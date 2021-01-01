"С Новым годом! Будьте сильными, качайте бицепсы и готовьтесь бить моск@лив", - волонтер Игорь Ященко. ВИДЕО
Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, где пообщался с волонтерами, добровольцами и воинами Вооруженных сил Украины. Украинские защитники через наш информационный ресурс поздравили с Новым годом всех украинцев, диаспору и неравнодушных людей, которые поддерживают украинских воинов в борьбе с российскими оккупантами.
2020 год уже стал частью истории. Какие-то общие итоги проводить еще рано, время все расставит по своим местам. Однако с уверенностью можно сказать, что наша страна есть и будет, пока на страже стоят украинские воины, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Часть украинских воинов боролась в мирных регионах страны против пророссийских наемников с украинскими паспортами, которые сознательно поддерживают московского агрессора. Именно этому "активному меньшинству" удалось не допустить полной капитуляции перед врагом. Именно "активное меньшинство" заставляло власть хоть каким-то образом бороться, или по крайней мере - не мешать вести борьбу.
Украинцы-воины на фронте вынуждены были противостоять российско-террористическим войскам в условиях определенной блокады со стороны той же власти, которая видела "мир в глазах Путина" и самих оккупантов. Наши ребята выдержали, не отступили перед проблемами и вызовами.
Они были не одни в этой борьбе, их поддерживали волонтеры, диаспора и просто неравнодушные граждане. Поэтому по случаю такого праздника, самые искренние поздравления несутся из окопов, блиндажей в мирные регионы страны, за границу ко всем тем, кто за Родину.
Волонтер, руководитель волонтерско-стоматологического проекта "Тризуб Дентал" - Игорь Ященко пожелал всем быть сильными, готовиться к борьбе с российскими оккупантами и злом, которое засело в нашей стране. Сам Игорь уже 6 лет на фронте, он с командой единомышленников оказывают бесплатную стоматологическую помощь тысячам украинских воинов. Он видел, как менялись бригады, командиры подразделений, однако их волонтерская помощь не уменьшается, наоборот - увеличивается.
Наталья Борисовская, воин Вооруженных сил Украины в нашей армии находится уже 10 лет. Она подписала контракт, еще до войны. С началом боевых действий сама попросилась на фронт, звонила в Министерство обороны, когда ей отказали первый раз. Наталья пожелала нашим гражданам - Победы над врагом, ведь именно с нее начнется строительство новой страны. И самое главное - любить Украину, быть сильными.
Никита Мельник, доброволец, который на войне с 2014 года. Он ушел воевать, когда ему исполнилось 18 лет. В первом же серьезном бою, он потерял побратима, отца троих детей. Этот случай навсегда запечатлелся в его памяти. Никита пожелал всем украинцам, диаспоре, волонтерам крепкого здоровья и веры в украинских воинов. Вместе - мы победим, все и всех.
С Новым годом!
