13 597 40

Парень "стрелял" из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Когда депутаты регистрировались для голосования за бюджет Харькова на 2021 год, по залу прошелся молодой человек и выпустил из "пистолетов" сувенирные доллары.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Kharvkiv Today.

Стоило секретарю горсовета Игорю Терехову предложил перейти к голосованию за бюджет, как из конца зала вышел молодой человек и разбросал в сессионном зале фальшивые купюры из пистолетов "Money Gun". Он прошел к трибуне, свернул направо и направился к выходу.

Терехов стал звать полицию и требовать составить админпротокол.

"Выведите молодого человека. Где милиция? Пригласите! Выведите его! Где милиция? Выведите, вон, человек ушел! И составьте административный протокол! А потом после этого заставьте его убрать все. Мы город убираем, а он тут сорит, не пойми чем, бумажки какие-то разбросал", - сказал Терехов.

Сообщается, что правоохранители задержали парня и сейчас выясняют цель его действий.

Также на Цензор.НЕТ: Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса

Парень стрелял из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета 01
Парень стрелял из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета 02
Парень стрелял из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета 03
Парень стрелял из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета 04

Автор: 

горсовет (667) Харьков (7730)
+13
Хорошая примета. Гепа с того света "посевает" Харьков.
30.12.2020 16:31 Ответить
30.12.2020 16:31 Ответить
+12
Это перформанс или инсталяция?
Милиция, где милиция, до слез))))
30.12.2020 16:39 Ответить
30.12.2020 16:39 Ответить
+7
Вот уже запросто 15 лет в большом индустриальном городе страны ламают комедуху оперетку. Ну а та которая была вот всю осень---так нет слов. Ясно, что стрельба баксами символизировала продажность очередного сходняка. Но это детская игра. Давно было пора ввести прямое президентское правление, создать комисиию по расследованиям последних 10 лет гор-бюджета и только следственной группой с других городов или столицы. Полностью сменить администрацию города и области, провести конкурс, пригласить советниками изза рубежа ближнего---и только через год назначить выборы во все местные органы. Иначе пятая колона скоро превратится в армию. И мы получим настоящую гражданскую войну.
30.12.2020 17:23 Ответить
30.12.2020 17:23 Ответить
30.12.2020 16:31 Ответить
Парень "стрелял" из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 1090
30.12.2020 16:33 Ответить
30.12.2020 16:33 Ответить
эт точно, какой-то затейник Кот Бегемот от Гепы
30.12.2020 16:36 Ответить
30.12.2020 16:36 Ответить
Вообще-то это "12 стульев", но в плане кидания лошья и Булгаков много сочинил.
30.12.2020 16:38 Ответить
30.12.2020 16:38 Ответить
Гєпа, не потрібно, спи спокійно
30.12.2020 16:32 Ответить
30.12.2020 16:32 Ответить
Ну стрелял... Чего ж не убил никого?
30.12.2020 16:33 Ответить
30.12.2020 16:33 Ответить
Впаять 5 лет тюрьмы.
30.12.2020 16:34 Ответить
30.12.2020 16:34 Ответить
а если это был реинкарнированный весельчак Гепа ?
народ Харькова вас не поймет, таварищь !!
30.12.2020 16:38 Ответить
30.12.2020 16:38 Ответить
30.12.2020 16:39 Ответить
это совок в голове...
30.12.2020 16:40 Ответить
30.12.2020 16:40 Ответить
Перфоманс, инсталяция если бы он насрал на столе у Терехова.
30.12.2020 23:26 Ответить
30.12.2020 23:26 Ответить
Если бы насрал когда Терехов там сидел, то тоже был бы перфоманс. )
31.12.2020 12:50 Ответить
31.12.2020 12:50 Ответить
Адназначна!
31.12.2020 18:26 Ответить
31.12.2020 18:26 Ответить
Нечисто после Гепы в Харькове.
30.12.2020 16:43 Ответить
30.12.2020 16:43 Ответить
Ну вот, сам же требовал включить систему регистрации. Так что ему надо? Настоящие доллары?
30.12.2020 16:45 Ответить
30.12.2020 16:45 Ответить
Выведите, вон, человек ушел!
интересно, какие мысли роились и дупутата, пока он не понял , шо это игрушечный?
30.12.2020 16:50 Ответить
30.12.2020 16:50 Ответить
В чем смысл? Ватные харьковчане десятками тысяч идут провожать своего вора в законе в могилу, в этом тоже вина депутатов горсовета? Или может что-то не так с самими людьми?
30.12.2020 16:56 Ответить
30.12.2020 16:56 Ответить
российская агентура делает из Украины посмешище.
30.12.2020 17:03 Ответить
30.12.2020 17:03 Ответить
В Харькове турбоатом, Мальборо, Пивзавод, Барабашова, Фэд, и др. много крупных предприятий. Если не брать Киевскую регистрацию предприятий, то может и Киев обгоняет по ВВП. А результат лавочки, фонтанчики и то в долг. за 10 лет 1 станция метро, и то достроили. Славься Ге!
30.12.2020 18:14 Ответить
30.12.2020 18:14 Ответить
порошенко обстрелял харьковский горсовет украдеными у украинского народа фальшивыми долларами
30.12.2020 17:28 Ответить
30.12.2020 17:28 Ответить
Харькову нужен сильный руководитель, кроме Ярославского не вижу никого. Он любимчик, при всей не однозначности биографии. Иначе дерибан может плохо кончиться
30.12.2020 18:27 Ответить
30.12.2020 18:27 Ответить
Зверніть увагу, головуючий на засіданні міськради спілкується іноземною мовою. Мовою ворога.
30.12.2020 18:45 Ответить
30.12.2020 18:45 Ответить
поступок не очень - но депутаты именно по этому ( за деньгами ) и ходят на сборища
30.12.2020 18:47 Ответить
30.12.2020 18:47 Ответить
во-во, якісь депутати хлопчика провели, винайняли для засівання доларами залу-на удачу
30.12.2020 19:12 Ответить
30.12.2020 19:12 Ответить
Секретарь косит под гепу.
30.12.2020 19:31 Ответить
30.12.2020 19:31 Ответить
Выведите молодого человека. Где милиция? Пригласите! Выведите его! Где милиция?Источник: https://censor.net/ru/v3239917

