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Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус. ВИДЕО

Мировое сообщество должно укреплять медицинские системы и готовиться к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своем видеообращении, записанном в честь Международного дня противоэпидемической готовности, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах, а сейчас мир страдает от них. "В течение долгих лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии", - напомнил он.

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Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных.

Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней, и что эпидемии являются фактической реальностью. Пандемия высветила тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", - уверен Гебрейесус.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Неужели кто-то еще верит в эту 9ти месячную Ковид-брехню?
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27.12.2020 00:28
+3
Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах ...
???
Серйозно ? Воно публічно визнало, що - недолуге ?
А тепер уже ВСЕ знають ? Вау.

Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных ...



Тобто, людей захищати ніхто не збирається ?

Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
Хитрий. Ще й економіст. Мільярди вже нагребли-назбирали, відібрали в людей і в країн, ці гроші можна було б витратити на соціальні, гуманітарні цілі і на ту ж охорону здоров*я. Тільки це нікому не треба. Профілактикою ніхто не займається - не вигідно. А от лікувати - то так. Правда, не всіх.

Я не знаю, чи це такий переклад, чи це справді його маячня.
Марнувати час на слухання не буду.
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27.12.2020 01:05
+3
Очевидно что те кто возомнили себя "мировым правительством" являются сбродом неисправимых кретинов, раз они наняли этого долбодятла.
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27.12.2020 08:44
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Неужели кто-то еще верит в эту 9ти месячную Ковид-брехню?
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27.12.2020 00:28 Ответить
Дэнги давай!
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27.12.2020 00:33 Ответить


"Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке".
Лезгинку танцевать хоть и не умеет, но речи толкает и охмуряет не хуже гроссмейстера и сына турецкоподанного Остапа Ибрагимовича в Нью-Васюках . ))
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27.12.2020 00:46 Ответить
Зачем нам медицина, когда у нас есть найвеличнiший асфальтный ЗеМародер.
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27.12.2020 00:41 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста.
Кстати, доковидные хвори уже на свалку истории ?
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27.12.2020 00:48 Ответить
Угу. Вони більше не існують.
Все - за бажанням.
Захотіли - є чи будуть.
Не захотіли - нема.
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27.12.2020 01:06 Ответить
необходимо уничтожать зебильйо, это хуже вируса
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27.12.2020 00:52 Ответить
Он отметил, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусах ...
???
Серйозно ? Воно публічно визнало, що - недолуге ?
А тепер уже ВСЕ знають ? Вау.

Гебрейесус высказал уверенность, что распространение COVID-19 не будет последней пандемией, и призвал искать решение глобальных проблем - изменение климата, защита животных ...



Тобто, людей захищати ніхто не збирається ?

Он высказался о недальновидной растрате денег на борьбу со вспышками болезни на фоне отсутствия подготовки к следующей вспышке.
Хитрий. Ще й економіст. Мільярди вже нагребли-назбирали, відібрали в людей і в країн, ці гроші можна було б витратити на соціальні, гуманітарні цілі і на ту ж охорону здоров*я. Тільки це нікому не треба. Профілактикою ніхто не займається - не вигідно. А от лікувати - то так. Правда, не всіх.

Я не знаю, чи це такий переклад, чи це справді його маячня.
Марнувати час на слухання не буду.
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27.12.2020 01:05 Ответить
Це - відверта брехня. Пересічні, може, і не знали, та грипом вже не налякаєш. А лікарі знали. І чому він каже в множині? Пробовтавсь? Це тому симптоматика 19-го - від шмарклів до проносу?
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27.12.2020 07:28 Ответить
Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4551

и этот пастух верблюдов разводит всю планету ... Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7115
человечество превратилось в быдлостадо, управляемое клоунами... Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3138
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27.12.2020 06:10 Ответить
Очевидно что те кто возомнили себя "мировым правительством" являются сбродом неисправимых кретинов, раз они наняли этого долбодятла.
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27.12.2020 08:44 Ответить
он просто говорящая голова ничего не решающая как и большинство крупных чинов
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27.12.2020 10:37 Ответить
Какой он умный! Я это мог сказать 40 лет назад.
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27.12.2020 09:24 Ответить
перш за все де покаяння за гріхопадіння? де школи поділи Слово Боже ? причинм треба шукати а не наслідки
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27.12.2020 10:18 Ответить
О том что будут эпидемии.. Предупреждают эпидеииологи и давно.. Но вы их не слышите.. Ни те кто на олимпе ни те ктотпод Олимпии))) час очень легко перенести любой вирус с африки к нам и наоборот... Люди зажрались.. Медицины нет.. Лаборатории нет.. Раньше когда человек приезжал из какой нибудь страны теплой его обязательно проверяли на малярию!!!! Мда..
Кстати немножко не в тему.. Вы знаете есть такое заболевание.стронгилоидоз...так вот считалось что его в украине нет.. Ага... Пока не науЧились его Выявлять Оказало ь60проц им заражения) паразиты между прочим....
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27.12.2020 11:11 Ответить
У этого папуаса после пройоба Ковидлы репутация такая, что можно в гейбар мойщиком туалетов идти. Так что его выперды никого не интересуют.
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28.12.2020 10:52 Ответить
 
 