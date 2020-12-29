РУС
13 854 98

"Ты че ох#ел, бл#дь!? Сдохните, пожалуйста, уже!" - пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил. ВИДЕО

Пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил проезда в общественном транспорте. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта, в котором дошло до рукоприкладства, опубликована в соцсетях.

Судя по записи, конфликт развернулся вокруг пожилого мужчины. Претензии к нему возникли у водителя маршрутки. Пассажиры разделились на два лагеря - одни поддерживали дедушку, другие - водителя.

+44
с поминок кернеса ехали....
29.12.2020 16:06 Ответить
+26
Город интеллигенции Гепабург. Полная маршрутка вчоных и гениальных изобретателей советских убивачек.
29.12.2020 16:09 Ответить
+20
Дух Гепы их будоражит
29.12.2020 16:08 Ответить
с поминок кернеса ехали....
29.12.2020 16:06 Ответить
Интересно, а когда гепа последний раз ездил в маршрутке)))
29.12.2020 16:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QZ5jI_sQ2No Їде маршрутка, як велика собача будка...
29.12.2020 16:07 Ответить
Дух Гепы их будоражит
29.12.2020 16:08 Ответить
гепократия
29.12.2020 16:10 Ответить
Город интеллигенции Гепабург. Полная маршрутка вчоных и гениальных изобретателей советских убивачек.
29.12.2020 16:09 Ответить
маршрутка пригородная
а села в харьковской области - как правило, украинские
29.12.2020 18:17 Ответить
да і в бєлгородській теж українські
29.12.2020 23:36 Ответить
в белгородской области рф украинцы уже давно колонизированы и ассимилированы
а вот в харьковской - нет, помнят, что они украинцы и говорят на украинском
30.12.2020 00:47 Ответить
але тут всі розмовляли російською - тож не треба переводити стрілки
29.12.2020 23:37 Ответить
ну, естественно, что на русском
на украинском говорят села, а город - на русском
ну и любая мало-мальски квалифицированная работа (в т.ч. и водительская) = использование русского
ну и если кто-то начал говорить на русском, то ему на русском же и отвечают
слобожанцы - билингвы
30.12.2020 00:48 Ответить
пы.сы. к слову, только исключительный дурак, вообще не знающий специфики восточной украины, может пытаться классифицировать русских и украинцев по критерию использования языка
здесь это не работает, вообще
30.12.2020 00:50 Ответить
тільки дурак вважатиме, що по українськи говорять села, а по-російські - міста.
По-українськи розмовляють українці, а по-російськи - росіяни. При чому що в місті, що в селі - однаково
04.01.2021 22:54 Ответить
пы.пы.сы. критерий может быть только один: любит украину или нет
кацапы ныне украину ненавидят, причем люто
30.12.2020 00:55 Ответить
Громадський транспорт це зло
29.12.2020 16:11 Ответить
Не понял кто виноват. Значит виноваты все.
29.12.2020 16:11 Ответить
дедушка садится не хотел ,видать внутренний стержень мешает
29.12.2020 16:15 Ответить
Дед подумал: "То отворачиваются к окну чтобы не уступать место, а эти насильно усаживают. В чём под *****???"
29.12.2020 16:25 Ответить
хотел написать что люди злые как рюске ,а потом прочёл какой город и усё прояснилось
29.12.2020 16:13 Ответить
Мене вже банили за слово "Пєця", "Юля", останній раз за слово "Гєпа". Один я такий "рудий", чи є якась така рулєтка?
29.12.2020 16:16 Ответить
Ботів завжди банять.
29.12.2020 16:23 Ответить
Саме ботів і не банять, бо за них проплачено.
29.12.2020 16:39 Ответить
Ти обраний! З власного досвіду кажу.
