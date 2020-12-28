Гражданин Турции возил через украинскую границу в Польшу нелегалов из Ирака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
62-летний гражданин Турции уже 20 лет занимается перевозкой нелегалов в Европу через разные страны. Одну группу выходцев из Ирака нашли в его квартире, другую - задержали на границе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Организатором канала незаконной переправки мигрантов через государственную границу Украины является 62-летний иностранец, который получал за свои "услуги" денежное вознаграждение - по 1600 долларов США с человека", - сказано в сообщении.
Он снял для нелегалов 2 квартиры в центре Львова и собирался переправить их в Польшу.
Производство расследуют по статье ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Организатору схемы переправки нелегалов грозит до 7 лет за решеткой.
ПолякИ сами на зароботки по европам ездят! Какой поляк нанимает иностранцев и на какую работу - НЕ ПОНЯТНО !!!
Индус на родине зарабатывает 40 зеленых в месяц. В Польше в 10,8 , 20 раз больше.
Индусские общины присутствуют ВО ВСЕХ развитых европейских и американских странах )Канада, Америка). Индусы молодцы - они своим семьям и родстенникам шлют огромные деньги живя в нищете там, на "золотом западе".
Начальники итальянцы большие жмоты и беспардонные хамы! Работая на фирму Миролио в Альбе куратор моей работу набил мне большую шишку на лбу не придержав дверь входа на выставку текстиля в киеве. У них не принято подавать руку при сходе женщины по ступенькам... они, падлюки, не платят за ресторан... они беспардонно залазят в твою кровать когда сопроводили тебя в "домус" и нахально вошли в номер...