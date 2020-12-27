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Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси традиционные для воскресенья марши протеста 27 декабря начались прямо на рассвете и продолжались до темноты, хотя никаких конкретных планов в телеграм-каналах не анонсировалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, марши и пикеты прошли в Минске, Гродно, Бресте, Жодино и других городах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Утром в Минске появилась военная техника. Однако мобильный интернет не отключали, метро не перекрывали. Силовики, как обычно, проводили задержания. Всего, по данным правозащитного центра "Весна", задержаны не менее 16 человек.

В разных местах протестующие запускали в небо белые и красные шары, танцевали в костюмах Деда Мороза, в протестных целях используются новогодние поздравления.

Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 01
Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации"

Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 03
Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 04
Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 05
Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 06

На растяжке написали: "З Новым годам! У год Быка без Пацука". Пацук по-белорусски - крыса. Уходящий год был годом Крысы, наступающий будет годом Быка.

Также смотрите: "В новый год - без Лукашенко!": по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 07
Белорусы в разных городах вышли на заключительную воскресную прогулку в 2020 году, силовики задержали более десятка человек 08

Координационный совет белорусской оппозиции выразил благодарность жителям страны, которые вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году".

Читайте также: Гражданам Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, упростили получение вида на жительство, - постановление КМУ

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Беларусь (7902) задержание (6679)


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Топ комментарии
+18
Через 5 років : Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2025 году
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27.12.2020 19:31
+15
вот и фсе...
сдулись, а могли все решить за один день в августе...
струсили, а Лука не струсил тогда - с автоматом бегал..
вот вам малята и "Роль личности в Истории"
а у нас Зеля...

Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек - Цензор.НЕТ 8266
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27.12.2020 19:32
+10
Буду краток - Революция по выходным не делают !!! Доказано Хабаровском ..
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27.12.2020 19:45
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Со своей Коханей в Минске поругались... -- уже сутки маемся..
Когда говоришь, шо вас мало и вы нихто -- обидки до слёз! -- а, когда ей надо в магазин -- она ментов боится -- на улицу выходить...

-- Правда глаза колет. ...а я виноват...*)
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27.12.2020 19:26 Ответить
то помовч краще, та не видрючуйся перед жінкою
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27.12.2020 19:34 Ответить
Моя жена -- моё богатство! (с)
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27.12.2020 19:56 Ответить
Кацапу спадручнее гутарить на радном язике !
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27.12.2020 19:40 Ответить
В Беларуси все на кацапском бают... -- а чем я -- немец -- хуже?

Беларусы поляков не понимают! -- о тут я -- украинец -- якраз до прыгоды...*)
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27.12.2020 19:55 Ответить
хіба ви не розумієте, що себе позорите?
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27.12.2020 19:57 Ответить
Как по твоему кацап может себя опозорить ?
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27.12.2020 20:05 Ответить
касапи ********* себе кожним своїм диханням
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27.12.2020 21:11 Ответить
Nu to co?
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27.12.2020 20:05 Ответить
No to co? żona to nie jest dziwka-kurwa głupia, a jeśli tak ją traktujesz, to sam jesteś idiotą skurwysynem
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27.12.2020 20:13 Ответить
Nie zostałeś zapytany. Że matka jest jedna, a ojcowie inni ... *)
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27.12.2020 20:19 Ответить
pewnie jesteś pijany. Wypiłeś piwo?
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27.12.2020 20:22 Ответить
У тебя Гугл-переводчик сломался -- я пью, исключительно граппу и гаванский ром!
...всё, разбежались -- надоел...*)
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27.12.2020 20:26 Ответить
Не дискутируй с беларусками на тему политики. Делай с ними то же самое, что делает их правительство - просто трахай. Беспощадно. Им это нравится. Больше им ничего не надо.
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27.12.2020 19:40 Ответить
Белорусы просто немогут понять, что им дороже - руский язык, или западные ценности ! Если первое, то надо выйти и извинится перед барином - мож простит баранов отбившихся. Если второе, то надо без букетов роз прийти к зажравшемуся усатому борову и посадить его в автозак ! Пока они не определятся, то эта песня будет вечна.
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27.12.2020 19:49 Ответить
Совсем тебя Зеля в борделе разбаловал....цветы тебе рабинович с медведчуком подарит..((
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27.12.2020 21:12 Ответить
У нас Любовь! -- а просто трахать -- ...скучно...
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27.12.2020 19:49 Ответить
Конечно, скучно. Попробуй вариации в стиле "бьет - значит любит". Судя по поведению беларусов, они придерживаются этой формулы.
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27.12.2020 20:05 Ответить
Я при своих останусь -- барышнях и мнениях... -- можно? *)
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27.12.2020 20:09 Ответить
Два как цапа дау'ба@ба знайшлi адзiн - аднаго.
Адзiн дальнабой -прыдумлiвае сабе каханак беларусак, а сам сумуе у' кабiне у кулак. Другi "жорсткi трахальшчык" - падтрымау' балючую тэму.
Гэта я табе, прыдурку - такiх дзебiлау' не кожны дзень сустрэнеш...
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27.12.2020 20:30 Ответить
*)
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27.12.2020 20:37 Ответить
ты тот самый выродок-мокшанец???
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28.12.2020 20:56 Ответить
Пусть в Витебск переезжает, у нас ни змагаров, ни ОМОНа нет. Да и экология лучше.
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27.12.2020 20:06 Ответить
Лучше в Германию... -- тут всего лучше...*)
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27.12.2020 20:08 Ответить
А чего не переезжает?
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27.12.2020 20:22 Ответить
Пока не хочет... -- нам и при Луке неплохо было.