29.12.2020 16:26 Ответить
тебя за йулю банили? ванька,сказок не рассказывай
29.12.2020 16:27 Ответить
За "Йулю" тут не банять. А за "Юлю" банять.
29.12.2020 16:40 Ответить
А ти не перекручуй ім"я і бабу Йулю, називай бабою Йлею а не по блатною кличкою з Качанівської колонії, Юля.
Тоді тебе і банить не будуть...
29.12.2020 17:55 Ответить
Пан, мабуть, ще не був посеред правильних людей. Бо він жонглює словами, як циган сонцем
29.12.2020 20:26 Ответить
Це все твоя вина Іван, це ти на мене так впливаєш, з ким поведешся, від того і наберешся...
29.12.2020 21:36 Ответить
"Ти чо ох#їв, бл#дь !? Здохніть, будь ласка, вже!" - пасажири харківської маршрутки №209 посварилися через карантинні правила - Цензор.НЕТ 607
29.12.2020 16:28 Ответить
Ответе сами себе на один вопрос - будут ли эти люди хорошо жить и достойны ли они хорошей жизни? А таких очень много, если не большинство. Они через пару лет пойдут еще на избирательные участки с надеждой что им понизят тарифы ЖКХ и цены на газ и через пару недель они будут жить как в Монако... И ради таких обещаний они готовы голосовать за кого угодно...
29.12.2020 16:19 Ответить
Всі ми гідні кращого життя...Але нас запхали в собачі умови і тому не дивуйтеся,що гриземося як пси...Причому і ті що в маршрутках,і ті що на мерсах...До того ж тим,хто мерсах зараз важче - доєднується страх,що ота агресія обернеться проти них,прийдуть і заберуть...
29.12.2020 16:46 Ответить
Владимир, прежде всего меня научили всегда оставаться человеком и относиться к ок
29.12.2020 16:58 Ответить
"Відносись до інших так,як хочеш щоб відносились до тебе" - найбільш лицемірний лозунг Тори чи пак Старого Завіту,на який ловлять отаких простаків як Ви...У людей завжди мета виправдовує засоби,і якщо Вас поставлять в умови,вбити когось чи вмерти самому Ви або помрете або вб"єте...Тільки от коли помрете лишитесь святим без потомства,а той,який лишиться жити передасть нащадкам здатність вбивати без докорів совісті...Отак і проходила еволюція людства,отак і стала людина найстрашнішим і найжорстокішим звіром на Землі...
30.12.2020 12:37 Ответить
ну вы мужик - че не свалил отсюда то?
даже вон, Вольнов в Швецию пинает за 3.5.к. евро. б*же, сваливай.те.
а если сулишь тут на цензоре.... = либо урапоцреотт, либо кацап, либо - так и надо
29.12.2020 17:47 Ответить
Юрий, цель моего прибывания на цензоре это написание книги «долбое...бы, быдло, мудаки и слабые на голову в современном обществе», Вам я посвящу отдельную главу!
29.12.2020 19:44 Ответить
Стас, если будет - выложите, но учтите, я еле-ел читаю за Гитлера от англ. автора,Ю но интересно очень, кстати. и уже поболее ненавижу красножопых. ведь ..... да почитать наадо, дебилы срав.нивают Гитлера с Плешивым.... уродом
29.12.2020 21:18 Ответить
Кстати, рекомендую же, не?
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/680-toland-8-3
ну, там найди сначала когда. а то впадлу мотать, искать, надо перекурить просто)
30.12.2020 09:31 Ответить
интересна логика придурков, которые снимают маску ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА - часто вижу, особенно когда по телефону звонят. это их типа не слышно? типа чтобы звук лучше проходил?
29.12.2020 16:20 Ответить
Так, звикли самі себе слухать. А маска змінює звичну ауру
29.12.2020 16:27 Ответить
Звереет народ и это вполне логично Юс такой жизнью скоро и ни такое увидим ..
29.12.2020 16:21 Ответить
самоозверение .сами ж выбирали такую жизнь...

