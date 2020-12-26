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Девятый за год: В рамках проекта Зеленской аудиогид на украинском запустили в Колизее. ВИДЕО

Состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. На этот раз - в Колизее в Риме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует официальный сайт Президента.

Отмечается, что производство украиноязычных аудиогидов - часть направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.

"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский", - рассказала Елена Зеленская.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

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"Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", - сказал Сосков.

По словам супруги Президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. е. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.

Автор: 

туризм (1543) украинский язык (1190) Рим (63) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+17
Девятый за год: В рамках проекта Зеленской аудиогид на украинском запустили в Колизее - Цензор.НЕТ 7250
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26.12.2020 16:26
+12
Класна чувіха.Ще при Порошенку почала музеями займатись.
https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides 2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі.

Або ні.
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/09/26/238331/ Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
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26.12.2020 16:39
+12
Присваивай чужое и делай вид что это твоё. Всё по заветам кацапни. Зелемрази всегда готовы.
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26.12.2020 16:43
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Правила форума Совет форумчан
вау! так вот ты какой - конец эпохи бедности.
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26.12.2020 16:26 Ответить
Девятый за год: В рамках проекта Зеленской аудиогид на украинском запустили в Колизее - Цензор.НЕТ 7250
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26.12.2020 16:26 Ответить
І навіщо це? Хорошу ж справу робить.
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26.12.2020 23:43 Ответить
от бачите як багато робить корисного перша леді, тепер європейські, американські та азійські туристи будуть взмозі слухати екскурсії українською мовой, але у мене є великі сумніви, що це їм вже так кортить
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26.12.2020 16:27 Ответить
Оце ви даєте. Ви думаєте, що там нема нині українських туристів? Є, і багато.
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26.12.2020 23:44 Ответить
ага, вони мабуть такі, що потребують найбільшой допомоги з боку першой леді
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27.12.2020 00:56 Ответить
Девятый за год: В рамках проекта Зеленской аудиогид на украинском запустили в Колизее - Цензор.НЕТ 4541
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26.12.2020 16:29 Ответить
Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї - Цензор.НЕТ 182
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26.12.2020 16:32 Ответить
А нам, украинской диаспоре в Италии, очень приятно слышать мову на официальном уровне.
Иначе некоторые из вас считают Италию прорю. Ах нет, зависит также от организации Украинского Правительства.
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26.12.2020 17:05 Ответить
я дважды был в Колизее, никогда нигде не беру аудиогид- не прет меня от такой подачи информации, но этот факт для меня хороший стимул побывать там еще раз и таки воспользоваться аудиогидом!
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26.12.2020 17:44 Ответить
як хто нічого ще не знає про Colosseum, то йому той аудіогід не допоможе, бо потрібно ліпше було вчитися у школі
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27.12.2020 01:00 Ответить
твій комент схожий на пук в калюжу)))
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27.12.2020 12:02 Ответить
ну я не винуватий в тому, що від таких новин пучить
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27.12.2020 14:12 Ответить
де они такие слова находят? - "аудиогид", "инвестиционные няни" - ето уже не кони,
ето уже слоны на дроти....
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26.12.2020 16:33 Ответить
Вы бывали в Европе? Так зайдите в Лувр, Panteon (Рим), Arena di Verona, Teatro Romano (VR), Duomo di Firenze (FI), Piazza Plebiscito (NA) итд итп,- повсюду услышите автогид.
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26.12.2020 17:08 Ответить
по походке узнаю бибисю
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26.12.2020 17:13 Ответить
Настоящий gentleman сказал бы меньше.
А так, да. Правда. Банят и деактивируют. Мы в Европе не ограничены в свободе слова и демократии. Это менталитет. И это приятно. Свободный человек - уже личность! Прежде всего Господь Бог нам дал свободу, и ограничивать её другие из гомо сапиенс не имеют права.
Тем более, что истину не спрячешь. Поэтому её так боятся те, кому есть что скрывать.
Ciao!
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26.12.2020 18:21 Ответить
та я и так 4 слова тока сказал - куда уже джентильменистее?
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26.12.2020 18:24 Ответить
Un bel tacere non fu mai scritto.
Хорошее молчание нигде не записано. Я и не обижаюсь. Равняюсь на европейские маниеры. Они здесь разделяют, где что сказать. Не все, и то правда.
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26.12.2020 18:44 Ответить
у чужий монастир зі своїм уставом не заходять, тобто ваші промови та повчання тут трошкі недоречні, бо ви не розібрались про що мова йде.
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27.12.2020 01:03 Ответить
Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же всё это народ сотворил?
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26.12.2020 18:24 Ответить
https://colosseum.tickets/it/orari-di-apertura.html

