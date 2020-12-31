РУС
"Своя война": Константин Фартушный и Андрей Неверов о боях под Луганском в 2014 - 2015 годах. ВИДЕО

Константин Фартушный и Андрей Неверов в первой части рассказали о боях в Луганской области весной - осенью 2014 года, а также о результатах потери управления войсками командованием сектора "А" во время отхода наших войск от Луганска, что привело к гибели группы "Айдара" и десантников 80-й бригады в засаде 5 сентября 2014 года в районе блокпоста у села Цветные Пески.

Сегодня Константин Фартушный и Андрей Неверов - герои нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

00: 00 - В гостях у Юрия Бутусова - танкисты Андрей Неверов и Константин Фартушный
03: 24 - Кем был до войны Андрей Неверов
05: 55 - Об учебе в институте и воспитании офицеров
08: 50 – "К войне был готов на 50%"
10:25 - "Один офицер бросал телевизор и говорил, что не будет воевать с русскими"
10:45 - На кого учился и кем был до войны Константин Фартушный
14:55 - Почему пошел защищать Украину: "Во-первых, мне все это нравится, а во-вторых, не хотел, чтобы сюда это все пришло"
17:40 - "Люди становились проукраинскими на моих глазах"
20:40 - Как солдатам помогали волонтеры, "Укргаздобыча" и даже баптисты
22:50 - Зачем стреляли боевыми минами по самим себе
25:45 - Фартушный: "Я никогда не был официальным командиром, поэтому только предлагал. А моей валютой была смерть противника"
28: 26 - О первом контакте с врагом возле Северодонецка
33:30 - Танк, две БМП и миномет - об атаке на блокпост сепаратистов под Северодонецком
36: 55 - "После того, как мы плотно взяли блокпост, сепаратисты бежали из самого Северодонецка"
38:37 - О событиях под Луганском в конце августа - начале сентября 2014 года
46: 50 - "Луганск был открыт, на блокпосте не было сепаратистов"
49:40 - Как командир бригады в 3 ночи спрашивал, почему его никто не встречает
50:50 - Как происходил неуправляемый отход и потеря управления частями под Луганском
53:10 - Андрей Неверов о влиянии страшилок и фильмов на боевой дух военных
56: 00 - О хаотичном отступлении войск и митинге в поле между танков
01:00:00 - Засада российских оккупантов во время отступления украинских сил от Луганска 5 сентября 2014 года
01:02:30 - Кто остался на блокпостах под Луганском после отступления
01: 06:20 - О российских войсках под Луганском и поведении армейского начальства
01:14:00 - Как занимали опорный пункт "Щогла" перед Луганском
01:16:20 - Что привело к уходу в Счастье
01: 17: 50 - Об атаках сепаратистов 5 сентября 2014 - в день начала "перемирия"
01:20:20 - Уход с ОП "Щогла" и бое с серапатистами
01:24:00 - "Женя - по-своему уникальный человек, с другой планеты" - о герое Украины Евгение Лоскоте
01:26:00 - Как Евгений Лоскот на поломанному БМП трижды разворачивался в атаку на сепаратистов
01:30: 00 - Константин Фартушный - о том, как в последний раз видел Евгения Лоскота
01:35:00 - О засаде, в которую попали "айдаровцы"
01:36: 10 - Памяти Евгения Лоскота

Константин Фартушный - старший лейтенант Вооруженных сил Украины. Ушел добровольцем на фронт в апреле 2014 года. В качестве командира разведывательной роты 22-го батальона территориальной обороны "Харьков", принимал участие в освобождении Северодонецка и других населенных пунктов востока Украины. В августе 2014-го года, в составе подразделения удерживал кольцо окружения вокруг Луганска. За личное мужество и героизм, награжден орденом "За мужество" III степени.

Андрей Неверов - командир танкового батальона, 92 отдельной механизированной бригады. Майор Вооруженных сил Украины. До войны окончил Военный институт танковых войск НТУ"ХПИ". С сентября 2014 по 2017 выполнял задачи в зоне АТО - подразделение было распределено по фронту от Станицы Луганской до Трехизбенки. Позже защищал Украину в районе города Марьинка. В конце 2017 был вынужден уволиться из-за абсолютной бесперспективности и предвзятого отношения отдельных высших командиров.

Луганск (3171) Донбасс (26962) Айдар (167) Своя война (33) Луганская область (6543)
+11
"Своя війна": Костянтин Фартушний та Андрій Невєров про бої під Луганськом у 2014 - 2015 роках - Цензор.НЕТ 7949 ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
31.12.2020 10:43 Ответить
+10
Героям слава!!!!!
31.12.2020 11:02 Ответить
+4
Можеш не відповідати, ти точно дебіл, типовий кацапський дебіл
31.12.2020 12:07 Ответить
Таки війну почала сепарня.
31.12.2020 10:11 Ответить
Ти дебил ?
31.12.2020 12:05 Ответить
не воняй тут, рузькэ
31.12.2020 12:41 Ответить
Обсудишь это с гиви моторылом и кичаткиным, кацапорылый *****.
31.12.2020 15:38 Ответить
мразь ты запоребриковая
31.12.2020 17:28 Ответить
Все як завжди...Були негідники,боягузи , дезертири і були ГЕРОЇ, люди честі і великої мужності..
31.12.2020 12:03 Ответить
и так на каждой войне
31.12.2020 17:29 Ответить
31.12.2020 17:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo В это же время....
31.12.2020 19:24 Ответить
49:26 минуте. Ну терь мы знаем всех героев- Грицков Андрей Николаевич. Которому в условиях тотального отступления и бегства, требовался особый прием на блокпосту и бюрократические процедуры.
31.12.2020 20:11 Ответить
Юрий, собирайте историю! Страна должна знать настоящих Героев! Слава Україні!
01.01.2021 19:34 Ответить
Юрій, чекаємо на другу частину!
19.01.2021 22:44 Ответить
 
 