, это дело рук крепких донецких хозяйственников, когда они ещё катались между своими двумя домами в Донецке и Киеве. От Киева до Яготина дорога давно в идеальном состоянии. За исключением, конечно Борисполя, туда лучше не заезжать. Но и объехать тоже нельзя.
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26.12.2020 17:37 Ответить
На дороге с неровностями ехал бы 30-40, и такого бы не случилось однозначно
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26.12.2020 07:00 Ответить
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26.12.2020 07:14 Ответить
Ползал бы ты на четвереньках, не упал бы.
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26.12.2020 09:50 Ответить
пробив би ще на виїзді )))
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27.12.2020 14:14 Ответить
К хорошим дорогам и техника нужна надежная!
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26.12.2020 07:30 Ответить
А все потому что резина наварка
Мишлен ставить надо и техосмотр проходить
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26.12.2020 07:55 Ответить
а якщо не наварка, то ти його з'їж привселюдно?
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26.12.2020 13:59 Ответить
мішлєн робиться на росіє. а звідки там ростуть руки не мені вам розповідати...
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27.12.2020 14:14 Ответить
зомбоящер мля.
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28.12.2020 08:43 Ответить
Точно так само років зо три назад, переді мною фура пішла в дім, знесши перед собою усе (дерева, газовий стояк). Плюс в тому, що в населеному пункті було і швидкість не висока. Мінус - 7 годин, народ на роботу йшов. Чудом нікого не вцепив. І тут, і там пощастило, що зустрічного не було.
А гуму на передок треба брати хорошу, перевірених брендів, а не а-ля Rotalla, Zeta China (красиво з виду і посрать, що з чого там).
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26.12.2020 08:10 Ответить
Разделитель должен быть стальным забором. Тогда и встречка страдать не будет.
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26.12.2020 11:14 Ответить
Мне нравится, как сделано на многих американских фривэях, там полосы встречного движения часто расположены очень далеко друг от друга, может быть даже по 50-100 метров между ними, и там на разделительной полосе деревья растут, а не как у нас, тупо двухметровой ширины газончик. Заодно никто не слепит встречным светом ночью.
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26.12.2020 17:42 Ответить
картинки бачив?
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26.12.2020 19:30 Ответить
Нет. А шо там?
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26.12.2020 21:48 Ответить
часто, очень, далеко, даже по 50-100 метров между ними, деревья растут -та тиша?
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27.12.2020 11:52 Ответить
Да как пишут выше и наварка у нас есть и нарезают протектор .Пока это будет ,будут такие аварии.Нужен контроль на тех осмотре и на дороге,как на западе.Ответственность несёт владелец.
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26.12.2020 08:18 Ответить
Передімною так само раз цистерна лягла в кювет, права шина вистрелила, зупинився, водій без травм. Навмисно глянув, що за колесо. А там мішка, пів протектора. Вистрелюють всі колеса, навіть самих іменитих брендів.
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26.12.2020 08:52 Ответить
сам то хоть как? Железо соберут.....
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26.12.2020 08:53 Ответить
-Поздуваю передние колеса до 1.8 что бы не лопались. Не хочу как этот грузовик кувыркаться...
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26.12.2020 09:17 Ответить
Ой зря! Учите физику! От недокачанных шин колес шины лопают еще чаще, чем от перекачанных. Шина сильно деформируется при вращении, нагревается и лопает.
Давление должно быть четко таким, как указал производитель авто!
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26.12.2020 11:38 Ответить
Так что? Шофер бензовоза ЭТОГО не знал?
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26.12.2020 14:33 Ответить
Обязательно логотипы свои лепить на все видео? на лоб себе приклейте - дауны!
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26.12.2020 09:30 Ответить
Колеса вчасно міняти треба а не їздити на лисих до кордів!
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26.12.2020 09:57 Ответить
Угу, та перед собою, пускати бригаду прибиральників, щоб жодного заліза не валялось, якщо вже пофортунило та ям не має...
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26.12.2020 14:05 Ответить
Мужику Повезло , только начал Обганять и доли секунды разделяли его от Смерти . А почему колесо лопнуло , да много Причин . И не думаю , что на транспорте с повышенной опасностью передвигался на лысых скатах.
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26.12.2020 10:15 Ответить
та всі траси завалені лопнутими скатами фур.
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27.12.2020 14:11 Ответить
Это хорошая дорога. Ремонтировали её к Евро-2012.
