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Проект "Без цензуры": Теория Зе-лжи. Как Зеленский и его окружение обманывают украинцев. ВИДЕО

Как лгут и манипулируют Владимир Зеленский и его окружение? Многие, сильно и часто!

Поэтому "теория лжи" президента и его окружения - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Спасение рядового Татарова, Арестович и "вагнеровская" спецоперация, твиты Юлии Мендель, которые "спасали гривню", жалкие оправдания "Большого строительства" и манипуляции рейтингами - все это примеры того, как откровенное отрицание реальности стало главным стилем общения нынешней власти с людьми.

Почему так случилось? О чем президент и его Офис врут больше и чаще?

А еще - подробный разбор каждой из этих небылиц и свежего интервью Владимира Зеленского журналу "Фокус" в придачу!

Кстати, как вам интервью? Оставляйте комментарии и лайк в поддержку канала, а еще - не забудьте проверить, не сбросил ли ютуб вашу подписку и настройки уведомлений! Да, он делает это, потому что мы не нравимся российским ботам. Таким образом, мы все делаем правильно!

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию "Фокус", где подвел итоги уходящего года и рассказал, что ждет украинцев в 2021-м году. Главными темами беседы стали эпидемия коронавируса, мирные переговоры и коррупционные скандалы в ОП.

Зеленский Владимир (20505) Мендель Юлия (232) Буткевич Богдан (433) Татаров Олег (366) Арестович Алексей (334)


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Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців - Цензор.НЕТ 4649

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27.12.2020 10:50
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Кривонос на слова Вовки про можливу мобілизацію на вийну ..."2014 рік показав, що величезна кількість [громадян] ішла [воювати], але ще більша кількість - тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість утекла [від мобілізації]. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч", - сказав він.

Сакашвілі - "Генерал Кривонос - не політолог, не оглядач, не відставник, який записався в експерти, він чинний заступник голови РНБО. Функція цієї посадової особи - готувати президента до згаданих ситуацій, давати йому різні альтернативні варіанти, як на них реагувати, координувати дії Міністерства оборони та інших силових структур. Але аж ніяк не відпускати глузування з преси, намагаючись довести, що Зеленський повністю некомпетентний, а ось він, генерал Кривонос, на відміну від президента, дуже компетентний",
... саакшвілі вважає вважає, що Кривоноса необхідно звільнити за глузування із Зеленського
Це каже той, який брав бабло у нині російського олігарха Курченко на свою політичну движуху разом з олігархами на знищення Порошенка й прихід ЗЕленої влади.
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28.12.2020 02:37 Ответить
Все ,що звязано зі граєю-пусте і шкідливе-круки.
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28.12.2020 08:08 Ответить
також не потрібно забувати, що в ОПУ сидять люди набрані по блату і по зв'язках, тому досить недалекі і не вміють в статистику та і взагалі в будь-яку науку! Чого вартий тільки один такий перл як "КАНАДІЯ"!!! ХАХАХ! тому деколи може і брешуть, а деколи тупо проявляють свою ТУПИЗНУ!!
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28.12.2020 09:20 Ответить
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