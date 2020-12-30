"На каком основании это символ зла?!" - экс-слуга народа Скороход о георгиевской ленточке. ВИДЕО

Экс-слуга народа, а ныне нардеп группы "За Майбутнє" Анна Скороход заявила, что считает георгиевскую ленточку символом победы и говорит о безосновательности запрета этого атрибута в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скороход сказала в эфире пророссийского телеканала "НАШ".

"Мы должны чтить историю. У каждого своя история, и каждый историю пишет под себя... У меня дед... прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка - это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?" - заявила Скороход.

