Гражданин Турции возил через украинскую границу в Польшу нелегалов из Ирака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

62-летний гражданин Турции уже 20 лет занимается перевозкой нелегалов в Европу через разные страны. Одну группу выходцев из Ирака нашли в его квартире, другую - задержали на границе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Организатором канала незаконной переправки мигрантов через государственную границу Украины является 62-летний иностранец, который получал за свои "услуги" денежное вознаграждение - по 1600 долларов США с человека", - сказано в сообщении.

Он снял для нелегалов 2 квартиры в центре Львова и собирался переправить их в Польшу.

Производство расследуют по статье ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Организатору схемы переправки нелегалов грозит до 7 лет за решеткой.








