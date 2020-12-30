РУС
Слухи о мести Татарову не являются оригинальным способом защиты, - Сытник. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал слухи о возможной персональной мести фигуранту дела о коррупции Олегу Татарову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По его словам, это не является оригинальным способом защиты. Почти во всех кейсах, которые привлекали внимание общества, основой защиты было личная месть директора Антикоррупционного бюро.

"На самом деле, с господином Татаровым я фактически не знаком, и, возможно, мы виделись несколько раз, имели несколько раз коммуникацию по телефону. И все. ... Сколько помню наши кейсы, столько мы читаем о том, что, несмотря на то, что подозрение подписывает детектив, согласовывает прокурор, почему-то все считают (видимо, это популярно для медиа-пространства), что это месть или сведение личных счетов", - отметил Сытник.

Напомним, ранее замглавы ОП Татаров заявил, что дело против него это обида и неприкрытая личная месть Сытника.

Сытник (958) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+1
Надеюсь Байден разгонит этот зелёный гадюшник.
30.12.2020 15:01 Ответить
Надеюсь Байден разгонит этот зелёный гадюшник.
30.12.2020 15:01 Ответить
зеленый гадюшник вторичен. Нужно разгонять причину.
30.12.2020 15:03 Ответить
Возможно , если на глобусе найдёт . У них своих проблем хватает .
30.12.2020 15:08 Ответить
Нет больше новостней, кроме новостей про этого ублюдка.
30.12.2020 15:06 Ответить
Рыгоаналы неоригиналы..
30.12.2020 15:07 Ответить
Но являются - правдой.
30.12.2020 15:22 Ответить
Думаю, детективи НАБУ також збирають факти порушення законів та зловживання самим Зе і єрмаком.
Тобто, від суду не втечуть.
30.12.2020 15:25 Ответить
это скорпионы в банке,нужна реформа суда-срочно.
30.12.2020 15:42 Ответить
Одеяло в суд
30.12.2020 15:40 Ответить
 
 