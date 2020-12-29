РУС
В новом фильме-пародии на Netflix высмеяли события 2020-го, пошутили и об Украине: "Нет такого места". ВИДЕО

Творцы популярного сериала "Черное зеркало" выпустили псевдодокументальный и пародийный фильм "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Премьера состоялась 27 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, главные герои выступают псевдоэкспертами, которые "профессионально" комментируют громкие события уходящего 2020 года - пандемию, протесты по всему миру. При этом беседа с ними ведется в формате интервью будто бы для документального фильма.

Во время одной из сцен персонаж актрисы Лизы Кудроу, изображающий эксперта-политика говорит, что "нет такого места, как Украина".

Такое заявление она делает в контексте пародийного обсуждения импичмента президенту США Дональду Трампу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные снимают сериал о войне на Донбассе "Точка ноль". ВИДЕО

+30
увы. два года уже это не шутка на западе. для них нас с янелохом действительно нет
29.12.2020 16:14 Ответить
+25
Щось ви зовсім не зрозуміли цієї сцени. Тут показують як легко політики будь-якої країни відмовляються від своїх слів.
29.12.2020 16:13 Ответить
+23
Слухайте, ну там же контекст відповідний - показати ,як вона бреше і доводить брехню до абсурду. "Зради" немає.
29.12.2020 16:15 Ответить
Щось ви зовсім не зрозуміли цієї сцени. Тут показують як легко політики будь-якої країни відмовляються від своїх слів.
29.12.2020 16:13 Ответить
Думаю смысл данной шутки в том, что из за Украины Трамп налетел на импичмент, а до этого никто (сам Трамп в частности) там даже не знал о ее существовании
29.12.2020 16:18 Ответить
Ні. Сенс у тому, що політики можуть заперечувати очевидні речі, якщо їм це зручно. Умовно "сцяти в очі". В данному діалозі, виходячи із контексту, могла би бути і Франція, і Індія - будь-яка країна. Сенс в тому, що вони просто плювати хотіли на всі докази і роблять вигляд, що їх не існує.
29.12.2020 16:51 Ответить
От як Аваков у справі Шеремета плює на відео, де видно, що зріст зовсім інший. Або як Зє робить вигляд, що Татаров ні до чого. Оце один в один цей жарт.
29.12.2020 19:54 Ответить
Могла бути Франція. Але згадали Україну.
В чорному зеркалі мало випадкових речей.
29.12.2020 21:38 Ответить
увы. два года уже это не шутка на западе. для них нас с янелохом действительно нет
29.12.2020 16:14 Ответить
Там вирізали частину розмови де - I choose to believe that with Zelensky it is not.
показать весь комментарий
Навіть вони вже переконані, що Україна з Зєлєю просто щезне. А ми що?
___________
Зєлю геть. Дострокові.
29.12.2020 16:25 Ответить
Ти його привів до влади. Так що помовкуй.
29.12.2020 16:32 Ответить
што такое вот это вот означает, што у тебя написано, пороховатник, как можно прилепить кацапскую барыгу к бандере??
29.12.2020 16:34 Ответить
Кому Зеленський патріот- тому і Бандера ;кацапскій барига;.
29.12.2020 16:37 Ответить
ну так тому и пиши, всё ты прекрасно понял, кто кацапский барыга
29.12.2020 16:42 Ответить
І Бандера- пишеться з великої літери. Це тобі на майбутнє.
29.12.2020 16:46 Ответить
Бандера и парашенка вместе не пишется - это противоположности, более того, бандеровцы ту парашенку повесили б на сосне.... нашел у меня техническую ошибку, на себя посмотри
29.12.2020 16:50 Ответить
Веди себе культурно, тролль-недоумок.
29.12.2020 16:51 Ответить
29.12.2020 16:47 Ответить
и что характерно - ни дня без зашквара)))
29.12.2020 16:16 Ответить
при патриоте - были, и тут, вдруг, не стали?? а какое отличие, отношение в чем-то изменилось??
29.12.2020 16:32 Ответить
а 5 лет до этого алкаш с шоколадной фабрики нарулил не хило
29.12.2020 18:17 Ответить
нах пшло чудо угробищное
29.12.2020 19:58 Ответить
Ну так Трамп и вопрос является ли Финляндия частью Раши уточнял, да и о сотрудничестве США и Древнего Рима упоминал, так что ничего удивительного, с образованиям явные пробелы, а рот не закрывается
29.12.2020 16:15 Ответить
он реально настолько... туп?
ну тогда это заговор шо Респы поставили главарем такую обезьяну
29.12.2020 16:30 Ответить
В нетфликс еще говнюки!
В их кинотеатре для андроида/смарт ТВ, в предложениях для просмотра пишут "популярно на Украине"
29.12.2020 16:15 Ответить
