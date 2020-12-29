На станции метро "Оболонь" в Киеве неизвестный мужчина ударил сотрудницу метрополитена. ВИДЕО камер наблюдения
В Киеве мужчина 28 декабря на станции метро "Оболонь" ударил в лицо сотрудницу метрополитена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения, а запись опубликована в соцсетях.
На записи видно, как мужчина со спущенной на подбородок маской спорит с сотрудницей метрополитена, а после этого подходит к ней и бьет ее головой в лицо. После удара он несколько секунд наблюдает за реакцией женщины, а потом быстро уходит со станции.
+21 Sophia-Maria Duglass
+19 Майкл Дорси
+9 Sophia-Maria Duglass
А наши мужчины стоят в сторонке
А дети мои меня оттаскивают с воплями.. Что по башке хочешь получить?
Не живу.. Мне что больше всех надо? То ребенка спасаю.. То алкаша.. То дуру с эпилепсией.. О ночью с собакой вышла чтоб никого не не было.. Нате лежит блин.. Скорую вызвала.. Ждала.. Забирать не хотели.. А потом да наш клиент..осточертело быть тереЗой.. Ну вас..
Не понравилось про фурии?Вы не были свидетелем как они мужиков до белого ксения доводят.. Ужас.. А я была..