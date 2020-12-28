Семеро украинских моряков полтора года не могут покинуть сухогруз New Orion, арестованный в Китае, - родственники. ВИДЕО
Экипаж сухогруза New Orion, среди которых семь граждан Украины, почти полтора года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае.
Об этом сообщила в Facebook дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура, передает Цензор.НЕТ.
"Экипаж находится на борту судна без зарплаты более года и без замены до восемнадцати месяцев, а постоянные задержки с питанием и топливом закономерны и стали нормой", - отметила Слободянюк-Цапура.
По словам женщины, на борту арестованного властями КНР судна находится сокращенный вдвое экипаж из девяти человек. Из них семеро являются гражданами Украины (все - из Одесской области), один гражданин Грузии и один - РФ.
Отмечается, что владельцем сухогруза New Orion (IMO 9250141, флаг Камеруна) является компания Vercania Holdings LTD. Судно стоит на якорной стоянке реки Янцзы больше года, зарплату морякам, как утверждает Слободянюк-Цапура, не выплачивают от 12 до 16 месяцев.
"А с 15 декабря 2020 года представители фирмы Vercania Holdings LTD вообще перестали выходить на связь, не отвечают на письма и звонки моряков", - заявила она.
По информации Укринформ, Профсоюз работников морского транспорта Украины в марте 2019 года предостерегала моряков от трудоустройства на судах недобросовестных судовладельцев, в том числе назывался New Orion. В частности, сообщалось, что "на судне постоянно имеют место задержки с выплатой заработной платы и поставками".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А приедут в Украину - Зеленский, Медведчук, коммуналка ...
ОНИ НЕ АМЕРИКАНЦЫ, а дешёвое, никому не нужное, мясо - украинцы.