Жду, пока дозреет... -- пока слоники дотопают...*)
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27.12.2020 20:32 Ответить
не сцыте, куркулик, - и сам без бацьки слезы лить буш)))
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28.12.2020 20:57 Ответить
Через 5 років : Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2025 году
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27.12.2020 19:31 Ответить
😲😳🧐😁😃😄😆😀😅😂🤣😭🤪
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27.12.2020 19:41 Ответить
вот и фсе...
сдулись, а могли все решить за один день в августе...
струсили, а Лука не струсил тогда - с автоматом бегал..
вот вам малята и "Роль личности в Истории"
а у нас Зеля...

Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек - Цензор.НЕТ 8266
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27.12.2020 19:32 Ответить
Луки ещё лет на 10 хватит, а там Коленька подрастёт...
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27.12.2020 19:47 Ответить
Ну если бы Лука сбежал,то мы бы тоже победили.....но у нас же не ссыкло,как Янук.....мы ссыкунов и предателей не выбираем...теперь ждем когда вы Зелю сметёте...
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27.12.2020 21:42 Ответить
Українцям не потрібно нікого змітати. Українці на Майдані вибороли собі право змінювати набридлу владу на виборах. Чого і вам бажаю.
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27.12.2020 22:42 Ответить
А який сенс від того, коли зомбоване стадо з радістю обертає чергового клоуна-популіста від олігархів?
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28.12.2020 12:53 Ответить
Так працює демократія. Народ обирає владу. Це може подобатись, не подобатись, але кращого ще не придумали.
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28.12.2020 20:19 Ответить
Вы полны противоречий.Сметать Зелю не надо,а Майдан Янука смел....Оруэлл в голове.Да и как можно назвать 73% украинцами,которым выбрал Беня,аналканалы и сериал человека,который считает Родину Украину продажной женщиной.На колени перед куйло тоже очень не по украински.....
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28.12.2020 22:45 Ответить
Ніяких протеріч. Януковіч фальсикував вибори, що дуже добре було бачити по виборах до ВР 2012. Тому змінити владу на виборах тоді не було можливості - як слідство - Майдан. Ющенко, Порошенко, Зеленський вибори проводили бездогано - тобто ніякий Майдан не потрібен. Зміна влади йде через виборчий процес. Щодо 73 відсотків, то демократія - це не лише перемога більшості, але і акцептування цієї перемоги меншістю. Якщо ви не можете акцептувати перемогу, немає різниці, Байдена у Сполучених Штатах чи Зеленського в Україні, то ви наврядчи можете важати себе прихильником демократії
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28.12.2020 23:06 Ответить
Ну если не ссыкло и не предатель тогда зачем вы его хотите сместить?
Твоя кацапская морда даже через интернет заметна.
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28.12.2020 12:00 Ответить
умиляет!!Пацук по-белорусски - крыса. а украинский Пацюк эт уже не крыса??(что хотели этим переводом сказать??мол белорусы с украинцами говорите,, правильно"есть только крыса и никаких вам Пацук и тем более Пацюк)
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27.12.2020 19:33 Ответить
Коли цей садо-мазо треш нарешті закінчиться, білоруси, може вже щось новеньке вигадаєте.
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27.12.2020 19:39 Ответить
Белорусам разных городов надо не на прогулки ходить, а на отлавливание семей и родственников извергов-полицаев для избиения оных.
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27.12.2020 19:42 Ответить
є в том рада, але роблять, що вміють і можуть, і не потрібно тут так злорадіти як справжні кацапісти, їм співчувати надо та підтримувать
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27.12.2020 19:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/468147

