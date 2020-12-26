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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Житель оккупированного Донецка: "Люди уехали. Смысла возвращаться и сидеть в жопе нет. 6 лет ничего не строится и не развивается". ВИДЕО

Житель оккупированного Донецка рассказал о реальной ситуации в захваченном терористами городе.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам юноши из оккупированного террористами "ДНР" Донецка, если отъехать из центра города на окраину, то можно увидеть десятки разрушенных домов, которые оставили их владельцы. Причем возвращаться на оккупированную наемниками РФ территорию они больше не планируют.

"Из-за войны люди уехали и возвращаться сюда не планируют. Поскольку или условий для проживания нет, либо смысла возвращаться и сидеть в жопе нет", - рассказал житель Донецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев

Он также рассказал, что за 6 лет оккупации город разрушился.

"Ничего не строится, ничего не развивается. Грустно это осознавать, ведь Донецк всегда был легким на подъем и развитие", - сказал парень, добавив, что законы в Украине лучше, чем в РФ.

"В Украина дышать легче и с курсом там лучше, чем в ДНР", - отметил он.

Автор: 

Донецьк (6322) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+80
Посмотришь видосы коренных донеччан типа ленки бондаренко, лукаш, бойко, кузьмина и прочих рыгов, и все они такие: в Украине все херово, биндеровци мешают им думать на радном языке, супрун развалила наилучшую советскую медицину, солдаты нато топчат землю неньки и тд и тп. Так и хочется спросить у них: а какого хера вы сидите в Киеве и ненависной вам Украине?!! Почему не возвращаетесь в родной донецк?! А все потому что у них работа такая: обсерать Украину за деньги кремля, а на родной город им наплевать. Они тут (в Киеве) - гастербайтеры, зарабатывают на шикарную жизнь их деток в ойропе и омерике.
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26.12.2020 16:26
+62
Хрущевская однушка в центре Донецка от трех до четырех тысяч баксов. И чего бы туда притаких ценах нашим избирателям ОПЗЖ не переехать?
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26.12.2020 16:10
+50
Украинцы идут в ВСУ освобождать свой дом от Окупанта!
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26.12.2020 16:15
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Страница 3 из 3
Даже если они переберутся сюда, всё равно, будут топить за жопу и зелёную плесень, рассуждать о хфашистах-биндеровцах, а как только медведчук объявит следующий рехферендум, побегут голосовать за новый руцкий мир...
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26.12.2020 18:21 Ответить
я так понял, что на этой веточке некоторые уроженцы чудесного края шахтёров-кормильцев всея Украины начали забрасывать пробные шары о возможной амнистии "ошибшихся и заблудших овечек" убивавших содат ВсУ и кричавших приди-введи??? шо жо п о ш ники трудно жить стало? х у й ло подкармливать перестал потому что у себя в рашке полная ж о п а? так вот знайте , что в Украине не лохи живут и сивух среди нас очень мало!!!! сколько вы нашей стране горя принесли одному Богу известно... не знаю, когда вас украинцы простят, может лет через 200 или 300 когда несколько поколений сменится??? а пока характеристика - он из луганды , говорит о многом и отнюдь не о позитивном....
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26.12.2020 18:23 Ответить
Это фрагмент с видоса латентного крымнашыста и ватника Ильи Варламова. Паренек на видео единственный адекватный из всех кто там принимал участие. Больше всех, с тех местных жителей , понравилась одна женщина и ее великая фраза: "Меня устраивает моя зарплата, но, прожить на нее, конечно, не могу". А так там местные типа чмырят Украину и возмущаются что у СБУ к ним вопросы, если их родственники служат в оккупационных структурах (в "попучленцах"). А еще Илюшка Варламов решил, что нужно ссылаться на говно на екс-депутата Мураева.
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26.12.2020 18:27 Ответить
этот паренёк говорит все верно, а другой паренёк из луганды учашийся в интитуте безплатно на бюджете взял и насцал на аллее героев на мемориал участников Майдана! это я к тому что - куда лугандонрвца не целуй везде ж о п а! да сивуха???
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26.12.2020 18:30 Ответить
Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається" - Цензор.НЕТ 3170

Житель окупованого Донецька: "Люди поїхали. Сенсу повертатися і сидіти в дупі немає. 6 років нічого не будується і не розвивається" - Цензор.НЕТ 495

.........................суки сепарские.......................
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26.12.2020 18:31 Ответить
цей "парад" треба щоразу демонструвати всім хто "за мир во всём мире" та "просто перестать стрелять".
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26.12.2020 19:35 Ответить
особенно мураевскому каналу НАШ и Ньюс Вану, а также Зику и 112, а заодно Хмаре и дроздову.
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27.12.2020 23:35 Ответить
блогер с мастюхой не хочет быть шестеркой фсб ? А я хочу чтоб там был ров с кракадилами
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26.12.2020 19:28 Ответить
Як я бачу майбутнє Донецька - столицю області перенесуть у інше місто, а Донецьк стане новою Прип ятю, як і ДАП.

