Проект "Без цензуры": Теория Зе-лжи. Как Зеленский и его окружение обманывают украинцев. ВИДЕО

Как лгут и манипулируют Владимир Зеленский и его окружение? Многие, сильно и часто!

Поэтому "теория лжи" президента и его окружения - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Спасение рядового Татарова, Арестович и "вагнеровская" спецоперация, твиты Юлии Мендель, которые "спасали гривню", жалкие оправдания "Большого строительства" и манипуляции рейтингами - все это примеры того, как откровенное отрицание реальности стало главным стилем общения нынешней власти с людьми.

Почему так случилось? О чем президент и его Офис врут больше и чаще?

А еще - подробный разбор каждой из этих небылиц и свежего интервью Владимира Зеленского журналу "Фокус" в придачу!

Кстати, как вам интервью? Оставляйте комментарии и лайк в поддержку канала, а еще - не забудьте проверить, не сбросил ли ютуб вашу подписку и настройки уведомлений! Да, он делает это, потому что мы не нравимся российским ботам. Таким образом, мы все делаем правильно!

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию "Фокус", где подвел итоги уходящего года и рассказал, что ждет украинцев в 2021-м году. Главными темами беседы стали эпидемия коронавируса, мирные переговоры и коррупционные скандалы в ОП.