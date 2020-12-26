Обнародованы кадры масштабного ДТП с переворачиванием грузовика с топливом под Киевом. ВИДЕО

В сети показали видео масштабного ДТП, произошедшего в пятницу на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области. Ранее сообщалось, что там перевернулся грузовик с топливом, заблокировав движение.

Запись опубликована на странице dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Момент ДТП сегодня на харьковской трассе под Борисполем: движение несколько часов было ограничено, десятки тысяч автомобилей простояли в пробке", - говорится в подписи к видео.

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