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26.12.2020 10:35 Ответить
Колесо лопнуло, водій-ФОП пожлобився купити нову резину
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26.12.2020 10:37 Ответить
Что это за дебильный плеер - ни остановить, не перемотать, автозатемнение изображения, а после нескольких просмотров вообще зависает на конце?
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26.12.2020 12:11 Ответить
При Зеленском вся жизнь такая - ни остановить ни перемотать - как в кино. А под конец зависает 😬
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26.12.2020 14:13 Ответить
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26.12.2020 15:51 Ответить
отбойник свою функцию выполняет не особо как то
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26.12.2020 12:15 Ответить
от слова вообще!!такое ощущение что с картона сделан!!(что был что его не было)в дойчланде такого не видел(чтоб машина за пределы лайтпланки уходила)может её согнуть но машина с автобана не уйдёт.(по ходу в украине они больше бутафорские чем реально действенны)
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26.12.2020 22:52 Ответить
Водила что-то не сильно спешил выравнивать машину.
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26.12.2020 20:09 Ответить
гы!!улыбнуло!!там микросекунды на реакцию и хотел бы увидеть как ты сорок тон ,,выравнивать"будеш!!(в такой ситуации ты реально не можеш сообразить что случилось и где ты оказываешся)
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26.12.2020 22:56 Ответить
Той, хто їхав ззаду і якраз хотів обганяти бензовоз, повинен поставити богу свічку висотою з метр.
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26.12.2020 20:38 Ответить
Богу пишеться з великої літери. Ангелам-охоронцям слід подякувати також.
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26.12.2020 21:00 Ответить
В мене була така сама ситуація. Їхав ще на жигулю з дружиною по селі. І вирішив обігнати трак, бо він їхав десь 40-45 км. і коли порівнявся з кабіною в нього те саме колесо зліва під кабіною лопнуло і я бачу боковим зором, як клапті ската хлопають і завертають бризговик... Але нам повезло, що водій втримав трак на своїй полосі, а може ще й була не дуже велика швидкість. Я втопив педаль газу, але жигуль тройка помаленько обігнав трак і в заднє дзеркало побачив, як трак з'їхав на ліву обочину буквально через пару секунд, де був мій автомобіль.. Справді нам дуже повезло.
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26.12.2020 22:34 Ответить
Дякую Господу Богу і ангелам-охоронцям за це!
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26.12.2020 22:36 Ответить
Хз за конкретно этот случай, но большинство дальнобоев за планшет вместо руля держится
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27.12.2020 01:12 Ответить
Не дай Бог в єтот момент идти на обгон.
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27.12.2020 09:19 Ответить
да, водителю который записал видео, крупно повезло. он хотел на обгон пойти... была бы беда((
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27.12.2020 11:28 Ответить
соврал... не обгон, а опережение!!
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27.12.2020 11:29 Ответить
Наш дальнобойщик, работающий в Штатах рассказывал: сейчас вот буду менять всю резину, платить за неё буду частями. Дома на такой ещё месяца три ездил бы...
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27.12.2020 12:57 Ответить
Вот именно, если бы не потенциальная пилюлина от государства, то ездил бы на говне.
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27.12.2020 16:34 Ответить
Пощастило регістратору, що не встиг пійти на обгін
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27.12.2020 14:09 Ответить
Владельцы грузовых автомобилей, автобусов и маршруток, просто тупо зарабатывают деньги и им по барабану в каком техническом состоянии их транспортные средства, А работники полиции не выполняют своих прямых обязанностей по выявлению таких транспортных средств, а Авяков упортно пытается пропихнуть возвращение тех. осмотров, а толку с них вот вам видео на "лицо", СЕЙЧАС ГРУЗОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ КАК БЫ!!!??? ОСМАТРИВАЮ, А КАКОЙ С ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТ МЫ ВСЕ ХОРОШО ВИДИМ.
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27.12.2020 16:17 Ответить
У нас в Одессе по поскоту с окружной дороги фуры летят с хлором, пропаном, бензином, солярой и прочим говном на скорости 60 и более... на николаев ...Поворот с ул Заболотного и затем пр-т добровольского и до паустовского ...а далее загород
Ушлепки города и области где окружная????
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27.12.2020 21:12 Ответить
ВЫГЛЯДИТ КАК ТЕРАКТ !!! НЕОБХОДИМО ПОПРОСИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ ОЦЕНИТЬ ЭТО !!!
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28.12.2020 02:51 Ответить
 
 