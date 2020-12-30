РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7369 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
6 252 51

Лукашенко не собирается отдавать власть, "пока последний "омоновец" мне не скажет уходить". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост только если потеряет поддержку силовиков.

Об этом он сказал во время выступления перед бойцами минского "ОМОНа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни вы дрогнули - мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, существовала ли бы эта страна? Пока последний "омоновец" мне не скажет уходить - я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу", - заявил Лукашенко.

ОМОНовцы вручили Лукашенко черный берет "за особые заслуги".

"Я уже сегодня омоновец", - прокомментировал это Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Беларусь (7974) Лукашенко Александр (3641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Президент омона
показать весь комментарий
30.12.2020 16:19 Ответить
+22
Когда надежда остаётся только на ОМОН, то это совсем грустно, докэрувався за 26 лет называется
показать весь комментарий
30.12.2020 16:20 Ответить
+10
Дарвин посмотрел бы на рожу етого омоновца и заплакал бы
показать весь комментарий
30.12.2020 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президент омона
показать весь комментарий
30.12.2020 16:19 Ответить
Так и есть причем 3% его заслуженые это их голос
показать весь комментарий
30.12.2020 18:23 Ответить
Когда надежда остаётся только на ОМОН, то это совсем грустно, докэрувався за 26 лет называется
показать весь комментарий
30.12.2020 16:20 Ответить
А перший вже сказав?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:21 Ответить
зачем первый, второй ..... нужно любому омоновцу сказать что я последний и делов
показать весь комментарий
30.12.2020 16:30 Ответить
Так вот для кого *бацька* все ето время старался. Для омона. Тоесть для тупого быдла не закончившего школу и ненаядя себе больше работы кроме как избивать людей. Давайте уже не стесняйтесь и ставьте памятники типо *омоновец храбро избивает старушку которая с подругами вышла погулять етим нарушив закон собираться не больше двух*.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:25 Ответить
У таракана т.н. синдром кремля. Постоянно их кто то хочет захватить, а по периметру сидят праклятые империалисты, бьют копытами, скрепят зубами потирая руками готовы в любой момент напасть
показать весь комментарий
30.12.2020 16:26 Ответить
Дарвин посмотрел бы на рожу етого омоновца и заплакал бы
показать весь комментарий
30.12.2020 16:27 Ответить
Не стоит так издеваться над Дарвиным, ему и так не по себе от Лукашенка
показать весь комментарий
30.12.2020 16:35 Ответить
Это чёрная метка.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:30 Ответить
Nekuda on neujdiot dalse kolxozi budet strojit,zalko tolko molodix liudej kotoryje dolzni smotret na takoje izdivatelstvo iz strani
показать весь комментарий
30.12.2020 16:32 Ответить
Так им давно говорили, что надо титушню с мнтами начинать п-здить. Но, к сожалению, это всё напрасно - кацпы загнали беларусов в цугцванг.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:32 Ответить
Храждане Федерального округа Параши "Беларуссия", вы в курсе, если судить по данному фото, что ваш гауляйтер Сашка, психически не здоровый человек? Кто и когда ему присвоил генеральское звание? Он же вроде бы сержантом-стукачом при политотделе в СА СССР службу окончил. А диагноз у него такой: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F М ания величия (бред величия) - тип самосознания или поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, известности, популярности, богатства, власти, политического влияния и т. п.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:33 Ответить
Йому на думку свого народу наплювати. Поки виконуються його накази, він буде насолоджуватися безмежною владою, смачно їсти і солодко спати, і петрахувати білорусок і парламент. Поки принц Коля підросте.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:43 Ответить
Он в пограничных войсках служил. И он не генерал, а Верховный главнокомандующий. Как и ваш президент.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:48 Ответить
Так с чего ваш гауляйтер на себя фуражку генеральскую взгромоздил? Или служба в качестве инструктора-стукача при политотделе войск КГБ СССР даёт даже ефрейтору право нашивать лампасы на шаровари и одевать фуражку генеральскую? Посмешище в позументе да и только. И диагноз, один из многих, я ему правильно поставил.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:54 Ответить
Это парадная форма, полевая попроще. Примерно как и у вашего.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:00 Ответить
Парадная форма кого? Подполковника запаса?
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 9612
показать весь комментарий
30.12.2020 18:03 Ответить
У нашего такого ПОЗОРИЩА не было. Как у вашего гауляйтера. И быть не могло. Впрочем у нонешнего недоразумения есть. В костюмерной.
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 6362
показать весь комментарий
30.12.2020 18:05 Ответить
К слову, наш президент в генерала не рядился и действительно был Главнокомандующим,
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 3575

а вот то, что сейчас в этом кресле это просто ГОВНОкомандующий.

Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 8133
показать весь комментарий
30.12.2020 17:58 Ответить
Дело не в форме, а победах.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:02 Ответить
А ваш, как я вижу на колчаковских фронтах пораненый был.
К слову, его победы перечислите.
Победа над терпилами не в счёт.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:07 Ответить
Сохраняет нашу территорию в неприкосновенности .
показать весь комментарий
30.12.2020 18:12 Ответить
Что, что? Сохраняет вашу территорию?
ЭТО ПОБЕДА?!?!?!
А кто же посягает на вашу территорию?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:15 Ответить
Наверное вам Вальшнория угрожает вторжением?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:36 Ответить
Какое же оно жалкое. Фуражка наперекосяк, морда перепуганная, шуточки какие-то тупые - типичный утырок.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:34 Ответить
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 4960
показать весь комментарий
30.12.2020 16:44 Ответить
дело за "последним" омоновцем.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:36 Ответить
не з народом, а з ОМОНом стояти. Що ще треба, щоб не ходити з квітами, а найняти снайпера для цього агрофюрера?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:37 Ответить
Так скільки там тих "омонівців"? За ніч можна всіх передушити.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:43 Ответить
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 7073
показать весь комментарий
30.12.2020 16:45 Ответить
Дозвольте задати просте запитання - а якби Янукович поступив би так,як Лукашенко?..Чи був би тоді Крим анексований і чи була б війна на Донбасі?..І чи було б п"ятнадцять тисяч вбитих?..Дуже просте скромне запитання...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:46 Ответить
А ти спитай в свого *****.,а ще подивись чим закінчиться в бульбашії ,тільки у нас квіти не дарували б.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:05 Ответить
если бы янык и ко поставили бы йолку через дорогу на майдане - точно ничего бы не было.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:37 Ответить
Была б "Новоотсосия" а так толь ДНР_ЛНР
показать весь комментарий
30.12.2020 16:51 Ответить
А у вояки»» акцентик мацковський…
показать весь комментарий
30.12.2020 16:56 Ответить
Уважение Бате и респект !Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 9475
показать весь комментарий
30.12.2020 16:56 Ответить
З якого звіринцю тебе випустили?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:02 Ответить
Та я бачу , що забули дверцята в вольєрі закрити. І таких як ти на форум понабігало.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:10 Ответить
Тобі дверцятами голову затисли коли втікав,цілувати ********** у дупу?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:22 Ответить
Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти" - Цензор.НЕТ 6932
показать весь комментарий
30.12.2020 17:51 Ответить
ХРЕНин?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:32 Ответить
Слава Украине и Беларуси.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:58 Ответить
Взаимное вылизывание будет продолжаться не очень долго картоха сгнила и в пищу не годится.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:37 Ответить
Бульбо фюрери варто пожаліти власний народ - в них вже всі слова для назв маршів закінчились, хіба що: « Марш переможної капітуляції»
показать весь комментарий
30.12.2020 18:44 Ответить
Муссарской Эмир Гауляйтер ОМОНА СС Лука 1й зам. пыни путлера 1го Короля ватниковых ******
показать весь комментарий
30.12.2020 19:11 Ответить
И Светку теперь может от омонить.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:19 Ответить
********** белорусского ОМОНА
показать весь комментарий
30.12.2020 19:21 Ответить
Лука кончай уже дурака валять, вечного ничего нет.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:02 Ответить
а-ха-ха)) жополизы!
показать весь комментарий
30.12.2020 22:31 Ответить
Опа, это получается при власти в РБ ментовская хунта?
показать весь комментарий
31.12.2020 01:13 Ответить
 
 