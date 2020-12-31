РУС
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один". ВИДЕО

Руководство страны поздравляет граждан Украины с Новым годом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с новым годом и пожелал почувствовать веру в него, поздравление размещено на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу пожелать в новом году каждой семье, каждому дому, каждому человеку в нашем государстве уюта, благополучия, счастья, гармонии, успехов, побед и семейного тепла. Пусть каждый из вас, где бы он сейчас не был - за праздничным столом или на передовой, на самоизоляции или на дежурстве в больнице - почувствует радость и веру в следующий год. Пусть он будет щедрым на добрые новости и принесет нашему государству долгожданный мир и спокойствие", - говорится в поздравлении.

Разумков констатировал, что за всю историю Украина и мир впервые столкнулись с такой масштабной болезнью, которая кардинально изменила жизнь. "К сожалению, кроме действующего фронта на востоке Украины, появился еще один фронт - фронт медицинский. Я знаю, что каждый был приобщен к борьбе на нем в рамках своих возможностей. Кто-то боролся за собственное здоровье и здоровье своей семьи, кто-то занимался и продолжает заниматься здоровьем своих пациентов", - отметил Председатель ВР.

По его словам, с одной стороны, этот год и пандемия разъединили украинцев, которые иногда не имели возможности увидеть своих родных и близких. Но с другой - год научил помогать и поддерживать друг друга, совместно бороться с новыми вызовами.

"Этот год, безусловно, показал миру, что здоровье - это самое ценное, что мы можем иметь. Поэтому в 2021 году хочу пожелать всем самого главного - крепкого здоровья", - добавил Разумков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан Украины с грядущими новогодними праздниками и пожелал здоровья и мирного неба над головой, видео-поздравление Главы правительства размещено на Правительственном портале.

"Дорогие украинцы! Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым и Новым Годом! В праздничную зимнюю пору мы особенно ценим домашний уют и семейное тепло. Мы ждем новогодних праздников, чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание, поблагодарить тех, кто защищает нашу страну на фронте и спасает жизни в больницах, учит наших детей в школах и защищает нас от опасности ", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства пожелал каждому украинцу в Новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой.

Шмыгаль призвал украинцев помнить, что каждый играет важную роль в изменении государства к лучшему.

"В следующем году мы отмечаем 30 годовщину украинской независимости. Помните - каждый из нас играет важную роль в изменении нашего государства к лучшему", - сказал глава правительства.

Также он пожелал, чтобы непоколебимая вера в воплощение заветных желаний придавала сил и вдохновляла на новые свершения в течение всего 2021 года.

Идите вы в ж...!
Про фронт не соврали. Весной 2019 получили второй. Пока парни держали передок, 73% публики завели сепаров в троянском коне во все высшие органы власти.
І я вам бажаю в цьому році пропасти назавжи з поля зоиу Українців.
Идите вы в ж...!
газ по 12 ,лектричество по 100
Эх, Платонович, опоздал ты, они нас туда дано послали и там мы живем.
Не нас, а вас.
Ты какой то чудной, написано НАС, ну, пусть будет по твоему, ВАС Саша, ВАС. Там вам, не НАМ, будет хорошо.
Та дай боже. Бо я не звашої пісочниці.
Та це всім відомо: ви з псих-диспансера. Вся ваша пЕСяча секта.
Ти біля ялинки близько не ходи, бо від твого палаючого пердака вона загориться.
А Арт - это сокращённо Артемон? Ну так собачку звали. Первоисточник - Пиннокио.
Да не, они не с песочницы, с навоза козьего, вернее с бараньего, трембита ТУ -ТУ. С Новым годом, как хорошо жить, Рождество плавно перешло в Новый год, Новый год снова в Рождество и опять в старый Новый год. А там Саша паламарчук, надо же.
Скажу кратко-- что бы вы СДОХЛИ !!!
показать весь комментарий
От вони навіть не знають, що могли б самі спричинити я до добрих новин у Новому році - подати дружно у відставку 2 січня2021 року і вмовити те ж саме зробити Зєлєнского. 😊
Точно. Туда откуда и вылезли.
показать весь комментарий
І я вам бажаю в цьому році пропасти назавжи з поля зоиу Українців.
нэээт, бо на віртуальному фронті якраз погорячішає

