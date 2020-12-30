Парень "стрелял" из игрушечных пистолетов фальшивыми долларами на заседании Харьковского горсовета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Когда депутаты регистрировались для голосования за бюджет Харькова на 2021 год, по залу прошелся молодой человек и выпустил из "пистолетов" сувенирные доллары.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Kharvkiv Today.

Стоило секретарю горсовета Игорю Терехову предложил перейти к голосованию за бюджет, как из конца зала вышел молодой человек и разбросал в сессионном зале фальшивые купюры из пистолетов "Money Gun". Он прошел к трибуне, свернул направо и направился к выходу.

Терехов стал звать полицию и требовать составить админпротокол.

"Выведите молодого человека. Где милиция? Пригласите! Выведите его! Где милиция? Выведите, вон, человек ушел! И составьте административный протокол! А потом после этого заставьте его убрать все. Мы город убираем, а он тут сорит, не пойми чем, бумажки какие-то разбросал", - сказал Терехов.

Сообщается, что правоохранители задержали парня и сейчас выясняют цель его действий.

