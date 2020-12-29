В частном детсаду на Днепропетровщине родителям заявили, что украинский детям не нужен: "Воспитываем элиту, которая будет общаться на русском". ВИДЕО
В Днепропетровской области в частном садике, где месяц занятий стоил 11 тысяч гривен, заявили, что "воспитывают элиту, которая будет общаться на русском". Выяснилось, что заведение не имеет лицензии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Натальи Светловой для 5 канала.
Жительница Днепропетровщины Алина Бардашевская выбрала для дочери частный детсад из-за очереди в государственный. В течение двух лет семья ежемесячно платила за его услуги 11 тысяч гривен. Но в последнее время мать обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.
"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", - рассказывает Бардашевская.
Кроме того, после неудобных вопросов, по словам женщины, администрация указала на дверь недовольным родителям. Между тем, реклама садика с предложением обучать детей на двух языках - русском и английском - распространяется по Интернету.
За объяснениями, почему государственный язык оказался нежелательным в частном садике, съемочная группа "5-го" пыталась обратилась в администрацию заведения. Однако дозвониться журналисты не смогли ни на один номер, указанный на сайте образовательного центра. Проигнорировали в садике и наш визит.
Как выяснили журналисты, заведение лицензий на предоставление образовательных услуг не имеет вообще. Эту информацию подтвердили и в областном департаменте образования.
Однако все изменится с 16 января, говорят активисты. Тогда вступит в силу "Закон о языке". Он предусматривает оказание всех без исключения услуг на украинском.
"С 16 января вступает в силу статья 30 "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает предоставление услуг и информации исключительно на украинском языке. Даже такие учреждения, которые ведут образовательную деятельность, маскируясь под что-то другое, будут вынуждены оказывать свои услуги на государственном языке", - уверяет активист ОО "Язык объединяет" Сергей Оснач.
Между тем, родителям четырехлетнего ребенка активисты советуют написать жалобу языковому омбудсмену о нарушении прав. За это предусмотрено предупреждение или даже штраф.
це злочин проти держави.
рашка сама зробила себе ворогом для сусідів, тому так - їхній паршивий ізик на свалку.
Може час забігшим лаптям вивчати українську.
Самі ніщєбродські і відсталі країни балакають на вашім "елітарном" язикє... Росія, Білорусь, всякі там Таджикистани, Киргизстани, Казахстани, Узбекістани... в тому числі і половина України....
А поляки, чехи з балтами не балакають...тому живуть як нормальні люди...
«Печально, что моя любимая Детская клиническая университетская больница в Риге в 2020 году все еще просит от новых работников «хорошего знания русского языка», - написала Раутиаинен.
Позже она уточнила, что имела в виду не критику именно русского языка. Врач объяснила, что, по её мнению, неправильно не принимать на работу хорошего сотрудника только потому, что он не знает русского языка.
У нас тут якраз нова хвиля з вимогою посилити роль французької мові у квебекському суспільстві на всіх рівнях.
Притискають і федеральні установи.
А магазини-ресторани - стабільно.
Я не чула, щоб були садочки без французької. Вони не можуть відмовити, якщо прийдуть франкофони і захочуть записати туди свою дитину.
А якщо такі "вихователі" ще скажуть, що французька дітям не потрібна і вони виховуватимуть =еліту=, яка спілкуватиметься англійською / арабською / хінді ... То їх закриють в той же день.
Є двомовні садочки, є такі, де різні мови вчать, але без офіційної - ні, ніде.
Ну, в принципе, это правильно, с этим согласен
Вопросы есть?
А всі решту русскагаварящіх Томскі, Омскі, Барнаули, Мінскі, Пінскі, Днєпри,Запєрдьожья, Ташкєнти, Данєцкі, Кишєньови...гафно гафном...дира дирою...
Русскогаварящій Київ навіть близько не стоїть в порівнянні з польськими містами... особливо Варшава, Краків гарно розвинулися....
І рви свинські вуха пихатій еліті!
2. 11 тис. грн у місяць ???
Кто хочет воспитывать ватную "элиту" - флаг в руки, они воспитают новых Ахметовых и Шуфричей с Царёвыми. Пусть живут как умеют - кто им доктор.
Элита всегда будет воспитываться на европейских ценностях, на западных примерах, на уважении к частной собственности, к закону, к соревновательной экономике, к знаниям, к развитию таланта. Элита всегда будет интегрирована в англоязычный мир. В случае Украины - это США и Канада. Чтобы контактировать с диаспорами, нужен украинский. Чтобы уметь представить себя в обществе, необхоимо знание украинской культуры. Чтобы выживать здесь - нужен русский. Надо учить все языки, кто не хочет - пусть живёт как умеет.
Иначе московитская мразь и дальше будет мешать развиваться Руси-Украине...