сыначка платежки прислал...

"Ти чо ох#їв, бл#дь !? Здохніть, будь ласка, вже!" - пасажири харківської маршрутки №209 посварилися через карантинні правила - Цензор.НЕТ 1096
29.12.2020 16:29 Ответить
чото они смахивают на предков зеленского)))
29.12.2020 16:55 Ответить
вотимена
29.12.2020 17:07 Ответить
Я повність не підтримую водія - ну дайте ви здохнути цьому совковому бидлу.
29.12.2020 16:22 Ответить
он в ответе за.... ну, за срущихся то
29.12.2020 17:49 Ответить
На кого ж Гепа оставил свой лохторат то.
Пичаль то какая, бяда...
29.12.2020 16:22 Ответить
У лохтората, полторы Допы ещё в запасе...
29.12.2020 17:58 Ответить
чот я не понял сути претензий и конфликта: дед тупо не хотел сесть из принципа и потому не ехали? у него чо, геморрой?
29.12.2020 16:23 Ответить
Геморой у воділи у голові: кількість людей у салоні згідно кількості сидячих місць зовсім не означає, що усі на тих місцях мають сидіти. Стояти коло свого місця можна, а ось стояти над зайнятим місцем і видихати зверху на людину не можна.
29.12.2020 16:30 Ответить
с гемороем морщатся,но садятся...даже с радикулитом....
бзык у него старческий "апачимуядолжын"
29.12.2020 16:31 Ответить
Але якщо сюди ще загальні правила нековідні узяти, то чи має право пасажир взагалі стояти у такому транспорті?
29.12.2020 16:32 Ответить
если "не-ковидные" правила взять, то конечно может если есть поручни, предусмотренные конструкцией производителя.
29.12.2020 17:00 Ответить
Ну просто у цивілізації згідно загальних правил до габариту такого транспорту при усіх зайнятих місцях стоячого можуть не узяти, бо умова саме пасажир має сидіти. А ось якщо узяти за основу ковідну умову "пасажир не має дихати на іншого пасажира зверху" то можна брати стоячого на сходи, бо він там стоїть лицем у двері.
29.12.2020 17:33 Ответить
та ну, ты какую-то дичь сейчас говоришь. если автобус оборудован поручнями для стояния во время проезда, то никто не заставляет сесть. особенно "в цивилизации". а если оборудован ТОЛЬКО сидячими местами - тогда да.
29.12.2020 18:11 Ответить
Хіхі, в Україні треба поручні завжди, бо воділи стартують з відкритими дверима 😬
29.12.2020 18:17 Ответить
в целом, я про цивилизацию говорил. нашу страну цивилизацией можно назвать с огромной натяжкой, к сожалению.
29.12.2020 18:26 Ответить
Ці тварини ще не на таке здатні, якщо їх уміло закошмарити.....
29.12.2020 16:24 Ответить
Орущий в маршрутке, метро, или другом переполненном транспорте - враг народа! Хуже его - только чихающий, или кашляющий! Таких к ближайшей стенке без суда и следствия! Родина, или смерть!
29.12.2020 16:24 Ответить
А орет большще всех та кому надо домой и сама без маски
29.12.2020 16:32 Ответить
Можно подумать в других городах лучше - в Киеве недавно тоже выкидывали деда
29.12.2020 16:38 Ответить
В Києві, діда викидали культурно, соломки спершу підстелили а в Харкові, викидають по хамськи, на холодну вулицю...
29.12.2020 18:02 Ответить
вот зачем ты этот бред городишь?
29.12.2020 18:14 Ответить
Не любо, не слушай, а врать не мешай...
29.12.2020 18:23 Ответить
я вранья не терплю
29.12.2020 18:25 Ответить
Какого вранья!? У тебя чё, проблемы с чувством юмора? Попробуй сходить на "95 Квартал"...
29.12.2020 18:46 Ответить
какого вранья? твоего
а быдлюков из 95-го не смотрю уже больше 10 лет, принципиально, задолго до Зе-била ЗЕзедента...
29.12.2020 18:51 Ответить
и девушку из трамвая выкидывали
за то, что без маски
29.12.2020 18:15 Ответить
Бидло все без масок. Закрыть в автобусе, и сжечь.
29.12.2020 16:44 Ответить
Автобус с пионервожатыми))))))
29.12.2020 16:44 Ответить
Обозленность граждан растет с каждым днем.
Жаль, что выливается друг на друга.
29.12.2020 16:44 Ответить
да 90-е на подходе.
29.12.2020 17:07 Ответить
Абсурд как в старом анекдоте:
Сидят в трамвае два наркомана.
Заходит старушка и просит одного: Сыночек, уступи место.
Тот было дернулся встать, но друг его одергивает: Я знаю этот прикол. ты встанешь а она сядет.
29.12.2020 16:46 Ответить
)))))) не хрена се СТАРЫЙ , я ржу !!! хоть под вечер кто то развеселил !!! спасибо КРОВОСИСЯ !!!
29.12.2020 17:28 Ответить
Срать на ватников.
29.12.2020 16:53 Ответить
Скотный двор, тьфу, Рвотный скот...
29.12.2020 16:53 Ответить
Ліміта коцапська влаштувала в харківській маршрутці кацап-шоу.
29.12.2020 17:01 Ответить
Это фанаты кернеса, духовные скрепы везут с собой.
29.12.2020 17:01 Ответить
а де написано, шо низя ехать стоя?
мож у деда гемор
29.12.2020 17:03 Ответить
У людей голова едит с этими лохдаунами. а ещё газ по 12 гривен от питорасов зе
29.12.2020 17:05 Ответить
Через два тижні, проїзд теж стане по 12 грн...
29.12.2020 18:04 Ответить
Надо понимать что этот маршрут скажем так "из одной попы мира в другую". Поэтому такие обозленные пассы. Спасибо Керносу за супер транспорт!
29.12.2020 17:07 Ответить
ну, да
эти маршрутки настолько убитые, шо водила боится лишний раз привлекать внимание полицаев стоячими в салоне телами
29.12.2020 17:18 Ответить
.....общественный ВСЕОБЩИЙ психоз !!! и это не только в городе КЕРНЕСОВ , это сплошь и рядом ((((((
29.12.2020 17:26 Ответить
Пожалуйста...Вот, сразу видно культурных людей. Всем бы так.
29.12.2020 17:27 Ответить
город ватного бога адольфыча
29.12.2020 17:28 Ответить
да хоть ахмедыча - че с того шо там много быдла то?
29.12.2020 17:53 Ответить
Україна це Європа !
29.12.2020 17:50 Ответить
это пригородный маршрут
29.12.2020 18:13 Ответить
кацапи, сер
29.12.2020 18:15 Ответить
принципиальной разницы с киевом не заметил

эта маршрутка - пригородная
а села в харьковской области - как правило, украинские
29.12.2020 18:18 Ответить
это ты, детка, настоящих кацапов не видел...
29.12.2020 18:18 Ответить
і слава Дарвіну
29.12.2020 18:46 Ответить
Кого окрім кернеса могла вибрати ця зообидлота.
29.12.2020 18:25 Ответить
Может дед по медицинским показаниям не может сидя ехать
29.12.2020 19:13 Ответить
чувак на переднем сидении в синей куртке молодец - залип в телефон, отстранившись от этого бесмыссленного адосрача
29.12.2020 19:48 Ответить
а зачем они на маршрутках ездят?
29.12.2020 21:35 Ответить
Харьков - город джентльменов.
И ледей.
29.12.2020 22:09 Ответить
 
 