...потому что там работают кацапы
29.12.2020 17:38 Ответить
Скорее всего просто заказали у них локализацию для "стран СНГ", а кацапы были бы не кацапы, если бы не сделали это без имперских амбиций.
Удивляет, что мировые корпорации, зная их подобное отношение, все равно продолжают работать со странами бывшего совка, через них. Все упирается в бабло - тупо зажали денег на локализацию под Украину. Было бы правительство с яйцами, а не зеленая нечисть готовая вылизывать зад Путину, то впаяла бы нехилый штраф и те мало того что все исправили, в следующий раз денег на локализацию бы не зажали или вообще перестали сотрудничать с кацапами в этом направлении!!!
30.12.2020 09:30 Ответить
Слухайте, ну там же контекст відповідний - показати ,як вона бреше і доводить брехню до абсурду. "Зради" немає.
29.12.2020 16:15 Ответить
ми про лізу кадрову були кращої думки...
прирівняти її до відвідувачів криму з боку росії і заборонити приїзд до україни на три роки..
а, якщо попри все, все одно приїде, то одягти на голову відро...
кадроу - відроу
29.12.2020 16:37 Ответить
"Ведроу" у тебе замість макітри, бо там нема МОЗГОУ !
29.12.2020 16:39 Ответить
о, кутейка мяукнулa...
брысь отсюда, вшивая
29.12.2020 16:49 Ответить
Для тех кто следил за "деятельностью" рыжего дебила - это будет весьма удачной шуткой. Кто не следил - могут и обидеться.
Для украинцев, имеется в виду...
29.12.2020 16:16 Ответить
кто понимает юмор (и знает подоплеку...) ну как бы....
ой... после наших прошлогодних по-приколистов-абынепорох с их теперешним вождем ободранных как липка баранов...что не скажи все проигрывает ))))
29.12.2020 16:24 Ответить
Тварь, ну, актриса, посм. что и сколько вы у нас забрали.... я видел интервью Генерала ракетных войск - там 1 полк просто бы мог ...... ну, министр сюда приезжал, чуть не обосрался.
А так да - лузеры. Сдали все шо мали, хотя ТЯО(тактическое) вполне надо было сохранить.... а теперь выслушиваем кривлянья тварей.... без ничего, без "подъ*бона", но мы - самая лузерская нация, с чего, закономерно и ржет "героиня" ролика.... Вздушнуть бы ее что-ли?
29.12.2020 16:27 Ответить
Фігня! Головне, щоб була якась абинеюлька!
29.12.2020 16:31 Ответить
То ти голосував ;аби не Порошенко;. А, так! Ти ж ще й агітував за Зеленського.
29.12.2020 16:33 Ответить
та вы уже достал со своей ЮТМ
она ездила в Москву - ее забирал с самолета кортеж Медведева.
Все - Юлечка..... ну....., зашкварена
И не пиши шо я звизжу - это все есть и доступно
29.12.2020 16:40 Ответить
А у руках у неї був орел двоглавий...
_____
Не вміє брехати ботоферма Порошенка. Не вміє...
29.12.2020 20:05 Ответить
ок., я читаю Антиколорадоса, правда забанили из-за того шо слал их на Сралина за высеры про ""фошистов"
29.12.2020 21:13 Ответить
ну то покажи мастер-клас як треба брехати.
Йуліна школа повинна продемонструвати навички
29.12.2020 23:44 Ответить
Ваня! https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3395527.html Молодец, что напомнил :
У новому фільмі-пародії на Netflix висміяли події 2020-го, пожартували і про Україну: "Немає такого місця" - Цензор.НЕТ 5927
29.12.2020 17:06 Ответить
Ну так плати комірне, продажний троль. Чи Пєця тобі льготу випише?
29.12.2020 20:08 Ответить
то чого ж Йуля не волає про тарифний геноцид та зубожіння?
29.12.2020 23:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400, ого, та ви геть не зрозуміли про що цей уривок. він, власне, про те, що заради свого виправдання політики, зокрема, здатні заперечувати очевидне, нахабно сцучи людям в очі.
29.12.2020 16:42 Ответить
посм. интервью у Даниленко.
Генерал рассказал что и почему. правда он совок
29.12.2020 16:51 Ответить
Тут нет никакой политики по поводу Украины - тут НРАВЫ политиков.
Фиби хорошая девочка.
29.12.2020 16:37 Ответить
Ищем зраду там, где её нет!
29.12.2020 16:42 Ответить
І вона на 73% права.
29.12.2020 16:56 Ответить
Kellyanne Conway! (як жива) Це не про Україну, це про "alternative facts"(с). Молодець акторка, добре зіграла цю брехливу ...
29.12.2020 16:56 Ответить
Кацапам темку для троллинга подкинули...теперь вони от туда на пол года вперед..
29.12.2020 17:16 Ответить
Смерть 95-му! Я правильно понял?
29.12.2020 17:25 Ответить
Ну це ж правда! Нема такої держави - Україна. Атрибути є (герб, прапор, гімн, державні інститути, фіатні гроші), а держави як не було, так і нема. На жаль...

