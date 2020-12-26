Житель оккупированного Донецка: "Люди уехали. Смысла возвращаться и сидеть в жопе нет. 6 лет ничего не строится и не развивается". ВИДЕО
Житель оккупированного Донецка рассказал о реальной ситуации в захваченном терористами городе.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц).
По словам юноши из оккупированного террористами "ДНР" Донецка, если отъехать из центра города на окраину, то можно увидеть десятки разрушенных домов, которые оставили их владельцы. Причем возвращаться на оккупированную наемниками РФ территорию они больше не планируют.
"Из-за войны люди уехали и возвращаться сюда не планируют. Поскольку или условий для проживания нет, либо смысла возвращаться и сидеть в жопе нет", - рассказал житель Донецка.
Он также рассказал, что за 6 лет оккупации город разрушился.
"Ничего не строится, ничего не развивается. Грустно это осознавать, ведь Донецк всегда был легким на подъем и развитие", - сказал парень, добавив, что законы в Украине лучше, чем в РФ.
"В Украина дышать легче и с курсом там лучше, чем в ДНР", - отметил он.
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говнона екс-депутата Мураева.
.........................суки сепарские.......................
Ще одна ідея - розділити ці території після визволення від кацапів між Харківською, Дніпровською і Запорізькою областями.
Мост построили без них! Во время войны!
Рыги способны только воровать и убегать в наРФию с наворованным. Моральные уроды!
процветание вообще молчу........ вы ждали что вам нормальную жизу обеспечат мэсные и по-
наехавшие бандюки ??? ну ждите дальше время играет на Украину 80% того что там сейчас
шевелится нам не нужны так шо пакуйте чемоданы и в мордор и каких бы клоунов наши оли-
гархи не понапихивали во власть проукраинская позиция останется такой же - территория наша население нет.
ские сухарики оказались эраз и совсем без масла а скоро будут даже без маргарина а потом
и их не будет и на седьмой год асвабаждения бамбаса начало доходить... болт вам а не осо
бый статус валите в свою рашку.
Їб#ть новина.... розумні люди ще у 2010 а то й раніше знали що де рашиссти там розруха, вбивства, грабіж та повна ср@ка.