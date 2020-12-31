"Своя война": Константин Фартушный и Андрей Неверов о боях под Луганском в 2014 - 2015 годах. ВИДЕО

Константин Фартушный и Андрей Неверов в первой части рассказали о боях в Луганской области весной - осенью 2014 года, а также о результатах потери управления войсками командованием сектора "А" во время отхода наших войск от Луганска, что привело к гибели группы "Айдара" и десантников 80-й бригады в засаде 5 сентября 2014 года в районе блокпоста у села Цветные Пески.

Сегодня Константин Фартушный и Андрей Неверов - герои нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

00: 00 - В гостях у Юрия Бутусова - танкисты Андрей Неверов и Константин Фартушный

03: 24 - Кем был до войны Андрей Неверов

05: 55 - Об учебе в институте и воспитании офицеров

08: 50 – "К войне был готов на 50%"

10:25 - "Один офицер бросал телевизор и говорил, что не будет воевать с русскими"

10:45 - На кого учился и кем был до войны Константин Фартушный

14:55 - Почему пошел защищать Украину: "Во-первых, мне все это нравится, а во-вторых, не хотел, чтобы сюда это все пришло"

17:40 - "Люди становились проукраинскими на моих глазах"

20:40 - Как солдатам помогали волонтеры, "Укргаздобыча" и даже баптисты

22:50 - Зачем стреляли боевыми минами по самим себе

25:45 - Фартушный: "Я никогда не был официальным командиром, поэтому только предлагал. А моей валютой была смерть противника"

28: 26 - О первом контакте с врагом возле Северодонецка

33:30 - Танк, две БМП и миномет - об атаке на блокпост сепаратистов под Северодонецком

36: 55 - "После того, как мы плотно взяли блокпост, сепаратисты бежали из самого Северодонецка"

38:37 - О событиях под Луганском в конце августа - начале сентября 2014 года

46: 50 - "Луганск был открыт, на блокпосте не было сепаратистов"

49:40 - Как командир бригады в 3 ночи спрашивал, почему его никто не встречает

50:50 - Как происходил неуправляемый отход и потеря управления частями под Луганском

53:10 - Андрей Неверов о влиянии страшилок и фильмов на боевой дух военных

56: 00 - О хаотичном отступлении войск и митинге в поле между танков

01:00:00 - Засада российских оккупантов во время отступления украинских сил от Луганска 5 сентября 2014 года

01:02:30 - Кто остался на блокпостах под Луганском после отступления

01: 06:20 - О российских войсках под Луганском и поведении армейского начальства

01:14:00 - Как занимали опорный пункт "Щогла" перед Луганском

01:16:20 - Что привело к уходу в Счастье

01: 17: 50 - Об атаках сепаратистов 5 сентября 2014 - в день начала "перемирия"

01:20:20 - Уход с ОП "Щогла" и бое с серапатистами

01:24:00 - "Женя - по-своему уникальный человек, с другой планеты" - о герое Украины Евгение Лоскоте

01:26:00 - Как Евгений Лоскот на поломанному БМП трижды разворачивался в атаку на сепаратистов

01:30: 00 - Константин Фартушный - о том, как в последний раз видел Евгения Лоскота

01:35:00 - О засаде, в которую попали "айдаровцы"

01:36: 10 - Памяти Евгения Лоскота

Константин Фартушный - старший лейтенант Вооруженных сил Украины. Ушел добровольцем на фронт в апреле 2014 года. В качестве командира разведывательной роты 22-го батальона территориальной обороны "Харьков", принимал участие в освобождении Северодонецка и других населенных пунктов востока Украины. В августе 2014-го года, в составе подразделения удерживал кольцо окружения вокруг Луганска. За личное мужество и героизм, награжден орденом "За мужество" III степени.

Андрей Неверов - командир танкового батальона, 92 отдельной механизированной бригады. Майор Вооруженных сил Украины. До войны окончил Военный институт танковых войск НТУ"ХПИ". С сентября 2014 по 2017 выполнял задачи в зоне АТО - подразделение было распределено по фронту от Станицы Луганской до Трехизбенки. Позже защищал Украину в районе города Марьинка. В конце 2017 был вынужден уволиться из-за абсолютной бесперспективности и предвзятого отношения отдельных высших командиров.