ЯК ПІДТРИМУВАТИ ЯК ЩО НЕ ГРОШЕЙ... НЕ ПРОДУКТІВ... НЕ ТОВАРІВ ПЕРЕДАТИ до їхнего штабу НЕ МОЖЛИВО!??

Молебен заказати чи шо?
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27.12.2020 19:52 Ответить
та хоч би щось зробити корисного, і молитви комусь допомагають
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27.12.2020 19:54 Ответить
І яку ж таку молитву читати?
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27.12.2020 20:00 Ответить
по вашому розумінню власному, тільки така буде щось варта
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27.12.2020 20:03 Ответить
Вы на видео гляньте, там детки с рюкзачками лет по 15. Кого они могут отловить (избить)?
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27.12.2020 19:47 Ответить
це ваше майбутнє покоління, то й б захистили дорослі своїх діточок від ментівських бандитів, але я того не в праві вимагати, це вже ваші люди самі повинні щось робити, а ми б тільки допомогли чим взмозі
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27.12.2020 19:53 Ответить
цькувать білорусів, що виходять на вулиці - це напряму допомагать лукашкам та ху№лу
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27.12.2020 20:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211
там мало деток. там есть много обозлённих до предела мужчин!
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27.12.2020 19:54 Ответить
Действительно, это заключительная прогулка, уже все сидят на нарах. Оказывается, у всех маршей есть только один общий результат - отлавливали активистов. Самые горячие головы, незадержанные в прошедшие выходные, занимали очередь в автозак на следующих выходных. Лука только мечтал об этом. Страна терпил.
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27.12.2020 19:44 Ответить
Нононо, не стоит так резко, ФОПы подтвердят
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27.12.2020 19:55 Ответить
Буду краток - Революция по выходным не делают !!! Доказано Хабаровском ..
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27.12.2020 19:45 Ответить
Я в Минске был за 2 года до этих массовых похождений -- аж с 1986 года...
Было так интересно! -- то я на поезде "Комсомолец Украины" -- по Западному Пограничному Округу -- в качестве артиста Киевской авторской песни, с Генералом впридачу, шо тем Округом командовал недавно (задруганились мы с ним люто! -- встречали, как родных везде -- то отдельный разговор)... ...-- то я -- через 32 года -- но уже по-любви -- сам, к своей Генеральше...*)
Они сперва тащились, шо им просто можно выйти на улицу толпой -- хоть это и нельзя!
Просто -- реально -- тупо выйти толпой погулять! -- от и погуляли...