Время открытия и закрытия Коллизея. Нифига вы там по ночам не походите.
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26.12.2020 18:46 Ответить
Сейчас всё закрыто. Вся Италия - красная зона. Передвигаемся только по работе и состоянию здоровья с аутодекларацией. Штраф - от 400€.
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26.12.2020 18:48 Ответить
https://www.stihi-rus.ru/1/Nekrasov/30.htm Николай Некрасов Железная дорога

Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же всё это народ сотворил? Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї - Цензор.НЕТ 6484 Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка?
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26.12.2020 19:19 Ответить
тільки у кині
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27.12.2020 01:04 Ответить
Це звичайне слово. Краще вилазьте зі своєї бульбашки.
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26.12.2020 23:45 Ответить
Тьфу...
Достаточно уже позорить страну, иди в задницу, шут номерного квартала!
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26.12.2020 16:34 Ответить
Сиди тихонько. Может не заметят когда будут Осла под зад пинать.
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26.12.2020 16:36 Ответить
Лучше бы вспомнили старые добрые времена и устроили в Колизее бои между слугами народа!
Или между слугами народа и львами!
А то, никакого уважения к традициям...
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26.12.2020 16:36 Ответить
- "а погромы будут ?"
- "ой будуть будуть..."
Фильм "Дежавю" 😂
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26.12.2020 17:50 Ответить
Це ті аудіогіди, про які ще "попередники, що не сидять" домовились? Загалом - нормальний лаг у два роки для запуску такого проекту.
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26.12.2020 16:37 Ответить
Класна чувіха.Ще при Порошенку почала музеями займатись.
https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides 2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі.

Або ні.
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/09/26/238331/ Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
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26.12.2020 16:39 Ответить
Присваивай чужое и делай вид что это твоё. Всё по заветам кацапни. Зелемрази всегда готовы.
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26.12.2020 16:43 Ответить
так добі було більш до вподоби якби вона це похєріла?
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26.12.2020 17:45 Ответить
було б добре, якщо б вона щось власне запропонувала
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26.12.2020 17:53 Ответить
не переоцінюй її))) добре вже що не похєріла, як її чоловік хірить все що може
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26.12.2020 17:58 Ответить
так саме роблять і робили всі керманичі та підкерманичі з своїми ледями
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26.12.2020 16:51 Ответить
ТАК не роблять.Можна підтримувати проект з початку створення.
Можна патронувати,бо до тебе звернулись за допомогою.А тут проект банально рейдернули,присвоївши чужі труди.Невже не було фантазії придумати своє ?
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26.12.2020 17:00 Ответить
Цілком з вами згоден, але мабуть крім того, ще й потрібно якісь приоритети мати, особливо в такій бідній країні, як в нас, де більшості населення зараз не до турів по Європі, а заробітчани по музеях і не ходять, бо потрібно працювати щосили. Тобто такі досягнення може кому і корисні, але зараз про них чути якось трошкі дратівливо. Тут і ще "золото поздерли", та люстри якісь, що за теми для першой леді?. Хай вже краще діточок цілує по дітсадках новостворених, бо таких майже зась. Може й такой подачєю новин цензор спеціально робить деяку маніпуляцію, я не знаю, але погане почуття залишається.
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26.12.2020 18:04 Ответить
"Ленку попердолило"-есть в аудиогиде?
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26.12.2020 16:41 Ответить
Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї - Цензор.НЕТ 8429
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26.12.2020 16:49 Ответить
напишить листа до баканова, навіщо нам тут ще й на це лайно дивитись, тут і іншого багато
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26.12.2020 16:54 Ответить
А ти самокритичний, 00-https://censor.net/ru/user/468147
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26.12.2020 17:23 Ответить
та ні, просто такі великі картиночки не за темою тільки закривають коментарі, та нічого не побачиш скрізь них, а "лайно" я мав на увазі про 23 лютого, то що я зробив такого нехорошого?
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26.12.2020 17:51 Ответить
Тепер обслуга італійської вілли Голозадька зможе слухати аудіогіда українською...
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26.12.2020 16:50 Ответить
Дык, там жеж и обслуга с крывого рогу. Оно ей надо, какого-то аудиогида слухать?!)))
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26.12.2020 17:54 Ответить
Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї - Цензор.НЕТ 9975
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26.12.2020 16:51 Ответить
В аудиогиде Колизея гундосить тоже будет Зеля ?..
"Смартогад" в аудиогиде
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26.12.2020 17:11 Ответить
В минулому році я був в Римі,відвідав Колізей,Ватікан,по місту кілометрів з двадцять ногами накрутив...Роздали нам приймачі з навушниками і гідеса розповідала нам що де і як...На російській мові,до речі,і хоча половина нас була зі Львова,а половина зі сходу всі нормально сприймали російську мову,бо екскурсіі по Риму це не те місце,де можна вивчати і популяризувати українську...Там хочеться пізнати щось,торкнутись до історіі і мова тут взагалі відходить на другий план,всіляки виверти в стилі Ніцой-Фарйон в таких місцях здаються просто недоречними і зайвими...
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26.12.2020 17:12 Ответить
екскурсіі по Риму це не те місце,де можна вивчати і популяризувати українську(с) А чому б ні? Чому б не мати таку альтернативу?
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26.12.2020 17:47 Ответить
100%. Мова мелодийна, ею петь песни. Звучит мягко, как пение птиц.
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26.12.2020 18:55 Ответить
вот би ви ще той мовою дописували, але вам щось заважає, невже користуєтесь російськой клавіатурой, бо в італії української не знайдеш? Такі ось витівки по "пісні співати" є звичайні співи від обіталівачених касапів
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27.12.2020 01:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/477233

Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї - Цензор.НЕТ 7341
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26.12.2020 17:22 Ответить
"Состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. На этот раз - в Колизее в Риме." Источник: https://censor.net/ru/v3239205
ЭТО НЕ ПРОЕКТ Зеленской "Ініціативу україномовних аудіогідів у провідних музеях світу було започатковано у 2018 році пілотним проєктом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві. " https://ui.org.ua/page7028714.html вiдтепер украiнською . О том, что появиться аудиогид на укр.языке в венском музее Бельведер было сообщено послом Щербой еще в марте 2019 "Во всемирно известном венском музее Бельведер создадут аудиогид на украинском языке в течение трех-четырех месяцев. Об этом удалось договориться посольству Украины в Австрии.Об этом https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216903531433361&set=a.2738012242307&type=3&theater сообщил украинский посол Александр Щерба в Facebook."Хорошие новости, друзья. Со всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться об аудиогиде на украинском языке. Поздравляю всех украинских поклонников искусства", - написал дипломат.Он пояснил, что воспользоваться украиноязычным аудиогидом можно будет через 3-4 месяца."В ленте новостей от января 2019 "В храме Святой Софии в Стамбуле, который является одним из самых посещаемых мест Турции, появится аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига."В Стамбуле договорились о аудиогиде на украинском языке в Святой Софии. Это важно, поскольку известно, что это одно из самых популярных туристических мест страны. Это наше достоинство", - сообщил Сибига."
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26.12.2020 17:38 Ответить
Семейка Зеленских просто поведена на отдыхе, гульках, развлечениях, азартных играх....В стране не затихает война, в стране экономический кризис и неуправляемая пандемия....Но первая "леди" выбрала себе самое непыльное занятие - обустраивать досуг состоятельных граждан... А в госпитали зайти слабО? Или в приют для сирот и дом престарелых? Может быть важнее там поинтересоваться, что едят, на чём спят, как отдыхают и лечатся незащищённые слои населения ? Руки мыть леди уже научила - сняла видосик... Спасибо за заботу....А теперь пора уже и делом заняться, а не только люстры с госдачи тырить и золото отколупывать государственное....
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26.12.2020 17:39 Ответить
- "а погромы будут ?"
- "ой будуть будуть..."
Фильм "Дежавю" 😂
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26.12.2020 17:52 Ответить
Лєнка, ти кращє метикуй куди дрискати з лічинками будеш, дурепа сєпарська!)
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26.12.2020 18:01 Ответить
Дев'ятий за рік: у рамках проєкту Зеленської аудіогід українською запустили в Колізеї - Цензор.НЕТ 8143
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26.12.2020 18:24 Ответить
це вона для бувших 73% такий подарунок зробила?! курка тупа, 80% елехторату зебоби не виїжджало за межі своєї області навіть
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26.12.2020 18:25 Ответить
"95 Квартал" как были так и остались пропагандонами.
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26.12.2020 20:02 Ответить
"пропа" у Вас явно лишнее
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26.12.2020 21:10 Ответить
забули дописати "хрюцькими"
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27.12.2020 01:14 Ответить
В них в сім"ї всі звикли полупатися в олів"є.
Треба в Україні перекладати аудіогіди на основні мови Планети.
Треба вивчати іноземні мови.

А за кордоном - перекладуть українською ті кому потрібно цим займатись.
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27.12.2020 11:49 Ответить
Очень важный проект! аудиогиды архиважны. Готовится аудиогид "Как пройти нах строем по три из ОП" с переводом на рашский язык для иностранных резидентов.
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27.12.2020 17:29 Ответить
 
 