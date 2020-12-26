Обнародованы кадры масштабного ДТП с переворачиванием грузовика с топливом под Киевом. ВИДЕО
В сети показали видео масштабного ДТП, произошедшего в пятницу на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области. Ранее сообщалось, что там перевернулся грузовик с топливом, заблокировав движение.
Запись опубликована на странице dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Момент ДТП сегодня на харьковской трассе под Борисполем: движение несколько часов было ограничено, десятки тысяч автомобилей простояли в пробке", - говорится в подписи к видео.
Топ комментарии
+66 Пєрєбийніс Нагибатор
показать весь комментарий26.12.2020 00:52
+53 Пєрєбийніс Нагибатор
показать весь комментарий26.12.2020 01:11
+19 Harib Da
показать весь комментарий26.12.2020 00:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чы на мендельштрассе свои ориентиры?
у синагоги бени есть другие предложения?
видимо, даунецк твоя родина...
даффай цыппочку соббытий...
p.sp. пацаны, тут оказывается колесо лопнуло...
Мишлен ставить надо и техосмотр проходить
А гуму на передок треба брати хорошу, перевірених брендів, а не а-ля Rotalla, Zeta China (красиво з виду і посрать, що з чого там).
Давление должно быть четко таким, как указал производитель авто!
Ушлепки города и области где окружная????