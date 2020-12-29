"Ты че ох#ел, бл#дь!? Сдохните, пожалуйста, уже!" - пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил. ВИДЕО

Пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил проезда в общественном транспорте. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта, в котором дошло до рукоприкладства, опубликована в соцсетях.

Судя по записи, конфликт развернулся вокруг пожилого мужчины. Претензии к нему возникли у водителя маршрутки. Пассажиры разделились на два лагеря - одни поддерживали дедушку, другие - водителя.

