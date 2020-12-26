Камера наблюдения зафиксировала момент убийства военнослужащего возле кафе в Новой Каховке. ВИДЕО

Участник конфликта в кафе в Новой Каховке достал из сумки орудие убийства и ударил военнослужащего ВСУ сзади.

Об этом в Facebook сообщил одесский активист Марк Гордиенко, передает Цензор.НЕТ.

"По многим СМИ разгоняется сообщение, что военнослужащий в результате драки с гражданскими умер на месте происшествия. Все происходило в кафе в Новой Каховке. По сведениям, дошедшим до меня, парня просто сзади ударили, скорее всего, кастетом. Драки как таковой не было, был конфликт и убийство. А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала. Теперь они в розыске. И есть вероятность, что дело могут квалифицировать как просто драку, типа "хулиганка", - сообщил активист.

Активист подчеркнул опасность того, что указанные медиа "убитого почти делают виноватым".

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В следующем посте Гордиенко добавил видео убийства военнослужащего ВСУ.

"Еще раз акцентирую внимание на том что, полицейские отпустили убийц. Единственное работающие кафе в карантин. Боец находился в отпуске, а его начальство, то есть командование ВСУ, начинает петь фсбшную тему, мол, боец виноват в том, что пошел в кафе. СМИ начали разгонять фсбшную версию, мол, была драка и убили в драке военного. На видео четко видно, что убийца достал из сумки орудие убийства и ударил в затылок военнослужащего", - отметил активист.

По его мнению, "если бы это был 2014 год и Одесса, мы бы уже давно всех бы задержали и наказали".

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"Но сейчас реванш портнова и татарова... и ватное СМИ и общий тренд п#здеца", - резюмирует Гордиенко.

Напомним, 26 декабря оперативное командование "Юг" сообщило, что накануне в Новой Каховке Херсонской области военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими.