РУС
21 291 106

На станции метро "Оболонь" в Киеве неизвестный мужчина ударил сотрудницу метрополитена. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве мужчина 28 декабря на станции метро "Оболонь" ударил в лицо сотрудницу метрополитена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения, а запись опубликована в соцсетях.

На записи видно, как мужчина со спущенной на подбородок маской спорит с сотрудницей метрополитена, а после этого подходит к ней и бьет ее головой в лицо. После удара он несколько секунд наблюдает за реакцией женщины, а потом быстро уходит со станции.

Топ комментарии
Аваков уже его арестовал ? Или занят заказом Ермака по микитасю 😀😀😀
29.12.2020 12:15 Ответить
В Австрии, где жил и работал больше 9 месяцев, было совершено преступление. По записям интеллектуальных видеокамер, с системами распознавания лиц, преступник был вычислен через 20 минут, а еще через два часа задержан при помощи записей городских камер. В Украине расходуются сотни миллионов, то на камеры для избирательных участков, то на сервера пенсионного фонда, и толку нет. Слепых зон на платформах метро и на выходах ихз них очень много, а большинство камер могут показать, и то, относительно только "баба или мужик" на видео.
29.12.2020 12:27 Ответить
В Европе бы уже арестовали .
А охраны на входе в метро нет?
29.12.2020 12:16 Ответить
Знаете сколько таких конфликтов каждый день??
А наши мужчины стоят в сторонке
А дети мои меня оттаскивают с воплями.. Что по башке хочешь получить?
Не живу.. Мне что больше всех надо? То ребенка спасаю.. То алкаша.. То дуру с эпилепсией.. О ночью с собакой вышла чтоб никого не не было.. Нате лежит блин.. Скорую вызвала.. Ждала.. Забирать не хотели.. А потом да наш клиент..осточертело быть тереЗой.. Ну вас..
Не понравилось про фурии?Вы не были свидетелем как они мужиков до белого ксения доводят.. Ужас.. А я была..
29.12.2020 13:34 Ответить
Не здавайся!
29.12.2020 14:38 Ответить
Это брат зеленского
29.12.2020 13:51 Ответить
Не збираюсь захищати цього невідомого, але був свідком і навіть "потерпілим" від хамства ОКРЕМИХ чергових на станціях метрополітену. Підкреслюю слово ОКРЕМИХ, бо більшість - нормальні і ввічливі жінки. Декілька років тому, не мав часу втрутитись, бо поспішав, коли на станції метро "Почайна" така собі ОКРЕМА юна вчорашня селючка, а сьогодні велике цебе, знущалась над пенсіонерами, тому що в них на станції були проблеми з турнікетами і пройти не мали змоги декілька стариків. Мав конфлікт і з такою ж черговою-селючкою, теж ще до ковіду, на ст. "Контрактова площа". Їй не сподобався розмір мого багажу, хоча за техпаспортом все було в нормі і я спокійно зайшов з цим же багажем на ст. метро "Поштова площа". Довелось прогулятись Подолом, заспокоїти нерви і продумати текст скарги. Тут треба мати міцні нерви, щоб не зірватись. А далі - скарга керівництву метрополітену. І хоча стандартно у відповіді вони цю чергову виправдовують, але після вона вже не чергова, кудись зникає. Чи то її звільняють, чи переводять на іншу роботу, то вже неважливо. На все потрібен розум.
29.12.2020 15:37 Ответить
А где звук? Шо они там выясняли? Или может то его бывшая требовала чего? Или обозвала его маму?
29.12.2020 15:58 Ответить
а с чего взяли , что это мужчина? больше похоже на какого-то *******. но найти ссыкуна нужно обязательно
29.12.2020 17:32 Ответить
