Белорусы в разных городах вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году", силовики задержали более десятка человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси традиционные для воскресенья марши протеста 27 декабря начались прямо на рассвете и продолжались до темноты, хотя никаких конкретных планов в телеграм-каналах не анонсировалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, марши и пикеты прошли в Минске, Гродно, Бресте, Жодино и других городах.

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Утром в Минске появилась военная техника. Однако мобильный интернет не отключали, метро не перекрывали. Силовики, как обычно, проводили задержания. Всего, по данным правозащитного центра "Весна", задержаны не менее 16 человек.

В разных местах протестующие запускали в небо белые и красные шары, танцевали в костюмах Деда Мороза, в протестных целях используются новогодние поздравления.





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На растяжке написали: "З Новым годам! У год Быка без Пацука". Пацук по-белорусски - крыса. Уходящий год был годом Крысы, наступающий будет годом Быка.

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Координационный совет белорусской оппозиции выразил благодарность жителям страны, которые вышли на "заключительную воскресную прогулку в 2020 году".

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