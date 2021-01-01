РУС
"С Новым годом! Будьте сильными, качайте бицепсы и готовьтесь бить моск@лив", - волонтер Игорь Ященко. ВИДЕО

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, где пообщался с волонтерами, добровольцами и воинами Вооруженных сил Украины. Украинские защитники через наш информационный ресурс поздравили с Новым годом всех украинцев, диаспору и неравнодушных людей, которые поддерживают украинских воинов в борьбе с российскими оккупантами.

2020 год уже стал частью истории. Какие-то общие итоги проводить еще рано, время все расставит по своим местам. Однако с уверенностью можно сказать, что наша страна есть и будет, пока на страже стоят украинские воины, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Часть украинских воинов боролась в мирных регионах страны против пророссийских наемников с украинскими паспортами, которые сознательно поддерживают московского агрессора. Именно этому "активному меньшинству" удалось не допустить полной капитуляции перед врагом. Именно "активное меньшинство" заставляло власть хоть каким-то образом бороться, или по крайней мере - не мешать вести борьбу.

Украинцы-воины на фронте вынуждены были противостоять российско-террористическим войскам в условиях определенной блокады со стороны той же власти, которая видела "мир в глазах Путина" и самих оккупантов. Наши ребята выдержали, не отступили перед проблемами и вызовами.

Они были не одни в этой борьбе, их поддерживали волонтеры, диаспора и просто неравнодушные граждане. Поэтому по случаю такого праздника, самые искренние поздравления несутся из окопов, блиндажей в мирные регионы страны, за границу ко всем тем, кто за Родину.

Волонтер, руководитель волонтерско-стоматологического проекта "Тризуб Дентал" - Игорь Ященко пожелал всем быть сильными, готовиться к борьбе с российскими оккупантами и злом, которое засело в нашей стране. Сам Игорь уже 6 лет на фронте, он с командой единомышленников оказывают бесплатную стоматологическую помощь тысячам украинских воинов. Он видел, как менялись бригады, командиры подразделений, однако их волонтерская помощь не уменьшается, наоборот - увеличивается.

Наталья Борисовская, воин ​​Вооруженных сил Украины в нашей армии находится уже 10 лет. Она подписала контракт, еще до войны. С началом боевых действий сама попросилась на фронт, звонила в Министерство обороны, когда ей отказали первый раз. Наталья пожелала нашим гражданам - Победы над врагом, ведь именно с нее начнется строительство новой страны. И самое главное - любить Украину, быть сильными.

Никита Мельник, доброволец, который на войне с 2014 года. Он ушел воевать, когда ему исполнилось 18 лет. В первом же серьезном бою, он потерял побратима, отца троих детей. Этот случай навсегда запечатлелся в его памяти. Никита пожелал всем украинцам, диаспоре, волонтерам крепкого здоровья и веры в украинских воинов. Вместе - мы победим, все и всех.

С Новым годом!

диаспора (350) Новый год (934) поздравление (1073) волонтеры (2653) ВСУ (6866) Ухман Михаил (236)
+35
З Новим Роком бійці!
01.01.2021 09:58 Ответить
+31
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко - Цензор.НЕТ 1920
01.01.2021 10:04 Ответить
+28
Героям слава !
01.01.2021 09:59 Ответить
З Новим Роком бійці!
01.01.2021 09:58 Ответить
З Новим Роком волонтери, небайдужі громадяни України, сармати, скіфи, русини. Най чисте небо простягнеться від Сяну до Дону, а ворого згине як роса на сонці.
01.01.2021 10:01 Ответить
Героям слава !
01.01.2021 09:59 Ответить
сімейство москалів напряглося
01.01.2021 10:02 Ответить
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко - Цензор.НЕТ 1920
01.01.2021 10:04 Ответить
джавелины, байрактары, байда-байден
01.01.2021 10:22 Ответить
Ось ці захистники Україні підтверджують правільність слів - Армія, Віра,Мова. З Новим Роком всіх Украиїнців, які знищують кацапів.
01.01.2021 10:18 Ответить
Дорогі наші і ВАС всіх з Новим роком! Дякую Вам, що Ви зберігаєте мир на наші землі. Здоров"я вам всім і повертайтесь всі живими!
01.01.2021 10:26 Ответить
Смерть ворогам України!!!
01.01.2021 10:30 Ответить
Нетфликс снял сериал в котором героиня говорит что нет такого места как украина)
https://korrespondent.net/amp/4311522-v-novom-fylme-Netflix-heroynia-zaiavliaet-chto-ukrayny-net
01.01.2021 11:06 Ответить
тот самый нетфликс шо пан вальсман рекламировал?
01.01.2021 21:45 Ответить
расия хер отсосет... отчмокает и еще раз попросит... только не сосать дадут, а просто отпетушарат весь кацапстан и переведут жить к параше... СЛАВА УКРАИНЕ!
01.01.2021 11:23 Ответить
Павел Иванов ты живёшь в республике ********* город ********?
01.01.2021 11:48 Ответить
Кацап на-парашу!!!!
01.01.2021 11:33 Ответить
Кацапів на гиляку!
01.01.2021 11:49 Ответить
С Новым Годом, наши воины - герои! Храни вас Господь! Бесконечная благодарность вам за ваш ежедневный подвиг, за ваши жертвы, за ваше мужество! И пусть мучительно сдохнет кремлёвская крыса, всё её окружение и все её холуи в Украине....Будь проклята кацапская клоака паРаша - гори, тони, взрывайся, болей, страдай, мучайся и подыхай!!!! Да будет так. Аминь...
01.01.2021 11:54 Ответить
????.....а зачем их бить?? Неужели коронавирус ничего не научил?....их проще ...ИЗМЕНИТЬ!
Нужно изменить Россию, а воевать с дураками никто не намерен....
01.01.2021 11:55 Ответить
иги ... головне щоб "своїх" не чіпали ...
01.01.2021 12:47 Ответить
А куда подевались все старые волонтёры?
01.01.2021 12:50 Ответить
"З Новим роком! Будьте сильними, качайте біцепси і готуйтеся бити моск@лів" - волонтер Ігор Ященко - Цензор.НЕТ 3766 З Новим роком !!!
01.01.2021 13:00 Ответить
Вітаємо наших Захисників, смерть ворогам.
01.01.2021 17:14 Ответить
Слава Украинским Воинам. Победа над "руSSней" как внешней, так и внутренней будет за нами!
01.01.2021 20:35 Ответить
КОГДА ХЙЛА ЗАКАЖЕМ !?)
01.01.2021 21:55 Ответить
Cлава Героям!
01.01.2021 23:49 Ответить
Дякуємо.
02.01.2021 00:18 Ответить
Дякую! за Вашу роботу !!! Героям Слава!
02.01.2021 00:55 Ответить
 
 