Шмыгаль и Разумков поздравили граждан Украины с Новым годом: "Кроме действующего фронта на востоке, появился еще один". ВИДЕО
Руководство страны поздравляет граждан Украины с Новым годом.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с новым годом и пожелал почувствовать веру в него, поздравление размещено на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу пожелать в новом году каждой семье, каждому дому, каждому человеку в нашем государстве уюта, благополучия, счастья, гармонии, успехов, побед и семейного тепла. Пусть каждый из вас, где бы он сейчас не был - за праздничным столом или на передовой, на самоизоляции или на дежурстве в больнице - почувствует радость и веру в следующий год. Пусть он будет щедрым на добрые новости и принесет нашему государству долгожданный мир и спокойствие", - говорится в поздравлении.
Разумков констатировал, что за всю историю Украина и мир впервые столкнулись с такой масштабной болезнью, которая кардинально изменила жизнь. "К сожалению, кроме действующего фронта на востоке Украины, появился еще один фронт - фронт медицинский. Я знаю, что каждый был приобщен к борьбе на нем в рамках своих возможностей. Кто-то боролся за собственное здоровье и здоровье своей семьи, кто-то занимался и продолжает заниматься здоровьем своих пациентов", - отметил Председатель ВР.
По его словам, с одной стороны, этот год и пандемия разъединили украинцев, которые иногда не имели возможности увидеть своих родных и близких. Но с другой - год научил помогать и поддерживать друг друга, совместно бороться с новыми вызовами.
"Этот год, безусловно, показал миру, что здоровье - это самое ценное, что мы можем иметь. Поэтому в 2021 году хочу пожелать всем самого главного - крепкого здоровья", - добавил Разумков.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан Украины с грядущими новогодними праздниками и пожелал здоровья и мирного неба над головой, видео-поздравление Главы правительства размещено на Правительственном портале.
"Дорогие украинцы! Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым и Новым Годом! В праздничную зимнюю пору мы особенно ценим домашний уют и семейное тепло. Мы ждем новогодних праздников, чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание, поблагодарить тех, кто защищает нашу страну на фронте и спасает жизни в больницах, учит наших детей в школах и защищает нас от опасности ", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства пожелал каждому украинцу в Новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой.
Шмыгаль призвал украинцев помнить, что каждый играет важную роль в изменении государства к лучшему.
"В следующем году мы отмечаем 30 годовщину украинской независимости. Помните - каждый из нас играет важную роль в изменении нашего государства к лучшему", - сказал глава правительства.
Также он пожелал, чтобы непоколебимая вера в воплощение заветных желаний придавала сил и вдохновляла на новые свершения в течение всего 2021 года.
Порох на "Прямому":
на сюжет злитої операції по "вагнерівцях" у 2021 зніматиме художню стрічку NETFLIX.
Великие слова Президента "Мы (все) сделали их разом"
я и в этом году не собираюсь слушать скамароха гундоса
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
ето далеко еще не предел - у нас грандионзные и амбициозные планы.."
•30 груд. 2020 р.https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A КабМін Підписалося 11,1 тис. користувачів
\\\\\\\\\\
вроде добре сказал но коментов - нельзя добавить.... да и пусть гуляет со своим Торжеством Дристовым.
Поздравляю Вас тоже с Новым годом
И смерть москалям !!😀😀😀
У них там все мастера перикЮра (мастер ктот ? )
- У мене син до Москви поїхав.
- І як? Працює?
- Хірургом працює. Ось робота. Ріже москалів, а йому ще за це гроші дають.
Скажу честно: самое обидное, шо надо было унижаться перед быдлом.
Проблем с коммуналкой и жратвой -- вообще никаких.
...вам щас не понять...
Брехлива влада вся в своїй красі.
Крымчанам побольше камней с неба, и чтоб всегда хотелось водички. Москалям полезных санкций.
ну и оленям 74% пару извилин
Без пяти двенадцать Зепка вылезет с позравлениями.
