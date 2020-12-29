РУС
В частном детсаду на Днепропетровщине родителям заявили, что украинский детям не нужен: "Воспитываем элиту, которая будет общаться на русском". ВИДЕО

В Днепропетровской области в частном садике, где месяц занятий стоил 11 тысяч гривен, заявили, что "воспитывают элиту, которая будет общаться на русском". Выяснилось, что заведение не имеет лицензии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Натальи Светловой для 5 канала.

Жительница Днепропетровщины Алина Бардашевская выбрала для дочери частный детсад из-за очереди в государственный. В течение двух лет семья ежемесячно платила за его услуги 11 тысяч гривен. Но в последнее время мать обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", - рассказывает Бардашевская.

Кроме того, после неудобных вопросов, по словам женщины, администрация указала на дверь недовольным родителям. Между тем, реклама садика с предложением обучать детей на двух языках - русском и английском - распространяется по Интернету.

За объяснениями, почему государственный язык оказался нежелательным в частном садике, съемочная группа "5-го" пыталась обратилась в администрацию заведения. Однако дозвониться журналисты не смогли ни на один номер, указанный на сайте образовательного центра. Проигнорировали в садике и наш визит.

Как выяснили журналисты, заведение лицензий на предоставление образовательных услуг не имеет вообще. Эту информацию подтвердили и в областном департаменте образования.

Также читайте: Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь

Однако все изменится с 16 января, говорят активисты. Тогда вступит в силу "Закон о языке". Он предусматривает оказание всех без исключения услуг на украинском.

"С 16 января вступает в силу статья 30 "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает предоставление услуг и информации исключительно на украинском языке. Даже такие учреждения, которые ведут образовательную деятельность, маскируясь под что-то другое, будут вынуждены оказывать свои услуги на государственном языке", - уверяет активист ОО "Язык объединяет" Сергей Оснач.

Между тем, родителям четырехлетнего ребенка активисты советуют написать жалобу языковому омбудсмену о нарушении прав. За это предусмотрено предупреждение или даже штраф.

детсад (430) украинский язык (1201) Днепропетровская область (4362)
+85
29.12.2020 19:22
+83
29.12.2020 19:22
+73
Ватна ЬІліта.
29.12.2020 19:17
Маленькая злочинница. Поймана за російськими песеньками.

30.12.2020 00:04
Да нах пошел,придурок.
30.12.2020 06:06
дебілко, не треба плодити вату в Україні.
це злочин проти держави.
рашка сама зробила себе ворогом для сусідів, тому так - їхній паршивий ізик на свалку.
30.12.2020 08:39
От знаєш, я вже давно про це кажу.
Може час забігшим лаптям вивчати українську.
30.12.2020 09:25
"Еліта"... От якраз з приходом до влади зебуїнської "еліти", подібний недобитий ватний скот знову підняв голову
30.12.2020 00:08
А какая разница...
30.12.2020 01:04
Сказавшую это- уволить
30.12.2020 01:29
*****...русскоязична еліта)))

Самі ніщєбродські і відсталі країни балакають на вашім "елітарном" язикє... Росія, Білорусь, всякі там Таджикистани, Киргизстани, Казахстани, Узбекістани... в тому числі і половина України....

А поляки, чехи з балтами не балакають...тому живуть як нормальні люди...
30.12.2020 01:45
Врач из Финляндии Линда Раутиаинен подвергла критике руководство Рижской детской больницы за то, что они набирают сотрудников с хорошим знанием русского языка. Своё недовольство специалист выразила в Twitter.
«Печально, что моя любимая Детская клиническая университетская больница в Риге в 2020 году все еще просит от новых работников «хорошего знания русского языка», - написала Раутиаинен.
Позже она уточнила, что имела в виду не критику именно русского языка. Врач объяснила, что, по её мнению, неправильно не принимать на работу хорошего сотрудника только потому, что он не знает русского языка.
30.12.2020 03:04
бо русіш - ізик кривавого окупанта , який вбивав та принижував носіїв етнічних мов на територіях ним окупованих.
30.12.2020 08:37 Ответить
А СБУ цих "васпітатєльніц иліти= перевірити не хоче ?
30.12.2020 01:54
Интересно, а если в Канаде откроется частный детский садик, где общаются только, ну скажем на хинди, всех посадят? И если можно прецеденты озвучьте. Можно и US захватить для полноты восприятия
30.12.2020 06:29
Хай спочатку спробують отримати дозвіл на відкриття садочка, де будуть спілкуватися лише на хінді і плювати на французьку.
У нас тут якраз нова хвиля з вимогою посилити роль французької мові у квебекському суспільстві на всіх рівнях.
Притискають і федеральні установи.
А магазини-ресторани - стабільно.
Я не чула, щоб були садочки без французької. Вони не можуть відмовити, якщо прийдуть франкофони і захочуть записати туди свою дитину.
А якщо такі "вихователі" ще скажуть, що французька дітям не потрібна і вони виховуватимуть =еліту=, яка спілкуватиметься англійською / арабською / хінді ... То їх закриють в той же день.
Є двомовні садочки, є такі, де різні мови вчать, але без офіційної - ні, ніде.
30.12.2020 06:53
https://censor.net/ru/user/165058 Є двомовні садочки, є такі, де різні мови вчать, але без офіційної - ні, ніде.

