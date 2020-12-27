Проект "Без цензуры": Теория Зе-лжи. Как Зеленский и его окружение обманывают украинцев. ВИДЕО
Как лгут и манипулируют Владимир Зеленский и его окружение? Многие, сильно и часто!
Поэтому "теория лжи" президента и его окружения - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Спасение рядового Татарова, Арестович и "вагнеровская" спецоперация, твиты Юлии Мендель, которые "спасали гривню", жалкие оправдания "Большого строительства" и манипуляции рейтингами - все это примеры того, как откровенное отрицание реальности стало главным стилем общения нынешней власти с людьми.
Почему так случилось? О чем президент и его Офис врут больше и чаще?
А еще - подробный разбор каждой из этих небылиц и свежего интервью Владимира Зеленского журналу "Фокус" в придачу!
Кстати, как вам интервью? Оставляйте комментарии и лайк в поддержку канала, а еще - не забудьте проверить, не сбросил ли ютуб вашу подписку и настройки уведомлений! Да, он делает это, потому что мы не нравимся российским ботам. Таким образом, мы все делаем правильно!
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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию "Фокус", где подвел итоги уходящего года и рассказал, что ждет украинцев в 2021-м году. Главными темами беседы стали эпидемия коронавируса, мирные переговоры и коррупционные скандалы в ОП.
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Сакашвілі - "Генерал Кривонос - не політолог, не оглядач, не відставник, який записався в експерти, він чинний заступник голови РНБО. Функція цієї посадової особи - готувати президента до згаданих ситуацій, давати йому різні альтернативні варіанти, як на них реагувати, координувати дії Міністерства оборони та інших силових структур. Але аж ніяк не відпускати глузування з преси, намагаючись довести, що Зеленський повністю некомпетентний, а ось він, генерал Кривонос, на відміну від президента, дуже компетентний",
... саакшвілі вважає вважає, що Кривоноса необхідно звільнити за глузування із Зеленського
Це каже той, який брав бабло у нині російського олігарха Курченко на свою політичну движуху разом з олігархами на знищення Порошенка й прихід ЗЕленої влади.