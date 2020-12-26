Житель оккупированного Донецка: "Люди уехали. Смысла возвращаться и сидеть в жопе нет. 6 лет ничего не строится и не развивается". ВИДЕО

Житель оккупированного Донецка рассказал о реальной ситуации в захваченном терористами городе.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам юноши из оккупированного террористами "ДНР" Донецка, если отъехать из центра города на окраину, то можно увидеть десятки разрушенных домов, которые оставили их владельцы. Причем возвращаться на оккупированную наемниками РФ территорию они больше не планируют.

"Из-за войны люди уехали и возвращаться сюда не планируют. Поскольку или условий для проживания нет, либо смысла возвращаться и сидеть в жопе нет", - рассказал житель Донецка.

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Он также рассказал, что за 6 лет оккупации город разрушился.

"Ничего не строится, ничего не развивается. Грустно это осознавать, ведь Донецк всегда был легким на подъем и развитие", - сказал парень, добавив, что законы в Украине лучше, чем в РФ.

"В Украина дышать легче и с курсом там лучше, чем в ДНР", - отметил он.