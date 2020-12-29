В частном детсаду на Днепропетровщине родителям заявили, что украинский детям не нужен: "Воспитываем элиту, которая будет общаться на русском". ВИДЕО

В Днепропетровской области в частном садике, где месяц занятий стоил 11 тысяч гривен, заявили, что "воспитывают элиту, которая будет общаться на русском". Выяснилось, что заведение не имеет лицензии.

Жительница Днепропетровщины Алина Бардашевская выбрала для дочери частный детсад из-за очереди в государственный. В течение двух лет семья ежемесячно платила за его услуги 11 тысяч гривен. Но в последнее время мать обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить по-русски. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", - рассказывает Бардашевская.

Кроме того, после неудобных вопросов, по словам женщины, администрация указала на дверь недовольным родителям. Между тем, реклама садика с предложением обучать детей на двух языках - русском и английском - распространяется по Интернету.

За объяснениями, почему государственный язык оказался нежелательным в частном садике, съемочная группа "5-го" пыталась обратилась в администрацию заведения. Однако дозвониться журналисты не смогли ни на один номер, указанный на сайте образовательного центра. Проигнорировали в садике и наш визит.

Как выяснили журналисты, заведение лицензий на предоставление образовательных услуг не имеет вообще. Эту информацию подтвердили и в областном департаменте образования.

Однако все изменится с 16 января, говорят активисты. Тогда вступит в силу "Закон о языке". Он предусматривает оказание всех без исключения услуг на украинском.

"С 16 января вступает в силу статья 30 "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает предоставление услуг и информации исключительно на украинском языке. Даже такие учреждения, которые ведут образовательную деятельность, маскируясь под что-то другое, будут вынуждены оказывать свои услуги на государственном языке", - уверяет активист ОО "Язык объединяет" Сергей Оснач.

Между тем, родителям четырехлетнего ребенка активисты советуют написать жалобу языковому омбудсмену о нарушении прав. За это предусмотрено предупреждение или даже штраф.