Порох на "Прямому":
на сюжет злитої операції по "вагнерівцях" у 2021 зніматиме художню стрічку NETFLIX.
Живий ще, курілка. Великий та жахливий Іггі Поп.
Про фронт не соврали. Весной 2019 получили второй. Пока парни держали передок, 73% публики завели сепаров в троянском коне во все высшие органы власти.
Вы посмотрите результаты первого тура выборов президента Украины по отдельным (для военных) участкам в зоне ООС. К 2-му туру их (отдельные участки) расформировали. Зеленский ладно, там за кандидатов ОПЗЖ очень большой процент.
Великие слова Президента "Мы (все) сделали их разом"
"мы с тамаром ходим паром"...
...что сказать-то хотел? Проголодался?
Ослеп, что ли? Петя о народе думает!
Моника Нелох думает как спасти морпеха Журавля.

Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один" - Цензор.НЕТ 8935
Да, тебя он не спас...
Уже твари поздравили ценой на газ, эл.энергию, воду, интернет, продукты питания. Побороли коррупцию, посадили всех воров чиновников. Побороли судейско-прокурорский беспредел набив их карманы.
с газом все понятно ,через субсидии будут воровать деньги с бюджета
щас попробую второй ролик посм.... но не одещаю чистоту кресла...... о б*же..... это.... та нуивонахрен
не порть себе праздник
нижа уже написмал - Министр обосрался, моно проверить по ссылке. ну, по ролику то
...увы, но министр - не первый...
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 3941
Будет хоть когда-нибудь,чтоб так:23.45 и все "Ану тише-давайте Президента послушаем!",а не "***,переключите этого *********-тошно на него смотреть!"....
Та и ща так есть
я и в этом году не собираюсь слушать скамароха гундоса
Все порошки напьются ДО того. Нормальные украинцы посмотрят. Зеле обычно хорошие тексты пишут. Может, Петя помогает?
Угу, вот один из этих хороших текстов. Тебе понравится...

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
...чувак, смени ник на Безмозглый - такой тебе больше подойдет
Порошок, ты успешно подтвердил свой уровень.
Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один-ФРОНТ борьбы зеленых ублюдков с собственным народом.
"успехи в уходящем году на лице и спешу обрадовать украинцев
ето далеко еще не предел - у нас грандионзные и амбициозные планы.."
449 переглядів
•30 груд. 2020 р.https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 3015

https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A КабМін Підписалося 11,1 тис. користувачів

\\\\\\\\\\

вроде добре сказал но коментов - нельзя добавить.... да и пусть гуляет со своим Торжеством Дристовым.
А в качестве поздравления мудрый нарит получит поднятие тарифов сразу же с 1 января. Так что ЗЕбилы сразу после 12 начинайте усилено экономить, ато халявные 90 коп за первые 100 Квт ..тютю.. вообщем с новым годом вас ЗЕбильё.
З Новим Роком,порохобот!!!))))
Я тоже порохоботка. У меня пёсика Рошен зовут. А кот-лодырь Зеля.Шмигаль і Разумков привітали громадян України з Новим роком: "Окрім діючого фронту на сході, з'явився ще один" - Цензор.НЕТ 3416
так літочислення від Різдва Христового
Так пану Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 872 https://censor.net/ru/user/221367 більше е наливати !!!)))
Єдине в чому вони досягли успіхів це в тому що регулярно підіймають собі утримання з наших податків.Ганьба покидькам
Шмыгаль с Разумковым в преддверии Нового Года, вместе с правительством, исполлняют для украинцев настоящий канкан - без трусиков.
Ще один фронт - це бідність, в яку заганяють мільйони українців тарифи на газ і електроенергію.
Уважаемые форумчане
Поздравляю Вас тоже с Новым годом
И смерть москалям !!😀😀😀
Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один" - Цензор.НЕТ 6897
Смерть кацапам, москали сами повыздыхают
У них там все мастера перикЮра (мастер ктот ? )
Вы таки хотите оставить страну без высшего руководства?😁
😀😀😀

