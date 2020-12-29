На станции метро "Оболонь" в Киеве неизвестный мужчина ударил сотрудницу метрополитена. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве мужчина 28 декабря на станции метро "Оболонь" ударил в лицо сотрудницу метрополитена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения, а запись опубликована в соцсетях.

На записи видно, как мужчина со спущенной на подбородок маской спорит с сотрудницей метрополитена, а после этого подходит к ней и бьет ее головой в лицо. После удара он несколько секунд наблюдает за реакцией женщины, а потом быстро уходит со станции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Драка с поножовщиной произошла в киевском троллейбусе. ВИДЕО