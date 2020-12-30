РУС
"На каком основании это символ зла?!" - экс-слуга народа Скороход о георгиевской ленточке. ВИДЕО

Экс-слуга народа, а ныне нардеп группы "За Майбутнє" Анна Скороход заявила, что считает георгиевскую ленточку символом победы и говорит о безосновательности запрета этого атрибута в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скороход сказала в эфире пророссийского телеканала "НАШ".

"Мы должны чтить историю. У каждого своя история, и каждый историю пишет под себя... У меня дед... прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка - это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?" - заявила Скороход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский требует допросить мужа Скороход Алякина, у которого одалживали $20 тыс. для попадания в список партии на местных выборах на Киевщине

пропаганда (3723) русский мир (644) Слуга народа (2656) Скороход Анна (45) За Майбутнє (27)
Топ комментарии
+135
"На каком основании это символ зла?!" - экс-слуга народа Скороход о георгиевской ленточке - Цензор.НЕТ 6265
30.12.2020 11:59 Ответить
+133
Гнида рогатая 🤢👿 , тебе мало убитых 13 000 украинцев ?
30.12.2020 12:00 Ответить
+94
типичная выпускница ылитного детсада.
30.12.2020 12:02 Ответить
Страница 6 из 6
Дурилка картонна, корабельна сосна -та як хочете. Але що пень пнем -то точно.
01.01.2021 11:26 Ответить
Известная нам " свастика" крест с загнутыми краями, который ныне ассоциируется с немецким национал социализмом - фашизмом гитлеровской Германии и олицетворяет с 30 годов прошлого века по сей день зло в чистом виде.. Но с другой стороны это древний символ удачи, благоденствия, плодородия, движения, жизни, оберег против злых духов и т.д. известен в древнем Китае, Японии, Индии, Иране, доколумбовой Америки, встречается в архитектурных украшениях древнего Рима. Вот что уроды, ненавистники и подонки могут сделать с вполне достойным символом. Тоже самое с так называемой "георгиевской ленточкой" времен императорской России , белого движения . Потом эту эмблему ( в виде ленточки" начали "опускать на уровень плинтуса" власовские коллаборанты.) Сталин решил перехватить инициативу.. , но нынешние почитатели "ленточки" забывают что она в СССР называлась " гвардейской ленточкой" ( приватизировав ее похожие цвета у "кровавого царского режима"). Народ воспринял ее как некое возвращение к историческим корням. Но пришла власть маньяка Путинило ( последователя дел Гитлера и Сталина) он начал смешивать времена империи и СССР ленточка стала вновь " георгиевской" и он начал под этим символом вторжения в Грузию и особенно с 2014 года с вторжения в Украину ( Крым и Донбасс), грозить Прибалтике, да и другим странам агрессией, вмешательством и т.д. Убивая под этим символом украинцев, грузин, сирийцев, и т.д. Так чему же удивляться что отношение народов к этому символу так же изменилось, как когда то это произошло с свастикой. ( таких примеров тьма в прошлой и нынешней истории, это и серп и молот и звезда и бог весть еще какие символы, все сводится к тому как и кем этот символ используется и для каких целей)
01.01.2021 11:46 Ответить
Так воно же каже, що історія у кожного - своя. Тепер, щоби бути послідовною, ттреба проголосити, що в кожного - своя математика, своя граматика, хімія, фізика, креслення, сопромат, біологія... Хоча біологія в неї дійсно своя "пропрієтарна". Зовсім не біологічна: так, якесь тіло без глузду, без сенсу, без змісту, без мозку...
23.04.2022 16:06 Ответить
Страница 6 из 6
 
 