Лукашенко не собирается отдавать власть, "пока последний "омоновец" мне не скажет уходить". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост только если потеряет поддержку силовиков.

Об этом он сказал во время выступления перед бойцами минского "ОМОНа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Если бы люди в погонах зря ели хлеб, если бы в те августовские дни вы дрогнули - мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, существовала ли бы эта страна? Пока последний "омоновец" мне не скажет уходить - я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу", - заявил Лукашенко.

ОМОНовцы вручили Лукашенко черный берет "за особые заслуги".

"Я уже сегодня омоновец", - прокомментировал это Лукашенко.