Ну, в принципе, это правильно, с этим согласен
30.12.2020 06:57
"інтєрєсна", а скільки індуси вбили канадців і як часто індуси забороняли англійську мову в Канаді? Ти порівнюєш непорівнюване!
30.12.2020 07:01
Тогда "інтєрєсна" другое. Британская Индия, известная также как Правление короны в Индии или Индийская империя - британское колониальное владение в Южной Азии с 1858 по 1947 годы. Согласно Конституции в стране два государственных языка: хинди и английский.
Вопросы есть?

30.12.2020 07:08
ну логічно: брити завоювали індусів і насадили їм свій "язик" як державний, а як тільки індуси їх звідти поперли, то і мова пропала! Якщо одного дня українці завоюють кацапію, то і українська там стане державною. Кацапня так же ж робила з Україною в минулому. Правда ж?
30.12.2020 13:16
Із всіх русскоговорящіх міст, тільки Москва більш-менш елітарно виглядає... І то тільки тому, що паразитує на решті Росії, тягне всі соки з бідних москалів....
А всі решту русскагаварящіх Томскі, Омскі, Барнаули, Мінскі, Пінскі, Днєпри,Запєрдьожья, Ташкєнти, Данєцкі, Кишєньови...гафно гафном...дира дирою...
Русскогаварящій Київ навіть близько не стоїть в порівнянні з польськими містами... особливо Варшава, Краків гарно розвинулися....
30.12.2020 02:08
Русскій язик - це язик не еліти, а москальських дегенератів... Жодна країна,де населення повністю або наполовину розмовляє російською, не досягла успіху.... В тому числі і Україна.
30.12.2020 02:24
Ще треба ввести уроки гри на піаніні, пісюном)))
30.12.2020 02:45
Генетичне кацапське сміття себе "єлітай" вважає. Ну,якщо зайцю роками розказувати,що він пес-заєць загавкає.
30.12.2020 06:18
книги, музика, фільми, радіо, дитсадки - це все похідне і другорядне! А головна причина в тому, що сьогодні, в 21-ому столітті, після того, як людину запустили в КОСМОС, кацапня ВБИВАЄ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНІ ЗА МОВУ!!!! А скільки сраних кацапів українці вбили за "язик" на території ПАРАШІ???? питання риторичне...
30.12.2020 06:59
на превеликий жаль СБУ не виконує своєї функціїї - вона не захищає державу, а держава (не слухайте идийота богужанског та інших з вичищенимими мізками) починається з мови... і на відміну від синявського-зеленського мені не все одно яка мова, як називається вулиця, хто мій президент по національності (мається на увазі те, що якщо ті україгнць, а вибрали тебе в Польщі - то ти поляк, а не українець)...
30.12.2020 07:01
С одной стороны - те кого "бабы нарожают", думающие, что они "элита", с другой стороны - рожденные свободными и поступающие по своему выбору. Как говорится: выбирай - те!
30.12.2020 07:46
эээ ребята с таким потходом к воспитанию вас с радостью приймут в Омске Пскове а в Украине таким ган*донам не место....
30.12.2020 07:57
Власники хто, якісь "біженці з числа сєпарні" чи місцеві довб.би?
30.12.2020 08:27
Явно виражені не тільки міжнаціональна ворожнеча, а й ворожі наміри.
30.12.2020 08:49
В ПС, в Нацкорпус звонили уже? ))) Хочу услышать, как эта багиня будет на украинском прощения просить и блеять, что она вовсе не это имела в виду.
30.12.2020 09:32
Убогий пIшов в Ср-аку
30.12.2020 12:58
Лунай , моя мова, по цілому світі,
І рви свинські вуха пихатій еліті!
30.12.2020 10:29
Ничего кацапчики поливайте сарказмом пока, скоро украиноязычных станет всё больше, деток украинским обучают, не так как нас в детстве.
30.12.2020 10:48
Русский язык кремлевские узурпаторы превратили в язык террористов и оккупантов.
30.12.2020 10:50
треба ж якось поповнювати стада 73% илітного бидла
30.12.2020 11:00
1. Без ліцензії ...
2. 11 тис. грн у місяць ???
30.12.2020 11:07
