В новом фильме-пародии на Netflix высмеяли события 2020-го, пошутили и об Украине: "Нет такого места". ВИДЕО

Творцы популярного сериала "Черное зеркало" выпустили псевдодокументальный и пародийный фильм "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Премьера состоялась 27 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, главные герои выступают псевдоэкспертами, которые "профессионально" комментируют громкие события уходящего 2020 года - пандемию, протесты по всему миру. При этом беседа с ними ведется в формате интервью будто бы для документального фильма.

Во время одной из сцен персонаж актрисы Лизы Кудроу, изображающий эксперта-политика говорит, что "нет такого места, как Украина".

Такое заявление она делает в контексте пародийного обсуждения импичмента президенту США Дональду Трампу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные снимают сериал о войне на Донбассе "Точка ноль". ВИДЕО