А на большее ты не расчитывай.(с)
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27.12.2020 19:45 Ответить
Ходять-бродять-хороводять.
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27.12.2020 19:54 Ответить
главное-что не бандеровский майдан
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27.12.2020 19:57 Ответить
разруха начинается с головы (с)
любо в совке - живите в совке
за свободу платить надо
иногда кровью
таке життя
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27.12.2020 19:57 Ответить
Их избивают,пытают,насилуют и даже убивают,а они "воскресные прогулки" ходят. Но главное,что "не как в Украине"...
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27.12.2020 20:10 Ответить
ви думаєте з куди, з якої дупи такі меми випливають, як ви тут проголошуєте? я підкажу - з дупи самого ху№ла, щоб озлити українців на білорусів, а тих на українців
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27.12.2020 20:28 Ответить
Похер на к@цапів, я на власні очі бачив, що таке білорусь та білоруси. Жодної поваги до цих істот.
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27.12.2020 22:43 Ответить
Білоруси не хочуть брати в руки ЗБРОЮ - то вони ВЖЕ програли - так само, як програвав мирний Майдан. Ситуація докорінно змінилась лише тоді, коли почали стріляти У ВІДПОВІДЬ після вбивств протестувальників. У білорусів теж вбивали, але зброю до рук так ніхто і не узяв...
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27.12.2020 20:12 Ответить
В політичній науці має з'явитися новий термін - "білоруська революція".
Це захід, на якому збираються люди які абсолютно дезорієнтовані, вони не знають хто вони, не знають рідної мови, не знають чого вони хочуть. Єдине що вони знають так це те що треба принести квіти, напекти перепічки та віддати це тим,хто їх буде гамселити з усієї сили.
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27.12.2020 20:12 Ответить
Жорстко.)
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27.12.2020 22:37 Ответить
То все фігня, їхні проблеми.Нам потрібно за себе думати,як лінію оборони взводити на границі з Білоруссю.
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27.12.2020 20:15 Ответить
Самый абсурд был,когда они в носочках на лавочки вылазили протестуя,а девушки с цветочками фоткались с убийцами в погонах. Я помню тогда в фейсбуке, со злости сцепился с каким-то сябром. Он мне доказывал,что у них правильная тактика и они в отличии от нас ,украинцев, таким цивилизованным протестом, сбросят Луку и победят. Я тогда ему сказал,что они уже проиграли и что он- глупый. Куда-то потом пропал этот малый,больше ко мне не цеплялся после этого ...
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27.12.2020 20:19 Ответить
Цветов уже нет, зима. Но шарики надувают.
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27.12.2020 20:24 Ответить
Це добре чи погано для бацьки?
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28.12.2020 12:06 Ответить
Индифферентно .
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28.12.2020 16:10 Ответить
Это мне напоминает курицу, которая убегая от петуха думает, а не слишком ли я быстро бегу!
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27.12.2020 20:37 Ответить
Настоящая "цветная" революция.
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27.12.2020 22:54 Ответить
Білоруси в різних містах вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році", силовики затримали понад десять осіб - Цензор.НЕТ 7942
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27.12.2020 20:36 Ответить
Масштаб новогоднего празднования в красно-белой символике Деда Мороза впечатляет
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27.12.2020 20:48 Ответить
Можна, звичайно, познущатися над наївністю білорусів. Насправді ж сумно. Хочу побажати білорусам розуму і рішучості.
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28.12.2020 12:08 Ответить
Ладно -- вот я -- совсем левый... Прибыл в Минск в 2018 году -- токо-токо, Лука сделал двухнедельный безвиз через Аэропорт Минск. Ему спасибо! ...или шо?
Ну -- Минск -- идеальный Совок. Но люди тусуются, по ресторанчикам сидят, криминала ноль, всё по расписанию, тепло, светло и мухи не кусают... -- куча экскурсий по бесценке -- народ ездит, просвещаетс, гостинницы не пустые -- правда, кацапы, в основном -- нл тоже денюжка...
С Коханей -- куда хочем, там и едем -- по любым морям...
Ну, я не знаю -- чего ещё надо?
Национальное возрождение? -- кхм! -- пардон за извинение -- кому оно в Беларуси надо?
Я там со многими общался -- все недовольны -- как и немцы... -- а я ж тоже Анкой недовольный!