- У мене син до Москви поїхав.
- І як? Працює?
- Хірургом працює. Ось робота. Ріже москалів, а йому ще за це гроші дають.
Лінія другого фронту - на Банковій?
От клянусь! -- была б у меня последняя капля, шо б свалить за Бугор -- в Ноль -- имея в Киеве ЛЮБЭ -- прямо сейчас! ...то я так бы и сделал -- 25 лет тому назад...
Скажу честно: самое обидное, шо надо было унижаться перед быдлом.

Проблем с коммуналкой и жратвой -- вообще никаких.

...вам щас не понять...
так и не понял, а предновогодний хрип и скрип мальца будет или ета мелодия уже оброялена и забыта?
Приходить день, туманом небо плаче,А сонце пробивається в цей час.І кажуть нам надійтесь на удачу,А бідні кажуть, щось зробіть для нас.І кожен з нас щось кращого чекає,Але у влади про своє болить.Вони давно знайомі з своїм раєм,А нас повчають як в країні жить.Мене дивує, роблять для народу,Від їхніх справ все вужче пояси.Їх теревені чутно знову й знову,
Брехлива влада вся в своїй красі.
Мрази, напоздравляли уже !!!!! Будете в аду гореть, программу ***** отрабатываете на отлично !!!!
Ось тут повністю згоден: У нас з"явився ще один фронт - проти Зеленої наволочі.
Украинцам желаю добра и бабла. Скорейшего импичмента Зеленского, достойного Президента, который вытянет страну из той ямы в которую привел слуга Коломойского.

Крымчанам побольше камней с неба, и чтоб всегда хотелось водички. Москалям полезных санкций.

ну и оленям 74% пару извилин
єщьо одін фронт-це янєлох і його зєбидло.
Ага,а ви два фельдмаршали-фронтовики.
Один из них - будущий Президент. Так шо потише.
Стаду готують чергового месію...
Первое видео - поздравление бабки(ну похож он на бабку),второе - дедки...
Без пяти двенадцать Зепка вылезет с позравлениями.
**** вже привітали як в минулому році?
Кхе, кххе....як говорять на правах новорічної реклами....как бы в тему!!!
* Маєте проблеми з заборгованістю, не можете закрити ФОПа, скрутно на Майдані в палатці, маєте погану кредитну історію, часта ікавка? Знайду і допоможу! Не треба звонити - тільки подумайте і я вже з Вами.
Дмитро Фіскал. Ну добре, раз наполягаєте т. 0674567890
* Віники з провіреного лісу, для сауни,хамама, для хлівів, для дому. З сухим та вологим листям, є з мохом, з цвілью, з запахом грибів( індивідуально на замовлення).
Олег Вінник т.0504563476 Для тих хто подарує щасливе кохання червонокнижні віники. Гуртом та врозріб.
* Часто хворієте, давлять віруси? Народні перевірені віками засоби дідусів та бабусь. Забродивший часник на проросшому зерні, цілющий липовий мед з свіжою засоленою рибою(для тих, хто не знає, в ній вітамін Д), переграний самогон з перцем, чілі, хріном і горіховою закваскою(підпалимо у вас на очах), свіженьке домашнє сало з чорницею.
Денис Бодяга т.0689765432 село Фармакопея, третя хата біля лісу. Дверей нема ми завжди вам раді.
За тариф на электрику і газ ми вітаємов всіх вас! Спочатку на 90 відсотків , а потім хабад і МВФ підніме до 180. Дурні повині оплатити свою олігофренію все по Бакуніну!
