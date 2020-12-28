"Окопная война": "Очень не хватало семьи", - воин ВСУ, общественный деятель Глеб Бабич о первом Рождестве на фронте. ВИДЕО

Записывая очередное видео в рубрику "Окопная война" возле поселка Пески Донецкой области, мы попали под сильный снегопад, настоящая Рождественская погода, которую ожидают в мирной стране. Через несколько часов в этом районе начал идти дождь, снег растаял, но нам удалось записать разговор с реальным военным Сантой, когда вокруг царила зима.

Чтобы вы понимали, нашим собеседником в рубрике "Окопная война" был боец ​​10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", общественный деятель - Глеб Бабич. На фронте Глеба знают, как заклятого врага российско террористических войск и настоящего Санта Клауса, который катается на бронемашине в зоне боевых действий, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

На мирной территории страны, он воюет с теми, кто пытается ослабить нашу армию, борьбу патриотов с московскими оккупантами. А с недавних пор, когда в нашей стране стал угрозой COVID-19, Глеб вместе с общественной организацией "Справа громад", начал воевать против этого злосчастного вируса.

В свободное от боевых действий время, Глеб пишет песни и активно работает в этом направлении с украинским рок-группой "Kozak System".

Поскольку наш разговор, был записана 25 декабря, когда мир отмечает Рождество Христово, мы говорили о рождественском празднования, только уже на передовой.

- Глеб, помните первое Рождество на фронте, каким оно было?

- В те годы, как только началась война, мы все активно воевали. Было жарко и времени что-то праздновать не было. Они били по нам, мы отвечали. Если быть честными, то не хватало семьи, к которой привык.

Впоследствии, семью нам заменили побратимы с которыми шли в наступление, отражали атаки оккупантов. Поэтому, когда теперь вспоминаю Рождество-2015 и дальше, перед глазами возникают ожесточенные бои...

- Вы упомянули о том, что не хватало семьи на фронте в начале войны. У вас есть рождественская песня под названием "Донечка", где примерно переданы эмоции украинских воинов, которые борются с российскими оккупантами, однако не забывают, что их дома ждут самые дорогие...

- Вот именно - эта песня передает все, что происходит с нами в окопах, блиндажах, степях, развалившихся домах. Ведь, как бы там ни было, но ты мысленно с теми, кто ждет тебя.

- Многие украинцы отмечают Рождество все же - 7 января, хотя большинство христианского мира - 25 декабря. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Пройдет немного времени и мы все будем вместе праздновать День рождения Христа. Однако по-моему мнению, главное, чтобы этот праздник был в наших сердцах. Сын Божий родился, с ним родилось что-то новое в этом мире, чистое.

- Вся Украина видела, как вы надевали официальный костюм Санты и ездили по фронту. Как украинские воины реагировали на это?

- Веселились, ведь каждому хочется праздника. Некоторые даже из ребят узнавали меня позже.

- Сегодня вы на фронте, как общественный активист, а не воин ​​с автоматом. Что привело вас на Донбасс?

- Мы сейчас воюем, еще против одного врага украинского народа - "коронавируса". Здесь - российские оккупанты, там - COVID-19. Как ни крути, а помощь нужна всем. Поэтому, мы вместе с общественной организацией "Справа громад" и фондом Петра Порошенко, привезли на Донбасс кислородные концентраторы для военного госпиталя и гражданских жителей региона. Некоторые считают, что мы занимаемся политикой, однако это не правда. Ведь завтра о политиках забудут, а кислородные концентраторы останутся и будут спасать жизни больных...

- Сегодня Рождество (видео записывалось 25 декабря), может заколядуете нашим читателям?

- Я колядовальщик, еще тот, но поставь лучше в конце видео какую-то из колядок, пусть люди слушают.

Пока записывалось видео, мы все замерзли. Ведь на улице было минус восемь градусов и дул холодный ветер, который бросал снег прямо нам в лицо и слепил глаза нашему оператору Олегу, который мужественно терпел капризы природы.

В этом и заключается замысел рубрики "Окопная война" на Цензор.НЕТ: никакой фальши, ничего лишнего и пафосного, только правда, какая бы горькая она ни была. Поэтому следите за нами, смотрите нас, ведь все, что показываем мы получено из первых уст в районе боевых действий.

Кстати, советую досмотреть видео до конца, особенно тем, кто воевал, или воюет в 10-й бригаде ВСУ... Всех ждет сюрприз.

Христос Родился!