Не пойму где все это происходит - в Беларуси или в стране-помойке? Разве в Украине есть милиция?
30.12.2020 20:04 Ответить
30.12.2020 20:04 Ответить
Автор! Не треба плутати тепле з м'яким. Сувенірні, це не фальшиві долари. Бо за те, що він розкидав сувенірні - йому пальчиком "ну-ну" можуть зробити й тільки. А от за фальшиві можна й подалі загуркотіти, якщо з'ясують, наприклад, що він їх сам виготовив.
30.12.2020 20:26 Ответить
30.12.2020 20:26 Ответить
То ТЕРОРИСТ. Папір же гострий і ним можуть порізатись депутати.
А на дворі пандемія і порізавшись можна легко вмерти... Сарказм.
30.12.2020 20:36 Ответить
30.12.2020 20:36 Ответить
Ото вообще не нормально когда на подобные заседания может зайти кто угодно с чем угодно в руках.
30.12.2020 20:45 Ответить
30.12.2020 20:45 Ответить
Вот пока с настоящим оружием так не будет забегать к чинушам ничего в етой стране не изменится
30.12.2020 21:52 Ответить
30.12.2020 21:52 Ответить
новое поколение выражает свой протест по-новому! старым пердунам этого не понять, разрыв между менталитетом поколений - пропасть! нынешняя молодежь "травояднаяя" (в этом есть как +, так и -), ей трудно будет справлятся с этими плотоядными допотопными ящерами, до тех пор пока они сами не вымрут!
31.12.2020 08:02 Ответить
31.12.2020 08:02 Ответить
краще б з автомату справжніми кулями
31.12.2020 08:48 Ответить
31.12.2020 08:48 Ответить
Заклики до вбивства?
31.12.2020 11:01 Ответить
31.12.2020 11:01 Ответить
все все поняли о чем это ...- но грабить будут и дальше....
31.12.2020 11:11 Ответить
31.12.2020 11:11 Ответить
карго культ Гепы по харьковски
31.12.2020 13:39 Ответить
31.12.2020 13:39 Ответить
Що там твориться , в цьому "Харькові"? Там ще дотепер є міліція?
31.12.2020 15:33 Ответить
31.12.2020 15:33 Ответить
У Харкові немає злочиності, бо вона вся в погонах
31.12.2020 16:48 Ответить
31.12.2020 16:48 Ответить
Сію - сію посіваю, з Новим Роком поздоровляю
31.12.2020 16:41 Ответить
31.12.2020 16:41 Ответить
ВГАДАЙ КРАЇНУ ПО ФОТО

Хлопець "стріляв" з іграшкових пістолетів фальшивими доларами на засіданні Харківської міськради - Цензор.НЕТ 1619
31.12.2020 16:47 Ответить
31.12.2020 16:47 Ответить
 
 