Девятый за год: В рамках проекта Зеленской аудиогид на украинском запустили в Колизее. ВИДЕО

Состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. На этот раз - в Колизее в Риме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует официальный сайт Президента.

Отмечается, что производство украиноязычных аудиогидов - часть направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.

"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский", - рассказала Елена Зеленская.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

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"Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", - сказал Сосков.

По словам супруги Президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. е. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.