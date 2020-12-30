РУС
"Stop Татаров": активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Высшим антикоррупционным судом проходит акция с требованием справедливого рассмотрения дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 30 декабря, под зданием Высшего антикоррупционного суда, который должен был рассмотреть ходатайство об изрании меры пресечения замглавы ОП Олегу Татарову, прошла акция протеста с требованием справедливого рассмотрения дела Татарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

Митингующие овзучили в микрофон свои требования. Также они развернули белый баннер, на котором в ходе акции написали "STOP Татаров!" и зажгли файеры.

Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 01
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 02
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 03
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 04
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 05
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 06
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 07
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 08
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 09
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 10
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 11

Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 12
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 13
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 14
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 15
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 16
Stop Татаров: активисты жгли файеры под Антикоррупционным судом, требуя справедливого рассмотрения дела замглавы ОП 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

Автор: 

+12
Пока не начнут поджигать файеры, предварительно затасованные в жопы судей-христопродавцев, не видать Украине справедливого суда, как собственных ушей.
30.12.2020 11:21 Ответить
+9
По-моему, пришло время всем недовольным чем-либо объединяться под общим лозунгом "Зеленский - геть".
Те же предприниматели, подумайте, кто из других людей заинтересуется вашей проблемой, если вы сами не интересуетесь проблемами других, повторяя дебильный лозунг кремлевских технологов "Мы вне политики".
30.12.2020 11:20 Ответить
+8
зеленую ОМАНСКУЮ суку--под СУД !!!!!
30.12.2020 11:50 Ответить
Если уж пикетировать, то Офис преЗедента. Именно он крышует Татарова, а его 100-процентная Венедиктова просит судей отзывает ходатайство о мере пресечения Татарову.
30.12.2020 11:21 Ответить
Пока не начнут поджигать файеры, предварительно затасованные в жопы судей-христопродавцев, не видать Украине справедливого суда, как собственных ушей.
30.12.2020 11:21 Ответить
Сме в даному випадку судді ні до чого. Прокурори забрали ходатайство про арешт. Тому судді і не могли його призначити.
30.12.2020 11:27 Ответить
А я й не мав на увазі саме цей випадок.
30.12.2020 12:22 Ответить
Прямо Майдан Украина без Кучмы
30.12.2020 11:26 Ответить
я смотрю и удивляюсь какими темпами Зе пилит сук на котором он сидит ..Прийдет время и прийдется отвечать или позорно бежать в Ростов как праффессор ..
30.12.2020 11:30 Ответить
Помнится тогда западные лидеры игнорировали и брезговали встречаться тет -а-тет с Данилычем по полному тарифу... а прошло всего лет 20 Зеля подрос...
30.12.2020 11:31 Ответить
Пока на акции против корупции будет выходить мало народа , а не как минимум 100 тыс в каждом крупном городе , до тех пор власть будет продолжать воровать , независимо как будут звать президента- Вася Петя Вова или ещё как , а вы и дальше грызитесь на форуме со своих диванов
Пы сы и кстати большинство в Украине мечтают сами ,как бы не работать а жить как кот в масле
30.12.2020 11:33 Ответить
Можно подумать что Зеля не читал пленки майора Мельниченко
30.12.2020 11:35 Ответить
Но во всем виноват Порошенко....чуваки зуб даю.. БОЛВАНЫ 73 %
30.12.2020 11:36 Ответить
Лица активистов одухотворённые гривной,а пресса сплошь мировая.Под картинку даже дым пускают.Сразу видно, кто музыку заказал.Браво!
30.12.2020 11:37 Ответить
і хто же і хто же?)) па.... ))
ти дибіл?
30.12.2020 11:42 Ответить
Зеля тарифы поднял на любые усслуги...,это Новогодняя елка вам болванам...
30.12.2020 11:39 Ответить
Красиво все таки сказала Ольга Скабеева 2 года назад...Все кто угодно лишь бы не Порошенко... Ольга оказалась Супер,так вам и надо...
30.12.2020 11:41 Ответить
Каких-то пять человек всего-то, пфф.
30.12.2020 12:03 Ответить
А на мой взгляд, пусть и дальше Ваван Татарова крышует. Быстрее его рейтинг упадет.
30.12.2020 12:15 Ответить
А что сегодня выходной? где трудоустроены все эти люди????
30.12.2020 12:18 Ответить
А ты с роботы пишешь, на перекуре. Трусы навалившего в трусы Навального постирай, вот тебе робота **********.
30.12.2020 12:23 Ответить
есть такая профессия в Украине - "активист" называется.
30.12.2020 12:55 Ответить
Зелене лайно своїх не здає... їм можна все.
30.12.2020 12:24 Ответить
не раскачивайте лодку, а то путин нападет)))))))))))))) а кто оплачивает массовку "активистов"? впрочем, вопрос риторический - ответ и так все знают.
30.12.2020 12:52 Ответить
Татарова в буцегарню , тому що є за що !!
30.12.2020 13:22 Ответить
Импичмент!
30.12.2020 13:33 Ответить
Тупицкий отмажет папередника.
30.12.2020 13:46 Ответить
Краще палити зеленського.
30.12.2020 14:09 Ответить
Це нам всім ганьба, а він вийшов з високо піднятою головою і плював на всіх.
30.12.2020 15:56 Ответить
 
 