Так...це звичайна ціна для приватного дитячого садочка з англійської та іншими "розвивашками"
30.12.2020 15:40
Не надейтесь на закон после 16 января, он работать не будет.
30.12.2020 11:57
В країні бардак,то чому б кацапам не підняти свої голови.
30.12.2020 12:02
мокшанскую "элиту" ну это и следовало ожидать при этом малоПИД,,,роском, бенином, нарко-Дегенерате, хуже пархатого, рожденного и воспитывавшегося в сесесере не найти.....
30.12.2020 12:21
Якщо тупий москаль хоче другої державної мови то нехай буде але АНГЛІЙСЬКА бо чим москалі кращі від вірмен, греків,,болгарів, поляків...... Москалі якщо вам так не подобається українська то хто вам заважає поїхати до росії (перепрошую такої нації і держави не існує) до РФ. Думаю калмики, буряти, татари.. Будуть вам "дуже раді.
30.12.2020 13:23
В радянському союзі якщо ти знав і говорив тільки російською то ти інтернаціоналіст, а якщо ти крім російської знав і розмовляв рідною мовою - то ти націоналіст, а якщо ще іноземною - ти шпигун і ворог
30.12.2020 13:29
А попугай, говорящий на идиш, в СССР был "наш".
30.12.2020 15:21
Сергей Оснач - типичный кремлёвский провокатор, который создаёт базу для гражданской войны и последующего вмешательства России как "миротворца". Это уже было.
Кто хочет воспитывать ватную "элиту" - флаг в руки, они воспитают новых Ахметовых и Шуфричей с Царёвыми. Пусть живут как умеют - кто им доктор.
Элита всегда будет воспитываться на европейских ценностях, на западных примерах, на уважении к частной собственности, к закону, к соревновательной экономике, к знаниям, к развитию таланта. Элита всегда будет интегрирована в англоязычный мир. В случае Украины - это США и Канада. Чтобы контактировать с диаспорами, нужен украинский. Чтобы уметь представить себя в обществе, необхоимо знание украинской культуры. Чтобы выживать здесь - нужен русский. Надо учить все языки, кто не хочет - пусть живёт как умеет.
30.12.2020 14:03
Російською мовою в світі з кожним роком все менше людей нею спілкуються а тим більше не знають. Поїдьте в Грузію молодь взагалі не знає і не розуміє російської мови але добре спілкуються англійською тільки старші люди які вчилися при радянському союзі де навчання російською було обов*язкове то ще розуміють російську мову але вже слабо і так всіх решта країн і бувших республік
30.12.2020 13:37
Російська не може бути елітною мовою так як вона суржик староболгарської церковної ,і тюркських мов, і ніякого відношення до слав*ян вони не мають. І до історій русі вони також не мають ніякого відношення. Росією вони стали називатися в 1721році по наказу лжепетра1.
30.12.2020 13:43
Російська не може бути елітною мовою так як вона суржик староболгарської церковної ,і тюркських мов, і ніякого відношення до слав*ян вони не мають. І до історій русі вони також не мають ніякого відношення. Росією вони стали називатися в 1721році по наказу лжепетра1.
30.12.2020 13:51
Якого вмовив це зробити наш рідний Прокопович. Нехай його чорти за це дрючать...
30.12.2020 15:55
Не розумій чому інтернет так спотворює мої коменти.
30.12.2020 13:52
чому інтернет спотворює мої коменти
30.12.2020 13:54
30.12.2020 14:38
Колорадская Маша три рубля и ваша.
30.12.2020 15:17
і тут жидівня... "ылиту", блін вони "воспітивают".. Як зайда може "воспитать" еліту, коли вона сама зайда та тупорила нікчема?
30.12.2020 15:25
Депортации и расстрелы, депортации и расстрелы.
Иначе московитская мразь и дальше будет мешать развиваться Руси-Украине...
30.12.2020 15:53
Воспитывают элиту по уборке туалетов В России??
30.12.2020 16:15
СПАЛИТЕ НОЧЬЮ САДИК !)
30.12.2020 16:57
ПРОВЕРКА ВСЕХ САДИКОВ УЧАЩИХСЯ ПО СИСТЕМЕ МОНТЕСОРИ !!!
30.12.2020 16:59