Як це може бути, що керівництво "держави" дає команду "нє стрєлять", коли захоплюють нашу територію?
Як це може бути, що керівництво "держави" зливає спецоперацію своїх же спецслужб агресору?
Як це може бути, що керівництво "держави" купує обладнання Хуавей, а по дзвінку від іншої держави - тут же відмовляється?
Як це може бути, що громадянин України, якому вкрали паспорт і всі гроші, приходить в посольство України де-небудь в Чорногорії, а йому кажуть, йди нах, бо у нас нема грошей і ми хз для чого взагалі існуємо.
Як це може бути, що під час війни міністерство оборони координується з агресором, щоб загнати в котел або підставити під обстріл і знищити якомога більше патріотів, які пішли захищати свою державу на своїй території?
Як це може бути, що десятками років на кордоні і на митниці процвітає корупція і контрабас, яка спричинює дефіцит бюджету, а жоден уряд чи президент НІЧОГО з цим не робить?
Як це може бути, що десятками років робиться все можливе для протидії бізнесу і розвитку економіки, причому саме на рівні найвищих державних органів влади "держави" Україна?
29.12.2020 17:29 Ответить
*******, узбагойся, таблэточки. батончик рошен , и баиньки . и много в CS go не воюй
29.12.2020 18:23 Ответить
Скоро два года, как государства Украина действительно нет, все верно. И уже не будет!
29.12.2020 17:38 Ответить
Звичайна політична сатира про те як політики міняють свою думку. Зрати чи теорії змови немає. Думаю, якщо глянути повністю - значно талановитіше від кварталу
29.12.2020 17:41 Ответить
От кацапы порадуются!
29.12.2020 17:41 Ответить
Украина была, есть и будет...! Пусть пиндосня о своей судьбе озаботится... Black Lives Matter ...!
29.12.2020 18:00 Ответить
не новина, а хайпожорство якесь
29.12.2020 18:13 Ответить
Чого ви ображаєтесь ? Хоч Кудроу топить за демократів - вона комедійна акторка з Friends. І одна з найсимпатичніших. Це все жарти.
29.12.2020 18:18 Ответить
Як гадаєш родичам 15тис.загиблих українських воїнів буде смішно?
29.12.2020 19:28 Ответить
запитай у тих, що шмарклю обрали і слуг урода, буде доречніше
29.12.2020 20:01 Ответить
Радієш, що Україну принижують? Ваш комедійний актор Трампакс взагалі весь світ веселив. Його «covfefe» у твітері - це було щось.
29.12.2020 20:21 Ответить
В даному випадку Україну рекламують.
Промоушн.
Гумор - гарний промоутер.
29.12.2020 22:04 Ответить
Трампа вона теж рекламує?
29.12.2020 22:16 Ответить
З Трампа вона знущається, як до вас не дійшло.
30.12.2020 13:36 Ответить
..тут нема "зради".. Фібі не змінилася..)
а от якби у крихітки Зелі був би розум або гідність (бодай щось), то їй варто було б задуматися, бо пздти її будуть усі.. можливо, окрім "порохоботів".. а можливо й ногами
29.12.2020 18:24 Ответить
Это стеб над Трампом и его администрацией, да и в целом над политиканами) Актриса классная. Еще с Друзей ее помню. Обязательно посмотрю.
29.12.2020 18:27 Ответить
"Тitanic" теж думав, шо "айсбєргов нєт"...
29.12.2020 19:06 Ответить
Хорошо что даже в таком ключе говорят про Украину .... да туповато да странно .... но Нетфликс - это же по сути что ? канал который снимает фантастику с графоном незамысловатую ... так что тут и смысла по сути никакого нет... так типа пошутил .... ну я тогда типа посмеялся..............................
29.12.2020 19:49 Ответить
https://twitter.com/zloy_odessit
https://twitter.com/zloy_odessit

Злой Одессит

@zloy_odessit

·https://twitter.com/zloy_odessit/status/1343934823442866181 2 ч Telegram-канал NEXTA UA, любящий информационные площадки Виктора Медведчука, решил использовать стёб над администрацией Трампа в исполнении Лизы Кудроу, якобы как факт, что актриса сказала - такой страны как Украина нет. Нарратив пропаганды РФ в исполнении NEXTA UA
29.12.2020 20:00 Ответить
There's no such place as((Ucraine))american fake smile feminist BRAIN
29.12.2020 20:08 Ответить
... UK(!!!)raine...
Katsap?
29.12.2020 20:18 Ответить
О філолог-так і знав шо знайдеться А ти мать виборець крючконосого ЧМА хуженєбудєт?
29.12.2020 20:22 Ответить
А що не так ? Україна дійсно не місце, а країна.
29.12.2020 20:10 Ответить
ну и шутки....
А что наш МИД?
30.12.2020 01:44 Ответить
Зараз Зєля розгонить КС, потім продасть землю іноземним ТНК і України дійсно не стане.
30.12.2020 06:55 Ответить
 
 