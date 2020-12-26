Девятый за год: В рамках проекта Зеленской аудиогид на украинском запустили в Колизее. ВИДЕО
Состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. На этот раз - в Колизее в Риме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует официальный сайт Президента.
Отмечается, что производство украиноязычных аудиогидов - часть направления "культурная дипломатия". Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях.
"Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский", - рассказала Елена Зеленская.
"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.
"Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", - сказал Сосков.
По словам супруги Президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.
Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. е. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.
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Иначе некоторые из вас считают Италию прорю. Ах нет, зависит также от организации Украинского Правительства.
ето уже слоны на дроти....
А так, да. Правда. Банят и деактивируют. Мы в Европе не ограничены в свободе слова и демократии. Это менталитет. И это приятно. Свободный человек - уже личность! Прежде всего Господь Бог нам дал свободу, и ограничивать её другие из гомо сапиенс не имеют права.
Тем более, что истину не спрячешь. Поэтому её так боятся те, кому есть что скрывать.
Ciao!
Хорошее молчание нигде не записано. Я и не обижаюсь. Равняюсь на европейские маниеры. Они здесь разделяют, где что сказать. Не все, и то правда.
Время открытия и закрытия Коллизея. Нифига вы там по ночам не походите.
Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же всё это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка?
Достаточно уже позорить страну, иди в задницу, шут номерного квартала!
Или между слугами народа и львами!
А то, никакого уважения к традициям...
- "ой будуть будуть..."
Фильм "Дежавю" 😂
https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides 2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі.
Або ні.
https://life.pravda.com.ua/culture/2019/09/26/238331/ Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
Можна патронувати,бо до тебе звернулись за допомогою.А тут проект банально рейдернули,присвоївши чужі труди.Невже не було фантазії придумати своє ?
"Смартогад" в аудиогиде
ЭТО НЕ ПРОЕКТ Зеленской "Ініціативу україномовних аудіогідів у провідних музеях світу було започатковано у 2018 році пілотним проєктом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві. " https://ui.org.ua/page7028714.html вiдтепер украiнською . О том, что появиться аудиогид на укр.языке в венском музее Бельведер было сообщено послом Щербой еще в марте 2019 "Во всемирно известном венском музее Бельведер создадут аудиогид на украинском языке в течение трех-четырех месяцев. Об этом удалось договориться посольству Украины в Австрии.Об этом https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216903531433361&set=a.2738012242307&type=3&theater сообщил украинский посол Александр Щерба в Facebook."Хорошие новости, друзья. Со всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться об аудиогиде на украинском языке. Поздравляю всех украинских поклонников искусства", - написал дипломат.Он пояснил, что воспользоваться украиноязычным аудиогидом можно будет через 3-4 месяца."В ленте новостей от января 2019 "В храме Святой Софии в Стамбуле, который является одним из самых посещаемых мест Турции, появится аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига."В Стамбуле договорились о аудиогиде на украинском языке в Святой Софии. Это важно, поскольку известно, что это одно из самых популярных туристических мест страны. Это наше достоинство", - сообщил Сибига."
- "ой будуть будуть..."
Фильм "Дежавю" 😂
Треба в Україні перекладати аудіогіди на основні мови Планети.
Треба вивчати іноземні мови.
А за кордоном - перекладуть українською ті кому потрібно цим займатись.