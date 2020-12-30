Слухи о мести Татарову не являются оригинальным способом защиты, - Сытник. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал слухи о возможной персональной мести фигуранту дела о коррупции Олегу Татарову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По его словам, это не является оригинальным способом защиты. Почти во всех кейсах, которые привлекали внимание общества, основой защиты было личная месть директора Антикоррупционного бюро.

"На самом деле, с господином Татаровым я фактически не знаком, и, возможно, мы виделись несколько раз, имели несколько раз коммуникацию по телефону. И все. ... Сколько помню наши кейсы, столько мы читаем о том, что, несмотря на то, что подозрение подписывает детектив, согласовывает прокурор, почему-то все считают (видимо, это популярно для медиа-пространства), что это месть или сведение личных счетов", - отметил Сытник.

Напомним, ранее замглавы ОП Татаров заявил, что дело против него это обида и неприкрытая личная месть Сытника.

