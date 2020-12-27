Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус. ВИДЕО
Мировое сообщество должно укреплять медицинские системы и готовиться к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.
Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своем видеообращении, записанном в честь Международного дня противоэпидемической готовности, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах, а сейчас мир страдает от них. "В течение долгих лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии", - напомнил он.
Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных.
Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней, и что эпидемии являются фактической реальностью. Пандемия высветила тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", - уверен Гебрейесус.
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"Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке".
Лезгинку танцевать хоть и не умеет, но речи толкает и охмуряет не хуже гроссмейстера и сына турецкоподанного Остапа Ибрагимовича в Нью-Васюках . ))
Кстати, доковидные хвори уже на свалку истории ?
Все - за бажанням.
Захотіли - є чи будуть.
Не захотіли - нема.
???
Серйозно ? Воно публічно визнало, що - недолуге ?
А тепер уже ВСЕ знають ? Вау.
Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных ...
Тобто, людей захищати ніхто не збирається ?
Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
Хитрий. Ще й економіст. Мільярди вже нагребли-назбирали, відібрали в людей і в країн, ці гроші можна було б витратити на соціальні, гуманітарні цілі і на ту ж охорону здоров*я. Тільки це нікому не треба. Профілактикою ніхто не займається - не вигідно. А от лікувати - то так. Правда, не всіх.
Я не знаю, чи це такий переклад, чи це справді його маячня.
Марнувати час на слухання не буду.
и этот пастух верблюдов разводит всю планету ...
человечество превратилось в быдлостадо, управляемое клоунами...
Кстати немножко не в тему.. Вы знаете есть такое заболевание.стронгилоидоз...так вот считалось что его в украине нет.. Ага... Пока не науЧились его Выявлять Оказало ь60проц им заражения) паразиты между прочим....