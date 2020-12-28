РУС
Гражданин Турции возил через украинскую границу в Польшу нелегалов из Ирака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

62-летний гражданин Турции уже 20 лет занимается перевозкой нелегалов в Европу через разные страны. Одну группу выходцев из Ирака нашли в его квартире, другую - задержали на границе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Организатором канала незаконной переправки мигрантов через государственную границу Украины является 62-летний иностранец, который получал за свои "услуги" денежное вознаграждение - по 1600 долларов США с человека", - сказано в сообщении.

Он снял для нелегалов 2 квартиры в центре Львова и собирался переправить их в Польшу.

Также на Цензор.НЕТ: Задержан сириец, который повторно пытался попасть в Польшу через р.Западный Буг, - Госпогранслужба. ФОТО

Производство расследуют по статье ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Организатору схемы переправки нелегалов грозит до 7 лет за решеткой.

Хммм....
ПолякИ сами на зароботки по европам ездят! Какой поляк нанимает иностранцев и на какую работу - НЕ ПОНЯТНО !!!
28.12.2020 23:13 Ответить
28.12.2020 23:13 Ответить
Ну почему,я видел на заводе в Польше и индусов.Ну они так,то пдметают,то шото носят-подсобниками.Правда начальник был итальянец.
28.12.2020 23:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/421235

Индус на родине зарабатывает 40 зеленых в месяц. В Польше в 10,8 , 20 раз больше.
Индусские общины присутствуют ВО ВСЕХ развитых европейских и американских странах )Канада, Америка). Индусы молодцы - они своим семьям и родстенникам шлют огромные деньги живя в нищете там, на "золотом западе".

Начальники итальянцы большие жмоты и беспардонные хамы! Работая на фирму Миролио в Альбе куратор моей работу набил мне большую шишку на лбу не придержав дверь входа на выставку текстиля в киеве. У них не принято подавать руку при сходе женщины по ступенькам... они, падлюки, не платят за ресторан... они беспардонно залазят в твою кровать когда сопроводили тебя в "домус" и нахально вошли в номер...
29.12.2020 00:03 Ответить
Крутой сюжет - многонациональный.
28.12.2020 23:15 Ответить
в этой новости прекрасно всё..
28.12.2020 23:17 Ответить
Шо за банкноты,кАшмар...
28.12.2020 23:18 Ответить
чувак со старыми баксами по миру шастает а мне такие же в банке завернули а в обменке мурло сказало что возьмет с дисконтом ***********
28.12.2020 23:19 Ответить
А як нелегально прибула до України родина Зеленського? Може їх назад треба відправити??
28.12.2020 23:38 Ответить
чувак або комусь недоплатив, або заплатив комусь не тому, іншого не може бути, бо він професіонал в том бізнесі
29.12.2020 00:06 Ответить
Ну возив з Туреччини до ЭС, яке нам діло. Нехай ЄС і ловить. Країна кукукнута на всю голову. Замість того щоб охороняти кордон від РФ вони пасуться біля доларових порушників.
29.12.2020 07:36 Ответить
 
 