Ще одна ідея - розділити ці території після визволення від кацапів між Харківською, Дніпровською і Запорізькою областями.
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26.12.2020 19:50 Ответить
Будет как в Славянске и Северодонецке. Ращисты сбегут за одну ночь из Украины, как только возьмут границу с Уйлостаном под контроль..
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26.12.2020 22:27 Ответить
А в Украине что-то развивается? Даже до уровня экономики при Януковиче как до Луны раком.
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26.12.2020 21:44 Ответить
Ни Янык, ни Азиров не смогли построить мост в Запорожье за много лет.
Мост построили без них! Во время войны!
Рыги способны только воровать и убегать в наРФию с наворованным. Моральные уроды!
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26.12.2020 22:30 Ответить
при коммунистах были аморально построены в Запорожье многие объекты инфраструктуры. До сих пор не могут растащить. С 1991 тащат и все еще остается. Много оставили
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26.12.2020 22:36 Ответить
З історії відомо, що основна частина важливих об'єктів будувалась німцями.
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27.12.2020 09:41 Ответить
Та ты шо, прямо таки много построили, шо ты вместо туалетной бумаги газетой подтирался и за обоями в Ленинград ездил. Всё гигантизм строек показывали миру для понта развития, а народ в очередях за предметами первой необходимости стоял.
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27.12.2020 15:05 Ответить
Да слышали уже, что ***** и януковощ хозяйственники, в Америке тоже вожди всё построили?
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27.12.2020 14:58 Ответить
повне відео у Варламова
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26.12.2020 21:53 Ответить
Одуванчик - то еще ЧМО
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27.12.2020 12:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6RVVZG8T8Dk&feature=push-sd&attr_tag=S51XW5jFMAWHoyxL%3A6 В Запорожье наконец то построили мост ! Во время войны! Доргостроище!
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26.12.2020 22:22 Ответить
Это с ютуб-канала Варламова взяли. Но там несколько человек высказывалось, и только один этот был за возврат в Украину. Так что во-первых укажите автора видео правильно, а во-вторых показывайте весь выпуск, а не то, что вам удобно.
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26.12.2020 22:28 Ответить
холуи кремлёвские, рыгомрази наделали резерваций в Донецкой и Луганской областях Украины и пусть там идейные дебилушки мучаются, а сами живут в Киеве, работают в ВР, жрут-пьют в три горла, проклиная время от времени нэньку и х они ложили на вас дауны вы луганско-донецкие, уже седьмой год ваши резервации для обезьян с гранатами развиваются по типу : гранат всё больше-обезьян всё меньше
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26.12.2020 23:38 Ответить
ПроцвЯтание...
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27.12.2020 04:39 Ответить
какая стабильность хлопчик если кремлядям нужна война а не хотя бы нормальная жизнь за
процветание вообще молчу........ вы ждали что вам нормальную жизу обеспечат мэсные и по-
наехавшие бандюки ??? ну ждите дальше время играет на Украину 80% того что там сейчас
шевелится нам не нужны так шо пакуйте чемоданы и в мордор и каких бы клоунов наши оли-
гархи не понапихивали во власть проукраинская позиция останется такой же - территория наша население нет.
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27.12.2020 08:01 Ответить
в 2014 махали аквафрешем и встречали асвабадителей и ты видимо тоже только маскаль
ские сухарики оказались эраз и совсем без масла а скоро будут даже без маргарина а потом
и их не будет и на седьмой год асвабаждения бамбаса начало доходить... болт вам а не осо
бый статус валите в свою рашку.
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27.12.2020 08:08 Ответить
сухарики оказались эрзац*..... (очепятка)
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27.12.2020 11:22 Ответить
ПОРА БОМБИТЬ !)
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27.12.2020 08:47 Ответить
В Австралии из потомков каторжан получилось нормальное общество, на Донбассе - якобы говно. Парадокс ...
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27.12.2020 10:04 Ответить
ты забыл указать временной интервал..... лет с 300 по факту получается..
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27.12.2020 11:24 Ответить
нічого не будується, не розвивається, афігеть, а що воно хотіло, а воно, що тепер в Україну перебралось, не на підарашу?
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27.12.2020 10:33 Ответить
Ребята, ну чего вы все накинулись на пацана. Он сказал свое мнение.Я категорически против возврата ордло в Украину, там на 90% остались одни дебилы. У нас своих,голосующих за рыгов, хватает.
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27.12.2020 12:22 Ответить
100%
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27.12.2020 12:53 Ответить
Кормильцы б...я 😡😡😡
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27.12.2020 13:29 Ответить
Хлопцю пи#дець, вже мабудь "на подвалі" чи по дорозі туди.
Їб#ть новина.... розумні люди ще у 2010 а то й раніше знали що де рашиссти там розруха, вбивства, грабіж та повна ср@ка.
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27.12.2020 13:52 Ответить
Настоящая любовь к рабовладельцам вождям-хуйлам бескорыстна, а вы.. эх, жить хотите за их счёт. Довольствуйтесь тем, что идолы ваши в золоте купаются.
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27.12.2020 15:13 Ответить
Цей хлопець в умовах пропаганди, ізоляції і пресінгу зберіг здоровий глузд. Шана.
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28.12.2020 06:36 Ответить
если за 6 лет эти "жытели" не смогли пооднять восстание против кацапских оккупантов в даунбасии и на крыму - пусть молча п*здуют... такие как эти выродки лично мне на территории свободной Украины не нужны... хватит... а то уже понаехали в Западную Украину... притом часть надо не просто изгонять... а вешать за прокацапские взгляды...
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28.12.2020 08:09 Ответить
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