Короче. Беларусы хотят Личность поменять, без ущерба для уровня жизни... -- ну, вот им с Кремля и поменяют -- будут жить долго, но неплохо...*)
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27.12.2020 20:49 Ответить
Товарищ немец, не по уставу пишете.
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27.12.2020 21:11 Ответить
Пилите дрОва, товарищ без национальной ориентации и принадлежности -- целей будете...*)
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27.12.2020 21:21 Ответить
Головне, щоб був асфальт і вулиці освітлені. Це так є в Білорусі, тільки забули повідомити білорусів, що в комплекті із асфальтом і чистими дорогами буде йти омоновська дубінка в сраці кожному незадоволеному, а то і просто перехожому
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28.12.2020 12:04 Ответить
они так еще год гулять будут....
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27.12.2020 20:50 Ответить
Molodije liudi bosinstve u nix vyxodit na mitingi, nexocet zit po sovetski kak zili ix roditeli.Teper tam molodioz polucajet kakix to 200 evro mesiac,sto za nix kupis? Vot molodaja semja xocet zit otdelno,tak za takije dengi kvartiru nekupis,masinu daze nekupis,a s banka brat tam procenti 15-20%.Vot netu buducego dlia molodiozi tam.Daze na zarabotki jesli kto to jedut tut net garantiji stob potom ot nego neotnimet eti dengi xunta lukosenka i ecio posadit v tiurmu
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27.12.2020 20:51 Ответить
такие несерьезные воскресные прогулки, шо даже ябацики титушней не выходят на контр-прогулку.
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27.12.2020 21:00 Ответить
Такая -- зарисовочка с натуры -- центр Минска, примерно... ...там колесо обозрения, аттракционы, горки, мамки, детки...
Приспичило в туалет -- побёг... -- две очереди стоит: одна к кассе, другая к очку... -- 10 минут потребовалось, шо б билетик на пописять взять... -- три бабки на параше лютуют -- меня без очереди не пустили -- 5 евро предлагал!

Фсё по-честному в Беларуси...*)
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27.12.2020 21:14 Ответить
Легко отделался, за взятку должнстному лицу у нас можно срок получить с конфискацией.
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27.12.2020 21:31 Ответить
Ну -- чуь не усцался от страха...*)
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27.12.2020 21:37 Ответить
А пропустити покакати без черги, коли людина просить, це вже не скрепночи теж термін у в'язниці? Сумна картина в Білорусі, зате морожене там "справжнє", по савєтскому госту.
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28.12.2020 11:58 Ответить
В очереди люди тоже не просто так стояли. Вот и Роса не укакался, а отстоял, как все. И вам успехов в борьбе против коррупции.
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28.12.2020 16:09 Ответить
Бабки просто не знали что с этими евро делать, белорусские рубли предлагать надо было.
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28.12.2020 12:06 Ответить
Білоруси в різних містах вийшли на "останню недільну прогулянку у 2020 році", силовики затримали понад десять осіб - Цензор.НЕТ 1550
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27.12.2020 21:36 Ответить
или берёте булыжники и молотова... или следующие прогулки дверь квартиры - СИЗО
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27.12.2020 22:22 Ответить
Ну і шо?
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27.12.2020 22:34 Ответить
Вони надіються, що лукашенко піде, бо йому стане встидно керувати таким нерішучим народом.
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27.12.2020 22:35 Ответить
Жалюгідне видовище.
Білоруси мають рівно ту владу, на яку заслуговують.
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27.12.2020 22:37 Ответить
Сдулись бульбаши...или ноги замёрзли на лавочках без обуви...
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27.12.2020 22:42 Ответить
Результат протеста решался ещё вначале осени,когда белорусов реально пришугнули зверскими побоями.После этого было два варианта-строить баррикады и воевать с омоном по серьезному или продолжать водить хороводы с цветами.Они выбрали второй вариант,что автоматически ставит крест на всей этой истории.
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27.12.2020 22:50 Ответить
отхороводились....
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27.12.2020 23:27 Ответить
А коли почнуть у новому році ?
3-го ? Чи 10-го ?
Які слогани до тих пір придумають ?
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28.12.2020 01:11 Ответить
і сумно, і смішно, і жалко білоруський народ: скоро будуть виходити на протести в чистому полі і будуть викладати фотки як досягнення в боротьбі. Їм говорили досвідчені українці ще 3 місяці тому: кривавому диктатору до сраки ваші протести, тільки силовий опір, а то і збройне повстання, може дати результат. Про це говорить вся історія боротьби з диктатурами
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28.12.2020 11:52 Ответить
Лукашенку нужно просто сменить фамилию и всё, все успокоятся, белорусы останутся довольны, им ведь что важно - чтобы сменилась фамилия президента, политических требований они не выдвигают.
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28.12.2020 12:10 Ответить
Прическу сменить и по другому одеться. У нас Юля так делает и рейтинг растет. Кое кто ее воспринимает Новым человеком в политике.
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29.12.2020 21:13 Ответить
Парасольки виглядають як хрест храмовників
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28.12.2020 13:09 Ответить
 
 