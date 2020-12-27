Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус. ВИДЕО

Мировое сообщество должно укреплять медицинские системы и готовиться к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своем видеообращении, записанном в честь Международного дня противоэпидемической готовности, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах, а сейчас мир страдает от них. "В течение долгих лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии", - напомнил он.

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Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных.

Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней, и что эпидемии являются фактической реальностью. Пандемия высветила тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", - уверен Гебрейесус.

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